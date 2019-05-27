برقم الجلوس- اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات.. سجل بياناتك واعرف نتيجة “3 إعدادي”

نتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم رقم الجلوس لجميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وإعدادية الإسكندرية والشرقية وعرض نتيجة إعدادية أسيوط والدقهلية وسوهاج والمنيا والغربية والشرقية، وجميع المحافظات، في إطار حرص موقع نجوم مصرية لتوفير جهاد البحث عن نتائج الإعدادية 2019 على جميع الطلاب.
ظهرت نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني في محافظات الجيزة ومرسي مطروح والإسكندرية، ونترقب ظهور نتائج الطلاب خلال الساعات القادمة في القاهرة والقليوبية ومن المتوقع إعلان نتيجة محافظات الصعيد خلال منتصف الأسبوع الحالي، ويتمنى موقع نجوم مصرية التفوق والنجاح لطلاب ثالثة إعدادي.
اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة الترم الثاني منذ قليل من المحافظ، وأعلن أن نسبة النجاح الترم الثاني 82%، وبلغ عدد الطلاب الأوائل في نتيجة إعدادية القاهرة 99 طالب وطالبة، وسجلت إدارة وسط القاهرة التعليمية أعلى نسبة نجاح بين الإدارات التعليمية بالمحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
تحتل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم رقم الجلوس، اهتمام جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل الاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي كامل، حيث تعد نتائج الإعدادية 2019، ليست نتيجة عام فقط ولكنها نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث تعد أول شهادة يخوضها الطالب بعد إلغاء الابتدائية.
إذا نت ترغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات قبل الجميع.. قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019
من المتوقع قرب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات، خاصة بعد أن اقتربت مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع المواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرضيات واللغة الإنجليزية).
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم
يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم، كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب بعد اعتمادها بيوم من جميع المدارس التي تتواجد في المحافظة.
حيث تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول يوم الخميس القادم بجميع المحافظات، وتم البدء في أعمال التصحيح لمادة اللغة العربية بعدد من المحافظات، وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم العمل على قدم وساق لسرعة إعلان نتائج الامتحانات.
روابط نتيجة الإعدادية 2019 جميع المحافظات
-
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس ، أو (من هنا) أو (من هنا)
-
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال هذا الرابط
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 عبر موقع المحافظة.
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 بالاسم الترم الثاني.
-
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس أو (من هنا) و( من هنا )
-
-
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس.
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس .
-
-
نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 محافظة أسيوط أو من هنا
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا بالاسم 2019 أخر العام.
-
-
نتيجة إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم.
-
-
نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس.
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية
سنتابع من خلال هذا التقرير أخر أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي وجميع تصريحات وزارة التربية والتعليم حول نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني 2019 لجميع المحافظات.
- انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الحالي.
← إقرأ أيضاً:
- فاتورة مياه مايو 2019 الآن – عبر موقع شركه المياه القابضه.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت
التعليقات
درجات الشهادة الاعدادية
النصف الثاني رقم الجلوس 11361
رقم الجلوس 14371 الاقصر الاعدادية الجديدة بنات لو سمحتو عاوزة اعرف نتيجة وشكرا
ارجو معرفة نتيجتى
رحمه محمود رقم الجلوس 10017
ارجو معرفة نتيجتى
رقم الجلوس38672
يوسف أشرف محافظة المنوفية رقم الجلوس ٢٥١
عبدالرحمن حسن عبد الرحمن محمد
محافظة الشرقيه
رقم الجلوس ٨٣١٠٦
الاسم احمد حامد محمد حامد جبل
رقم الجلوس 42316
محافظه الغربيه
32370 محافظة الشرقية
شيماء خالد حفظي رشاد الصف الثاني الاعدادي سوهاج رقم الجلوس ١٢٩
احمد شلبى مسلم حماد… 40589 محافظة اسيوط
احمد شلبى مسلم حماد… 40589
محافظة السويس رقم الجلوس 10146
نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة مطروح الترم الثاني رقم الجلوس 13471
الاسم:
محمد إيهاب محمود عبد المجيد
رقم الجلوس:
26549
المدرسة:
النقراشي الإعدادية (بنين)
الاسم سمير سيد سمير احمد
المحافظه القاهره
رقم الجلوس ٥٩٨
انا اريد ان اعرف النتيجه حلا اليوم ٢٧،مايو ٢٠١٩
يوسف أشرف محافظة المنوفية رقم الجلوس ٢٥١
محمد حسام الدين سيف السيد
رقم الجلوس 15925
محافظه الجيزه
يارا محمد قناوي
محافظة كفر الشيخ
رقم جلوس 32180
علي محمد علي عبدالفتاح
محافظة الدقهليه
٨٥٣٧٢
عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم…….رقم الجلوس 49900
إسراء مصطفي عبدالصادق
الصف الثالث الاعدادي
محافظة الجيزه
رقم الجلوس 84055
إسراء مصطفي 84055محافظة الجيزه
524. من القاهرة
