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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس – الصف الثالث الإعدادي الأزهري جميع المحافظات – بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس – الصف الثالث الإعدادي الأزهري جميع المحافظات – بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

نتابع معكم الاستعلام مباشرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 وذلك بعد اعتمادها، وننشر لكم هنا في موقع نجوم مصرية رابط نتيجة الأزهر للمرحلة الإعدادية والابتدائية عبر الأنترنت والتي سوف تظهر بإذن الله تعالي برقم الجلوس، وحتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعرض النتيجة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية من خلال رابط استعلام نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 برقم الجلوس حتى يتسنى للطلاب سهولة الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي أزهر مباشرة برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الألكترونية  التعليمية، والتي تنشر من خلالها نتائج الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس حيث نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 مع هذه المقالة المحدثة باستمرار للرصد نتيجة الصف الثالث الإعدادي والابتدائي مع خالص تمنياتنا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالنجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

حيث يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الدخول الآن مباشرة على البوابة الإلكترونية للأزهر والاستعلام المباشر عن النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2018 بوابة الأزهر
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

بعد اعتمادها من وكيل الأزهر وعلى الفور يتم نشرها، كما يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية لعام 2019 الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال الاتصال المباشر على رقم استعلام النتيجة الأزهرية 19493.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لجميع المحافظات وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي، حيث تظهر جميع محافظات جمهورية مصر العربية في وقت واحد،  ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري قريبا فور اعتماد قطاع المعاهد الأزهرية لها.

كما نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والحصول على اعلى الدرجات، كما يمكن للطلاب ترك رقم جلوسهم في تعليق اسفل المقالة وسنقوم بالاستعلام عنها وابلاغهم  عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الأزهرية في نفس التعليق بعد ظهورها من خلال متابعة هذه المقالة باستمرار.

يمكن لطلا الشهادة الإعدادية الأزهرية معرفة النتيجة لعام الدراسي 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن 19493 أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو الذهاب لمقر المعهد لمعرفة النتيجة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الأزهرية.

حيث تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأزهر فور اعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

التعليقات

  37. محمد السيد محمد السيد..معهد بنين القصر الاعدادي ثانوي بنين ..المذهب حنفي رقم الجلوس ..088417 معلش الرد بسرعه الرجاء 😀😀

    رد

  50. تعالي تعالي يانتيجة تعالي
    دانامستنيكي يانتيجة تعالي
    تعالي تعالي تعالي تعالي
    اهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    قلقانين عليكي يانتيجة
    تعالي وخلصينا من همومنا يانتيجة
    مشتاقين اليكي يا نتيجة
    يا رب طمنا عليكي يا نتيجة
    تعالي تعالي تعالي تعالي
    تعالي وريحينا يا نتيجة
    واحذري تيجي في غير المناسب
    اخرج من البيت بسببك يا نتيجة
    ريحي حنجراتنا وتعالي
    وانت في الطريق يانتيجة
    اوعي تنسي فلافل تكليها
    واتعطلي شوية شوية يا نتيجة
    تعالي علي رحتك ومهلك يانتيجة
    يا نتيجة تعالي تعالي تعالي
    يااااااااااااااانتيجة

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  54. احمدعاطف معهدابنوببنين ع\ث ليه مجبتوش النتيجه
    الاسم احمدعاطف حسن عبدالحميد ارجوقم باظهارالنتيجة

    رقم الجلوس 73274

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  89. الاسم:ياسمين رمضان محمد عبد الحميد رقم الجلوس:247972
    منطقة:البحيرة ا لمهعد:منشأت زاوية ابو شوشة الاعدادي الثانوي بنات

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  100. رقم الجلوس 3405
    الاسم محمد احمد فوزى السيد
    المنطقه القليوبية
    المعهد طحـوريا
    فقه 24 الدرجة من: 25
    اصول الدين 48 الدرجة من: 50
    ثقافة إسلامية 7 الدرجة من: 10
    اللغه العربية 40 الدرجة من: 50
    قرآن كريم 16 الدرجة من: 20
    لغه اجنبية 13 الدرجة من: 20
    دراسات 20 الدرجة من: 20
    رياضيات 24 الدرجة من: 30
    علوم 18 الدرجة من: 20
    تربية فنية 6 الدرجة من: 10
    الحاسب الالي الدرجة من: 20
    مجموع الترم من: 255

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