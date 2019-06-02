نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس “الآن في المنيا” وكيفية التظلم على النتيجة

ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، وقد تم ظهور نتية الشهادة الاعدادية ببعض المحافظات، بينما ننتظر ظهور باقي نتائج الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القادمة، وقبل عيد الفطر كحد أقصى، ومن المقرر رفعها إلى موقع النتائج وسنوافيكم بالروابط فور ظهورها، وكذلك طريقة الحصول على نتائج الطلاب والاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع الطلبة.
وحسب اللوائح والقوانين السارية بجمهورية مصر العربية، لا يتم إعلان نتيجة الاعدادية إلا بعد اعتمادها من قبل المحافظين، كذلك فقد تم إنشاء لجنة بمستشفى 57357 حتى يتمكن الطلبة هناك من آداء الامتحانات دون عوائق ومع الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بإنشاء لجنة خاصة هناك.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019
انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من آداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، ونترقب ظهور شهادة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، وفي هذا المقال ننشر لكم طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال برقم الجلوس وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها عبر موقعنا “نجوم مصرية”.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
.نتائج الشهادة الاعدادية 2019
- نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني بني سويف “ظهرت”
- نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني دمياط. “ظهرت”
- نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني السويس “ظهرت”.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني القاهرة ظهرت.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019- محافظة الجيزة ظهرت.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة القليوبية ظهرت
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الأسكندرية ظهرت.
- نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة البحيرة اول الاسبوع.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة كفر الشيخ ظهرت
- نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الدقهلية اول الاسبوع.
- نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الأقصر ظهرت
- نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني – محافظة المنوفية ظهرت
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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني – محافظة المنيا “الآن قم بتحميل نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
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توزيع درجات المواد للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني
ونود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه لاحتساب النسبة المئوية تحتاج إلى أن تعرف توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية:
|المادة
|الحد الأدنى للنجاح
|مجموع الدرجات
|اللغة العربية
|40
|80
|اللغة الانجليزية
|30
|60
|الدراسات الاجتماعية
|20
|40
|الرياضيات
|30
|60
|العلوم
|20
|40
|المجموع
|140
|280
طريقة احتساب النسبة المئوية للمجموع
يتم إجراء عملية حسابية بسيطة وإحدى الطرق هي:
مجموع الطالب ÷ المجموع الكلي × 100 = النسبة المئوية للطالب.
التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية
- يمكن التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.
- سداد 20 جنيها عن كل مادة في أحد فروع بنك مصر، على حساب المجموعات المدرسية.
- اضغط هنا للحصول على الطلب وتحريره بالبيانات اللازمة.
- يتم إرفاق الطلب التالي بعد تحريره مع صورة من إيصال الدفع .
- قم بارسال الطلب إلى البريد الألكتروني التالي بالنسبة لطلبة محافظة القاهرة: [email protected]
ملحوظة1: سيتم ملأ بعض البيانات بواسطة شئون الطلبة بالمديرية التعليمية.
ملحوظة2: يجب إرسال رقم تليفون أرضي للاتصال بك وترتيب موعد معك للحضور إلى المديرية ولا تنسى أن تأخذ معك جميع المستندات الأصلية.
ملحوظة3: يجب أن تكون ولي الأمر الشرعي للطالب، وإن لم تكن كذلك يجب أن يكون معك توكيل من ولي الأمر الشرعي للطفل.
التعليقات
ندي علي عبدالسلام علي
رقم الجلوس 85812 كفرشكر
اسم الطالب علياء محمود عبد الله محمود عشرى
الحالة ناجح
المرحلة الاعدادية
الصف الثالث
الإدارة التعليمية مصر القديمة
المدرسة احمد زويل الاعدادية بنات
الفصل الدراسى أخر العام
غة عربية 57
لغة اجنبية 38.5
رياضيات 33
علوم 29.5
دراسات اجتماعية 26
س
فين محافظة الغربية
رقم الجلوس 200743 مدرسه احمد زويل الصف الثالث الاعدادى بنات الترم الثانى
محافظة ايه؟
اسم الطالب علياء محمود عبد الله محمود عشرى
الحالة ناجح
المرحلة الاعدادية
الصف الثالث
الإدارة التعليمية مصر القديمة
المدرسة احمد زويل الاعدادية بنات لغة عربية 57
لغة اجنبية 38.5
رياضيات 33
علوم 29.5
دراسات اجتماعية 26
ممكن اعرف نتيجه محافظه الاسماعيلي متي
لم تظهر بعد ولم ترد أي تصريحات ولكن من المنتظر ظهورها خلال الايام القادمة
420605
اكتب المحافظة
عايزه اعرف نتيجه الرقم دا 9696
ندي عصام سيد محمد
محافظه بني سويف
عايزة اعرف نتيجه محافظه الاسماعيلي امته
النتيجة
المدرسةرياض سعد زايد بطحا بوش
رقم الجلوس9696
اسم الطالبندى عصام سيد محمد
عربى72.5
انجليزى58.5
دراسات39
الرياضيات59.5
علوم37
المجموع الكلى266.5
دين33
فنية18
حاسب10.5
مصطفى سيد محمد 218976
محافظة ايه ؟؟
عملنا تظلم في النص الاول ولنا درجات مدهلناش
هل خطوات التظلم تلك تنطبق على محافظه الدقهليه ولو كان هو ايه هو رقم الحساب إلى ادفع عليه للعام الدراسي 2019 ارجو الاهتمام والرد بسرعة
54050
نعمه تامر حسانين سعد
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري
محافظه المنوفيه
54050
المنوفيه.
