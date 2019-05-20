استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

ننشر لكم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس والتي من المقرر أن يتم إعلانها بعد انتهاء أعمال التصحيح وسط ترقب وقلق من جانب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم في بورسعيد أعمال التصحيح وإعداد نتيجة إعدادية بورسعيد 2019 ،خلال نهاية الأسبوع القادم.
تواصل مديريات التربية والتعليم ببورسعيد تصحيح نتائج الترم الثاني في جميع الإدارات التعليمية، ومن المتوقع أن ينتهي التصحيح بنهاية هذا الأسبوع.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد
حيث أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أنه من المرتقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، كما نتابع معكم جميع بيانات مديرية التربية والتعليم حول موعد إعلان نتائج إعدادية بورسعيد .
هذا وقد أشاد معظم طلاب الصف الثالث الإعدادي من سهولة الامتحانات الشهادة الإعدادية 2018 لنهاية العام، ولهذا فأنهم ينتظروا بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- للحصول على نتيجة إعدادية بورسعيد قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية قبل الجميع.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد برقم الجلوس
وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية على توفير جميع احتياجات القراء وتوفير عليهم عملية البحث سيتم إضافة روابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس، من خلال هذا التقرير، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج إعدادية بورسعيد 2019 من خلال مديرية التربية والتعليم بورسعيد.
- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ( من هنا)
- ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- والضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر نتيجة الطالب تفصيلياً.
تابع نتيجة إعدادية بورسعيد
- انطلقت امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد، وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه تم إعداد غرفه عمليات لتلقي شكاوى الطلاب أول بأول.
- انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية بورسعيد 2019 الترم الثاني اليوم الخميس.
- تواصل مديرية بورسعيد التعليمية أعمال تصحيح نتيجة إعدادية بورسعيد.
التعليقات
اسمى عز الدين محمد كمال محمد الشمندي
رقم الجلوس 2585
بورسعيد 4297
رقم الجلوس3047بورسعيد
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس ٢٨٣٣ بورسعيد
شيماء محمد صلاح ابراهيم ابوالعز رقم الجلوس 10608
محمد محمد السيد عبداللاه
٣٧٩٠
بورسعيد
مدرسه علي ابن أبي طالب
محمد شريف السيد محمد جوده رقم الجلوس 3172 مدرسة العبور الاعداديه بنين بورسعيد
ندى رضا محمود عطيه9525
امنية فريد سامى حجازى
مدرسة المروة بورسعيد
رقم الجلوس ٩٢٨٩
4784 مؤمن رمضان سعد محمد العدوي بورسعيد
مدرسة الرياضية الاعدادية بنات رقم جلوس 9592
مازن تامر إبراهيم الجباس
مدرسة الخلفاء الراشدين بورفؤاد
رقم الجلوس ٣١٨
اسلام كامل 4675
عبدة عبدة محمد عوض محمد ابو سليمة 13360
لاسم/ هاجر رضا عبد الكريم احمد خليفة
المدرسة/ المروة الاعدادية بنات
رقم الجلوس/ 9568
٢٩٥ عمر عصام سيد عطيه
خيرا ان شاء
خيرا ان شاء الله
اين النتيجه
شيماء احمد 7514
9809
ملك محمد محمد اسامه زكريا
عمار السيد السيد بدوي دردير بورسعيد رقم الجلوس ٣٠٨٩
واد يا عمار سلم على ابو وعمك حموو واحشني والله
يوسف محمد السيد علي ابراهيم رقم الجلوس ١٩٥٠ بورسعيد المدرسه بور سعيد الإعدادي
7749
3715
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
عمر محمد الاسمر ابراهيم صابر
مدرسة علي بن أبي طالب الاعداديه بنين ببورسعيد
رقم الجلوس 3715
فارس ضياء الدين حامد محمود البدرى
2008
بورسعيد
كريم محمد حموده بورسعيد 2829
الاسم:ندى أحمد الشوربجي
رقم الجلوس:6535
9682
عمر كمال الدسوقى
١٤٢٩
الاسم/منة الله محمد شعبان محمد عبد الحميد محمود
رقم الجلوس/9682
3671
اسراء هاني فتحي
رقم الجلوس 7740
مدرسه الاسلاميه
اسراء هاني فتحي
رقم الجلوس
7740
مدرسه الاسلاميه
اسراء هاني فتحي
رقم الجلوس
7740
مدرسه الاسلاميه
أدم اشرف فرج السيد الطوخي
2512 من بورسعيد
2019
شهد شريف الشربينى ٣٩٩
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس
مدرسة مدينة فارس
نتيجه بور سعيد
يرجي كتابة رقم الجلوس لعرض النتيجة
٩٩٦٨. بسنت تامر حسني