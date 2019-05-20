موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هي ما ينتظر الكثير من الطلبة الإعلان عنه، إذ تعبر النتيجة عن المجهود الذي بذله الطالب طوال العام، كما أن الشهادة الإعدادية هي ما تحدد نوع التعليم الذي سيتلقاه الطالب فيما بعد سواء تعليم ثانوي عام أو تعليم فني، مع العلم بأن التعليم الفني لم يعد كالسابق، ويمكنك من خلاله الالتحاق بأحد المعاهد والكليات للحصول على البكالوريوس، كما تعمل الدولة على النهوض بالتعليم الفني، وتغيير الثقافة العامة للمصريين بخصوص النظرة لطالب التعليم الفني.

وقد أصدرت وزراة التربية والتعليم قرارا ينص على حظر تسليم النتائج الخاصة بالامتحانات إلى العمال بالمدرسة، كما أكد القرار على إعلان النتائج بمكان ظاهر بالمدرسة، وكلفت مديري المدارس بالتأكد من سهولة حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم، ومديري العموم بالإدارات التعليمية المختلفة ملتزمين بدقة تنفيذ النصوص السالف ذكرها، كما جاء بالأمر الإداري الصادر بتاريخ 9/1/2018:

كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية

وقد كان في السابق يقوم أولياء الأمور بدفع مبلغ مالي للحصول على النتيجة من العمال بالمدرسة، أما الآن فقد باتت جميع النتائج يمكنك الحصول عليها من خلال الانترنت فور ظهورها، وفي المدارس لمن يرغب ولنتائج سنوات النقل بالتعليم، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، جميع الروابط المتاحة لجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني

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أنهى 161328 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وقد مرت الإمتحانات دون ورود شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بدء أعمال التصحيح اليوم، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح بحد أقصى10 أيام لكل مادة، ثم تبدأ بعدها عمليات المراجعة ورصد الدرجات، والتي يعقبها إعتماد النتيجة من المحافظة ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، من خلال الرابط الموجود أعلى المقال.

انتهت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات، ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال اسبوعين، قبل عيد الفطر المبارك.

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أكد وزير التعليم أن طلبة الصف الأول الثانوي العام القادم سيتم تطبيق نظام التقييم الجديد والامتحانات الألكترونية، وقد تقرر توزيع تابلت على كل طالب بالإضافة إلى الكتاب الورقي العادي، وعلى أن تكون هناك شبكة انترنت داخلية تخدم كل مدراسة، وعلى أن تكون هناك الامتحانات من خلال التابلت للطلبة.

كما أنه من المقرر أن يجتاز الطالب 12 امتحان خلال المرحلة الثانوية، وعلى أن يؤدي 4 امتحانات خلال العام الدراسي الواحد، وسوف يتم احتساب مجموعه حسب افضل 4 امتحانات أداها الطالب.

اهم اللوائح والقوانين المتعلقة بسير امتحانات الشهادة الإعدادية 2019

1. غلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان.

2. وجود أفراد أمن على بابا المدرسة التي يوجد بها اللجنة.

3. العدالة والنزاهة والشفافؤة في معامة الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات.

4. توفير الجو الملائم والمناخ الذي يمكن للطلبة آداء الامتحانات بشكل جيد، من حيث النظافة والتهزية باالجنة.

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