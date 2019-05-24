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نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

كتب Tarek آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 تم الإعلان عنها في بعض المحافظات ويبحث الجميع عن الروابط الخاصة بمعرفة نتائج الطلاب في هذه المرحلة، ومن خلال هذه المقالة سوف نقدم لحضراتكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الدور الثاني في كل محافظة من المحافظات التي يتم الإعلان عن نتيجتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حيث يمكنكم الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بعد الدخول علي الرابط الموجود في الأسفل لجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني التي ينتظر الجميع أن يتم اعتمادها في جميع المحافظات، وللحصول علي نتيجة الطلاب في باقي المحافظات يجب متابعتنا بصورة مستمرة من أجل معرفة المحافظات التي أعلنت عن نتيجتها، من خلال موقعنا المميز في نشر الأخبار التي تخص المجتمع العربي والأجنبي، حيث سوف تجدون الروابط الخاصة بالنتيجة من خلال متابعتنا المستمرة، وسوف تستطيعون معرفة النتيجة من أوائل الحاصلون على النتيجة.
بعد أن تم الإنتهاء من إمتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية ينتظر الجميع ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان على تجاوز طلاب المرحلة الإعدادية هذه المرحلة من أجل إستكمال المرحلة التعليمية والخروج للحياة العملية، وقد لم يتم إعلان أي نتائج في جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية ومنها نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2019 لمحافظة أسوان التي تم الإعلان عنها العام الماضي في أوائل النتائج التي ظهرت العام الماضي.

ونقدم لكم موقع وزارة التربية والتعليم من أجل معرفة أخر الأخبار حول النتائج والتعليم بصورة عامة وفي الفقرة التالية تجدون الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الطلاب في جميع المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس جميع المحافظات شهادة الصف الثالث الاعدادى

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس لجميع محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة جميع نتائج الطلاب من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد أن تقوموا باختيار المحافظة المراد الإستعلام عن نتيجتها في رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من أجل معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسي الثاني.

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عن الكاتب

Tarek

انا طارق ليسانس حقوق أحب الرياضة خاصة كرة القدم الأوربية ومتابع جيد للأخبار الرياضية اسعي للكتابة في المواضيع البحثية التي تخص المجتمع العربي

التعليقات

    1. اسم الطالبصلاح احمد عطيه محمد سليم الكومى رقم الجلوس13528
      المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةغرب الزقازيق
      اسم المدرسهبهنباى ع بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59 54.5 36 46 31.5 227 24 15 11

    1. اسم الطالب مونيكا مجدى عدلى عبدالملك رقم الجلوس 1326
      المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةشرق الزقازيق
      اسم المدرسهالسادات ع بنات 1
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 61.5 48.5 27 51.5 36.5 225 20 14 10
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالباسراء عبدالله السيد عبدالله رقم الجلوس23123
      المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةبلبيس
      اسم المدرسه نوبة الاعدادية المشتركة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 55.5 40 55.5 38 259 37.5 16 10
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبعاصم محمد يحيى موسى رقم الجلوس2652
      المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةديروط
      اسم المدرسه ديروط بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 39.5 34 46 28.5 214 24 13.5 14
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

  39. عاوز شهادة الدور التاني الصف الثالث لاعدادي لبنت خالتي
    رقم الجلوس102997
    الاسكندرية
    مدرسة المهاجرين بنات ص
    الاسم اميرة سعيد محمد محمد عبد الله

    رد

    1. اسم الطالب ياسر مصطفى علي حسن رقم الجلوس 6972
      المديرية مديرية أسيوط التعليمية الإدارة ديروط
      اسم المدرسه دشلوط ع الجديدة بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 56.5 35 30 38 24.5 184 28 14.5 11.5

    2. اسم الطالبياسر مصطفى علي حسن رقم الجلوس6972
      المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةديروط
      اسم المدرسهدشلوط ع الجديدة بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 56.5 35 30 38 24.5 184 28 14.5 11.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018 محافظة القليوبية ولكن لم يتم نشرها علي موقع مديريرة التربية والتعليم حتي الآن

  60. رجاء نتيجة الدور التاني للطالب أسامة يوسف محمد رشوان مدرسة طيبة الاعدادية بنين محافظة الاقصر رقم الجلوس ( 15229 )

    رد

  68. ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني عبدالله فضل عبدالله عابدين اسيوط مركز ديروط اسف رقم الجلوز مش موجود

    رد

  69. ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني محافظة اسيوط مركز ديروط عبدالله فضل عبدالله عابدين اسف رقم الجلوز مش موجود

    رد

    1. اسم الطالبياسر حسن محمد على رقم الجلوس6017
      المديريةمديرية أسوان التعليمية الإدارةادفو
      اسم المدرسه القنادلة الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 30 20 30 21 141 20 10.5 12
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    4. اسم الطالب ياسر حسن محمد على رقم الجلوس6017
      المديرية مديرية أسوان التعليمية الإدارةادفو
      اسم المدرسه القنادلة الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 30 20 30 21 141 20 10.5 12

    1. اسم الطالبشهد حسام محمود الشيخ مسعد البرجيسى رقم الجلوس2522
      المديريةمديرية دمياط التعليمية الإدارةدمياط
      اسم المدرسهجنة الأطفال ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 56 34.5 50.5 37.5 253 28 16.5 15.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبخالد عبدالله عبدالعزيز سمان رقم الجلوس5045
      المديريةمديرية أسوان التعليمية الإدارةاسوان
      اسم المدرسهالسلام ببهريف
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 51.5 35 28 35.5 20 170 26.5 15 10.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبايه محمد فهمى عبدالكريم رقم الجلوس81645
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسه الشمس التجريبية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 52.5 27 38 28.5 210.5 33.5 15 11.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبعلياء على عبدالمنعم على مرسى رقم الجلوس15584
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
      اسم المدرسهالصفا ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65.5 60 38.5 41.5 37.5 243 39 17 19

    2. اسم الطالبايه محمد فهمى عبدالكريم رقم الجلوس81645
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهالشمس التجريبية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 52.5 27 38 28.5 210.5 33.5 15 11.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالباميره عبدالهادى عبدالحميد تمر عامر رقم الجلوس16110
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
      اسم المدرسهامياى الاعداية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66.5 49 37 54.5 35 242 35 14 13
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبخالد محمد التابعي التابعي ابو عيسى رقم الجلوس3158
      المديريةمديرية دمياط التعليمية الإدارةدمياط
      اسم المدرسهعوض الصياد ع . بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى

      النتيجه 59 23.5 21.5 30.5 26.5 161 29 14 14.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. ناجح
      اسم الطالبخالد عبدالله عبدالعزيز سمان رقم الجلوس5045
      المديريةمديرية أسوان التعليمية الإدارةاسوان
      اسم المدرسهالسلام ببهريف
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 51.5 35 28 35.5 20 170 26.5 15 10.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالب بسمه سالم مصطفى النادى رقم الجلوس17300
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارة طوخ
      اسم المدرسه طنطا الجزيرة ع . بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 30 30 37 20.5 182 32.5 15 10
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    3. دور ثان
      اسم الطالبجمال محمد جمال محمد محمدعامر رقم الجلوس5249
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهسمير ناصف ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 46.5 27.5 31 22 167 34 12.5 15
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

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