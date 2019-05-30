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“بعد قليل” نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
“بعد قليل” نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

نتيجة اعدادية أسيوط الترم الثاني 2019، سوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الترم الثاني 2019 غداً السبت الموافق 11 مايو، وسوف تستمر الامتحانات مدة ستة أيام على أن تنتهي يوم 16 مايو، وعقب انتهاء الامتحان سوف تبدأ أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

ينتظر حاليا جميع الطلاب بمحافظة أسيوط بكل إداراتها التعليمية مثل إدارات (الغنايم وساحل سليم والفتح والبداري والقوصية وديروط ومنفلوط) وباقي الإدارات الأخرى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية خصوصا وأن محافظة أسيوط تعتبر من ضمن المحافظات التى بها عدد كبير من الطلبة،وسوف نتابع معكم عملية سير الامتحانات داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2018
نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2019 اخر العام

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن جميع أعمال الكنترولات في المحافظة قد تم تجهيزها لاستقبال أوراق إجابات الطلاب لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها من رصد وتصحيح وتجميع، وقد أعلن سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة عبر بعض المواقع الإلكترونية، وسوف نوفر لجميع طلاب الشهادة الإعدادية  بأسيوط رابط مباشر فور توفره.

جيث يقوم الطلاب بالدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية 2019، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسيوط الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75% من إجمالي عدد الطلاب.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. الاسم: عمر الشيخ محمد محمود محمد
      رقم الجلوس: 2344
      اسم المدرسة: بدر الاعداديه بنين بديروط
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 137
      دين 17
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: نرمين عاطف كمال جميل
      رقم الجلوس: 57318
      اسم المدرسة: ساحل سليم الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 22
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18
      مجموع 123.5
      دين 19
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: ادم ممدوح محمد الناصح
      رقم الجلوس: 50190
      اسم المدرسة: النهضه الاعداديه المشتركه – حامد هشام سابقا
      الدرجات

      لغة عربية 32.5
      لغة انجليزية 27
      رياضيات 23
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 18
      مجموع 116
      دين 15
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: ندى حسام علي حسن
      رقم الجلوس: 32472
      اسم المدرسة: عمر مكرم الاعداديه المشتركه بالاربعين
      الدرجات

      لغة عربية 23.5
      لغة انجليزية 23
      رياضيات 10.5
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 12
      مجموع 87
      دين 11
      كمبيوتر 8

    1. الاسم: محمود جمال ماهر عبدالعزيز
      رقم الجلوس: 38635
      اسم المدرسة: نزله دوينه الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 11.5
      لغة انجليزية 7.5
      رياضيات 17.5
      دراسات اجتماعية 7
      علوم 7.5
      مجموع 51
      دين 16
      كمبيوتر 4.5

    2. الاسم: احمد رافت عبدالعزيز ابراهيم
      رقم الجلوس: 46009
      اسم المدرسة: الشهيد حماده حسني هارون الاعداديه الجديده بنين
      الدرجات

      لغة عربية 22
      لغة انجليزية 15
      رياضيات 16.5
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 10
      مجموع 76
      دين 12.5
      كمبيوتر 4.5

    1. من المقرر عرض نتيجة اعدادية اسيوط 2019 الترم الأول عقب اعتمادها مباشرة ، فتابعونا وسوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها

  70. مروي اشرف فتحي زهري رقم الجلوس 47327
    محافظه اسيوط أداره الغنايم

    رد

    1. ناجح
      اسم الطالبمروى اشرف فتحى زهرى رقم الجلوس47327
      المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةالغنايم
      اسم المدرسهالشهيد فوزى عثمان ع بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65 38.5 37 30.5 24.5 195.5 26 15.5 11
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

  80. اكتب تعليقك هنا…دينا حمدي أحمد محمد رقم الجلوس 47562 مدرسة المشايعة الاعدادية بنات إدارة الغنايم محافظة اسيوط

    رد

    1. نتائج الامتحانات

      ناجح
      اسم الطالبدعاء اشرف ابو العيون عبداللاه رقم الجلوس7796
      المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةديروط
      اسم المدرسهكوديه الاسلام الاعدادية المشتركة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68 59.5 38.5 57 35.5 258.5 31.5 13 13
      الف مبرووك

  157. رقم الجلوس 30049 الاسم محمد فرغلي محمد فرغلي المدرسه اسماعيل القباني محافظه اسيوط اداره اسيوط التعليميه الرجاء الرد بسرعه

    رد

  158. الاسم محمد فرغلي محمد فرغلي رقم الجلوس 30049
    محافظه اسيوط اداره اسيوط التعليميه مدرسه اسماعيل القباني الاعداديه بنين بااسيوط

