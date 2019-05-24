نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 تم الإعلان عنها في بعض المحافظات ويبحث الجميع عن الروابط الخاصة بمعرفة نتائج الطلاب في هذه المرحلة، ومن خلال هذه المقالة سوف نقدم لحضراتكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الدور الثاني في كل محافظة من المحافظات التي يتم الإعلان عن نتيجتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حيث يمكنكم الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بعد الدخول علي الرابط الموجود في الأسفل لجميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني التي ينتظر الجميع أن يتم اعتمادها في جميع المحافظات، وللحصول علي نتيجة الطلاب في باقي المحافظات يجب متابعتنا بصورة مستمرة من أجل معرفة المحافظات التي أعلنت عن نتيجتها، من خلال موقعنا المميز في نشر الأخبار التي تخص المجتمع العربي والأجنبي، حيث سوف تجدون الروابط الخاصة بالنتيجة من خلال متابعتنا المستمرة، وسوف تستطيعون معرفة النتيجة من أوائل الحاصلون على النتيجة.
بعد أن تم الإنتهاء من إمتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية ينتظر الجميع ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان على تجاوز طلاب المرحلة الإعدادية هذه المرحلة من أجل إستكمال المرحلة التعليمية والخروج للحياة العملية، وقد لم يتم إعلان أي نتائج في جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية ومنها نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2019 لمحافظة أسوان التي تم الإعلان عنها العام الماضي في أوائل النتائج التي ظهرت العام الماضي.
ونقدم لكم موقع وزارة التربية والتعليم من أجل معرفة أخر الأخبار حول النتائج والتعليم بصورة عامة وفي الفقرة التالية تجدون الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الطلاب في جميع المحافظات.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس جميع المحافظات شهادة الصف الثالث الاعدادى
نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس لجميع محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة جميع نتائج الطلاب من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد أن تقوموا باختيار المحافظة المراد الإستعلام عن نتيجتها في رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من أجل معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسي الثاني.
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- نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات
التعليقات
رقم 3212 محافظة اسيوط
ممكن نتيجة
سلمى ياسر عبد الناصر طه
8168
محافظة اسيوط
1276
ممكن محافظ اسيوط
ممكن نتيجة رقم جلوس ده٦٧٥٧بالشرقيه
نتيجه السيد محمد عبدالعزيز السيد احمد
رقم الجلوس 3455
ممكن النتيجه
رقم الجلوس : 7610
محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان
101
نورا
ممكن النتيجه
محافظة الشرقيه مدينة العاشر من رمضان
علي السيد محمد السيد محافظة الشرقية رقم الجلوس
21160
ممكن النتيجة
الاسم نورهان محمد السباعى
محافظة الشرقية
رقم الجلوس 14910 دور تاني شرقيه ا
رقم الجلوس 14910 دور تاني الشرقيه
البحيره هتبان امتى ؟؟
نورهان محمد عبدالعزيز عبدالعال
جلوس 20959 الشرقيه
نانسي محمد صلاح محافظه الشرقيه الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس٧٩٠٨٩
عبد الرحمن محمد أبو زيد السيد على
محافظة الشرقية
13528
الشهادة الاعدادية الدور الثاني
اسم الطالبصلاح احمد عطيه محمد سليم الكومى رقم الجلوس13528
المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةغرب الزقازيق
اسم المدرسهبهنباى ع بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59 54.5 36 46 31.5 227 24 15 11
1326
الشرقيه
اسم الطالب مونيكا مجدى عدلى عبدالملك رقم الجلوس 1326
المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةشرق الزقازيق
اسم المدرسهالسادات ع بنات 1
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 61.5 48.5 27 51.5 36.5 225 20 14 10
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
رقم جلوسى 23123