محمد وائل محمد
36964
روضة ياسر فتحي..محافظة القاهرة رقم الجلوس٢٥٠٥٣٢
احمد عبد الحكيم
محافظه الغربيه
رقم الجلوس21543
أحمد شعبان عبد الفتاح محافظة بني سويف ورقم الجلوس 27852
علا محمد مصطفي 95711
رقم الجلوس 147437
الجيزه
الاسم:رضوي محمد عبدالتواب مناع
رقم الجلوس29313:
المحافظه: الفيون
كريم عبدالله بسيوني الصاوي محمد
محافظه القاهره
رقم الجلوس 889
الصف الثالث الابتدائي
الصف الثالث الاعدادي دمياط شروق ابراهيم الشعباني رقم الجلوس ١٠٦٩٧
اريد معرفه النتيجه للصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية
محافظه الغربية
احمد احمد حسين محمد
12703
القاهره
مدرسه شبرامنت الاعداديه بنات رقم الجلوس 35 اولى اعداديه
ابراهيم اسامه السعدني ٣١٠٣٨
اروى وائل عبدالدايم احمد محافظه ه المنيا ٥٧٥٧٠
عزيز نبيل عزيز ترياق محافظه ومركز المنيا
مدرسه الشهيد جمال ابو حليقه الإعدادية بنين
٥٧٠١١ رقم الجلوس
عايزه نتيجه الترم التانى
ملك محمد مرزوق إدريس غريب
رقم الجلوس:٥١٤٠٦
محافظة القلوبية
رقم الجلوس٣٢٧٦٣
الاسم خالد محمد شافعى محمد
النتيجة هى
منه الله تامر داود مرغنى
١٠٠٨٢ محافظه الدقهليه
اريد النتيجة رقم الجلوس28323-لمحافظة الشرقية
اريد النتيجة للترم الثاني
ارید نتیجه الصف الثالث الابتدایه
يوسف محمد قرني
مدرسه محمد محمود
محافظه الجيزه
رقم الجلوس١٦٩٩
رضوي خيري جابر احمد
محافظه سوهاج
رقم الجلوس
1027
اريد النتيجه برقم الجلوس 180 إدارة 15 مايو مدرسة زهور مايو
با النجاح انشاء الله 😃
رقم الجلوس 1303 إدارة البساتين مدرسة الشهيد احمد بدوي
رقم الجلوس ٥١٤٣٠ من مدرسة الصفوه الخاصة بسحيم.مركز السنطه في محافظة الغربية
منه الله ممدوح سليم عبد العزيز ٥٦٢٥٧
رقِمَ أّلَجِلَوَِّس 4237
نهى صبري يحيي فؤاد محمد بيومي 229058
ناهدعبدالحميداحمد
انجي زهران محمد موسى
محافظه الغربيه
مركز المحله الكبرى
كفر دمتنو رقم الجلوس٣٢٩٨٧
مريم ابراهيم محمد ابراهيم
رقم الجلوس 167892
وسط القاهرة
محافظة القليوبية/رقم الجلوس81091
أشرف حسام حسن السعيد على رقم الجلوس ٣٧
فارس كرم صابر
33700
محافظة القليوبية/رقم الجلوس81091
الاسم شادى محمود درويش شرف
36197
رقم الجلوس 27291 بنى سويف
ماهر الامير فهد ماهر فرجانى هليل
3214
شروق رضا عثمان علي
رقم الجلوس 137725
حبيبة رضافهمي
الصف السادس الابتدائي
محافظة القاهرة
6256
حبيبة رضا فهمي
6256
القاهرة
ايمان جمعه عبدالحميد محافظة كفرالشيخ 22917
على السيد محمد رقم الجلوس 7733
عبدالله سامخ عبد العزيز، رقم الجلوس 215439 القاهره مدرسه الليثي الخاصه دار السلام
رقم الجلوس 215439 القاهره مدرسه الليثي الخاصه دار السلام
من فضلك جميع درجات المواد
رقم الجلوس 11361
الشهادة الاعدادية لمحافظة الإسكندرية
حنان ناصر حسن عبدالمريد محافظة قنا رقم الجلوس ٧٤١٠
الاسم محمد جمال صالح
محافظة المنوفيه
رقم الجلوس ١٨٣٥٧
كنوز خالد السيد كلبوش
محافظه كفر الشيخ
وقم الجلوس 22572
ملك محمد مرزوق إدريس غريب سعيد إدريس غريب سعيد
كنوز خالد السيد كلبوش
محافظه كفر الشيخ
وقم الجلوس 22572
فاطمه محمود فولى علام
محافظه الجيزه
56118
درجات جميع المواد
رقم الجلوس 11361
عبدالرحمن مدحت محمود عباس
محافظه اسيوط
11361
عبد الرحمن مدحت محمود عباس
محافظه اسيوط
11361
كريمه محافظه المنيا
مريم محمود قطب حسن
محافظة المنيا
رقم الجلوس ٣٦٣٨٠
الاسم محمودعبد الناصر عبد الصبور ورقم الجلوس 51124 محافظة المنوفية
رقم الجلوس 22979محافظه كفر الشيخ
الاسم كريم عمرو محمود ابورحاب
رقم الجلوس 80876 محافظة القاهرة
رقم الجلوس22979 محافظه كفر الشيخ
الاسم ملك رضا محمد ورقم الجلوس 522 والمحافظة القاهرة
ذياد عبدالله يوسف محافظه الااسكندريه رقم الجلوس 90986
حمدى محمد عزام .
محافظة كفر الشيخ
مركز سيدي سالم
رقم الجلوس 34212
34212
حمدى محمد عزام .
محافظة كفر الشيخ
مركز سيدي سالم
ياريت الرد من فضلكم انا قلقان
الصف الثالث الاعدادي
عوزا جميع الدرجات بمحافظة الجيزة 41539
نوران رجب أمين
138005
إدارة الصف التعليمية
محافظة الجيزة
نوران رجب آمين
138005
محافظه الجيزة
محمد عبد الرحمن محمود سيد احمد
رقم الجلوس 99076
محافظه القاهره
مدرسة الفاروق عمر
نتيجة الصف الثالث الابتدائي
نتيجة الصف الأول الإعدادي
حضرتك محافظه اسوان طلعت ولا لا لو طلعت ممكن الينك
نتيجة الصف الأول الإعدادي
نتيجة الصف الأول الإعدادي
رغدة نادى صلاح الدين 72887 الجيزة
رغدة نادى صلاح الدين 72887 محافظة الجيزة
سلمي خالد محمد حسن
رقم الجلوس/١٤٧١٥٧
محافظه الجيزه
ممكن الدراجات كلها؟
)ممكن الدرجات مؤمن جاسر الصباح. رقم الجلوس ٨١٧٢٧. محافظه الجيزه
الاسم / اسراء يحيى خلف عبد الرحمن
رقم الجلوس /36704
محافظه / كفر الشيخ
مدرسه /دمرو الاعداديه بنات
شهاب سلامه إبراهيم عبد الفتاح رقم الجلوس13036محافظة الاسكندرية
منة محمد سيد علام- نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 – محافظة الجيزة
رقم جلوس 93965
ميرنا مصطفى سالمان
١٠١٢٣ محافظه الدقهليه
محمد حسام عبد الله مركز تمى الامديد رقم الجلوس٥٦٣٣٣
منه نور الدين عبد العزيز
52156
محافظة القاهرة
الاسم
شهد خميس عبدالعال التومي
المحافظه كفر الشيخ اداره دسوق التعليميه
رقم الجلوس ٢٠٦٩
شكرا
خلودعمروسعد رقم الجلوس 62428
شكرا على المساعده
يوسف عبد المهيمن عبد الرؤوف عبد المهيمن
رقم الجلوس / 10617 محافظه الاسكندريه
الاسم حسناء يحيى جابر ابو مسلم رقم الجلوس 13386 محافظة المنوفية
نتيجة الاعدادية محافظة الاسكندرية
كريمة اسماعيل حمدى 73180
يوسف ياسر مجدي أبو المجد
٢٤٣
الجيزة
كمال لطفي كمال مسعد قطب
رقم الجلوس 88473
بمحافظه الجيزه
مصطفى عبدالهادى
رقم الجلوس ٢٤١٨٨
الإسم .حسن محمد صباغ. رقم الجلوس 59163.مدرسة علي بن أبي طالب. محافظة الإسكندرية. أرجو الرد السريع.
اسم.حسن محمد صباغ. رقم الجلوس 59163.المدرسة علي بن أبي طالب. مدينة الإسكندرية . أرجو الرد السريع.
