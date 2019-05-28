نتابع معكم الاستعلام مباشرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 وذلك بعد اعتمادها، وننشر لكم هنا في موقع نجوم مصرية رابط نتيجة الأزهر للمرحلة الإعدادية والابتدائية عبر الأنترنت والتي سوف تظهر بإذن الله تعالي برقم الجلوس، وحتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعرض النتيجة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية من خلال رابط استعلام نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 برقم الجلوس حتى يتسنى للطلاب سهولة الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي أزهر مباشرة برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الألكترونية التعليمية، والتي تنشر من خلالها نتائج الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس حيث نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 مع هذه المقالة المحدثة باستمرار للرصد نتيجة الصف الثالث الإعدادي والابتدائي مع خالص تمنياتنا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالنجاح والتوفيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس
حيث يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الدخول الآن مباشرة على البوابة الإلكترونية للأزهر والاستعلام المباشر عن النتيجة فور ظهورها.
بعد اعتمادها من وكيل الأزهر وعلى الفور يتم نشرها، كما يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية لعام 2019 الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال الاتصال المباشر على رقم استعلام النتيجة الأزهرية 19493.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لجميع المحافظات وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي، حيث تظهر جميع محافظات جمهورية مصر العربية في وقت واحد، ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري قريبا فور اعتماد قطاع المعاهد الأزهرية لها.
كما نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والحصول على اعلى الدرجات، كما يمكن للطلاب ترك رقم جلوسهم في تعليق اسفل المقالة وسنقوم بالاستعلام عنها وابلاغهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الأزهرية في نفس التعليق بعد ظهورها من خلال متابعة هذه المقالة باستمرار.
يمكن لطلا الشهادة الإعدادية الأزهرية معرفة النتيجة لعام الدراسي 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن 19493 أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو الذهاب لمقر المعهد لمعرفة النتيجة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الأزهرية.
حيث تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأزهر فور اعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس - الصف الثالث الإعدادي الأزهري جميع المحافظات - بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg
التعليقات
رقم الجلوس 33027
عبدالرحمن محمد محمد حسن قبوض
الجلوس 12470
نتيجة هبه أحمد سلامه إبراهيم رقم الجلوس 222667
هي نزلت ولا لاء
منةالله المتولي السيد عمرو 227189
اريد النتيجة 11329
42790
احمد محمد ثابت
رقم الجلوس 232673
هدى سمير النادى محمد
٣٠٠
ميادة ربيع
رقم الجلوس ١١٢١١
