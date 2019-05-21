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نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2018/2019 التيرم الثاني : موقع وزارة التعليم لنتائج الصف السادس الابتدائي

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2018/2019 التيرم الثاني : موقع وزارة التعليم لنتائج الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2018/2019 الفصل الدراسي الثاني “التيرم الثاني”من المتوقع إعلان نتيجة سنوات النقل الابتدائي والشهادة الابتدائية خلال أيام وربما ساعات في بعض المحافظات حسبما صرح بعض المسئولين عن التعليم بجميع المحافظات، وكذلك متوقع إعلان جميع المحافظات على التوالي خلال الفترة القادمة، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2019 ، والتي بدأ البحث الكثير من قبل طلاب نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 بجميع المحافظات منذ انتهاء أعمال الامتحانات، بالأسبوع الماضي، نعرضها عليكم فور الإعلان عنها على موقع نتائج مديريات التربية والتعليم الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الابتدائية رابط نتيجة  الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي  الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الابتدائية رابط  نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء  الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الابتدائية رابط  نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط   الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا   الابتدائية رابط نتيجة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج   الابتدائية رابط نتيجة  الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان  الابتدائية رابط نتيجة  الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي  تمثل  شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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