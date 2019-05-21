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“متابعة تفصيلية”نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
“متابعة تفصيلية”نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية
نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2018

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني “تيرم ثاني” للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث .. الرابع .. الخامس .. السادس الأزهري، وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي الذي تعلن على صفحته نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 ، حيث تم الانتهاء من تصحيح معظم أوراق الامتحانات للمرحلة الابتدائية، لسنوات النقل، وذلك فور الانتهاء من كل مادة، وتم مراجعة الدرجات ورصدها ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السيد وكيل وزارة الأزهر ثم من شيخ الأزهر، السيد احمد الطيب.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

 

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

تظهر خلال أيام قليلة نتيجة المرحلة الابتدائية لسنوات النقل من الصف الأول وحتى الصف الخامس الابتدائي، ثم تليها المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك للمدارس الأزهرية من خلال موقع الأزهر الإلكتروني، بوابة الأزهر التعليمية، والتي يمكن للطالب التعرف على جميع نتائجه برقم الجلوس الخاص به، وما عليه إلا الانتظار لظهور النتيجة ومن ثم البحث عنها على الموقع برقم الجلوس.

نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص ببوابة الأزهر التعليمية للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الاعدادية الازهرية 2019
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

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"متابعة تفصيلية"نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية "متابعة تفصيلية"نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية "متابعة تفصيلية"نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية "متابعة تفصيلية"نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية
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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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