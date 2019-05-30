نتيجة اعدادية أسيوط الترم الثاني 2019، سوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الترم الثاني 2019 غداً السبت الموافق 11 مايو، وسوف تستمر الامتحانات مدة ستة أيام على أن تنتهي يوم 16 مايو، وعقب انتهاء الامتحان سوف تبدأ أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة أسيوط.
نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019
ينتظر حاليا جميع الطلاب بمحافظة أسيوط بكل إداراتها التعليمية مثل إدارات (الغنايم وساحل سليم والفتح والبداري والقوصية وديروط ومنفلوط) وباقي الإدارات الأخرى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية خصوصا وأن محافظة أسيوط تعتبر من ضمن المحافظات التى بها عدد كبير من الطلبة،وسوف نتابع معكم عملية سير الامتحانات داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني.
مديرية التربية والتعليم بأسيوط
أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن جميع أعمال الكنترولات في المحافظة قد تم تجهيزها لاستقبال أوراق إجابات الطلاب لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها من رصد وتصحيح وتجميع، وقد أعلن سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة عبر بعض المواقع الإلكترونية، وسوف نوفر لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط رابط مباشر فور توفره.
جيث يقوم الطلاب بالدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية 2019، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسيوط الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75% من إجمالي عدد الطلاب.
التعليقات
20659 نورا محمد ماجد بكر ممكن تجبهالى الترم الثانى
٤٥٧٨٠ اسيوط
رقم الجلوس
46619
رقم الجلوس 57040
عبدالرحمن محمد عبد ه دهسي
الاسم
ندي عبد الغفار محمد عبد الباري
رقم الجلوس ٧٦٧٢
اريد النتيجه ٢٠١٩
١٢٠ أسيوط
الاسم* احمد علي محمد علي مزكر* ديروط قرية صنبو المدرسه* الشهيد صلاح الدين اعدايه بصنبو رقم الجلوس* 9419
اريداعرف.نتىجةالشهادةالاعدادىةمحافظةاسيوط
محافظة اسيوط رقم الجلوس 44168
علا محمود فوزي اسلمان محافظة اسيوط رقم الجلوس 44168
أحمد حمدان جودة عيد .
رقم الجلوس ٤٥٢٦.
أسيوط ديروط
محافظه أسيوط رقم الجلوس 12867
اسمي عمر عبد الكريم
رقم الجلوس 48730
محافظه اسيوط
رقم الجلوس8675 ديروط القوصيه
مصطفي موسي محمد موسي
مدرسه بني فيز
رقم الجلوس 43037
محافظه اسيوط
اسلام عبد الناصر محافظ اسيوط10571
انا اسمي مصطفي موسي محمد موسي
مدرست بني فيز الاعداديه
رقم الجلوس43037
عمر عبد الكريم خلف 48730 محافظه أسيوط
اكتب تعليقك هنا…شرين.عبد.الفضيل.مدرسه.عزبه.ثابت.بسطا.رقم.الجلوس.59371
مصطفي موسي محمد موسي
مدرسه بني فيز
رقم الجلوس 43037
محافظه اسيوط
عمر عبد الكريم خلف 48730 محافظه أسيوط
عمر حسين سيد – مدرسةأسيوط الجديدة للتعليم الأساسي – ادارة الفتح – رقم جلوس 54675
احمد فتحي عبد العزيز محمد فرج رقم الجلوس 1497
محمد صلاح محمد منصور
٢٣٤٤
مدرسه المهنيه
الاسم: عمر الشيخ محمد محمود محمد
رقم الجلوس: 2344
اسم المدرسة: بدر الاعداديه بنين بديروط
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 137
دين 17
كمبيوتر 9
محمد صلاح محمد منصور
٢٣٤٤
نرمين عاطف كمال رقم الجلوس 57318 اسيوط ساحل سليم
الاسم: نرمين عاطف كمال جميل
رقم الجلوس: 57318
اسم المدرسة: ساحل سليم الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 22
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
مجموع 123.5
