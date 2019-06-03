نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 آخر العام عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

فى مفاجأة سارة اعلن عنها علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الساعات الماضية عن الاعلان عن نتائج اخر العام للشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية لعام 2018/2019، وذلك بعد أن أكد من الانتهاء كافة أعمال التصحيح داخل اللجان ورصد كافة الدرجات للطلاب والعمل على تجميع والترصيد بصورة صحيح والتأكد من كافة البيانات الطلابية وارقام الجلوس لإعطاء كل طالب حقه، وقد جاءت إهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة كافة الاخبار والتصريحات حول العملية التعلمية ورد كافة القرارات من وزير التربية والتعليم، حيث اهتمت مشيخة الأزهر خلال الأيام الماضية برد عدد من القرارات لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية سواء .
حيث بدأ طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى أداء امتحان نهاية العام كما جاء فى تصريحات من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية موعد امتحانات النقل لكافة المرحلة، فقد جاء فى تقرير استعداد الأزهر الشريف لتحديد الموعد حتى يستطيع الطلاب وأولياء الامور استعداد الطلاب
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية
خلال التصريحات التى تم نشرها من خلال البوابة الالكترونية للازهر الشريف عن نتائج امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والاعدادية والتى سوف يجري العام عليها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ومتابعة رصد اللجاء بلجان النظام والمراقبة بالمناطق ويتم رصيد النتجية ورفعها بصورة مباشرة خلال البوابة الالكترونية من هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية
وعلى نفس السياق فقد أكد الشيخ علي خليل عن موعد ظهور النتيجة والتى يتم العمل عليها والانتهاء منها خلال الساعات الماضية، واوضح انه اصدر تعليمات للقائمين على عمليات التصحيح والمراجعة بضرورة تحري الدقة والتأني الجيد فى عمليات رصد وجمع الدرجات واعطاء كل طالب حقه ووضع مصحلة الطلاب نصب أعينهم باستخدام رقم الجلوس من هنا.
خطوات الحصول على النتيجة
حيث يقوم الطلاب أو أحد أولياء الأمور من خلال الموقع الرسمي بعمل بحث على شبكة الإنترنت عن موقع الوزارة، ومن ثم يتم الدخول على نتائج المرحلة الأساسية للعام الدراسي الحالي ويتم ملء الخانات الفارغة وهى كما يلي:
- اختيار المرحلة التعليمية
- اختيار العام الدراسى المرغوب ظهور النتيجة فيه وهو 2019
- اضغط عرض النتيجة.
ويمكنك عزيزى الطالب بالحصول على النتيجة بسهول من خلال الخطوات السابقة أو ترك رقم الجلوس الخاص بك وتحديد الصف الاول أو الصف الثانى وذلك من خلال التعليق أسفل الموضوع ويتم رصدها اليك فورا”
التعليقات
رقم الجلوس 80معهد تلت الإعدادي /الفشن /بني سويف
لو سمحت رقم الجلوس 19889
قم الجلوس 19889
رقم الجلوس 19889 الدقهلية
رقم الجلوس١٣٢٥٦٩
معهد
فتيات العجميين
409. معهد الرحمه بقريه مزغونه الجيزه
لو سمحت نتيجة اعدادي أزهري الترم الأول
أسلام محمود أحمد عطا
رقم الجلوس 11255
أسلام محمود أحمد عطا
11255
انا هند صبري اريد نتيجة الشهادة الابتداءية معهد سلامون الابتداءي محافظة الغربية
من فضلك نتيجه الابتدائيه الازهريه رقم الجلوس 105455
22998 رقم الجلوس
ابتدائي 22998
154939 ابتدائي
من فضلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018 ورقم الجلوس 154939
مبروو
رقم الجلوس 154939
الأسم جويرية عادل سيد محمد
المنطقه القاهرة
المعهد عثمان ماهر
قرآن كريم 47.5 الدرجة من: 50
دين 50 الدرجة من: 50
اللغه العربية 43 الدرجة من: 50
خط 22 الدرجة من: 25
الرياضيات 50 الدرجة من: 50
العلوم 24 الدرجة من: 25
الدراسات 24 الدرجة من: 25
التربية الفنية 21 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
رقم الجلوس153808
رقم الجلوس 153808
الأسم عفاف طارق محمد احمد
المنطقه القاهرة
المعهد ف. المعادى
قرآن كريم 45 الدرجة من: 50
دين 49 الدرجة من: 50
اللغه العربية 48 الدرجة من: 50
خط 25 الدرجة من: 25
الرياضيات 46 الدرجة من: 50
العلوم 25 الدرجة من: 25
الدراسات 25 الدرجة من: 25
التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 21 الدرجة من: 25
حاسب الي 17 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
اعداديه ازهريه الترم الاول رقم الجلوس 209893
رقم الجلوس 209893
الاسم حسناء عبدالمعز الششتاوى عبد الحميد ناصف
المنطقه الغربية
المعهد فتيات المنشأة الجديدة
فقه 6 الدرجة من: 25
اصول الدين 18 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 3 الدرجة من: 10
اللغه العربية 13 الدرجة من: 50
قرآن كريم 6 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 8 الدرجة من: 20
دراسات 5 الدرجة من: 20
رياضيات 8 الدرجة من: 30
علوم 8 الدرجة من: 20
تربية فنية 6 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
أعدادي أزهري الترم الأول أسلام محمود أحمد عطا
11255
لو سمحت رقم الجلوس 117888 ابتدائى
لو سمحت رقم الجلوس 117888
رقم الجلوس 117888
الأسم منه رمضان محمد محمد
المنطقه البحيرة
المعهد لقانة
قرآن كريم 15 الدرجة من: 50
دين 30 الدرجة من: 50
اللغه العربية 17 الدرجة من: 50
خط 21 الدرجة من: 25
الرياضيات 26 الدرجة من: 50
العلوم 9 الدرجة من: 25
الدراسات 10 الدرجة من: 25
التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 15 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
106554
رقم الجلوس 106554
الأسم ايه يحى نجيب الهلالى
المنطقه الدقهلية
المعهد النزل
قرآن كريم 44 الدرجة من: 50
دين 46 الدرجة من: 50
اللغه العربية 48 الدرجة من: 50
خط 21 الدرجة من: 25
الرياضيات 47 الدرجة من: 50
العلوم 24 الدرجة من: 25
الدراسات 17 الدرجة من: 25
التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 19 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325