    رد

    1. الاسم: مروان اسامه سيد حسن
      رقم الجلوس: 2593
      اسم المدرسة: د/ محمد رجائى الطحلاوى الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 33
      لغة انجليزية 25
      جبر 11.5
      هندسة 13.5
      رياضيات 25
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 16
      المجموع 119
      دين 12
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: زياد محمد عبدالخالق تمام
      رقم الجلوس: 57884
      اسم المدرسة: الواسطى الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 28.5
      لغة انجليزية 16
      جبر 7.5
      هندسة 7.5
      رياضيات 15
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 10
      المجموع 85.5
      دين 17
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: شيماء عبدالفتاح احمد ابراهيم
      رقم الجلوس: 36325
      اسم المدرسة: موشا الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 26.5
      جبر 12.5
      هندسة 13.5
      رياضيات 26
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 17
      المجموع 124.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: مينا حمدى حليم اسكندر
      رقم الجلوس: 30079
      اسم المدرسة: اسماعيل القباني الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 30.5
      لغة انجليزية 8.5
      جبر 12.5
      هندسة 13
      رياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 13
      علوم 11
      المجموع 88.5
      دين 9.5
      كمبيوتر 4.5

    1. الاسم: فاطمه الزهراء رمضان سيد احمد
      رقم الجلوس: 30246
      اسم المدرسة: عصمت عفيفي الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 27
      لغة انجليزية 21.5
      جبر 9
      هندسة 11.5
      رياضيات 20.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 15.5
      المجموع 103.5
      دين 13.5
      كمبيوتر 2.5

    1. الاسم: محمد حنفى صابر عبدالحق
      رقم الجلوس: 47100
      اسم المدرسة: مصطفى كامل الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 29
      لغة انجليزية 26
      جبر 7.5
      هندسة 7.5
      رياضيات 15
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 13
      المجموع 99
      دين 10.5
      كمبيوتر 5.5

    1. الاسم: محمود منصور عبده منصور
      رقم الجلوس: 34159
      اسم المدرسة: اللواء محمد عبدالحليم موسى الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 27.5
      جبر 15
      هندسة 13
      رياضيات 28
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 17.5
      المجموع 128
      دين 14
      كمبيوتر 5.5

    1. الاسم: فاطمه جمال عبدالحليم احمد
      رقم الجلوس: 28358
      اسم المدرسة: عبدالعزيز يوسف الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 25.5
      جبر 14
      هندسة 14.5
      رياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 15
      المجموع 125.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: رشا عبدالعال عطيه سيد
      رقم الجلوس: 61906
      اسم المدرسة: العونه للتعليم الاساسي
      الدرجات

      لغة عربية 32.5
      لغة انجليزية 26
      جبر 8.5
      هندسة 14
      رياضيات 22.5
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 18.5
      المجموع 117
      دين 16
      كمبيوتر 7

    1. لاسم: سلمى عيد عبدالرحيم على
      رقم الجلوس: 60151
      اسم المدرسة: ساحل سليم الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 27
      جبر 14
      هندسة 10.5
      رياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 16.5
      المجموع 119.5
      دين 12.5
      كمبيوتر 9

    1. النتيجة
      الاسم: روضه منصور اسماعيل عباده
      رقم الجلوس: 24532
      اسم المدرسة: الحواتكه الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 30
      جبر 14.5
      هندسة 15
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 20
      المجموع 132
      دين 18
      كمبيوتر 9

    1. النتيجة
      الاسم: اسماء اصيل احمد حسين
      رقم الجلوس: 39174
      اسم المدرسة: باقور الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 15.5
      جبر 8.5
      هندسة 4
      رياضيات 12.5
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 13
      المجموع 86
      دين 14
      كمبيوتر 6.5

    1. النتيجة
      الاسم: ندى اشرف على رشوان
      رقم الجلوس: 20270
      اسم المدرسة: منفلوط الاعداديه الجديده بنات
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 22
      جبر 14.5
      هندسة 10
      رياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18
      المجموع 120
      دين 13.5
      كمبيوتر 7

    1. النتيجة
      الاسم: محمد رزق عبدالنبى احمد
      رقم الجلوس: 8683
      اسم المدرسة: هوى محمد الاعداديه المشتركه بنزله ضاهر
      الدرجات

      لغة عربية 31.5
      لغة انجليزية 18
      جبر 7.5
      هندسة 7.5
      رياضيات 15
      دراسات اجتماعية 14.5
      علوم 13.5
      المجموع 92.5
      دين 13.5
      كمبيوتر 6.5

  214. حرام عليكم إديلكم من أمته بتقولوا بعد قليل بعد قليل أمته يعني ي ناس حرام عليكم بقي قولوا النتيجه هتظهر أمته بجد بقي انا قرفت انا قاعده على أعصابي من أمته كفايه بقي😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

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