نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني جميع محافظات مصر عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019، من المعروف أن النتائج هي أكثر ما يهتم به الطلبة والطالبات أياً كانت المرحلة الدراسية الواقعين بها، وخاصة طلبة وطالبات الشهادات الأزهرية في جمهورية مصر العربية، وذلك نظراً لكن المواد الذين يقومون بدراستها في المدارس الأزهرية طوال العام الدراسي، أكثر بكثير من المواد التي يتم دراستها في المدارس العادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

وعليه فقد قام طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالتقدم لإمتحاناتهم بجميع المواد الدراسية، فقد تقدم طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الأزهرية بأداء أولى امتحاناتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ الأيام المقبلة، وسوف تستمر الامتحانات أسبوع على الأقل.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

ومن الجدير بالذكر أنه فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية قام الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بمتابعة كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بالنتائج والتي من المقرر عرض النتائج النهائية عليها، وقد أبدوا استيائهم من تأخر ظهور النتائج، ولقد صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن التأخر في مصلحة الطالب حيث أنه يتابع أعمال الكنترول ورصد الدرجات بنفسه للتأكد من أن كافة الطلاب تحصل على ما تستحقه من درجات، ويمكن الحصول على النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

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