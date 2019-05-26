نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الاسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس “نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019” رابط الاستعلام عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الاسماعيلية، حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية وذلك أثناء انتظارهم للإعلان عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني الخاصة بهم، خاصة وقد أكدوا بأنهم قد استعدوا بكامل جهودهم خلال الفصل الدراسي لأداء الامتحانات وقد سهروا الليالي في استذكار المواد الدراسية الخاصة بهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الاسماعيلية

وقد جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وقد تميزت الامتحانات بالسهولة واليسر باستثناء بعض الجزيئات في النحو في مادة اللغة العربية، وبعض الجزئيات البسيطة في مادة الرياضيات، ولكن في المجمل العام لم تخرج أسئلة الامتحانات عن الكتاب المدرسي، وقد بدأت لجان الكنترول الخاصة بالامتحانات في المحافظة بمباشرة أعمالها فور الانتهاء منها، لكي يتم الإعلان عنها في أسرع وقت، ومن الجدير بالذكر أن أعمال الكنترول لا تأخذ وقت كبير من ٥ أيام إلى أسبوع كحد أقصى.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الاسماعيلية

وعلى الرغم من معرفة الطلبة والطالبات الوقت اللازم لظهور النتائج الخاصة بهم إلا إنهم ومنذ انتهاء الامتحانات وهم في حالة من البحث الدائم عن النتائج وموعد ظهورها، وذلك للاطمئنان على عدم ضياع مجهودهم في الدراسة وحصاد ثمرة تعبهم، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية بأنه فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلبة والطالبات سيتم إرسال النتائج لمحافظ الإسماعيلية لإعتمادها والإعلان عن النتائج للطلبة والطالبات ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، والحصول عليها من خلاله باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

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