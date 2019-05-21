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الآن روابط نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات : التيرم الثاني 2019 حصريا على موقع مديرية التعليم .. بوابة التعليم الأساسي

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
الآن روابط نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات : التيرم الثاني 2019 حصريا على موقع مديرية التعليم .. بوابة التعليم الأساسي
نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية أيام قليلة وربما ساعات تفصلنا عن إعلان ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية بجميع المحافظات المصرية، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الخاص عن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بجميع محافظات مصر، فمن الجدير بالذكر أن الامتحانات قد انتهت للمرحلة الابتدائية بأكملها للفصل الثاني للعام الدراسي 2018-2019، كما انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات، على مستوى الجمهورية، وقد انتهت أيضا أعمال التصحيح فور الانتهاء من أداء امتحانات كل مادة دراسية انتهت، ويتم حالياً مراجعة جميع النتائج وحصرها، وحصر أسماء الأوائل، والذين يتم الإعلان عن أسماءهم رسميا بعد أن يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في كل محافظة باعتماد النتائج جميعها.

ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب في اليوم التالي لاعتمادها على جميع المواقع الإلكترونية بالمحافظات، تابعونا في نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات، وسنتابع معكم بشكل يومي سير أعمال التصحيح في المحافظات المختلفة، ونسب نجاح الطلاب، مقارنة بنسب النجاح في الأعوام الماضية، كما سنعلن عليكم أسماء أوائل الطلاب فور أن يتم الإعلان عنهم.

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية
نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات 2019 تيرم ثاني

الاستعلام عن نتائج امتحانات النقل بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك استعداداً للإعلان عما قريب عن نتائج الشهادة الابتدائية على مستوى الجمهورية، والتي تظهر تباعا حسب موعد انتهاء الامتحانات في كل محافظة، وحسب سير أعمال التصحيح وموعد اعتمادها من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظة، وسنعرض عليكم كيفية التعرف إلكترونيا على النتائج بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2018 الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الابتدائية رابط نتيجة  الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي  الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الابتدائية رابط  نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء  الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الابتدائية رابط  نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط   الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا   الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج   الابتدائية رابط نتيجة  الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان  الابتدائية رابط نتيجة  الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019

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في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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