اسم الطالباسراء عبدالله السيد عبدالله رقم الجلوس23123
المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةبلبيس
اسم المدرسه نوبة الاعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 55.5 40 55.5 38 259 37.5 16 10
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
ممكن نتيجه 3اعدادي دور تاني رقم الجلوس 125
نتيجة الشهاده الاعداديه دور تاني محافظة البحيره هتظهر امتا
الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف
اكتب تعليقك هنا…أنا أريد شهادهالدور الثاني الصف الثالث الاعدادي 2018
لو سمحت نتيجه الدور الثاني
رقم الجلوس 21903 محافظه الشرقيه
الاسم . محمود صلاح عبدالعال
لو سمحت نتيجة الشهاده الا عداديه دور ثانى رقم جلوسى ١٩٥٧
لم يتم الرد على سؤالى
س4432 محافظة بني سويف
كريم ميلود رواق
محافظة الاسكندريه
رقم الجلوس 1013
ممكن نتيجه الشهاده الاعداديه الدور الثاني محافظه اسيوط مركز ديروط
رقم الجلوس 2652
اسم الطالبعاصم محمد يحيى موسى رقم الجلوس2652
المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةديروط
اسم المدرسه ديروط بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 39.5 34 46 28.5 214 24 13.5 14
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
الااسم /اسراء حسن سليم
رقم الجلوس /11039
المحافظه/ الشرقيه
المركز /ابوحماد
مصطفي البطل حسن هاشم رقم الجلوس ١١٦٦٠
البحيرة زهرت ولا لاسا
احمد محرم
شهادة التالت عايزة اعرف جاب كام
النتيجه بالإسكندريه جيدة ممكن أعرف نتيجة الطالب / أحمد هانى هارون فرغلى على رقم جلوس 123124
دور ثاني ثالثه اعدادي
اسم الطالبه داليا رافت بربري مطاوع
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 16446
ياسين محمد سعد طنطاوى اسيوط القوصية
الشرقية ههيا
سوسا ايهاب سليمان اسكندر راقم الجلوس
471440
محافظة القاهرة
مدرسة هارون الرشيدي
اسم الطالب سيف صفوت عبدالراضي رقم الجلوس12242 عايز النتيجه ضروري لو سمحت
رقم الجلوس 49226
الاسكندريه
عاوز شهادة الدور التاني الصف الثالث لاعدادي لبنت خالتي
رقم الجلوس102997
الاسكندرية
مدرسة المهاجرين بنات ص
الاسم اميرة سعيد محمد محمد عبد الله
210869 الجيزه
210869
ممكن التيجه محافظة القليوبيه
من فضلك أكتب رقم الجلوس والمحافظة معا
ممكن نتيجة منى طارق فاروق ابراهيم حامد جلوس رقم 471640
304070 يوسف شريف فهيم فهمي محمد
محافظة القاهره
الغربية 81001
15574 او 47551 محمد رافت نصار دور تانى اسيوط
ممكن نتيجه الشهاده الاعدادىه لدور التانى رقم الجلوس ٩٨٢٨
محافظة إيه
11406
جوليا باسم متياس دور ثاني 11406
محجافظة إيه يا فندم
نتيجة الشهادة الاعدادية ظهرت والي امت
الاسكندرية ظهرت الآن
اسيوط 23779
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني محافظة أسيوط لم تظهر بعد
لم يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018 محافظة أسيوط بعد
اسيوط الدور الثاني 6972
اسم الطالب ياسر مصطفى علي حسن رقم الجلوس 6972
المديرية مديرية أسيوط التعليمية الإدارة ديروط
اسم المدرسه دشلوط ع الجديدة بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 56.5 35 30 38 24.5 184 28 14.5 11.5
اسم الطالبياسر مصطفى علي حسن رقم الجلوس6972
المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةديروط
اسم المدرسهدشلوط ع الجديدة بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 56.5 35 30 38 24.5 184 28 14.5 11.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
يا سمين عبدالنبي محمد خليل محافظة القليوبية الدور الثاني ثالثه اعدادي رقم الجلوس1306
تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018 محافظة القليوبية ولكن لم يتم نشرها علي موقع مديريرة التربية والتعليم حتي الآن
ايهاب عبدالناصر الهم المنيا مركز سمالوط قرية بني رقم جلوس 13122
أحمد عمر محمد الشحات
محافضة القاهره رقم الجلوس 310164
أحمد عمر محمد محافضة القاهره رقم الجلوس 310164
من مدرسه نجع المغنمين جهينه سوهاج
اكتب رقم الجلوس والمحافظة في تعليق
احمدشؤقي بنين2
نتيجة الطالب أسامة يوسف محمد رشوان مدرسة طيبه الاعدادية بنين محافظة الاقصر دور تانى رقم الجلوس 15229
رجاء نتيجة الدور التاني للطالب أسامة يوسف محمد رشوان مدرسة طيبة الاعدادية بنين محافظة الاقصر رقم الجلوس ( 15229 )