مركز الدلنجات
رقم الجلوس ٨٢٢١٤
نجحت يموزه
معهد فتيات سعيد القدح رقم الجلوس 211502 أريد النتيجة
اريد معرفه النتيجه 222331
منار احمد احمد دسوقى القليوبيه رقم الجلوس ٢٠٥٤٥٠
محمد صابر محمد عبد الرحمن السحيمي. رقم الجلوس 1146
رقم الجلوس 4362
الاسم صابرين محمود متولي محمودمتولي رقم الجلوس ٢٢٢٤٠٣
الاسم صابرين محمود متولي محمود رقم الجلوس ٢٢٢٤٠٣
57390 عايز الشهادة الاعدادية الازهرية الجيزه
سهيله حسام عيوشه
222566
رقم الجلوس 204299 ازهري الاسم هيام حسن سيد السيد
الاسم صابرين محمود متولي محمود متولي المحافظة القاهره رقم الجلوس ٢٢٢٤٠٣
معاذ محمد الشندلاتي رقم الجلوس 9660 الغربيه
انا معتز عماد مرسي اريد ان اعلم نتيجتي ورقم الجلوس 90
جبتها ازاي
٢٢٦٦٩٠
٢٥٥١٤
9778 يارب
الشهادة الاعدادية الازهرية رقم جلوس 252637 الجيزة
٢٠٣٠٣٦
230468
سيتم اعلان النتيجة قريبا فور اعتمادها
اسماء معهد فتيات ميت ابو على 230467
سماء جمال عبد الحميد رقم الجلوس 205888
محمدخالدالسيداحمد٤٧١٠٧
247544
انا من معهد السنطه الاعدادي الثانوي الديني وأريد النتيجه بسرع وقت ورقم الجلوس 11352
إبراهيم علاء
رقم الجلوس 35615
رقم الجلوس.88417
محمد السيد محمد
الاسم محمد السيد محمد
المحافظه قنا
رقم الجلوس.088417
المعهد .بنين القصر الاعدادي ثانوي
محمد السيد محمد السيد..معهد بنين القصر الاعدادي ثانوي بنين ..المذهب حنفي رقم الجلوس ..088417 من قنا
محمد السيد محمد السيد..معهد بنين القصر الاعدادي ثانوي بنين ..المذهب حنفي رقم الجلوس ..088417 معلش الرد بسرعه الرجاء 😀😀
اهدي شويه
اريد النتيجه رقم الجلوس ،٢٢٥٠٠٨
268080 معهد فتيات بني عدي
رقم الجلوس268080
ايه عبدالعزيز
217374
من كفرالشيخ قرية دقلت
رقم لجلوس (٥٨١٥٣)
أنا حسام الدين أحمد أمين أحمد عمر رقم جلوسى ٥٢٨٨٦
خالد مسعود مسعود الشربيني
رقم الجلوس 22464
الإسم؛اسلام ربيع علي صالح_رقم الجلوس:61781.المعهد:معهد جردو.(ان ءالله كلنا هننجح).
انا فاطمه رقم جلوسي 255670 ارجو منكم ان تتصلو بي عند ظهور النتيجه رقمي 01155915744
عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم ابراهيم
رقم الجلوس \٣٤٠٠٤
31154
بلال السيد محمد حسن \محافظة الشرقية \رقم الجلوس 31154
01258
40517
تعالي تعالي يانتيجة تعالي
دانامستنيكي يانتيجة تعالي
تعالي تعالي تعالي تعالي
اهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
قلقانين عليكي يانتيجة
تعالي وخلصينا من همومنا يانتيجة
مشتاقين اليكي يا نتيجة
يا رب طمنا عليكي يا نتيجة
تعالي تعالي تعالي تعالي
تعالي وريحينا يا نتيجة
واحذري تيجي في غير المناسب
اخرج من البيت بسببك يا نتيجة
ريحي حنجراتنا وتعالي
وانت في الطريق يانتيجة
اوعي تنسي فلافل تكليها
واتعطلي شوية شوية يا نتيجة
تعالي علي رحتك ومهلك يانتيجة
يا نتيجة تعالي تعالي تعالي
يااااااااااااااانتيجة
انا بسنت رقم جلوسي 255642
وأنا بسنت
انا اسمي فاطمه رقم جلوسي 255670
صشسص222
احمدعاطف معهدابنوببنين ع\ث ليه مجبتوش النتيجه
الاسم احمدعاطف حسن عبدالحميد ارجوقم باظهارالنتيجة
رقم الجلوس 73274
احمدعاطف معهدابنوببنين ع\ث ليه مجبتوش النتيجه
الاسم احمدعاطف حسن عبدالحميد
رقم الجلوس 73274
41791
رقم جلوسي 77130
نتيجت الطالب درويش مصطفى درويش مصطفى محافظة المنوفية معهد بنين اشمون رقم الجلوس 7714
