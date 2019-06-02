نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا الترم الثاني برقم الجلوس

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 وهم في غاية التوتر والقلق، والتى من المنتظر ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة علما بأن جميع الأعمال الخاصة بتصحيح ورصد درجات طلبة وطالبات الإعدادية قد انتهت تقريبا وهم الآن في ترقب اعتمادها من السيد الدكتور محافظ قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المراكز التابع لها كمركز نجع حمادى وغيرها من المراكز ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية بقنا فور اعتمادها، وأيضا يمكن لطلابنا الحصول عليها اليوم التالى من المدارس برقم الجلوس فقط.

نتيجة “3” إعدادي 2019 محافظة قنا:

سيتم رفع نتيجة “3” إعدادي 2019 محافظة قنا عبر البوابة الإلكترونية ومديرية التربية والتعليم وهناك بعض المواقع الأخرى أيضا يمكن لطلابنا الحصول عليها كاليوم السابع والفيتو ومصراوي وغيرها من المواقع الاخرى، وفي حين تعثر طلابنا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني يمكنه ترك اسمه ورقم الجلوس الخاص به والمحافظة التابع لها في تعليق أسفل المقالة.

البوابة الإلكترونية قنا نتيجة الإعدادية 2019.

لقد انتاب بعض أولياء الأمور القلق وهم في انتظار معرفة نتائج ابنائهم، على الرغم من تصريح بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم بقنا أن نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام مرتفعة نسبة النجاح بها مقارنة بنسبة نجاح العام الماضي،لذا فمن موقعنا نجوم مصرية سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا وسنقوم بوضع بعض الروابط الخاصة بإعلان النتيجة.

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