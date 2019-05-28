نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 بوابة الأزهر الالكترونية برقم الجلوس لأبنائنا في الخارج

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 سيتم الإعلان عنها من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، حيث تم الانتهاء من الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابات لامتحانات الشهادة الابتدائية، كما تم الإعلان عن الانتهاء من كافة عمليات رصد الدرجات، وفور اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية من السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتم رفع النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف التعليمية أو ما تسمى ببوابة الأزهر الالكترونية، حيث أنهى طلاب الشهادة الابتدائية من امحان الترم الثاني يوم 19 مايو 2019 ميلادية، وعبر الطلبة والطالبات عن فرحتهم الكبيرة لبدء الأجازة الصيفية وانتهاء العام الدراسي الذي كان مليء بالتعب والمشقة والمذاكرة، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من خلال موقع بوابة الأزهر الالكترونية، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 يشغل الكثير من أبنائنا الطلبة والطالبات، حيث يعيش الطلاب حالة من الترقب قبل إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية، حيث بدأ أبنائنا طلاب المرحلة الابتدائية امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الأثنين الموافق 13 مايو 2019، أما المواد التي تشملها الشهادة الابتدائية الأزهرية فهي تنقسم إلى علوم دنيوية وهي الحاسب الآلي والعلوم والدراسات الاجتماعي واللغة الإنجليزية والرياضيات وعلوم دينية وتضم اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم، ونتابع معكم من خلال موقعنا آخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 أولًا بأول بالإضافة إلى نتائج الشهادة الابتدائية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية سوف تكون جاهزة على موقع بوابة الأزهر الالكترونية 2019، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من خلال إدخال رقم الجلوس في بوابة الأزهر الشريف التعليمية، ستظهر نتيجة الطالب على الفور، ونتمنى لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات دوام النجاح والتوفيق.

وجديرًا بالذكر بأن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 ظهرت الآن لأبنائنا في الخارج، حيث اعتمد اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 ميلادية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ،فضيلة الشيخ على خليل، نتائج امتحانات الأزهر الشريف في الخارج لجميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

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