سالي عماد سمير نخيل محافظه سوهاج رقم الجلوس 168 الفصل الدراسي الثاني
سمير عماد سمير محافظة سوهاج ٥٢١٥
ارجو ان تجيبو الشهاده لي بقوي سرعه
مريم مكرم اسعد عدلى رقم الجلوس 3512 محافظة الإسكندرية
عبدالرحمن احمد عطيه درع
مدرسه زغلول بنين الاعدايه بمدينه رشيد
رقم الجلوس ٢٥٧
الاسم:مريم عصام عبد الفتاح السيد
رقم الجلوس :٧٢٢٦٣
كريم اشرف فرحات
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 2371
عبد الرحمن احمد عطيه درع
مدرسه ابو مندور بمدينه رشيد
رقم الجلوس ٢٥٧
ندى احمد محمد سعيد محمود مدرسة الزهراء ابوكبير شرقية الصف الثالث الاعدادي
الاسم/محمود حسين عبدالغنى
رقم الجلوس/٢١٠١٩٧
الاسم “ضحى حسن جبريل
رقم الجلوس /19872
ممتاز
ياسمين محمد سليم الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة إدارة 6اكتوبر رقم الجلوس 99016
سومه.محمد.على.على.رقم.الجلوس١٦٤
نورهان محمد احمد واعر رقم جلوس ٨٤٩٨
الاسم يوسف محمد شوقى محافظة الجيزه رقم الجلوس ٩٦٣
الاسم / محمد صلاح فايز حسين
رقم الجلوس / 45793
اريد معرفه درجات محافظه الغربيه مركز سمنود مدرسه ميت هاشم الاعداديه
محمد بدوى محمود محمد . محافظة البحر الأحمر. مدرسة الغردقة الاعدادى المشتركة بشارع مجاهد الدهار. رقم الجلوس ٩٥. الصف الاول
محمد بدوى محمود محمد.
محافظة البحر الاحمر
مدرسة الغردقة المشتركة
رقم الجلوس ٩٥
محمد بدوى محمود محمد . محافظة البحر الأحمر. مدرسة الغردقة الاعدادى المشتركة بشارع مجاهد الدهار. رقم الجلوس ٩٥.
اخمد سعيد محمد .رقم الجلوس15537
محمد عبد الحافظ محمد محمدين احمد رقم الجلوس 263 الصف الخامس الابتدائى
اسم. حسن محمد صباغ. رقم الجلوس.59163 .محافظة الإسكندرية .أرجو الرد السريع . مدرسة علي بن أبي طالب.
ابرام ناصر ناشد بخيت
الصف الثاني
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 406
خلود حشمت حجازي محمد رقم الجلوس 89
809 بسمه كرم
الاسم منة الله صابر عبدالسلام عبد الله
رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة إدارة كرداسه التعليميه
رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة
الاسم منة الله صابر عبدالسلام رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة 2019
باسم عماد عيد القاهرة رقم الجلوس 539
هاجر سيد احمد سيد احمد الليثى رقم الجلوس / ٢٤٦٣
علي حسن علي حسن نحافظه الاسكندريه رقم الجلوس 477 الصف الثاني
ضحي صابرعبد العزيز ٧٠٠٢
تاني اعدادي مدرسه الاعداديه بنات محافظة الجيزه
هاني فتحي محمود ابراهيم السماحي
895
ايهاب حسان محمود رقم الجلوس ٢٠٤٤
محفظه الشرقيه الصف الثاني 245اعدادي الازهر
محفظه القليوبيه 663 الصف الثانى الاعدادى
٦٣٣٧٩
ميادةعثمان ابراهيم
الشرقية رقم الجلوس 13942
38650 l محافظة القليوبيه
غادة إيهاب جابر
91868
محافظة الجيزة
يوسف محمود عبد اللطيف احمد عبده رقم الجلوس ١٢٩٠٩٢
نتيجة الااعداي الازهري بمدرسة بدر الااعدادي الازهري
44047الجيزة
رقم الجلوس 38168الفيوم
رحمه محمد على محمد عبد المقصود.كفر سنباط رقم الجلوس 42631
محافظة أية يا رحمة
المحافظه الدقهليه ٢٧٣٠٠
سمير حامد عبد النظير٢٢٦٦١٥٠ المنيا
الرقم غير صحيح
زياد أحمد صابر
محافظة القاهرة
الصفحة الثالث الاعدادي
259260
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 30.5
لغة اجنبية 20
رياضيات 18
علوم 16.5
دراسات اجتماعية 14
المجموع الكلي 99
منى محمد السيد. رقم جلوس 34909 الدقهليه
المجموع 116
فارس المهدي بدوي الصف الثالث الاعدادي
مدرسة الجماليه الاعداديه بنين
رقم الجلوس/92120
محافظة أية
رقم الجلوس٩٩٨٩٤/الصف الثالث الاعدادي /المنيا
الاسم ايه اشرف عبد الرحيم
نتيجة الطلبة نادية ايمن عبد المنعم عبد الباقي
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
26
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
17.5
الجبر
13.5
الهندسة
12
الرياضيات
25.5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
رقم جلوس359محافظه شمال سيناء مدرسه الاعداديه بنات
الرقم الجلوس غير صحيح
كمال لطفي كمال مسعد قطب
88473
حبيبة عادل عبدالحميد على احمد ٧٥٠٤٥ محافظة القليوبية
محمد السيد ابراهيم
58950
محافظة أية
اميرة ابراهيم محمد عبدالرحمن
رقم الجلوس 50101
محافظة البحيرة
لغة عربية 23
لغة انجليزية 16
جبر 8
دراسات اجتماعية 3
علوم 5
دين 14
كمبيوتر 6.5
المجموع الكلى 55
رقم الجلوس 72544 محافظة الشرقية الاسم محمود النميري محمد ابراهيم عبدربه بسرعه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 31.5
الدراسات الاجتماعيه 20 11.5
اللغه الانجليزيه 30 23.5
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 10
مجموع الرياضيات 30 19.5
العلــوم 20 14
رقم الجلوس 72544 محافظة الشرقية الاسم محمود النميري محمد ابراهيم عبدربه
عايزه اعرف ورقم جلوسيي 123
اسم. حسن محمد صباغ. رقم الجلوس.59163 .محافظة الإسكندرية .أرجو الرد السريع . مدرسة علي بن أبي طالب.
