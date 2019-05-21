“متابعة تفصيلية”نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني “تيرم ثاني” للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث .. الرابع .. الخامس .. السادس الأزهري، وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي الذي تعلن على صفحته نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 ، حيث تم الانتهاء من تصحيح معظم أوراق الامتحانات للمرحلة الابتدائية، لسنوات النقل، وذلك فور الانتهاء من كل مادة، وتم مراجعة الدرجات ورصدها ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السيد وكيل وزارة الأزهر ثم من شيخ الأزهر، السيد احمد الطيب.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

تظهر خلال أيام قليلة نتيجة المرحلة الابتدائية لسنوات النقل من الصف الأول وحتى الصف الخامس الابتدائي، ثم تليها المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك للمدارس الأزهرية من خلال موقع الأزهر الإلكتروني، بوابة الأزهر التعليمية، والتي يمكن للطالب التعرف على جميع نتائجه برقم الجلوس الخاص به، وما عليه إلا الانتظار لظهور النتيجة ومن ثم البحث عنها على الموقع برقم الجلوس.

لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

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