عبدالرحمن خالد
محافظه اسيوط
13166
ممكن النتيجه عبدالرحمن خالد محافظه اسيوط
د ور ثانى اسم الطالبه الاء السيد محمد رقم الجلوس 22011 مدرسة بلال ابن رباح
عيد الرحمن مصطفي امين محافظه الاسكندريه
نتيجه الدور الثاني
رقم الجلوس81375
عبد الرحمن مصطفي امين
رقم الجلوس 81375الاسكندريه
عايز ا تنيجه احمد محمد احمد جاد محافظه الشرقيه رقم الجلوس 8786
عايز اعرف نتيجه احمد محمد اجمد جاد محافظه الشرقيه دور تانى رقم الجلوس 8786
ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني عبدالله فضل عبدالله عابدين اسيوط مركز ديروط اسف رقم الجلوز مش موجود
لابد من وجود رقم الجلوس للحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018
ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني محافظة اسيوط مركز ديروط عبدالله فضل عبدالله عابدين اسف رقم الجلوز مش موجود
الاسكندريه 81666
حلو جدا ميرسي
ممكن نتيجه. الصف الثالث الترم الثاني
منه الله سامي توفيق ابراهيم عيد
رقم الجلوس 411
الاسماعيليه محمد اشرف محمد محمد ٤٢٧
نتيجه الدور الثاني لصف الثالث العدادي
106344
عبد الرحمن محمد الصغير نتيجه الدور التاني طلعت ولا لسه لوسمحت وممكن تشوفهالي
عايز نتجة ابنى جلوس 10715 محافظة القليزبية
لو سمحت هي النتيجه ظهرت في القاهرة دور تاني ولا لسه
انا عايز اعرف النتيجه الملاحق الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 34 الاسم جلال محمد جمعه اسوان
3074 ندي رجب احمد يونس.
عاوزه نتيجه فارس محمود محمود محمد سلامه
رقم الجلوس 3485 محافظه دمياط لو سمحت
محافظة اسيوط رقم الجلوس
7926
الدور الثاني
7926
الدور الثاني
لو سمحت ظهرت في محافظة دمياط ولا لسه
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الدور الثاني
محمد سعيد محمد بيومي
230109
الاسم ندا اسماعيل راغب
محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 7855
لسه يافندم
80176 الدور الثاني محافظةالغربية عبد الحميد احمد اسماعيل
ممكن النتيجه
الاسم
يوسف عطيه عبد الخالق
رقم الجلوس 749
الاسكندريه
نتيجه الشهاده الاعداديه دور تانى لرقم جلوس74519 الغربيه
رقم الجلوس ٢٨٦١ بني سويف
نتيجه الشهاده الاعداديه دور تانى لرقم جلوس74519
الاسم علي حسن رقم الجلوس٢٨٢١٣ من الاسكندريه
بسمه ايهاب عبدالكريم
الغربيه
78731
بسمه ايهاب عبد الكريم
محافظه الغربيه
رقم الجلوس 78731
عايزه نتيجة ياسر حسن محمد علي محافظة اسوان
رقم الجلوس 6017
اسم الطالبياسر حسن محمد على رقم الجلوس6017
المديريةمديرية أسوان التعليمية الإدارةادفو
اسم المدرسه القنادلة الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 30 20 30 21 141 20 10.5 12
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
وممكن نتيجه ايه محمد عبدالغفار عبد الرحمن
الابسىا
اسم الطالب ياسر حسن محمد على رقم الجلوس6017
المديرية مديرية أسوان التعليمية الإدارةادفو
اسم المدرسه القنادلة الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 30 20 30 21 141 20 10.5 12
محافظة دمياط
رقم الجلوس٢٥٢٢
اسم الطالبشهد حسام محمود الشيخ مسعد البرجيسى رقم الجلوس2522
المديريةمديرية دمياط التعليمية الإدارةدمياط
اسم المدرسهجنة الأطفال ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 56 34.5 50.5 37.5 253 28 16.5 15.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
ممكن رقم جلوس 2270محافظة الشرقية دور تان
اكتب اسم المدرسة من فضلك واسم الطالب
اريد نتيجه الصف الثالث العدادى ملاحق الاسم سلمى على ابراهيم الدسوقى رقم الجلوس 2964
vfgttg5tyhnhnmk,ukjhh gh
ممكن النتيجه
نيره ابراهيم سعيد
11706
السويس
انتظري اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018
طب والغربية بين ولا لا
لسه مفيش نتيجة الدور الثاني
ندي حماده فتحي
رقم الجلوس 8074
محافظه القليوبيه
النتىجة هاتبن امتا
أكتب رقم جلوسك والمحافظة حتي تحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني عند صدورها
بعد ازنك جبلى النتيجه 30376
لو سمحت نتيجة سنه ٣ اعدادي الدور التاني ظهرت ف الاسماعيليه ولا لسه
نتيجة الدور الثانى 2018 اسوان رقم جلوس
5045
اسم الطالبخالد عبدالله عبدالعزيز سمان رقم الجلوس5045
المديريةمديرية أسوان التعليمية الإدارةاسوان
اسم المدرسهالسلام ببهريف
