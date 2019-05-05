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نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 جميع المحافظات الترم الثاني من بوابة نتائج التعليم الأساسي-اعرف نتائج سته ابتدائي

كتب هبه سالم آخر تحديث

يتطلع جميع طلاب الصف السادس الابتدائي إلى معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 لجميع المحافظات عقب أن تنطلق الامتحانات خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات، كما يرغب طلاب سته ابتدائي بمعرفة نتائج المرحلة الابتدائية 2019 نهاية العام، قبل عيد الفطر المبارك ولهذا من المتوقع أن تبدأ أعمال التصحيح ل نتائج سته ابتدائي 2019 الترم الثاني مع بداية الامتحانات، وتجدر الإشارة إلى أنه  سيتم إعلان النتائج لجميع المحافظات في المدارس لهذا العام ولن يتم رفع سوي نتائج القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 جميع المحافظات

حيث تبدأ امتحانات نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع الحالي، في أغلبية المحافظات على ان تنتهي قبل يوم الخميس الموافق التاسع من مايو، وبعدها سيتم البدء في البحث عن نتائج الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام.

حيث يتطلع جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتائج الابتدائية 2019، من أجل الاطمئنان على مجهودهم خلال العام الدراسي ، والقدرة على الاستمتاع بإجازة نهاية العام، التي تمثل فترة راحة لجميع الطلاب من أجل الاستعداد للمرحلة الإعدادية .

  • يمكنك كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.
بوابة نتائج التعليم الاساسى
بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام

سيتم وضع روابط معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2019 لمحافظة القاهرة، أما مختلف المحافظات من والإسكندرية والسويس والجيزة والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والبحيرة والجيزة والغربية وجميع المحافظات سيتم عرضها فقط في المدارس، بعد أن يتم اعتمادها من كل محافظ، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات التي تقوم بها جميع الكنترولات في الوقت الحالي على مستوي جميع المحافظات.

نتائج الابتدائية 2019 أخر العام

نتائج الابتدائية 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

  • تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث والرابع الابتدائي.
  • لا تزال أعمال الكنترول مستمرة حتى الآن بجميع مديريات التعليم بالقاهرة لتصحيح امتحانات المرحلة الابتدائية بالترم الأول.
  • ترددت أنباء عن وجود ثلاث أسئلة من خارج المنهج في امتحان التربية الدينية بمحافظة القليوبية اليوم.
  • أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه لا يوجد أي شكاوى من جانب طلاب المرحلة الابتدائية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
  • نتابع مع جميع طلاب المرحلة الابتدائية لحظة اعتماد نتائج الابتدائي الترم الأول لجميع الصفوف
  • من المتوقع إعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي ونتيجة رابعة ابتدائي بالاسم خلال الأسبوع القادم.
  • نترقب اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات الترم الأول خلال الأسبوع القادم
  • أكدت وزارة التعليم أن إعلان نتائج سنوات النقل على مديريات التربية والتعليم، يكون على حسب ظروف كل محافظة.
  • لم يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن، سيتم إرسال نتائج الطلاب الذين تركوا بياناتهم كاملة في تعليق أسفل الخبر فور اعتمادها.
  • أوشكت المديريات على الانتهاء من تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية للترم الأول.
  • من المقرر إعلان نتائج الابتدائي بالاسم بجميع المدارس، ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح لجميع الطلاب.

نتائج سته ابتدائي نهاية العام

سيتم متابعة أخبار نتائج سته ابتدائي نهاية العام خلال هذا التقرير كما تابعنا معكم أخبار الترم الأول، ويتمني موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع الطلاب.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  4. المحافظه اسيوط
    اامركز ديروط
    مدرسه النهاية اﻻبتدائيه
    اﻻسم / محمود محمد حسن محمد حسن
    رقم الجلوس/668
    عايزين اانتيجه

    رد

  24. شهاده الطالبه سماح ابراهيم زاهى سان فنسان دي بول في العباسيه الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 616 الرقم القومي 3.6.217.1965

    رد

  40. الاسم سيف عبد العزيز فتحى عبد العزيز المدرسه الحجاز الخاصه بمدينه السلام مدينه القاهره رقم الجلوس 6121 الصف الدراسى السادس

    رد

  41. الاسم سيف عبد العزيز فتحى عبد العزيز المدرسه الحجاز الخاصه بمديبه السلام محافظه القاهره رقم الجلوس 6121 الصف الدراسى السادس

    رد

  71. محمد ابراهيم أمام عكاشه محافظه الجيزه مدرسه الطرفايه الابتدائيه رقم الجلوس ٦٠٩ مريم ابراهيم أمام عكاشه محافظه الجيزه مدرسه الطرفايه الابتدائيه رقم الجلوس ٤٨٣

    رد

  112. الاسم/محمد الدسوقى الاحمدى الدسوقى عوض
    رقم الجلوس/14654
    المدرسة/ابوا بكر الصديق الابتدائى باخناواى
    المنطقة/ منطقةالغربية الاز

    رد

  134. ممكن نتيجه الشهادة الابتدائيه الصف السادس الابتدائي انا عرفت انها نزلت رقم الجلوس ٧٦١ محافظه الجيزة احمد ربيع شعبان

    رد

  155. أّلَأّسِـمً
    وٌلَأّءعٌلَيِّوٌهّـ عٌبًدٍأّلَمًجّـيِّدٍ
    مًحًأّفُـظُهّـ کْفُـرأّلَشُـيِّخِـ
    مًدٍرسِـهّـ أّسِـکْنِدٍر أّلَأّبًتٌـدٍأّيِّهّـ
    أّلَصّـفُـ أّلَسِـأّدٍسِـ أّلَأّبًتٌـدٍأّئيِّ
    رقُمً أّلَجّـلَوٌسِـ 302

    رد

  174. الاسم: ياسمين حسن محمد بحيري
    محافظة: البحيرة
    الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي
    رقم الجلوس : ٤٦٣

    رد

  220. الاسم:مريم طارق مأمون السعيد
    رقم الجلوس:204901
    المحافظه:القاهره
    المدرسه:معهد بدر الابتدائي الازهري
    الصف السادس الابتدائى
    ارجوا الرد بسرعه

    رد

    1. الإسم/عبدالرحمن أحمد فتحي
      رقم الجلوس/142
      محافظة الدقهلية
      مدرسة كفر العتل للتعليم الاساسي
      الصف الثالث الابتدائى

  224. منه سيد طه السيد محمد رقم الجلوس ١٥٤٤ معرفه نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الاول الرقم القومي ٣٠٦١١٠٥٠١٠٧٠٧ محافظة القاهرة

    رد

  231. عايزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الاول.
    الإسم:نور سعيد جودة فرج.
    رقم الجلوس:6579.
    المدرسة:محمد عشري الابتدائية.
    المحافظة:القليوبية.

    رد

  274. محمد جميل ديبان
    مدرسه ميت هاشم الابتدائيه الجديده
    محافظه الغربيه
    مركز سمنود
    الصف السادس الابتدائي
    عايزه النتيجه بتاعته

    رد

  310. اناعوز أعرف نتيجة الشهادة ستة ابتدائي

    رد

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