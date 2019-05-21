قريبا نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

من المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الأسكندرية، على البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية أن إمتحان اللغة الإنجليزية قد مر بدون أي مشكلات، وقد انتهى الطلبة من آداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي والتي استمرت على مدار 6 أيام الأسبوع الماضي، ويبلغ عدد الطالبة المسجلين بالاعدادية محافظة الاسكندرية 82699 طالب وطالبة، وقد تم تقسيمهم على 324 لجنة تضمنت الإدارات التعليمية الثمانية بمحافظة الأسكندرية.

وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بأنه:

فيما يخص النحو سيجرى إعطاء الدرجة كاملة لكلا من حل سؤالين فقط، وذلك لإعطاء حق لمن أجاب إجابة صحيحة على الأسئلة التي رآها التلاميذ صعبة، بجانب إعطاء الدرجة كاملة على استخراج اسم الفاعل دون المحاسبة على كتابة فعله

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية 2019

من المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية قريبًا، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية بها، ولا زالت أعمال التصحيح مستمرة، ومن المنتظر اعتماد المحافظ عبد العزيز قنصوة لها فور انتهاء أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وتعتبر محافظة الإسكندرية من أوائل المحافظات التي تظهر بها نتيجة الصف الثالث الإعدادي كل عام، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة ثالثة اعدادي من خلال الروابط الواردة أسفل المقال في الإدارات التعليمية التالية:

إدارة الجمرك.

إدارة العجمي.

إدارة غرب.

إداة وسط.

إدارة شرق.

إدارة المنتزه.

إدارة العامرية .

إدارة برج العرب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية 2019

ادخل على رابط البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية و سيتيح الموقع لك عدد من الروابط تتمكن من خلالها التعرف على نتائج الطلاب بالشهادة الاعدادية 2019. كما يمكنك الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية من خلال الرابط.

نتيجة الاعدادية في باقي المحافظات :

حتى الآن لم يتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات، بعدها يتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة، ومن المتوقع أن تكون عمليات التصحيح قد بدأت بالفعل، إذ يتم البدء في تصحيح كل مادة عبر انتهاء امتحانها، وتجدون في مقال نتيجة الشهادة الإعدادية طريقة التظلم على النتيجة وتوزيع درجات المواد الدراسية بالمحافظات التالية:

رقم المسلسل المحافـــظة 1 محافظة القاهرة 2 محافظة الجيزة 3 محافظة القليوبية 4 محافظة البحيرة 5 محافظة كفر الشيخ 6 محافظة الدقهلية

يمكنكم معرفة توزيع الدرجات للمواد الدراسية بالصف الثالث الإعدادي وطريقة احتساب النتيجة المئوية عبر الرابط المدرج بالأعلى.

أخبار نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ومن المتوقع أن تبدأ نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالظهور تباعا في المحافظات، وخلال أسبوعين ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات قد ظهرت بإذن الله، إذ تم الإعلان عن ظهور جميع نتائج الشهادة الإعدادية قبل عيد الفطر بإذن الله.

وتقوم اللجان يوميا بإرسال تقارير ٱلى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، يتضمن تفاصيل سير العملية الامتحانية، وهي التقارير التي تطلع عليها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة آمال عبد الظاهر، والتي صرحت أنه حتى الآن لا يوجد أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

وتعتبر محافظة الاسكندرية من المحافظات التي ارتفعت فيها نسب النجاح بالفصل الدراسي الأول، مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث بلغت نسبة النجاح بالمحافظة 78.8%، وهي النسبة المرتفعة بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويجب عليك عزيزي الطالب الاهتمام بالحصول على شهادة الدرجات الخاصة بك من المدرسة، لأن شهادة الإنترنت وحتى وإن تم طباعتها لا يعتد بها.

ثالثة اعدادي 2019 ونظام التعليم الجديد (المعدل)

وقد أكد الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن النظام الجديد حقق نجاحًا ملموسًا هذا العام، وسيتم تطبيق نفس النظام على طلبة الصف الأول الثانوي العام القادم، إذ سيتسلم طلبة الصف الأول الثانوي تابلت، وستطبق عليهم نظم الامتحان الجديدة، وفي هذا المقال سنوافيكم برابط الحصول على نتيجة الطلاب بالصف الثالث الإعدادي، وذلك من خلال موقع البوابة الألكترونية لمحافظة الاسكندرية.

ويتضمن النظام الجديد تسليم كل طالب تابلت خاص به، متصل بالانترنت ويتضمن المناهج التعليمية بالإضافة إلى تسليم الطالب الكتب الورقية، كما أن الامتحانات سوف تكون من خلاله ،على أن يمتحن الطالب 4 امتحانات خلال السنة الدراسية الواحدة، لينهي الطالب المرحلة الثانوية بعد اجتياز 12 امتحان خلال المرحلة.

كما سيتغير نظام التنسيق، إذ أن مجموع الطالب والمؤهل لالتحاق الجامعة يكون حسب افضل 4 امتحانات أداها الطالب.

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