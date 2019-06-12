نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 من موقع بوابة الأزهر

نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة، حيث انتهي التصحيح، ظهرت النتيجة منذ ساعات قليله علي موقع بوابة الأزهر الالكتروني، لذلك سوف نقدم موقع بوابة الأزهر الذي يعرض نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني

قام الشيخ “صالح عباس” وكيل الأزهر بإعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2018-2019 يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، نيابة عن الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر، وبلغ عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية 122426 طالب وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية 65%، وأعلن موقع بوابة الأزهر عن أنه تم رفع نتائج الشهادة الاعدادية علي الموقع الالكتروني.

موقع بوابة الأزهر

يتيح موقع بوابة الأزهر لأولياء الأمور وللطلاب الحصول علي نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية، حيث هو الموقع الوحيد الذي يعرض نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية، هناك طريقتين يمكنك من خلالهما الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية

الطريقة الأولي:

قم بالدخول الي موقع بوابة الأزهر

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد جلب النتيجة له

اضغط علي كلمة “بحث” وانتظر حتي يعرض الموقع لك النتيجة

ملحوظة: هناك ضغط كبير علي موقع بوابة الأزهر حالياً نظراً للعدد الهائل الذي يبحث عن النتيجة، فإذا كان الموقع لا يعمل قم بالمحاولة مرات عديدة، وان لم يفتح أيضاً قم بالمحاولة في وقت آخر.

الطريقة الثانية:

يوجد رقم ساخن يُخصصة الأزهر الشريف، حيث يُمكنك الاتصال علي الرقم وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب ومن ثم سوف يأتيك رسالة الكترونية بها نتيجة الطالب، والرقم هو “19493”

وكيل الأزهر يهنئ طلاب الاعدادية

تقدم وكيل الأزهر الشيخ “صالح عباس” بخالص التهنئة لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الأزهري، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح والتفوق.

اذا كنت تواجة مشكلة الحصول علي النتيجة، اترك رقم الجلوس الخاص بك في التعليقات وسوف يتم الرد عليك بالنتيجة.

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