دين 19
كمبيوتر 9
11 ملحق
غاده
هوارى
أدم ممدوح 50190
الاسم: ادم ممدوح محمد الناصح
رقم الجلوس: 50190
اسم المدرسة: النهضه الاعداديه المشتركه – حامد هشام سابقا
الدرجات
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 18
مجموع 116
دين 15
كمبيوتر 9
ندى حسام على حسن رقم جلوس 32472 مدرسه عمر مگرم الاعداديه المشتركه اسيوط
الاسم: ندى حسام علي حسن
رقم الجلوس: 32472
اسم المدرسة: عمر مكرم الاعداديه المشتركه بالاربعين
الدرجات
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 23
رياضيات 10.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 12
مجموع 87
دين 11
كمبيوتر 8
ندى حسام على حسن رقم جلوس 32472 مدرسه عمر مگرم الاعداديه المشتركه
يارجال
مريم اشرف عبدالله راشد
١٨٢٣
محافظة اسيوط ادارة ديروط
مدرسة الشهيد احمد عبدالباقى ع بنات
تم الان اعتماد نتيجة اعدادية اسيوط 2019 وجاري تحميل النتيجة
ايه محمد جلال علي محافظه اسيوط
رقم الجلوس 58755
محمود.جمال .ماهر.عبدالعزيز
رقم.الجلوس.38635
الاسم: محمود جمال ماهر عبدالعزيز
رقم الجلوس: 38635
اسم المدرسة: نزله دوينه الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 11.5
لغة انجليزية 7.5
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 7
علوم 7.5
مجموع 51
دين 16
كمبيوتر 4.5
رقم الجلوس 46009محافظو اسيوط مركز الغنايم
ايه محمد جلال علي جابر
رقم الجلوس 58755
الاسم: احمد رافت عبدالعزيز ابراهيم
رقم الجلوس: 46009
اسم المدرسة: الشهيد حماده حسني هارون الاعداديه الجديده بنين
الدرجات
لغة عربية 22
لغة انجليزية 15
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 10
مجموع 76
دين 12.5
كمبيوتر 4.5
محدش عااارف النتيجه هتتطلع السااعه كم علشان انا واقف على اعصاااابى من الصبح
اكتب تعليقك هنا… ولید عماد فتحی الرقم الجلوس 26146
مصطفى سيد عبد النعيم على رقم الجلوس ٤٨٧٨١
رنا شعبان سعد محمد
54748
19788
انا علي مصطفي علي توفيق
انا علي مصطفي علي توفيق
اريد النتيجه ورقم جلوسي ٧٨٣٥
عبد الرحمن اشرف عبد الغفار سيد مهران
50204
النهضه الا عدداديه الحديثه بسوالم ابنوب
رقم الجلوس 63196 محافظة اسيوط
٥٧٩٦٣
مدرسه نجع سبع الاعداديه المشتركه رقم الجلوس ٢٤٧٠٣
إسراء محمد رقم الجلوس65608
٣٢٠٤٣
رحمه عادل عبد المعز
ماريا جميل كامل
رقم الجلوس ٩٠٣٧
اداره ديروط التعليمية
مدرسه جلال النجار الإعدادية بصنبو
رقم الجلوس
٣٩٥٣١ محافظة اسيوط
عايزه نتيجة رقم الجلوس 21619 ببنى عدى الاعدادية بنات
الاسم/زياد بدر الدين محمد سامي حسن
المدرسة /أ اسماعيل القباني بأسيوط
رقم الجلوس/27953
رقم الجلوس 30610
رقمي ١٠٤٣١
رقم الجلوس ٩٢٨١ امتا النتيجة تظهر
من المقرر عرض نتيجة اعدادية اسيوط 2019 الترم الأول عقب اعتمادها مباشرة ، فتابعونا وسوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها
علول بتدوري
رقمي ٢٦٤٨
عايز اعرف نتيجة ابني
على محمد على هلال بماحفظة اسبوط رقم الجاوس رقم 4173التلفون للرسايل 01159249742
216
منة الله عاطف مصطفى الشرقاوي
286
محمدسيدها
شم عطيه محافظه أسيوط رقم الجلوس 14976
ثالث اعدادى ابوتيج مهنى رقم الجلوس 16126
21766
عمر عبد الكريم خلف 48730 محافظه أسيوط
رقم الجلوس 60675
مدرسه الشاميه الاعداديه المشتركه
ببلاو
مهرائيل ايمن جرجس منسى رقم الجلوس20255
الاسم نرمين مجدى يوسف رقم الجلوس 42540
280\ 173
فرحة سويفى سليمان محمد
27717
أسيوط
فرحة سويفى سليمان محمد
اسيوط
27717
محافظه أسيوط مدرسه بنى مر الاعدادية بنات مركز الفتح
55571
انا عايز اعرف نتيجتى رقم جلوسي ٧٠٧٨
انا عايز اعرف نتيجتى
٢٩١٣٧
محمد سيد ابراهيم. رقم الجلوس.