رقم الجلوس ٢١١٤٩٧ محافظة الغربية مركز طنطا نواج معهد فتيات سعيد القدح
رقم الجلوس76984
محمد فتحي فتحي ابراهيم محافظة الشرقية رقم الجلوس 36838
رقم الجلوس ٢٤٥٨٥٥
الاسم علياء محمود محمد تمام
المحافظه البحيره
اريد النتيجه
45549
رقم الجلوس
23006
هى بانت فى الدقهليه
البحث عن حسام تواب
أحمد بمعهد القوصيه بنين بمحافظة اسيوط رقم الجلوس 71985
مختارالسيد
32777
محافظةشرقية
نتيجة الشهاده الاعداديه الازهريه 211449
عبدالستار رأفت عبيد الصياد
رقم الجلوس 43907
اريد النتيجه 211449
محمودياسر 15773
لية مش جبتوالنتجة
بسمله محمد رقم جلوس ٢٥ ١ اعدادي ازهر
الاسم. ماهر اسامه السيد خليل
محافظه الدقهليه
معهد طنيخ
رقم الجلوس. 25029
45154
رقم الجلوس. 224877
رقم الجلوس : 3710
الاسم : ابراهيم عبدالكريم أحمد حافظ
المنطقه : القليوبيه
المعهد : معهد المنيره الإعدادي بنين رقم 1
رقم الجلوس 91630
36541
نتيجه يوسف حمدى محمود توفيق رقم الجلوس 057961
رقم الجلوس 7518
نتيجةالاء وحيد بمحافظه كفر الشيخ رقم الجلوس219438
ناجحه
219438
٢٤٢٠٨٧
رقم الجلوس٢٤٢٠٨٧
اريد نتيجه الشهاده الشهاده الصف الثالث الاعدادي للطالب بلال احمد رجب
عبدالله رجب عبده عبدالعزيز رقم الجلوس 594
وليد
محافظه الجيزة معهد عويس بن عامر القرني رقم الجلوس 59174
الاسم:وليد احمد خليفة محمد
المحافظه: الجيزه
رقم الجلوس:59174
المعهد:عويس القرني
الاسم:ماهر اسامه السيد خليل
محافظه الدقهليه
معهد طنيخ
رقم الجلوس :25029
الاسم:ياسمين رمضان محمد عبد الحميد رقم الجلوس:247972
منطقة:البحيرة ا لمهعد:منشأت زاوية ابو شوشة الاعدادي الثانوي بنات
٩٥٥٥١
رقم جلوس 211179ض معهدكفرالمنشى القبلى محافظة الغربية
الاسم نواره محمد منصور محافظة الدقهليه رقم الجلوس 226261
رقم الجلوس ٢٨٥٧٤٣
الاسم علياء سيد ابراهيم أبوزيد
محافظه اسوان
مركز كوم امبو
معهد فتيات كوم امبو الازهرى
272994
222329
محافظة البحيره معهد فتيات ابو المطامير ع ث 230334
ستم ان شاء الله جلب النتيجة لكم فور اعلانها .. تابعي المقالة
نتيجه ذياد محمد من محافظه الدقهليه رقم الجلوس 8
بالتوفيق يا زياد ستم إبلاغك بالنتيجة بعد إعلانها … تابع معنا
نتيجة سيد محمدمحمد عبدلاه عثمان
رقم الجلوس 575
سيتم اعلامكم بالنتيجة هنا بعد ظهورها مباشرة وبالتوفيق لك
بالتوفيق يا سيد سنبلغكم بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فور إعلانها
٦٠٠٢٠
فور اعلان نيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية سنباغكم بها بمشيئة الله تعالى وبالتوفيق للجميع
رقم الجلوس 3405
الاسم محمد احمد فوزى السيد
المنطقه القليوبية
المعهد طحـوريا
فقه 24 الدرجة من: 25
اصول الدين 48 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 7 الدرجة من: 10
اللغه العربية 40 الدرجة من: 50
قرآن كريم 16 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 13 الدرجة من: 20
دراسات 20 الدرجة من: 20
رياضيات 24 الدرجة من: 30
علوم 18 الدرجة من: 20
تربية فنية 6 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
اريد النتيجه
هو المجموع الكلى من كام
وأنت جبتها منين
نِتٌيَجّهّ مًحًمًدٍ حًآمًدٍ بًآلَغُربًيَهّ رقُمً آلجّلَوٌسِ
23068
نتيجة ابراهيم يسرى قنديل رقم الجلوس 3405
بعد ظهور النتيجة سيتم ابلاغكم بها بالتوفيق ياسارة
٢٤٥٨٥٥
راصب
عبدالله عرفه صبحي ابوزيد العروسي رقم الجلوس46605