تهانى قطب عبدالله عبد العاطي. رقم الجلوس ,23799
محافظة أية
محافظه المنوفيه مدرسه الشهيد باسم مختار الجمسي
الاسم (كريم اشرف فرحات)
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس (2371)
الزهراء اسامه ذكي جراوش
محافظ الدقهليه مركز اجا
رقم الجلوس ٦٠٢٨٤
احمد حسين احمد السيد
المجموع 116.5
اسماء محمود رقم الجلوس 49278 م قنا
آيه أحمد بدير
رقم الجلوس/٦١٧٧٥
محافظة /الدقهلية
131.5
آيه أحمد بدير ، رقم الجلوس ٦١٧٧٥
عبد الرحمن محروس عبد الخالق فرحات
الدقهلية
مركز المنزلة
3/ع
رقم الجلوس 97615
تم الرد يا عبدالرحمن
أسماء هاني سليم المسلمي ابراهيم ١٥٧٧٢ الشرقية ببيشةقايد الاعداديه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19.5
احمد محمد حسن شعبان رقم الجلوس 21720
برجاء كتابة رقم الجلوس
فاطمه صابر عبد العظيم احمد
رقم الجلوس ١٤٦٣٠
يرجي توضيح رقم الجلوس
2313
برجاء كتابة البيانات كاملة
رقم الجلوس هو 19700 ما هى النتيجة
محافظة أية
ندا عبدالتواب أحمد مصطفي رقم الجلوس 22542
ولاء نشأت عبدالحميد
15276
محافظة أية
عبدالله محمدسويسي رقم الجلوس 30517 محافظه بني سويف مدين ببا
الاسم محمود السيدابراهيم صبح عبداللة رقم الاجلوس 89923
يرجي كتابة المحافظة التابع لها الطالب
كريمة رصا عيد محمد
برحاء كتابة البيانات كاملة لعرض الدرجات
زينب محمد عبدالرازق السيد
محافظة الغربيه
رقم الجلوس ٣١٣٣٦
رقم الجلوس 52835 محافظه المنيا
اللغة العربية
18
اللغة الإنجليزية
8
الدراسات الإجتماعية
4.5
العلوم
4
الجبر
4
الهندسة
6
الرياضيات
10
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
5
ايمان محسن عبد السلام النجار
محافظه اسيوط
رقم الجلوس ٧٠٠٦٥
رقم لجلوس 108282 محافظة الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 17
اميرة احمد تاج الدين احمد سلطان
محافظة ائيه
برجاء كتابة البيانات كاملة
مصطفي هاشم طه أحمد. 23462
برحاء توضيح المحافظة
الاسم محمود مجاهد مجاهد محمد على فودة 15702
محافظة أية
رقم الجلوس 240607
44439 مدرسه سنباط الاعداديه بنين
محافظة أية
اسلام ياسر مسعود الملا
رقم الجلوس ٦٩٣٠
برجاء كتابة البيانات كاملة
عبدالله محمد امين
رقم الجلوس -١٢٧
يرجي توضيح المحافظة
عبدالله عبدالتواب بيومى ابراهيم سرور
رقم الجلوس ٣٠٧٤٧
إدارة غرب المحله الكبرى
محافظة الغربية
31333
محافظه الغربيه
شهاب ابراهيم شهاب الدين.. ورقم الجلوس1890…مركز الحمام…..محافظة مطروح
مرحبا 50253 ايمان حسن. ….غربية
ايه حمدي نسيم
الصف الثالث الاعدادى
محافظة الاقصر
رقم الجلوس 14408
رقم الجلوس 9378 طنطا محافظة الغربيه
علي رفاعي علي مصطفى رقم الجلوس 8689محافظة الاقصر
اسلام أحمد على محمد رقم الجلوس 32560
محافظة أية
حمدان محمد حمدان رقم جلوسي 48213 محافظة قنا مركز نقاده
علاء محمد حسين عبد الرحيم
رقم الجلوس ٢٤٤٣٩
تابع لأي محافظة
مروان طه كمال 27095 الفيوم
رحمه صلاح عبد المعطي عثمان محافظة الا سما عليه رقم الجلوس15342
الاسم
عبدالرحمن بدرى محمد مرسى
المدرسة
ابوخليفة ع بنين
اللغة العربية
27
اللغة الانجليزية
15.5
الدراسات الاجتماعية
10
الجبر
10.5
الهندسة
8.5
مجموع الرياضيات
19
العلوم
12.5
الحاسب الآلي
5
نشاط 1
9
نشاط 2
9
التربية الدينية
14.5
التربية الفنية
7
الاسم احمد رجب غانم رقم الجلوس ٦٧٧١٤ محافظة المنيا
عايزة اعرف نتيجته الصف الاول الاعدادي محافظه بني سويف رقم الجلوس ٤٢٩
فاطمه صابر غريب علي رقم الجلوس ٤٥٧٧٦ محافظة القليوبيه مدرسة ميت نما الاعداديه المشتركه تالته اعدادي
احمد اسامة احمد محمد حسين بمحافظة الاسماعيلية 4736
رقم الجلوس٢٠٨٩٣\دمياط
عبد الرحمن محمد احمد عبد الحميد ابو العز \رقم الجلوس٢٠٨٩٣\المحافظة دمياط
أحمد سعيد مصطفى رقم الجلوس هو 69221 البحيرة
لغة عربية 29
لغة انجليزية 19
جبر 21.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 13
دين 15
كمبيوتر 7.5
المجموع الكلى 96
تسنيم محمد محمود السيد 7810 الفيوم
منار رامى اسماعيل محمود
49265
محافظه الدقهليه..مركز السنبلاوين
110.5
حبيب اللة فرج عبد السلام السيد محافظة شمال سيناء مدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الاساسى بنين رقم الجلوس ١٥٨٧
شروق خالد عبد الخالق مدرسه عمر بن عبد العزيز كفر ابنهس مركز قويسنا رقم 42773
اكتب تعليقك هنا…أحمد عماد حسين عليوة
رقم جلوس هو 12266 محافظة المنوفية مركز منوف
اسماء محمد قناوى احمد محافظه الاقصر رقم الجلوس ١٠٤٣٠
فاطمة خلف الله
رقم الجلوس ٢١٨٨٦٩
محافظة القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 25
لغة اجنبية 15
رياضيات 15.5
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي 86
عبد الرحمن احمد محمد عبدالله رقم الجلوس ٤٩٢٤٢ محافظة الجيزة
يوسف احمد ابراهيم عبد المطلب ابراهيم. ٤٣٢٦
يرجي توضيح المحافظة
عباس ابوهريره عباس عبد العزيز٣٣٥٦ قنا
الاسم زينب يسرى المدرسه ٢٥ يناير الاعداديه بنات المحافظه القليوبية إدارة بنهاالتعليميه رقم الجلوس ١٤٣٢
مريم اشرف عبدالله راشد
محافظة اسيوط
١٨٢٣
مدرسة الشهيد احمد عبدالباقى ع بنات
8930
ايمان على عبدالستار
الاسماعيلية
الاسم
محمد مصطفى جابر حسين
المدرسة
الوصفية ع م
اللغة العربية
20
اللغة الانجليزية
16
الدراسات الاجتماعية
5.5
الجبر
10.5
الهندسة
5.5
مجموع الرياضيات
16
العلوم
10
الحاسب الآلي
8.5
نشاط 1
9
نشاط 2
9
التربية الدينية
14.5
التربية الفنية
7
عبدالرحمن محمد شوقى رقم الجلوس ١٠٠٥٨ السويس
رحمه رشاد فوزى عبد الطيف رقم الجلوس 22892محافظة المنوفية
نرمين عايد عياد جبرائيل محافظه سوهاج رقم الجلوس 11223
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
18.5
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
4
التربية الدينية
16.5
التربية الفنية
