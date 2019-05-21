الآن روابط نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات : التيرم الثاني 2019 حصريا على موقع مديرية التعليم .. بوابة التعليم الأساسي

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية أيام قليلة وربما ساعات تفصلنا عن إعلان ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية بجميع المحافظات المصرية، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الخاص عن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بجميع محافظات مصر، فمن الجدير بالذكر أن الامتحانات قد انتهت للمرحلة الابتدائية بأكملها للفصل الثاني للعام الدراسي 2018-2019، كما انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات، على مستوى الجمهورية، وقد انتهت أيضا أعمال التصحيح فور الانتهاء من أداء امتحانات كل مادة دراسية انتهت، ويتم حالياً مراجعة جميع النتائج وحصرها، وحصر أسماء الأوائل، والذين يتم الإعلان عن أسماءهم رسميا بعد أن يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في كل محافظة باعتماد النتائج جميعها.

ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب في اليوم التالي لاعتمادها على جميع المواقع الإلكترونية بالمحافظات، تابعونا في نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات، وسنتابع معكم بشكل يومي سير أعمال التصحيح في المحافظات المختلفة، ونسب نجاح الطلاب، مقارنة بنسب النجاح في الأعوام الماضية، كما سنعلن عليكم أسماء أوائل الطلاب فور أن يتم الإعلان عنهم.

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات 2019 تيرم ثاني

الاستعلام عن نتائج امتحانات النقل بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك استعداداً للإعلان عما قريب عن نتائج الشهادة الابتدائية على مستوى الجمهورية، والتي تظهر تباعا حسب موعد انتهاء الامتحانات في كل محافظة، وحسب سير أعمال التصحيح وموعد اعتمادها من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظة، وسنعرض عليكم كيفية التعرف إلكترونيا على النتائج بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2018 الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر

أقرأ أيضا وتعرف على:

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم

نتيجة المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة وجميع محافظات مصر : تابع معنا نتائج الصفوف الابتدائية في المحافظات .. التيرم الثاني2019

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

← إقرأ أيضاً: