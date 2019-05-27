“احصل” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 فور ظهورها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 من أكثر الأمور التي تشغل بال كل منزل في محافظة البحيرة، حيث بدأ طلاب محافظة البحيرة في متابعة موعد الإعلان عن نتيجة نهاية العام، وذلك بعد انتهائهم من فترة امتحانات جميع المواد الدراسية حيث بدأ الطلاب في أداء الامتحانات يوم السبت 11 مايو 2019، وانتهوا منها يوم الخميس 16 مايو 2019 ، وقد أدى الامتحانات ما يقرب من 92022 ألف طالب وطالبة وذلك في جميع الادارات التابعة لمحافظة البحيرة مثل إدارة دمنهور، إدارة كوم حماد، إدارة النطرون، إدارة يوسف الصديق، إدارة حوش عيسى، إدارة النوبارية، إدارة كفر الدوار، إدارة ايتاي البارود وغيرهم من الإدارات التابعة للمحافظة حيث تحتوي محافظة البحيرة على عدد كبير من الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة اليوم السابع

وقد صرح محمد سعد محمد وكيل وزاة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لامتحان الفصل الدراسي الثاني بلغ 92022 طالب وطالبة داخل 562 لجنة على مستوى جميع إدارات محافظة البحيرة، كما أكد أنه تم تجهيز جميع مراكز التصحيح والمراجعة حتى يتم البدء بها عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة، كما أنه أعلن أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية عقب اعتمادها من قبل المحافظ عبر الموقع الرسمي التابع لمحافظة البحيرة بواسطة رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019

يسيطر على جميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة حالة من القلق والتوترأثناء انتظارهم النتيجة، كما ينتظر أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية ظهور النتيجة بكل شغف وذلك بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني في كافة المحافظات وكالعادة يستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوس قبل ظهورها في المدارس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة،وذلك لسهولة حصول أولياء الأمورعلى نتائج أبنائهم حتى يطمئنوا على نتيجة ما بذلوه طوال العام الدراسي، واليكم الطريقة:

قم بالدخول على مديرية البحيرة التعليمية.

اكتب رقم جلوسك، ثم اضغط بحث.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

أعلن مصدر مسؤل بمحافظة البحيرة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في مطلع الاسبوع القادم عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة البحيرة عن طريق رقم الجلوس، وذلك قبل ظهورها بالمدارس ب24 ساعه فنحن نتابع معكم الأخبار لحظة بلحظة متمنين لكم النجاح والتوفيق.

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