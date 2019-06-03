نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 آخر العام عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

فى مفاجأة سارة اعلن عنها علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الساعات الماضية عن الاعلان عن نتائج اخر العام للشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية لعام 2018/2019، وذلك بعد أن أكد من الانتهاء كافة أعمال التصحيح داخل اللجان ورصد كافة الدرجات للطلاب والعمل على تجميع والترصيد بصورة صحيح والتأكد من كافة البيانات الطلابية وارقام الجلوس لإعطاء كل طالب حقه، وقد جاءت إهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة كافة الاخبار والتصريحات حول العملية التعلمية ورد كافة القرارات من وزير التربية والتعليم، حيث اهتمت مشيخة الأزهر خلال الأيام الماضية برد عدد من القرارات لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية سواء .

حيث بدأ طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى أداء امتحان نهاية العام كما جاء فى تصريحات من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية موعد امتحانات النقل لكافة المرحلة، فقد جاء فى تقرير استعداد الأزهر الشريف لتحديد الموعد حتى يستطيع الطلاب وأولياء الامور استعداد الطلاب

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

خلال التصريحات التى تم نشرها من خلال البوابة الالكترونية للازهر الشريف عن نتائج امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والاعدادية والتى سوف يجري العام عليها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ومتابعة رصد اللجاء بلجان النظام والمراقبة بالمناطق ويتم رصيد النتجية ورفعها بصورة مباشرة خلال البوابة الالكترونية من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

وعلى نفس السياق فقد أكد الشيخ علي خليل عن موعد ظهور النتيجة والتى يتم العمل عليها والانتهاء منها خلال الساعات الماضية، واوضح انه اصدر تعليمات للقائمين على عمليات التصحيح والمراجعة بضرورة تحري الدقة والتأني الجيد فى عمليات رصد وجمع الدرجات واعطاء كل طالب حقه ووضع مصحلة الطلاب نصب أعينهم باستخدام رقم الجلوس من هنا.

خطوات الحصول على النتيجة

حيث يقوم الطلاب أو أحد أولياء الأمور من خلال الموقع الرسمي بعمل بحث على شبكة الإنترنت عن موقع الوزارة، ومن ثم يتم الدخول على نتائج المرحلة الأساسية للعام الدراسي الحالي ويتم ملء الخانات الفارغة وهى كما يلي:

اختيار المرحلة التعليمية اختيار العام الدراسى المرغوب ظهور النتيجة فيه وهو 2019 اضغط عرض النتيجة. ويمكنك عزيزى الطالب بالحصول على النتيجة بسهول من خلال الخطوات السابقة أو ترك رقم الجلوس الخاص بك وتحديد الصف الاول أو الصف الثانى وذلك من خلال التعليق أسفل الموضوع ويتم رصدها اليك فورا”

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