٢٩١٣٧
٨٨٣٣
مصطفي رمضان يحيي عبدالمعز
اسيوط.مركز.ديروط
مدرسه.دشلوط الاعداديه بنين
رقم الجلوس.٦٩٦٢
مروي اشرف فتحي زهري رقم الجلوس 47327
محافظه اسيوط أداره الغنايم
ناجح
اسم الطالبمروى اشرف فتحى زهرى رقم الجلوس47327
المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةالغنايم
اسم المدرسهالشهيد فوزى عثمان ع بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 38.5 37 30.5 24.5 195.5 26 15.5 11
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
رقم الجلوس 4489 وانا من محافظة اسيوط
الرجاء ارسال النتيجه رقم الجلوس 4489
ياريت تردوا عليا لو سمحتوا بالنتيجه رقم الجلوس 4489
syriouop[p7hyu
نتيجة اسيوط ديروط7140
كريمة محمد
رقم الجلوس 53404
متى ستظهر نتيجة اسيوط
قريبا بنجاح وتوفيق
رقم الجلوس 85140
66987
66892
اكتب تعليقك هنا…دينا حمدي أحمد محمد رقم الجلوس 47562 مدرسة المشايعة الاعدادية بنات إدارة الغنايم محافظة اسيوط
24226
فاطمة محمود
رقم الجلوس 12306
الاسم دعاء اشرف ابو العيون عبد الإله رقم جلوسي ٧٧٩٦
نتائج الامتحانات
ناجح
اسم الطالبدعاء اشرف ابو العيون عبداللاه رقم الجلوس7796
المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةديروط
اسم المدرسهكوديه الاسلام الاعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68 59.5 38.5 57 35.5 258.5 31.5 13 13
الف مبرووك
عمرو اشرف عبد القوي توفيق
27142
اسيوط
رقم الجلوس 5184
الاسم رائد لوقا زكى
الادارة ديروط
رقم الجلوس39550
من ابوتيج
عايز اعرف نتيجتي امتي هتظهر محافظه اسيوط
45265
ق
شهاده الاعداديه لعام2018
عايز اعرف النتيجة بتحتي
حرام عليكم اظهروا النتيجةانا قاعدة علي اعصابي
سها جدا زايد
٦٨٣٧
مدرسة الشهيد سيد عبد الجواد
رقم الجلوس 14472
موعد ظهور النتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسيوط 2018 موعد لا تتصرفي بسرعه
النتيجه هتظهرت امتى
أسامه عبدربه إسماعيل
عايز اعرف رقم الجلوس بتاعي
رقم الجلوس 5022
محمود عبد المؤمن نعمان رقم الجلوس 11478
مدرسه عبد العزيز يوسف الاعداديه بعلوان محافظه اسيوط الاسم \ فاطمه جمال عبد الحليم
امانه عليكوووو طمنونااا رثم الجلوس ٦٢٢٨٠
53007 اسيوط
سوف نقوم بجلب النتيجة لكي فور اعلانها
1110
اولى اعدادى اسيوط
اعدادى اسيوط00
اكتب تعليقك هنا…برجاء ارسال نتيجة امتحان بسمه شريف رشيد رقم جلوس 45930
اسماء على احمد على رقم جلوسى 84535
ايد معرفة النتيجة رقم الجلوس 84535
رقم الجلوس 84535
84534
نورهان احمد عابدين احمد الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 30306
اراد نتجة اسيوط
23467 رقم الجلوس
صابرين شفيق رقم الجلوس 23476
2108/1
31/1/2108
رقم الجلوس ٥٠٤٨٥
درسة بني محمد المروان الإعدادي المشتركه
رقم الجلوس ٢١٠٦
اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس ٢١٠٦
رقم الجلوس 28479
محافظة اسوط
47137
نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس ٦١١٢ مدرسة نزلة سرقتها الاعداديه
٣٥٠١٥
8021
رقم الجلوس 64357 مدرسه تل الزوايده الاعداديه المشتركه
14504
71155
٥٠٤٥٢
رقم الجلوس 23523
رقم الجلوس ٥٦٥٥٢
انا محمد ثروت صديق اصلان
رقم الجلوس 04245
إسراء احمد
النتيجه فين
رقم الجلوس 20648
ضرورى
