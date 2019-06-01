استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية سيكون من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ورابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عقب اعتمادها، وسيتم نشر النتيجة على عدة مواقع منها الشرقية توداي وقد يقدم اليوم السابع وفيتو روابط للحصول على نتائج الطلاب بالشرقية في نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول والثاني، وعبر موقع نجوم مصرية سنسعى لتوفير النتائج للمستعلمين من خلال الرسائل التي ترد إلينا.
انتهت الفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور ما ستسفر عنه نتائج ودرجات الصف الثالث الإعدادي من نتائج شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي في نتائج الدور الأول، حيث يتحدد بنسبة كبيرة مصير الطالب التعليمي وملامح مستقبله العلمي والعملي والمهني، وأصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية ذات أهمية بعد اعتبار الابتدائية سنة نقل عادية، كونها أحد المعايير الحقيقة لمدى استيعاب الطالب للمناهج الدراسية.
اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وللحصول على النتيجة من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية
موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية
أعلنت بعض المحافظات موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، وهو ما حدث في محافظة القاهرة وكذلك الإسكندرية وأسوان، والتي نشرت نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وهو الأمر الذي جعل العديد من ألياء الأمور في جميع المحافظات المصرية، يبحثون بشغف عن موعد ظهور نتائج أبنائهم في الصف الثالث الإعدادي ، وسنعمل على تحديد مواعيد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس .
نتابع عن كسب موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية وطريقة إعلان نتائج الطلاب والطالبات، وسط أنباء ترجح اعتماد النتيجة مطلع الأسبوع المقبل، وسنوافيكم بكل الروابط الرسمية التي ستعلن من خلالها نتائج الطلاب في الشرقية فقط تابعو التحديثات المتوالية.
رابط البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية نتيجة الإعدادية 2019
احد المواقع الإلكترونية الرسمية التي ستنشر نتائج طلاب محافظة الشرقية في الفصل الدراسي الأول هو: البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وأيضا من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس والمزيد من الروابط سنرفقها خلال الأيام القادمة حتى إعلان توقيت اعتماد النتيجة بشكل رسمي، حتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية وحال نشر خبر رسمي سنضيفه لكم .
تحديث: الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية سيكون من بوابة الخدمات الإلكترونية لنتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم، وبوابة الشرقية الإلكترونية، وبالتأكيد سيكون موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية موقع نشر بيان الاعتماد من المحافظ، و إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح .
تحديث: التعرف على درجات الصف الثالث الإعدادي من طلاب محافظة الشرقية اترك رقم جلوسك بالتعليقات، وبخصوص تنسيق الصف الأول الثانوي قريبا ننشر لكم تفاصيله، وخلال الساعات المقبلة سيعتمد محافظ الشرقية نتيجة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018-2019 لشهادة الصف الثالث الإعدادي.
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التعليقات
انا نورا محمد السيد سليمان علي من الشرقيه مدرسه كفر ابو عامر ورقم جلوسي ١٠٨٤٨٩
معنى منيا القمح
2358
لوسمحت عايزه نتيجة رقم الجلوس ده 12855
12855 النتيجه لو سمحت
6035 نتيجة الاعدادية الترم الاول
محمد شعبان عبدالحليم رقم الجلوس ٢٦٢٦
على محمد زكى
محافظه الشرقيه
الاسم:روفيده حمدي السيد محمد العسكري
رقم الجلوس :62729
محافظه الشرقيه مدرسه السلطان حسن الاعداديه الاسم /أحمد السيد ابراهيم محمد حسن
منار موسى سليمان عمرو
الشرقيه رقم الجلوس 91067
الاسم:سمير عبده صدقى السيد عودة
رقم الجلوس:35647
96070
اكتب تعليقك هنا…أحمد ابراهيم محمد
رقم الجلوس 202من الشرقية
