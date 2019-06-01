متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات .. الآن نتيجة بورسعيد والاسماعيلية والغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هي ما ينتظر الكثير من الطلبة الإعلان عنه، وقد ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، وورد بالمقال الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، كما ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر، ونتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية، وتعتبر نتيجة الصف الثالث الاعدادي من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأسر المصرية، إذ تعبر النتيجة عن المجهود الذي بذله الطالب طوال العام، كما أن الشهادة الإعدادية هي ما تحدد نوع التعليم الذي سيتلقاه الطالب فيما بعد سواء تعليم ثانوي عام أو تعليم فني، مع العلم بأن التعليم الفني لم يعد كالسابق، ويمكنك من خلاله الالتحاق بأحد المعاهد والكليات للحصول على البكالوريوس، كما تعمل الدولة على النهوض بالتعليم الفني، وتغيير الثقافة العامة للمصريين بخصوص النظرة لطالب التعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني

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ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية ف محافظة المنيا، ومن المنتظر غدًا ظهورها في محافظة الغربية.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وقد اعتمدها اللواء خالد عبد العال بنسبة نجاح 82.2%.

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح، وهي أول محافظة مصرية تظهر بها نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وقد بلغت نسبة النجاح فيها 84.6%، وكانت أكبر نسبة نجاح في إدارة مرسى مطروح التعليمية، وفي انتظار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية خلال الفترة المقبلة.

أنهى 161328 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وقد مرت الإمتحانات دون ورود شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بدء أعمال التصحيح، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح بحد أقصى10 أيام لكل مادة، ثم تبدأ بعدها عمليات المراجعة ورصد الدرجات، والتي يعقبها إعتماد النتيجة من المحافظة ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، من خلال الرابط الموجود أعلى المقال.

انتهت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات، ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال اسبوعين، قبل عيد الفطر المبارك.

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أكد وزير التعليم أن طلبة الصف الأول الثانوي العام القادم سيتم تطبيق نظام التقييم الجديد والامتحانات الألكترونية، وقد تقرر توزيع تابلت على كل طالب بالإضافة إلى الكتاب الورقي العادي، وعلى أن تكون هناك شبكة انترنت داخلية تخدم كل مدراسة، وعلى أن تكون هناك الامتحانات من خلال التابلت للطلبة.

كما أنه من المقرر أن يجتاز الطالب 12 امتحان خلال المرحلة الثانوية، وعلى أن يؤدي 4 امتحانات خلال العام الدراسي الواحد، وسوف يتم احتساب مجموعه حسب افضل 4 امتحانات أداها الطالب.

اهم اللوائح والقوانين المتعلقة بسير امتحانات الشهادة الإعدادية 2019

1. غلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان.

2. وجود أفراد أمن على بابا المدرسة التي يوجد بها اللجنة.

3. العدالة والنزاهة والشفافؤة في معامة الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات.

4. توفير الجو الملائم والمناخ الذي يمكن للطلبة آداء الامتحانات بشكل جيد، من حيث النظافة والتهزية باالجنة.

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