الخمد لله
إسراء احمد ثابت محمد
رقم الحلوس20648
النتيجه فين
اسماء ربيع
20648
اسماء ربيع
رقم الحلوس20648
النتيجه فين
شهاده تالته اعدادية اسيوط
إسراء احمد
رقم الجلوس 20648
جزيره المعباده
منفلوط
ايه الموضوع فين النتائج
النتيحه
920
عمرزياد. رقم الجلوس ٠٥٨٢١٨
دينا مصطفى على حسن
20667
ايهاب سيد رضوان عبد الحافظ رقم الجلوس 13139 محافظه اسيوط
إسراء احمد ثابت محمد
رقم الجلوس 20648
فينالنتيجه
أكثر من تعليق
شهدعصام كامل حسانين باسيوط مركز البداري مدرسة عرب مطير المشتركه رقم الجلوس ٦٢٣٦٥
ندى محمود احمد .رقم الجلوس10191
اسيوط
الاسم كرم جميل شنودة
رقم الجلوس :30008
47943 لوسمحتي عايزه
رقم الجلوس : 15577
الإسم : محمود محمد يسرى
رقم الجلوس : 13608
19290 محمود خليفه
29
896
الاسم حسن محمد حسن عثمان اريد اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الجلوس 34685
إسراء احمد ثابت محمد
أين النتيجة
رقم الجلوس 20648
الاسم حسن محمد حسن عثمان اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الجلوس 34685
ولاء السيد
رقم الجلوس 51016
أين النتيجه
إسراء احمد ثابت محمد
رقم الجلوس 20648
عاوز النتيجة الصف الثالث ع مدرسة الواسطى ع بنين
رقم الجلوس 39943
رقم الجلوس 7708ارجو معرفه النتيجة
أسراء احمدثابت محمد
رقم الجلوس 20648
دينا مصطفى على حسن
رقم الجلوس 20667
مدرسة عبد العواض محمود
منفلوط جزيرة المعابده
كريم ايمن احمد
45688
محافظه اسيوط
إسراء احمد ثابت محمد
رقمالجلوس 20648
مدرسه عبد العواصمحمد
منفلوط جزيرة المعباده
رقم الجلوس 30049 الاسم محمد فرغلي محمد فرغلي المدرسه اسماعيل القباني محافظه اسيوط اداره اسيوط التعليميه الرجاء الرد بسرعه
الاسم محمد فرغلي محمد فرغلي رقم الجلوس 30049
محافظه اسيوط اداره اسيوط التعليميه مدرسه اسماعيل القباني الاعداديه بنين بااسيوط
رقم جلوسى ١٤٩٣٤
الاسم ابانوب كمال كامل مسعود
رقم الجلوس 12224
دينا مصطفى على حسن
رقم الجلوس 20667
الاسم ندي كمال عبد الحكم
رقم الجلوس 61797
اداره ساحل سليم
فاطمة جمال عبد الحليم احمد 28358مدرسة عبد العزيز يوسف باسيوط
الاسم .شهاب حسني منصور احمد
رقم الجلوس. 5392
محافظة اسيوط مدرسة عبد المالك عبد القادر
26998
انا اسمى ،احمد عصمت محمد
رقم الجلوس . 2313
الاسم :هاشم بدرى رشوان محمد حميلى. رقم الجلوس: 39699
زينب سيد خليفه رقم الجلوس 65050
اسمى غرحة ابراهيم اسماعيل رقم جلوسى22391
اسمى غرحة ابراهيم رقم جلوسى22391
دينا مصطفى على حسن
رقم الجلوس20677
إسراء احمد ثابت محمد رقم الجلوس 20648
12192
ارجوكي شوفلي رقم٤٠٣٥٥
2593
الاسم: مروان اسامه سيد حسن
رقم الجلوس: 2593
اسم المدرسة: د/ محمد رجائى الطحلاوى الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 33
لغة انجليزية 25
جبر 11.5
هندسة 13.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 20
علوم 16
المجموع 119
دين 12
كمبيوتر 6.5
2593
مروان أسامة
ادارة ديروط
زياد محمد عبد الخالق رقم الجلوس 57884 محافظة اسيوط ادارة الفتح
الاسم: زياد محمد عبدالخالق تمام
رقم الجلوس: 57884
اسم المدرسة: الواسطى الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 16
جبر 7.5
هندسة 7.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 16