7
ايه محمد عبد الموجود احمد تالته اعدادي محافظة سوهاج رقم الجلوس 55338
يوسف عمرو رشاد شمال سيناء ١٧٩٢
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
24.5
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
18.5
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
9
فرح محمود عبد العاطي رقم الجلوس 888 محافظه القاهره اداره المرج التعليميه
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 16
رياضيات 20.5
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 15
المجموع الكلي 105.5
هاله حسن محمد خير محمود 44680
محمد حسين المنيا صفح الخمار
ما هو رقم الجلوس
يرجي توضيح المحافظة
ماجدة السيد رياض القاضى .المنوفية٩٢٣٤.مدرسه الشهيد باسم مختار الجمسي
الاسم اشرف سعيد رباح
محافظه الشرقيه بلبيس
رقم الجلوس 30366
مدرسه البلاشون بنين الاعداديه
محمود عبدالعزيز عباس عبدالعزيز ٣٣٧٥ قنا
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28.5
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 10
الجبر 15 9
الهندسة 15 5
مجموع الرياضيات 30 14
العلــوم 20 10
ماجدة السيد رياض القاضى
رقم الجلوس ٩٢٣٤
المنوفية
مدرسة الشهيد باسم مختار الجمسي
2374 محافظة القليوبية
احمد محمد رزق حسن عطالله \محافظة الدقهلية \رقم الجلوس 93130
المجموع 126
احمد محمد رزق حسن عطاالله \مدرسة فاطمة الزهراء الجمالية دقهلية \ رقم الجلوس 93130
ولاء نشأت عبدالحميد
15276محافظه بني سويف
المدرسةالبراء بن مالك ع بنات بباها
رقم الجلوس15276
اسم الطالبولاء نشات عبدالحميد رمضان
عربى33.5
انجليزى26.5
دراسات18.5
جبر13
هندسة11.5
علوم17
حاسب8
دين15.5
فنية6.5
نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول في محافظة الإسماعيلية
الاسم تسنيم عبدالمنعم السيد ابراهيم
رقم الجلوس ٣٠٠٦
الاسم
اسماء ابو بكر سلامه عبدالله العايدى
المدرسة
الشهيد عمرو وهيب ت أ
اللغة العربية
35.5
اللغة الانجليزية
25
الدراسات الاجتماعية
17
الجبر
14.5
الهندسة
10.5
مجموع الرياضيات
25
العلوم
17
الحاسب الآلي
7
نشاط 1
9
نشاط 2
10
التربية الدينية
20
التربية الفنية
البحر الأحمر 1260
رقم الجلوس56444
محافظة أية
محافظه الاسماعليه
اسراء حافظ محمد مصطفي
اسراء حافظ محمد مصطفي رقم٠الجلوس٦٩٦٥٠محافظه٠الاسماعليه
الاسم. محمد عصام محمد عبد العزيز
رقم الجلوس ٤٦١٤٣
محافظه المنوفيه
أمنيه فريد أبوبكربغدادي المنوفيه٣شبين الكوم رقم الجلوس ٦٨٥ والله المستعان
الإسم. محمد عصام محمد عبد العزيز خلف
رقم الجلوس ٤٦١٤٣
محافظه المنوفيه
ساره امين حسن حسن 175152
برجاء كتابة المحافظة
محمد عبد المنعم عبد المحسن
١٧٧٤٩
الأسكندرية
رقم الجلوس ٤٥٢١٠ محافظة اسيوط،، اسراء سيد
رقم الجلوس ٣٩٦٣٩ محافظة اسيوط،، داليا اسماعيل
رحمة على على 138255
منه الله محمد محافظة الجيزة رقم الجلوس 44018
ان.شاء.الله.انتي.من.الناجحين
الإسم منه ألله سالم متولي الحناوي
رقم الجلوس 63107
محافظه البحيرة
لغة عربية 35
لغة انجليزية 27
جبر 27.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 14.5
دين 17.5
كمبيوتر 6.5
المجموع الكلى 124
أحمد السيد محمد إبراهيم سالم
محافظة دمياط
رقم الجلوس ٢٣٣١٧
٢٣٣١٧
ربيع محمود احمد 69724
محافظة أية
عمر خميس محمد الاسماعيليه الصف الثالث 14696
الاسم
علياء عزت رضا حامد
المدرسة
كسفريت ع م
اللغة العربية
36
اللغة الانجليزية
30
الدراسات الاجتماعية
19
الجبر
12.5
الهندسة
15
مجموع الرياضيات
27.5
العلوم
16
الحاسب الآلي
6.5
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
20
التربية الفنية
8
ريم محمد ابراهيم مرعي رقم الجلوس ٨٣١١٢ محافظة الغربية
محمد اسامه محمد سمير
محافظة القاهرة
87927
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 20
علوم 18
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 116.5
سيف علي محمد حسين محمد مرزوق ،/رقم الجلوس 115795 محافظة الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 21
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 25.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 12.5
رحمة اسماعيل محمود محافظة القاهرة ١١٥٨٧٦
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 29.5
رياضيات 30
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 137
محمد وسام رقم الجلوس ١٩٩٥٢٢
محافظة أية
هتظهر إيمتى في الفيوم
آيات ياسر سالم ربيع رقم جلوس 52436
محافظة أية
يرجي كتابة رقم الجلوس
الحسيني رمضان علي محمد:::::رقم جلوس 19469؛،؟برجاء ارسال النتيجه
هتظهر إيمتى بالفيوم
مريم طارق علي ذكي .65025.محافظة القليوبية إدارة شبين التعليمية
نادر سيد شحته عبدالعزيز نعمان 64754
مدرسه القشيش الاعداديه
إدارة شبين القناطر القليوبيه
أدهم عاطف محمد السعيد محافظه الاسماعيليه رقم الجلوس ١٩٧٨٢
رقم الجلوس
19782
الاسم
دعاء عبدالرحمن شحاته محمد
المدرسة
المحسمة الاعدادية م
اللغة العربية
14
اللغة الانجليزية
15
الدراسات الاجتماعية
10
الجبر
6.5
الهندسة
8.5
مجموع الرياضيات
15
العلوم
10
الحاسب الآلي
0
نشاط 1
0
نشاط 2
0
التربية الدينية
11
التربية الفنية
7
الاسم دعاء محمد كامل ضاحي رقم الجلوس 8989 محافظة اسيوط مدرسة الشيخ جلال نجار اعدادي بنات إدارة ديروط
الاسم محمد أحمد عبدالفتاح احمد
رقم الجلوس٦٦٩٢٥ محافظة سوهاج مدرسة الشيخ يوسف الإعدادية
ا
اللغة العربية
26
اللغة الإنجليزية
21.5
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
16
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
6
الاسم دعاء محمد كامل ضاحي رقم الجلوس 8989 محافظة اسيوط مدرسة الشيخ جلال نجار اعدادي بنات
مصطفي احمد اسماعيل احمد 14233
أنا شاكر السيد شاكر محمد