اكتب تعليقك هنا…أحمد ابراهيم محمد
رقم للجلوس 202
الشرقيه
اريد النتيجه انا كنت عامل تظلم
94711
المجموع 112
107300
المجموع 123
المجموع
123
24881
المجموع
127
91814
81066
سمر محمود
رقم الجلوس 8757
ايه محمدعباس
دينا احمد محمد علوان رقم الجلوس 49440
دينا احمد محمد علوان اسم الطالب
49440 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
العباسة ع .م المدرسة
20.5 عربي
15.5 انجليزي
10 دراسات
7.5 جبر
8.5 هندسة
6 علوم
68 المجموع
12 تربية دينية
7 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الاسم
محمدطارق جودة عباس العماوي
رقم الجلوس
19565
محمد طارق جوده عباس العماوى اسم الطالب
19565 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
بلبيس ع بنين المدرسة
32.5 عربي
27 انجليزي
18.5 دراسات
13 جبر
11.5 هندسة
13.5 علوم
116 المجموع
16 تربية دينية
8 تربية فنية
5.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
انا يارا صبحي محمد صالح على السمري
رقم الجلوس 80116 من محافظه الشرقيه عوزه النتيجه
يارا صبحي محمد صالح علي اسم الطالب
80116 رقم الجلوس
أولاد صقر الادارة
ام المؤمنيم ع بنات المدرسة
32.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
13 جبر
14 هندسة
17.5 علوم
127 المجموع
19.5 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
رقم الجلوس 54334
حسن محمد جميل عيسى على اسم الطالب
54334 رقم الجلوس
القرين الادارة
عبدالله الشرقاوى ع المدرسة
33 عربي
28 انجليزي
19 دراسات
7.5 جبر
8.5 هندسة
16.5 علوم
112.5 المجموع
11 تربية دينية
8 تربية فنية
3.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
عايز.النتيجة الترم الاول اعدادية بفاقوس
من فضلك ايجاد نتيجه رقم الجلوس هزا 33265
ساره ثروت صبحى نظير اسم الطالب
33265 رقم الجلوس
العاشر الادارة
25يناير ع الحى العاشر ابنى بيتك المدرسة
28.5 عربي
19.5 انجليزي
6.5 دراسات
5.5 جبر
5 هندسة
7 علوم
72 المجموع
12 تربية دينية
6 تربية فنية
7.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
مواقع كلها كذب وزباله
النتيجة بقا
رقم الجلوس )(79042
نورهان عاطف جوده عراقي اداره مشتول السوق محافظه الشرقيه
رقم الجلوس
٣٦٧٤٩
المجموع
99
47310 شهاب سلامه محمد كمال سلامه أبو حماد السادات ع بنين 34 24 17 14.5 13 18 120.5 19 5 9 0 0
الاسم:محمد خطاب سعد
رقم الجلوس:3774
محمد خطاب سعد اسماعيل شرق شرويدة ع م 20 16.5 14.5 7.5 8 10.5 77 14 6 5.5 0 0
امتى ستظهر النتيجة
ظهرت النتيجة الان
على احمد على:93164
على احمد على محمد محمود فاقوس النصر ع بنين 27 25.5 18.5 9.5 12 16 108.5 13 5 3.5 0 0
زينب حسن سمير عبد الرحمن. محافظة الشرقية. رقم الجلوس 44092
44092 زينب حسن سمير عبدالرحمن منيا القمح منشأة شفيق 35.5 27.5 18 15 13 17 126 19 8 2.5 0 0
ياااارب التفوق
لما تظهر ابعتولى
انا قلاقص عاوز اعرف الشهادة
ارسل رقم الجلوس الان
ياسمين خالد ابراهيم احمد رقم الجلوس 16823
ياسمين خالد ابراهيم احمد غرب كوم الاشراف ع 40 30 19.5 14.5 13 18 135 15 6 2 0 0
الاسم:-ماهيتاب عماد عبدالمقصود
رقم الجلوس:-45824
46381
الإداره التعليمية بفاقوس
أحمد محمد مسعد إسماعيل عبد العزيز
٩٣١٠٥
حرام بجد اخنا عاوزين نعرف هتظر الاربه امتي بقي
احلام نسيم محمد ابراهيم رقم الجلوس 72663 بمحافظة الشرقية
انتم كل شوية تقولوا غدا النتيجة اما تعرفوا الموعد الحقىقى ابقوا انشروه
أحمد محمد مسعد إسماعيل عبد العزيز
اداره فاقوس التعليمية رقم الجلوس
93015
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رقم الجلوس 76766محافظة الشرقية الفرايين كفر صقر الشرقية ويتم نشره انشاء الله كده يوم الاربعاء الموافق شكرا عليكم
مدرسة تل الجراد بإدارة بلبيس التعليمية الاسم/محمد حماد سلمان عليان رقم الجلوس/
28173
عايز النتجة تظهر
السلامعليكمورحمةاللهوبركاته
فاديه وجيه عبدالرؤوف
مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا
رقم الجلوس ٦١٩٤٦
غدير سمير صلاح حسب النبي
مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا مركز ديرب نجم
رقم الجلوس ٦١٩٤٤
نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية مهنى مدرسةههياالإعداديةبنات
إسراء علي فتحي
عايز النتيجه لما تظهر تبلغونى فورا على البريد الخاص بي
النتيخة كام