علوم 10
المجموع 85.5
دين 17
كمبيوتر 7.5
شيماء عبد الفتاح احمد
36325
الاسم: شيماء عبدالفتاح احمد ابراهيم
رقم الجلوس: 36325
اسم المدرسة: موشا الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 26.5
جبر 12.5
هندسة 13.5
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 17
المجموع 124.5
دين 15.5
كمبيوتر 7.5
عبدالرحمن محمدحسن مدرسةمنفلوط اﻷعداديه بنين رقم جلوس سسعس
مينا حمدي حليم اسكندر
30079
الاسم: مينا حمدى حليم اسكندر
رقم الجلوس: 30079
اسم المدرسة: اسماعيل القباني الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 8.5
جبر 12.5
هندسة 13
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 13
علوم 11
المجموع 88.5
دين 9.5
كمبيوتر 4.5
منه
الله خالد زيدان موسي أداىه اسيوط التعليميه رقم الجلوس ٣٠٤٢٦
الاسم: فاطمه الزهراء رمضان سيد احمد
رقم الجلوس: 30246
اسم المدرسة: عصمت عفيفي الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 27
لغة انجليزية 21.5
جبر 9
هندسة 11.5
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 15.5
المجموع 103.5
دين 13.5
كمبيوتر 2.5
محمد حنفي صابر عبدالحق رقم الجلوس ٤٧١٠٠
الاسم: محمد حنفى صابر عبدالحق
رقم الجلوس: 47100
اسم المدرسة: مصطفى كامل الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 29
لغة انجليزية 26
جبر 7.5
هندسة 7.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 16
علوم 13
المجموع 99
دين 10.5
كمبيوتر 5.5
اسمي محمود منصور عبده منصور رقم الجلوس ٣٤١٥٩
الاسم: محمود منصور عبده منصور
رقم الجلوس: 34159
اسم المدرسة: اللواء محمد عبدالحليم موسى الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 27.5
جبر 15
هندسة 13
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 17.5
المجموع 128
دين 14
كمبيوتر 5.5
فاطمة جمال عبد الحليم احمد مدرسة عبد العزيز يوسف الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 28358 باسيوط
الاسم: فاطمه جمال عبدالحليم احمد
رقم الجلوس: 28358
اسم المدرسة: عبدالعزيز يوسف الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 25.5
جبر 14
هندسة 14.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 15
المجموع 125.5
دين 18.5
كمبيوتر 9
رقم الجلوس
61906
الاسم: رشا عبدالعال عطيه سيد
رقم الجلوس: 61906
اسم المدرسة: العونه للتعليم الاساسي
الدرجات
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 26
جبر 8.5
هندسة 14
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 18.5
المجموع 117
دين 16
كمبيوتر 7
6813
محافظه اسيوط مدرسه جلال نجار الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 9102
رقم الجلوس:70987
الاسم:كحلاوى منسي ريدي محمد
مدرسة الشيخ احمد حسن الباقورى
عبدالرحمن محمدحسن رقم جلوس19096
عبدالرحمن محمدحسن مدرسة منفلوط اﻷعداديه بنين رقم جلوس19096
40629
رقم الجلوس ١٦٦٠٦
رقم الجلوس 375 محافظه اسيوط
مدرسه 25يناير الرسمية المتميزة للغات
القوصيه 15938
سلمى
عيد عبدالرحيم على نتجة الثالث الاعدادى لمحافظه اسيوط
رقم الجلوس 60151
لاسم: سلمى عيد عبدالرحيم على
رقم الجلوس: 60151
