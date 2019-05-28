نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2019 اخر العام برقم الجلوس -نتائج الثالث الاعدادي الأزهري” على بوابة الأزهر الإلكترونية azhar result‏ والموقع التعليمى جميع المحافظات قريباً

تيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 آخر العام برقم الجلوس، نقدم لزوار موقعنا الكرام نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني والنهائي لعام 2019 بجميع محافظات الجمهورية ، حيث بدأ أبنائنا الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية الأزهرية قد بدأوا امتحانات الترم الثاني والنهائي بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم الأثنين 13 مايو 2019 وسوف تنتهي يوم الأثنين 20 مايو 2019، حيث يبدأ الطلاب بالأزهر انتظار إعلان النتائج الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية، القاهرة والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وأسوان، وبني سويف، والفيوم والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد ونتابع معكم اعتماد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لنتائج الاعدادية الأزهرية خلال الأيام القادمة.

بناء على تصريحات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بدأت أعمال التصحيح والمراجعة يوم 21 مايو بمراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى جميع مناطق الجمهورية، حتى انتهاء أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

وسط جو من الترقب والإنتظار يعيشها الطلاب وأولياء أمورهم في إنتظار الإعلان الرسمى عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى جميع المعاهد الأزهرية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر قيام السيد الدكتور وكيل الأزهر لشئون التعليم بإصدار أوامرة للإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد بجميع المحافظات، على ضرورة توفير الأمن والهدوء داخل اللجان، ومنع الغش بكل الطرق، حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه، ولا يتساوى من إجتهد وسهر وتعب الليالى مع شخص آخر تكاسل وإختزل عن تأدية واجبه، وصرح بأن الامتحانات سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط ولن تخرج عن الكتاب المدرسي المقرر، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

تعرف على: نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني 2019

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات

وقد أعلنت مشيخة الأزهر عن الإعلان الرسمى عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية للترم الثاني 2019 بعد الانتهاء من امتحانات على مستوى كافة المعاهد الأزهرية، حيث يتم الإنتهاء من أعمال الكنترول بعد بدء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات فى كشوفات رسمية باسماء الطلاب، مع مراعاة الدقة والإتقان فى ذلك، حيث شدد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات لقطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الحرص والدقة فى كافة مراحل الخاصة بالكنترولات المركزية للمعاهد الأزهرية، تمهيدأ لرفعها وتحديد نسب النجاح المئوية، لكي يتم اعتمادها من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان لجميع المعاهد الأزهرية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من على بوابة الأزهر الالكترونية

الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب المستعلم عنه.

وثم الضغط على بحث تظهر النتيجة.

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من على موقع الأزهر التعليمي

ويتم ذلك الدخول على موقع الأزهر التعليمي من هنــــــــــــا موقع الازهر التعليمى

وبعدها كتابة رقم الجلوس وبعدها الضغط على اظهار النتيجة وستظهر جميع درجات الطالب

كما يمكن ايضا تحميل تطبيق بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg‏ من على منصة جوجل بلاي للهواتف المحمولة الاندرويد من هنا لمتابعة اخر اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية اخر اخبار الازهر الشريف.

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