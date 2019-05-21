نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2018/2019 التيرم الثاني : موقع وزارة التعليم لنتائج الصف السادس الابتدائي

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2018/2019 الفصل الدراسي الثاني “التيرم الثاني”من المتوقع إعلان نتيجة سنوات النقل الابتدائي والشهادة الابتدائية خلال أيام وربما ساعات في بعض المحافظات حسبما صرح بعض المسئولين عن التعليم بجميع المحافظات، وكذلك متوقع إعلان جميع المحافظات على التوالي خلال الفترة القادمة، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2019 ، والتي بدأ البحث الكثير من قبل طلاب نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 بجميع المحافظات منذ انتهاء أعمال الامتحانات، بالأسبوع الماضي، نعرضها عليكم فور الإعلان عنها على موقع نتائج مديريات التربية والتعليم الإلكترونية.

فقد انتهى طلاب الشهادة الابتدائية بجميع صفوفها الأسبوع الماضي من أداء امتحانات نهاية العام، وبدأ الترقب لظهور نتيجة الشهادة الابتدائية بجميع المحافظات المصرية ، وسيتم إعلان النتائج بعد أن تنتهي أعمال التصحيح والرصد للدرجات، وبعد انتهاء المراجعة النهائية لورقة الامتحانات يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، وذلك استعدادا للإعلان عنها على مواقع المحافظات المصرية المختلف. ملحوظة هامة في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك فى تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 تظهر قريبا جميع نتائج الشهادة الابتدائية بباقي المحافظات التي لم تظهر نتيجتها بعد، وذلك بعد أن تنتهي اللجان من حصر النتائج لجميع الطلاب ومراجعتها، وبعد أن يقوم وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات باعتمادها، كما يبحث الطلاب عن موقع جميع المحافظات الإلكترونية والتعرف على خطوات الحصول عليها. طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظة التي امتحنت بها

أدخل رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

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