من محافظة الإسماعيلية
رقم الجلوس :19289
رقم الجلوس
19289
الاسم
بسمله عزت عبدالكريم عامر
المدرسة
المنارالخاصة لغات 1
اللغة العربية
37
اللغة الانجليزية
27
الدراسات الاجتماعية
19.5
الجبر
14.5
الهندسة
10.5
مجموع الرياضيات
25
العلوم
11
الحاسب الآلي
6
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
لمياء فتحي حسن على أبو الحسن
محافظه الاقصر
مدرسه الندافين الاعداديه
رقم الجلوس 923
مها عبده مصطفي الحسني مصطفى ورقم الجلوس ٩٨١٧٨اريد النتيجة من محافظة الدقهلية لعام ٢٠١٩الرجاء الرد سريعا
المجموع 133
نهى احمد حسين
١٤٩٥ باسوان
نهي احمد حسين احمد
رقم الجلوس ١٤٩٥ محافظة اسوان
الاسم/ الاء محمد الشبراوى عبدالعال
رقم الجلوس/ 95526
المحافظه/ الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 26
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 19
العلــوم 20 12.5
محمود صلاح فرغلي محمد الاسماعيليه رقم الجلوس 18656
الاسم
روان حامد سعد حامد
المدرسة
المجمع التعليمى لغات
اللغة العربية
37.5
اللغة الانجليزية
30
الدراسات الاجتماعية
19.5
الجبر
14.5
الهندسة
14.5
مجموع الرياضيات
29
العلوم
14.5
الحاسب الآلي
8
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
18.5
التربية الفنية
8
(الاسم/ عبد الرحمن طلعت فهيم امين./رقم الجلوس /27322/محافظة الجيزة )
يونس محمد احمد صالح
152851
الجيزه
الاسم /ندى طارق محمد يوسف رقم الجلوس ٥٠٠٦٦ مدرسة ميت بشار الإعدادية إدارة منيا القمح محافظة الشرقية
اللغة العربية
11.5
اللغة الإنجليزية
3
الدراسات الإجتماعية
2
العلوم
واحد
الجبر
2
الهندسة
3
الرياضيات
5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
5
اسم الطالب عبد الرحمن توبة عيسى محمد
جلوس 50312
محافظة الفيوم
دنيا سيد فتحي محمد رقم الجلوس ١٠٠١٦
عايزه اعرف النتيجه
منيره عاصم محمد عطيه
محافظة القاهرة
مدرسة مصطفى مشرفه
رقم الجلوس ٧١٨١٤
ثالثه اعدادى
زينب عبدالمعز محمد عبدالفتاح
26182.ادارة اشمون التعليميه /المنوفيه
مبروك 135
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 26
رياضيات 29
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 135
دينا سمير حسين جمعه محافظة الجيزة رقم الجلوس 37837
عبدالرحمن حسن محافظه القاهره 9502
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31
لغة اجنبية 27
رياضيات 16.5
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 106.5
الإسم شيماء كمال عديل المحافظة المنيا رقم الجلوس 18618
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
16.5
الدراسات الإجتماعية
14.5
العلوم
13.5
الجبر
10
الهندسة
8.5
الرياضيات
18.5
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8.5
أكرم محمد محمد محمد محمد سباع
٢٦٨٧١
محافظه الدقهليه
المجموع 72
زياد مجدي عجمي
يرجي توضيح المحافظة
حسن ياسر حسن الشناوي
رقم جلوس ٧٩٨٨
مدرسه د علي مشرفه بنين بدمياط
لاسم؛هديل مسعود فرج علي عبدالرحبم..
محافظة ؛القاهرة.
رقم الجلوس؛62293
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 28
علوم 20
دراسات اجتماعية 19
المجموع الكلي 132.5
معتز محمد فائز المدنى رقم الجلوس 57930 محافظه القاهره ثالثه اعدادي
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 26
رياضيات 22.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 117.5
٢٨٣٧١ محافظة المنوفية الترم الاول ٢٠١٩
شمس اشرف ابو سليمان 31417
برجاء توضيح المحافظة
الاسم : أحمد حسني وهبه محمد
رقم الجلوس :17646
المحافظة : الاسماعيلية
الاسم
بهاء الدين محمد ابو حسيبه سيد
المدرسة
العطيفى ع م
اللغة العربية
35.5
اللغة الانجليزية
23.5
الدراسات الاجتماعية
13
الجبر
11.5
الهندسة
12
مجموع الرياضيات
23.5
العلوم
18
الحاسب الآلي
7.5
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7.5
الاسم هدي منتصر عبدالعال الشافعي
رقم الجلوس ١٢٠٣٦
المحافظة الإسماعيلية
الاسم
ياسمين السيد محمد السيد عبدالله
المدرسة
التل الجديدة ع
اللغة العربية
20
اللغة الانجليزية
19.5
الدراسات الاجتماعية
14.5
الجبر
10
الهندسة
12.5
مجموع الرياضيات
22.5
العلوم
13.5
الحاسب الآلي
8
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7.5
شهد احمد محمود السيد رقم الجلوس 120940 محافظة القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39
لغة اجنبية 29
رياضيات 29
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 136.5
الاسم .. مريم خالد محمد فكري عبد الحميد
رقم الجلوس 7689
محافظه ..الاقصر
مدرسه صلاح الدين ع بنات
محافظه .. الاقصر
سارة خالد عمار 66406
محافظة أية يا سارة
مريم فراج صابر
رقم الجلوس ١٢٤١٥٧
محافظة الجيزة
الرقم غير صحيح
ايه رضاصبحى احمد الشربينى رقم الجلوس 44477 مدرسه عزبه سلامه
محافظة أية
احمد السيد فوزي احمد
رقم الجلوس:5052
نتيجه الاعداديه محافظه البحيره. ابراهيم صلاح السيد. ٢٦٠٠٠
لغة عربية 26
لغة انجليزية 16
جبر 15.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 11
دين 12.5
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 78.5
نتيجه الاعداديه. محافظه البحيره احمد صلاح السيد. ٢٦٠٠٤
لغة عربية 24.5
لغة انجليزية 18
جبر 14.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 10
دين 14
كمبيوتر 5
المجموع الكلى 78
نتيجه الاعداديه. محافظه البحيره. رقم الجلوس ٢٦٠٥٠
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 18.5
جبر 22.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 15.5
دين 11.5
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 108.5
كريمه محمد عبد الحميد ابراهيم رقم الجلوس 23721محافظة الفيوم مركز اطسا
نتيجه الاعداديه محافظه البحيره