نعمه تامر حسانين
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري
انا محمد غريب رقم جلوسي ٩٤٤٥ محافظه السويس
رقم الجلوس 25968
متى ظهور النتيجة الشهادة الاعدادية
نعمه تامر حسانين سعد
محافظه المنوفيه
54050
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري
محمد جابر حسن محمد
٦٢٧٠٧
محافظة الشرقيه
الترم الاول
2019
ممكن النتيجه محافظه المنوفيه رقم الجلوس 15035
الاسم محمد حسن عيد عبد الرحمن
رقم الجلوس 3811
محافظه اسوان
انا اسمي ايات ورقم الجلوس ٥١٦٩٥
معاد الشهاده أمتي
عاوز اعرف اسم موقع النتيجه بعد اذنكم
اميره محمد شعبان
165090
اداره الشيخ زايد
مدرسه الأمل
“عياز نتجتى ياريت”
ممكن استاذه شيماء النتيجه
عبدالحفيظ محسب عبدالحفيظ
مركز ديرمواس
رقم الجلوس 109722
5532
51071 المنوفية بسرعه يا شيماء معلش
النتيجة بتاعتك
المنوفية أمته
مريم احمد عبد الستار سلام
الاسما عيليه مدرسة بدر الاعدادية بنات
رقم الجلوس 6673
إبراهيم محمد السيد يونس ٣١٥٢٣
المنوفيه
إبراهيم محمد السيد يونس ٣١٥٢٣
إبراهيم محمد السيد يونس. ٣١٥٢٣
انا فتحي ورقم جلوس ٥٠٨٣٢
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح غريب رقم الجلوس 50024
اسامه محمود عبد الفضيل الشاذلي
محافظه المنوفيه مركز اشمون قريه سبك الاحد
رقم الجلوس ٢٦٠٤٩
ارجو الرد
كيف يتم طلب لاعادة تصحيح امتحان
انا محمود احمد محمد علام 3897
رقم الجلوس 15149
مصطفي احمد محمد نجيب
انا حنان ياسر محمد عليوه مدرسه التعاون الانساني محافظه البحيره دمنهور رقم جلوسي 1090
اسمي ملك يوسف
رقم جلوسي 21144
محافظة المنوفية
ارجو الرد على هذا التعليق فور ظهور النتيجة
ممكن يا استاذة شيماء ابراهيم تجبيلي النتيجة اسمي يوسف رقم الجلوس 24551
لسه مظهرتش هتظهر خلال ساعات
رقم الجلوس 555206 محافظه القاهرة
رقم ااجلوس 57
لغة عربية 68
لغة اجنبية 36.5
رياضيات 46
علوم 36
دراسات اجتماعية 32.5
المجموع الكلي 219
رقم الجلوس 1097
ممكن يا شيماء تجبيلى النتيجة محافظة البحيرة 39
فور ظهور النتيجة سنوافيكم بها
زهره اسماعيل عبد الفتاح علي
محافظه القاهره
35210
من سوهاج
يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 من خلال ترك رقم الجلوس الخاص بك وسوف نعلمك النتيجة فور ظهورها
ما هو رقم الجلوس الخاص بك
اسمي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عفيفي حرحش ده الاسم الكامل
الاسم الثلاثي :- عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
رقم جلوسي:-37541 او 37531 انا مش فاكره كويس
بس ياربت تيجوبولي النتيجة علشان والله انا اتخنقت اقسم بالله
وشكرا
الاسم/عبدالله محمد جمعه علي
رقم الجلوس/ 234
محافظة /الفيوم
يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 من خلال الانترنت . اترك رقم الجلوس الخاص بك وسوف نعلمك النتيجة فور ظهورها
فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الفيوم سنعلمك بها
سيف الدين عيز469844
أعرف نتيجت التظلم
هل تظهر نتائج التظلم على النت
65500
اسمى روان سامى نبيل مراد بكر رقم جلوسى 3655 ارجو الرد اريد أن اعرف نتيجتى
رقم الحساب البنكى للتظلمات خطأ و غير معلوم للعاملين ببنك مصر ..يرجى تصحيحه
الحساب البنكي منشور على بوابة القاهرة الألكترونية، وسوف نقوم عبر مصادرنا بالتأكد من رقم الحساب البنكي وتتبع إمكانية وجود حساب آخر في الفترة الحالية.
نشكر اهتمامكم ومشاركتكم
رقم الجلوس 3007 محافظه الاسماعيليه
سوف نقوم بنشر النتيجة فور ظهورها
كفر الشيخ هتظهر امتي 4117
الأسبوع القادم بإذن الله
هدير أحمد محمد أحمد محمد محافظة الإسكندرية رقم جلوس 113599
بخيته رمضان كمال ابوالحارث
البلايزه الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 120
النتيجة نصف العام
فور ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2018 سوف نعلنها لكم
فور ظهور نتيجة الاعدادية 2018 سوف نعلنها لكم
رقم الجلوس131
فور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2018 سوف نعلنها لكم، رجاء ترك اسم المحافظة واسم الطالب
اسمي شريف اشرف محمد ابومسلم بمدرسه خالد بن
بن الوليد الاعداديه بنين رقم جلوسي ٢٢٣٤
شريف اشرف بمدرسه خالد بن وليد الاعداديه بتيب
نورهان عامر عبد الطيف عبد اللطيف السيد محافظه الرقهليه رقم الجلوس94814
فور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2018 سوف نعلنها لكم
سنوافيكم بنتيجة الاعدادية 2018 محافظة الدقهلية عند ظهورها
اسمي نورهان عامر عبد اللطيف عبد اللطيف السيد محافظه الدقهليه رقم الجلوس 94814
نجحتى
مدرسه الشاطبي الاعدادي بنات
الفصل الاول منازل
فور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2018 سوف نعلنها لكم ورجاء ترك رقم الجلوس