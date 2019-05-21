نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : الصف الأول .. الثاني الإعدادي .. جميع المحافظات الترم الثاني عن طريق بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 نتائج التيرم الثاني للعام الدراسي 2018-2019 ، للصف الثالث الإعدادي، نعرض عليكم الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة المراد التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بها، والذي يتم الإعلان عليه عن ظهور النتائج، فقد انتهت جميع أعمال الامتحانات للمرحلة الإعدادية بالعديد من المحافظات، وبهذا بدأ الطلاب يبحثون عن أخبار وموعد ظهور النتائج للمراحل، ابتداء من الصف الأول الإعدادي حتى الشهادة الإعدادية، ويقوم موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ بمتابعة أخبار النتائج وعرضها على الطلاب.

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