رقم جلوسك كام
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية رقم الجلوس ٣١٤١٧
عيزة النتيجة الاسم شمس اشرف
رقم جلوسك كام يا شمس
40790 مصطفى عبد المجيد محمود حلمي المنوفية
رقم الجلوس :18550
الاسم :ابراهيم روماني بخيت تمساح
المحافظه : الاسماعليه ،اداره : القنطره شرق
مدرسه : الشهيد محمد صلاح رياض
الاسم
ريتاج محمد عبدالحميد عبدالكريم
المدرسة
المجمع التعليمى عربى
اللغة العربية
36.5
اللغة الانجليزية
27.5
الدراسات الاجتماعية
18
الجبر
14
الهندسة
12
مجموع الرياضيات
26
العلوم
19
الحاسب الآلي
8.5
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
19
التربية الفنية
9
منه رزق مصطفى العيسوى ورقم الجلوس 7276 محافظة شمال سيناء
صفو ه اسامه ابو القاسم
الصف الثالث الاعدادي
محافظة شمال سيناء
إدارة العريش
رقم الجلوس 2281
ولاء انور محمد احمد
71977 – سوهاج – ادارة البلينا التعليمية
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
18.5
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
20
التربية الفنية
6
محافظه الاسماعيليه الاسم خالد علي علي رقم الجلوس١٠٠٦٤
الاسم
رويدا خالد مصطفى سليم
المدرسة
القصاصين الجديدة ع م
اللغة العربية
31.5
اللغة الانجليزية
30
الدراسات الاجتماعية
14.5
الجبر
12
الهندسة
6.5
مجموع الرياضيات
18.5
العلوم
16.5
الحاسب الآلي
5.5
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
18.5
التربية الفنية
8
محمود مصطفى // شمال سيناء// ٣٤٤٥
15258 محافظة دمياط مركز الزرقا مدينة السرو
ندي عاطف حسن مصطفي ،،رقم الجلوس٨٤٧٤،،محافظه الاقصر
رقم الجلوس45338. محافظة القاهرة عايزة نتيجة الاعدادية 2019 الترم الاول
رقم الجلوس 4794
اسم / رضوى هشام عبد العظيم الهادي القويسني محافظه القليوبيه اداره بنها
منى احمد الحسبنى محافظة القاهرة
رقم الجلوس 138286
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 28
رياضيات 29
علوم 18
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 129.5
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36
لغة اجنبية 27
رياضيات 27.75
علوم 19.25
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 129.5
63694 احمد مصطفى عبدى المتعال الجيزة
63694 احمد مصطفى عبدالمتعال
الجيزة
الاسم محمود محمد عبدالعظيم محمد علي العرم رقم جلوسك 136742
محافظه الجيزه
الاسم محمود محمد عبدالعظيم
رقم الجلوس 136742
محافظة أية
الاسم محمود محمد عبدالعظيم رقم الجلوس 136742
حضرتك انا عايزه اعرف النتيجه بتاعت اختي محافظه الجيزه
برجاء كتابة رقم الجلوس
أحمد محمد سالم السيد العقبى رقم الجلوس ٣٥٢٦٦ محافظة القليوبية
أحمد محمد سالم السيد العقبى رقم الجلوس 35266 محافظة القليوبية
الاسم : اسراء عاطف محمد ابراهيم
رقم الجلوس : 115535
محافظه: الاسكندرية
رقم الجلوس١٥٠٠٠
انا سلوى هانى محمد
محافظه القاهره
الصف الثانى الاعدادي
رقم الجلوس 642
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36
لغة اجنبية 16.5
رياضيات 15
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 95.5
الاسم ميار محمداحمد
رقم الجلوس29934
المحافظة المنيا
الصف الثالث الاعدادى
اللغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
27.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19.5
الجبر
15
الهندسة
14.5
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
نتيجة محمد عبد السميع احمد محافظة الفيوم رقم الجلوس 33955
حنين حلمي سالم محمد
رقم الجلوس 1412
الصف الثالث الاعدادي
محافظة القليوبية
مدرسة 25 يناير الاعدادية
الاسم عبدالرحمن سعيد سليمان من الحلميه سمالوط المنيا رقم الجلوس53281
اللغة العربية
28.5
اللغة الإنجليزية
2.5
الدراسات الإجتماعية
6
العلوم
4
الجبر
8
الهندسة
5.5
الرياضيات
13.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
6
الاسم أحمد سعيد. رقم الجلوس. 93400
برجاء توضيح المحافظة
أنا ايه صالح عيزه نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول
يرجي كتابة البيانات كاملة
نجاه مصطفي
الدقهليه
الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس ٨٦
118.5
سمر عوض الصافى رقم الجلوس 56002
الاسم احمد محمود محمد عبد الحفيظ
المحافظه الجيزة
رقم الجلوس 71524
يرجي كتابة المحافظة
الاسم/صفاء أحمد مصطفي احمد.
رقم الجلوس/19145.
الصف/الثالث الاعدادي.
المحافظه/المنيا.
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
23.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
18.5
الجبر
14
الهندسة
13
الرياضيات
27
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7.5
المجموع
125.00
النسبة المئوية
89.29%
التقدير العام
جيد جدا
صفاء أحمد مصطفي احمد
19145
تابع لأي محافظة
كنزي محمد حسين فرحان حسان
7596
الاسكندريه
اداره شرق
المدرسه محمد كريم
كنزي محمد حسين فرحات حسان
7596
الاسكندريه
اداره شرق
مدرسه محمد كريم لغات
كنزى محمد حسين فرحات
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
السيد محمد كريم لغات المشتركة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
36.5
29
19
14.5
19.5
8
18
9.5
14.5
نورهان حمدي ابراهيم سيد
محافظة الجيزة
156905
محافظة الجيزة
151741
12404
نورهان حمدي ابراهيم سيد 156905
محافظة أية يا نورهان
ندى محمود محمد على محافظه الاقصر رقم الجلوس ١٤٣٠٨
ندى محمود محمد على رقم الجلوس ١٤٣٠٨
الاسم احمداشرف ابراهيم ربيع
المحافظه الاسكندريه
رقم الجلوس71336
انا يوسف محمود
عوز اعرف نتيجة من محافظة سوهاج بدار السلام
احمد عماد عليوة 12266
المنوفيه
أحمد عماد حسين عليوة
محافظه المنوفية مركز منوف
رقم جلوس 12266
الاسم حازم عمرو محمد مصطفى.
