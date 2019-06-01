متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات .. الآن نتيجة بورسعيد والاسماعيلية والغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هي ما ينتظر الكثير من الطلبة الإعلان عنه، وقد ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، وورد بالمقال الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، كما ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر، ونتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية، وتعتبر نتيجة الصف الثالث الاعدادي من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأسر المصرية، إذ تعبر النتيجة عن المجهود الذي بذله الطالب طوال العام، كما أن الشهادة الإعدادية هي ما تحدد نوع التعليم الذي سيتلقاه الطالب فيما بعد سواء تعليم ثانوي عام أو تعليم فني، مع العلم بأن التعليم الفني لم يعد كالسابق، ويمكنك من خلاله الالتحاق بأحد المعاهد والكليات للحصول على البكالوريوس، كما تعمل الدولة على النهوض بالتعليم الفني، وتغيير الثقافة العامة للمصريين بخصوص النظرة لطالب التعليم الفني.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني
- انتهت جميع المحافظات إنهاء اختبارات الشهادة الإعدادية، وبدأت عمليات تصحيح أوراق اختبارات الصف الثالث الإعدادي، ولكن بشكل عام من المتوقع ظهور النتائج قبل انتهاء رمضان والاحتفال بعيد الفطر المبارك، أي خلال أسبوعين من الآن، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ومن خلال مقالنا نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات برقم الجلوس، وذلك على النحو التالي:
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محاظة دمياط. “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة “ظهرت”.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الأسكندرية “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القليوبية “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة البحيرة ” اول الاسبوع القادم”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة كفر الشيخ “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة المنوفية ظهرت
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الشرقية “اول الاسبوع القادم”.
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الغربية ظهرت
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة جنوب سيناء “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة شمال سيناء “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة بني سويف “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة المنيا ظهرت ويمكنك تحميلها على جهاز كمبيوتر
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة أسيوط
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة قنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني محافظة الأقصر ظهرت
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة سوهاج
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الفيوم
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة أسوان “ظهرت”
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الإسماعيلية ظهرت
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة بورسعيد ظهرت
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة السويس “ظهرت”
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة مرسى مطروح “ظهرت”.
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أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
- ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية ف محافظة المنيا، ومن المنتظر غدًا ظهورها في محافظة الغربية.
- ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وقد اعتمدها اللواء خالد عبد العال بنسبة نجاح 82.2%.
- ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح، وهي أول محافظة مصرية تظهر بها نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وقد بلغت نسبة النجاح فيها 84.6%، وكانت أكبر نسبة نجاح في إدارة مرسى مطروح التعليمية، وفي انتظار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية خلال الفترة المقبلة.
- أنهى 161328 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وقد مرت الإمتحانات دون ورود شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.
- أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بدء أعمال التصحيح، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح بحد أقصى10 أيام لكل مادة، ثم تبدأ بعدها عمليات المراجعة ورصد الدرجات، والتي يعقبها إعتماد النتيجة من المحافظة ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، من خلال الرابط الموجود أعلى المقال.
- انتهت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات، ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال اسبوعين، قبل عيد الفطر المبارك.
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اهم اللوائح والقوانين المتعلقة بسير امتحانات الشهادة الإعدادية 2019
1. غلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان.
2. وجود أفراد أمن على بابا المدرسة التي يوجد بها اللجنة.
3. العدالة والنزاهة والشفافؤة في معامة الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات.
4. توفير الجو الملائم والمناخ الذي يمكن للطلبة آداء الامتحانات بشكل جيد، من حيث النظافة والتهزية باالجنة.
التعليقات
كريم رضا المهدي ٣٦٣٩٥
انا عيزه النتيجة
محافظة ايه ورقم الجلوس
وانا كمان
اكتب المحافظة ورقم الجلوس
انا عايزه النتيجه
اية احمد رمضان الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط ادارة كفر البطيخ التعليمية رقم الجلوس 19684
فاطمه محمود محمد الصف الثالث الاعدادى محافظه الاقصر اداره القرنه مدرسه الملاحه التعليم الاساسي رقم الجلوس ١١١٤٤
ملك خالد عبد الفتاح اول اعدادي مدرسة محمد عبده الاعدادية بنات رقم الجلوس ٥٠٠