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 51.5 35 28 35.5 20 170 26.5 15 10.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
محمد شوقى فرج الجزار
رقم الجلوس 81645
الدور الثانى محافظه الغربيه
هل ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى بالغربية
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018 لم تظهر بعد
محمد شوقى فرج الجزار
رقم الجلوس 81645
15595محافظه القليوبية
محافظه القليوبية 15584
محمد شوقي فرج محمد الجزار
محافظة الغربية
81645
لو سمحت ممكن النتجه
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني لم تظهر حتى الان
محافظة القليوبية 15584
محمد شوقي فرج محمد الجزار
محافظة الغربية
رقم الجلوس 81645
ضروري جدا بالله عليك
اسم الطالبايه محمد فهمى عبدالكريم رقم الجلوس81645
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسه الشمس التجريبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 52.5 27 38 28.5 210.5 33.5 15 11.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
15584محافظه القليوبية
اسم الطالبعلياء على عبدالمنعم على مرسى رقم الجلوس15584
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
اسم المدرسهالصفا ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 60 38.5 41.5 37.5 243 39 17 19
اسم الطالبايه محمد فهمى عبدالكريم رقم الجلوس81645
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهالشمس التجريبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 52.5 27 38 28.5 210.5 33.5 15 11.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
محمد شوقي فرج محمد الجزار
رقم الجلوس81645
يوسف عاطف يوسف القليوبية رقم الجلوس ١٦١١٠
اسم الطالباميره عبدالهادى عبدالحميد تمر عامر رقم الجلوس16110
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
اسم المدرسهامياى الاعداية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66.5 49 37 54.5 35 242 35 14 13
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
الغربيه 76403
انا مصطفي عادل
من المحله
رقم جلوس 73136
اسم الطالبخالد محمد التابعي التابعي ابو عيسى رقم الجلوس3158
المديريةمديرية دمياط التعليمية الإدارةدمياط
اسم المدرسهعوض الصياد ع . بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 59 23.5 21.5 30.5 26.5 161 29 14 14.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
النتيجه بالقليوبية ظهرت ولا لا
5045 اسوان
ناجح
اسم الطالبخالد عبدالله عبدالعزيز سمان رقم الجلوس5045
المديريةمديرية أسوان التعليمية الإدارةاسوان
اسم المدرسهالسلام ببهريف
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 51.5 35 28 35.5 20 170 26.5 15 10.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه اسيوط
هل نتيجة الصف الاول الاعدادي بمحافظة دمياط ظهرت
للحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2018 اكتب رقم الجلوس والمحافظة
هل ظهرات النتايجه
هل نزلت الشهاده الاعداديه لدور الثاني 2018 لوسمحتي ردي بسرعه
اكتب رقم الجلوس والمحافظة ليتم الحصول علي النتيجة
امنية السيد فتحي حسن رقم الجلوس 17300
دور تاني عربي الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
اسم الطالب بسمه سالم مصطفى النادى رقم الجلوس17300
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارة طوخ
اسم المدرسه طنطا الجزيرة ع . بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 30 30 37 20.5 182 32.5 15 10
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
رقم الجلوس 5249 والمحافظه القليوبيه
دور ثان
اسم الطالبجمال محمد جمال محمد محمدعامر رقم الجلوس5249
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهسمير ناصف ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 46.5 27.5 31 22 167 34 12.5 15
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
النتيجة امتى البت عندى قلقانة
محافظة إيه يا أفندم ؟
هل نزلت الشهادة
شهادة الصف الثالث الاعدادى 2018 الترم الثاني ظهرت في بعض المحافظات
ممكن اعرف مين همن اول الطالبه باسوان
ممكن النتيجة
محمد شوقي فرج محمد الجزار
81645
محافظة الغربية