رقم الجلوس ٦١٤٠٥
مدرسه عبد الله الشرقاوي الاعدادي
محافظه الشرقيه
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
عبدالله القذافي محمود013822
احمد اسامة احمد بمحافظة الاسماعيلية مدرسة طه حسين 4736
الاسم
مروان مدحت محمود مصطفى
المدرسة
طه حسين ع بنين
اللغة العربية
20
اللغة الانجليزية
23
الدراسات الاجتماعية
10
الجبر
8.5
الهندسة
9
مجموع الرياضيات
17.5
العلوم
14
الحاسب الآلي
7
نشاط 1
10
نشاط 2
10
التربية الدينية
16.5
التربية الفنية
7
أدهم ربيع إبراهيم الشرقاوي
محافظة الغربية
الشهادة الاعدادية
62326
جنا مطاوع
رقم الجلوس 62136
أية أيمن فوزي سعادة
محافظة الغربية
رقم الجلوس ٤٩٥٥٩
الاسم:رقيه فتحي سعد خضاري
رقم الجلوس:٧٠٨٨
محافظه السويس
سيف أحمد مجاور عبدالفهيم 16محافظة بنى سويف مدرسة الشهداء الءعداديه صف الأول الإعدادى
احمد ايمن محمود العجمي
رقم الجلوس :17737
محافظة دمياط
35713محافظه الاسكندريه
احمد رمضان سيد محافظة الأقصر مدرسة الأقباط رقم الجلوس 117
اسم الطالبه : نورا صابر خميس حسن على
رقم الجلوس : 33505
محافظة الاسكندريه
مدرسة : العطارين الاعداديه بنات
الصف : الثالث الاعدادى
الاسم علي احمد عبد اللطيف علي حسن
رقم الجلوس 200185
محافظه القاهره
الاسم احمد جابر احمد محجوب محمود
رقم الجلوس ١٠٦٤٠
المحافظة الإسكندرية
ياريت اعرف نتيجة بنتى فى الاعدادية
فاطمة الزهراء محمود عبدالحليم حامد رقم الجلوس 109136 محافظة الاسكندرية
يا أعرف نتيجة بنتى
فاطمة الزهراء محمود عبدالحليم حامد رقم الجلوس 109136 محافظة الاسكندرية
عبدالرحمن رأفت محمد حسن
رقم الجلوس ٣٣٥١
محافظة الشرقية
رقم الجلوس ٣٣٥١ محافظة الشرقية
يوسف محمد دياب ١٥٧٤٨ بمحافظة كفرالشيخ
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 202170
ازهر
خالد مصطفى حسين محمد محافظه القاهره رقم الجلوس 75538
خالد مصطفى حسين محمد 75538
رقم الجلوس 52346 محافظة الجيزه
حسين عبدالرحيم أبو الحمد رقم الجلوس 61269
الاسم مصطفى رضا البابلي
رقم الجلوس ٩٣٣٧
مدرسة باسم مختار الجمسي
رقم الجلوس 23686 محافظة قنا
ضحي حمدي محمود محمد احمد ٩٣٨١٤ محافظه القاهره للصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس 2065 محافظة بورسعيد
ندى عبد العزيز – رقم الجلوس 115236 -محافظة الاسكندرية -ادارة غرب
الاسم الامير سعيد اسماعيل محمد المهدي
رقم الجلوس 218042
محافظه القاهره
روضة إحسان عبدة بسيوني محافظة المنوفية مدرسة حسين الغراب الاعدادية الخاصة 10353
94649
رقم الجلوس 52632
محافظة المنوفيه
سهيلة عاطف ربيع سيد محافظة الفيوم رقم الجلوس 38152
رقم الجلوس78818 محافظة القليوبية 3اعدادي
رقم الجلوس 78818 محافظة القليوبية 3اعدادي
محمد ابراهيم محمد علواني الاسكندرية ٩١٩١٣
عبدالله احمد ابراهيم معروف
رقم الجلوس43372
عبدالله احمد ابراهيم معروف
رقم الجلوس43372
سوهاج 59017
رقم الجلوس 63099 الاسمعبدالرحمن طة .محا فظة الجيزة
الجيزه 18750
18750الجيزه
الاسم : أحمد محمد أحمد الهلالى البغدادى
رقم الجلوس : 4412
الصف التالت الاعدادى بمحافظة الدقهلية
الاسم اسماء محمد محمود عبد العال. رقم الجلوس.٤٣٣٨٤
برجاء توضيح المحافظة
الاسم : أحمد محمد أحمد الهلالى البغدادى
رقم الجلوس : 4412
الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية
5340 محافظة جنوب سيناء
5340
احمدابوبكركامل ابوبكر
محافظةالجيزة
68928
احمد رضا ربيع بدراوى ٥٥٢٢ مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن جنوب الاسماعيلية
احمد رضا ربيع بدراوى بدر ٥٥٢٢ مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن جنوب الاسماعيلية
يوسف يسری رمضان حافظ رمضان ٥٨٩٣٣
وسام احمدعبدالعال محمد
رقم الجلوس 8091
الشرقيه3862
السم:محمد عصام محمد مصطفي
المحافظه:القليوبيه
رقم الجلوس:56657
الاسم حسين مصطفى حسين محمد
المحافظة القاهرة
رقم الجلوس 214225
81711 الاعداديه لمحافظه القليوبيه
الاسم:علي احمد فايز احمد
رقم الجلوس :2586
احمد رجب إدارة المنيا رقم الجلوس 238 لجنه 14
الاسم: محمود محمد محمود الضبع رقم الجلوس 621 محافظه القليوبيه
19473 اعدادى الاسماعيلية
19473 الاسماعيلية
رقم الجلوس 10 محافظة قنا
اشرقت رفعت محمد رقم الجلوس ٢٩٥٨ محافظة اسوان
مدرسة بدرية حامد
الدور الاول الثالث الاعدادي المنوفيه رقم الجلوس ١٩١٩٥٩
امنيه أشرف على
محافظة سوهاج مركز البلينا
الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس ٢٢
عمر أيمن فتحى الشيخ
٦١٦٩
المنوفيه
منير صلاح فرحات
رقم الجلوس: ٣٦٩٢٤
51820 المنيا
أسراء كمال محمد مهدى الشيخ رقم الجلوس 509 محافظة القليوبية
جبته ازاي
علي اسامه علي فتحي رقم الجلوس ١٩٣٠الثالث الاعدادي ترم
اول
227718
الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 251يوأنس فريد امين سفين الغردقه
محمدياسر محمد سالم
393
بورسعيد
هي الشهاده الاعدادية تلعت
رقم الجلوس١١٧
رقم الجلوس 43917 محافظة اسيوط
رقم الجلوس 43917
رقم الجلوس 17222
المنوفيه
نور مروان فتحي العدروسي
رقم الجلوس ٢٠٧٤
لم تظهر نتائج الإعدادية 2019 حتي الآن، سيتم الرد بالدرجات فور اعتمادها ترقبونا
نتيجه الصف الاعدادي الاول مدرسه زهران رقم الجلوس 148 خالد عمرو فهيم عثمان
رقم الجلوس65093 )2019. احمد خالد سعد يونس محفظه المنوفيه قريه طه شبرا مدرسه ابرهيم حموده منوفيه
عايزه اعرف النتيجة اول إعدادي