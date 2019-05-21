“متابعة تفصيلية”نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني “تيرم ثاني” للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث .. الرابع .. الخامس .. السادس الأزهري، وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي الذي تعلن على صفحته نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 ، حيث تم الانتهاء من تصحيح معظم أوراق الامتحانات للمرحلة الابتدائية، لسنوات النقل، وذلك فور الانتهاء من كل مادة، وتم مراجعة الدرجات ورصدها ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السيد وكيل وزارة الأزهر ثم من شيخ الأزهر، السيد احمد الطيب.
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019
تظهر خلال أيام قليلة نتيجة المرحلة الابتدائية لسنوات النقل من الصف الأول وحتى الصف الخامس الابتدائي، ثم تليها المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك للمدارس الأزهرية من خلال موقع الأزهر الإلكتروني، بوابة الأزهر التعليمية، والتي يمكن للطالب التعرف على جميع نتائجه برقم الجلوس الخاص به، وما عليه إلا الانتظار لظهور النتيجة ومن ثم البحث عنها على الموقع برقم الجلوس.
- لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.
- لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.
- لمعرفة نتائج امتحانات البعوث الإسلامية من هنا.
- للتعرف على نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة نتائج الأزهر من هنا.
نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص ببوابة الأزهر التعليمية للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
أقرأ أيضا وتعرف على:
موقع الأزهر الشريف azhar eg splash الإلكتروني للنتائج الآن هنا رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الثاني 2019
التعليقات
سلمي خالد محمود هلال ابراهيم
معهد الدالي الأزهري القليوبية
رقم الجلوس 314
الصف الرابع
رقم الجلوس 121
نتيجه الصف الثاني الابتدائي ظهرت
رقم جلوس 127 الصف الرابع الابتدائي الازهري
الاسم كوثر وائل احمد حسين
رقم جلوس٤٦٢