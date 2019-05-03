نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني جميع محافظات مصر عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019، من المعروف أن النتائج هي أكثر ما يهتم به الطلبة والطالبات أياً كانت المرحلة الدراسية الواقعين بها، وخاصة طلبة وطالبات الشهادات الأزهرية في جمهورية مصر العربية، وذلك نظراً لكن المواد الذين يقومون بدراستها في المدارس الأزهرية طوال العام الدراسي، أكثر بكثير من المواد التي يتم دراستها في المدارس العادية.
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019
وعليه فقد قام طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالتقدم لإمتحاناتهم بجميع المواد الدراسية، فقد تقدم طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الأزهرية بأداء أولى امتحاناتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ الأيام المقبلة، وسوف تستمر الامتحانات أسبوع على الأقل.
رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019
ومن الجدير بالذكر أنه فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية قام الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بمتابعة كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بالنتائج والتي من المقرر عرض النتائج النهائية عليها، وقد أبدوا استيائهم من تأخر ظهور النتائج، ولقد صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن التأخر في مصلحة الطالب حيث أنه يتابع أعمال الكنترول ورصد الدرجات بنفسه للتأكد من أن كافة الطلاب تحصل على ما تستحقه من درجات، ويمكن الحصول على النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.
التعليقات
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بسنت نبيل معهد فتيات بطره الاعدادى الثانوي الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس٢٢٦١٢٩
منه الله عصام 202460معهد فتيات السلطان راشد المقطم
اغاني اجنبية
امتا هتظهر النتيجه بقا
رقم الجلوس 252889
متى سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية
227718
انا عاوز اعرف النتيجة انا زهقت مش عارف اجبها ارجوكوا عاوز اعرفها اسمي فتحي محمد عبد الستار رقم الجلوس١٥٦٠٢محافظه كفر الشيخ معهد الشمارقة الاعدادي من فضلك امل
هذا رقم جلوس 231965
النتجيه امتي ظهورها
النهاردة 24 ومش ظاهرة
هيا النتيجه هتظهر امته بقا😂💔😔
موعد ظهور النتحه