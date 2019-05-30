نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “ثالثه اعدادي” الترم الثاني محافظة المنوفية والشرقية والغربية برقم الجلوس

نعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة الشرقية والمنوفية والغربية، حيث يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بتلك المحافظات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات عن قرب إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام في نهاية الإسبوع الجاري، على أن يكون الموعد النهائي لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية منتصف الإسبوع القادم، أما عن طرق عرض النتيجة فمن المرتقب إعلان نتائج الشهادات من خلال الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمعظم محافظات جمهورية مصر العربية يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير، وعقب انتهاء الامتحانات بدأت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بجميع مراكز التصحيح بكنترولات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ولن تستغرق عملية التصحيح والمراجعة سوى أيام معدودة، وذلك حسب توجيها السيد وزير التربية والتعليم والذي أوصى بسرعة الإنتهاء من أعمال الكنترول وإعتماد النتيجة وعرضها على جميع الطلاب والطالبات في أقرب وقت.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول

من المنتظر عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول لجميع المحافظات عبر موقع مديريات التربية والتعليم، ومن خلال هذا المقال سوف نرصد لكم روابط مديريات التربية والتعليم لمحافظة المنوفية والشرقية والغربية، كما نوعدكم بتقديم المزيد من الأخبار حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات وطرق الإستعلام عنها لحظة بلحظة فانتظرونا.

النتيجة لم تظهر بعد وسوف نوافيكم بكل المستجدات فور توفرها، مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.

سوف تقوم مديرة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اليوم الأحد الموافق 3 فبراير بإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول فتابعونا.

تم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع فيتو الإخباري من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ليستطيع جميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد.

جدير بالذكر أن قد تم جلب النتائج للطلاب الذين سجلوا ارقام جلوسهم في تعليقات على الموضوع.

تحديث 30 مايو

قامت بعض المحافظات الكبرى باعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، ومنذ تلك اللحظة وجميع الطلاب في ترقب شديد لمعرفة النتيجة وطرق الاستعلام عنها من خلال المواقع الرسمية.

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