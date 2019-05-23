نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة الآن

متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2019 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، أو البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة ونتائج الامتحانات برقم الجلوس، بعد أن انتهى كنترول نتيجة إعدادية الجيزة من أعمال التصحيح والمراجعات، وتم الكشف عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني عقب اعتمادها من السيد محافظ الجيزة رسمياً اليوم.

اعتمد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة الإعدادية لعام 2019 بالجيزة بنسبة نجاح 81.27%، بالإضافة لنتيجة ثالثة إعدادي مهني بنسبة 86.5% ونسبة 100% نجاح للمكفوفين، علاوةً على اعتماد النتائج لضعاف السمع بنسبة 98.5% نجاح.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الإعدادية يتم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الذي خصصته المحافظة للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة 2019 ترم ثاني عن طريق رقم الجلوس والاسم، وظهور أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي أولا ثم ترفع كشوف الناجحين على الموقع الرسمي.

تصريحات مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة، أكدت ظهور نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، بعد اعتماد محافظ الجيزة النتائج بشكل رسمي منذ قليل رسمياً ورفعها عبر الرابط الرسمي عبر الانترنت.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2019

نتائج طلاب الإعدادية آخر العام 2018-2019 تشمل مجموع الدرجات الكلية للطلاب خلال الفصلين الدراسيين وفق الطريقة المعتادة كل عام، ومن خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة يستطيع طلبة وطالبات ثالثة إعدادي، استعلام المجموع الكلي وحساب النسبة المئوية.

موقع نتيجة إعدادية الجيزة “ثالثة إعدادي”

نضع بين أيديكم رابط مباشر للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية للعام 2019 قي محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني، وروابط متابعة استخراج نتيجة الإعدادية الجيزة برقم الجلوس الأن.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

نوافيكم بأخر الأخبار عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2018/2019 برقم الجلوس ومتابعة الصفحة الرسمية لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويترقب طلاب الإعدادية في محافظة الجيزة الأن اعتماد نتيجة إعدادية الجيزة من المحافظ بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس قريبا.

اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الآن برقم جلوسك من خلال الدخول على بوابة مديرية تعليم الجيزة مباشرة، او اترك اسمك ورقم الجلوس، في تعليق لنوفر لك النتيجة فور ظهورها على الرابط الرسمي المرفق أعلاه.

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