اسم المدرسة: ساحل سليم الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 27
جبر 14
هندسة 10.5
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 16.5
المجموع 119.5
دين 12.5
كمبيوتر 9
ماثيو صلاح صدقي عويضه رقم الجلوس 494مدرسه السلام للغات باسيوط
روضة منصور24532
النتيجة
الاسم: روضه منصور اسماعيل عباده
رقم الجلوس: 24532
اسم المدرسة: الحواتكه الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
جبر 14.5
هندسة 15
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 20
المجموع 132
دين 18
كمبيوتر 9
روضة منصور اسماعيل 24532
ma name nashrawane mohamade nazaiy ganobe 13883
النتيجة ظهرة
اسماء اصيل احمد حسين
اسيوط ادارة ابوتيج
رقم الجلوس 39174
مدرسه باقور الاعداديه المشتركه
النتيجة
الاسم: اسماء اصيل احمد حسين
رقم الجلوس: 39174
اسم المدرسة: باقور الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 15.5
جبر 8.5
هندسة 4
رياضيات 12.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 13
المجموع 86
دين 14
كمبيوتر 6.5
13847
رقم جلوسى 7865 عاوزه الشهاده بسرعه من فضلكم
رقم جلوسي 20270
اداره منفلوط التعلميه باسيوط
مدرسه الاعداديه الحديده بنات
النتيجة
الاسم: ندى اشرف على رشوان
رقم الجلوس: 20270
اسم المدرسة: منفلوط الاعداديه الجديده بنات
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 22
جبر 14.5
هندسة 10
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
المجموع 120
دين 13.5
كمبيوتر 7
محمد رزق عبد النبي رقم الجلوس 8683
النتيجة
الاسم: محمد رزق عبدالنبى احمد
رقم الجلوس: 8683
اسم المدرسة: هوى محمد الاعداديه المشتركه بنزله ضاهر
الدرجات
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 18
جبر 7.5
هندسة 7.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 13.5
المجموع 92.5
دين 13.5
كمبيوتر 6.5
رقم الجلوس
٣١٢٦٧
سلمي ياسر ع الجابر
محافظه اسيوط
امنيةعاطف فتحي
١٠٢٧
رقم جلوسي 4887
50891
واخرتها يعني انتم بقالكم من يوم الاربعاء قولو موعد محدد احنا قاعدين علي اعثابنل
رقم جلوسي ٥٥٥١٤
رقم جلوس 3 اسيوط ديروط
رقم جلوس 3
6111
داه رقم جلوس اختي يا ٥٠٨٩١ يا ريت اعرف النتجه محافظه اسيوط
حرام عليكم إديلكم من أمته بتقولوا بعد قليل بعد قليل أمته يعني ي ناس حرام عليكم بقي قولوا النتيجه هتظهر أمته بجد بقي انا قرفت انا قاعده على أعصابي من أمته كفايه بقي😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
رقم جلوسي 26700 نجع سبع
النتيجة هتبان امتة يخربتكم حرامعايكم عاوزة مدرسة نجع سبع
٣٣٠٣٤
2262محمد احمد محمد
أمته هتظهر النتيجه
رقم جلوسي ٢٤٠٩
رقم جلوسى ٢٤٠٩
محمد اشرف محمود
محمد اشرف محمود
رقم الجلوس ٢٤٠٩
رقم جلوسى 42057
محافظة اسيوط
مدرسة دكران الاعدادية المشتركة
رقم جلوسى 42057
ابراهيم خليفة عبدالرحمن بدوى
رقم الجلوس 40519 ابوتيج
عمر مصطفى كامل 17434
عاوزه ٣١٧١٥ضروري اسمي بسمله
32683 رقم جلوسي
45854
نظهر أمتى الشهاده 😢😥😥😥
الساعه 1الظهر يوم الخميس
ندى عطيفى سوقى ثابت 42539
امتى هتظهر النتيجه
47459 رقم الجلوس
رقم جلوسى 35812 بمحافظة اسيوط
7803محافظه اسيوط مدرسه كوديه الاسلام الاعدادية
31395
رقم الجلوس 70172 محافظة اسيوط