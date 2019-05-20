نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف- سجل بياناتك واحصل على النتيجة فور اعتمادها

في إطار حرص موقع نجوم مصرية بمتابعة أخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، نعرض في هذا التقرير رابط مباشر لنتيجة إعدادية بني سويف 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظه بني سويف، ليتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي 2019 محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف
حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، من أجل تحديد الطريق الذي سوف يستكملوا خلاله المسيرة التعليمية، سواء كان من خلال الثانوية العامة أو الثانوية الفنية، ويشار إلى أنه سجل تنسيق الدخول الثانوية العامة ارتفاع خلال العام الماضي، ولهذا يحرص الطلاب على الحصول على أعلى الدرجات في نتيجة إعدادية بني سويف 2019.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض النتيجة فور اعتمادها.
نتيجة إعدادية بني سويف 2019
وتجدر الإشارة إلى أن أكدت مديريه التربية والتعليم بالمحافظة أنه من المتوقع إعلان روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، برقم الجلوس عقب اعتمادها من المحافظ.
كما تجدر الإشارة إلى نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، تتكون من 140 درجة بجانب 140 درجة حصيله مجموع الترم الاول، ويتم تقسيم الدرجات على جميع المواد،
- اللغة العربية 40 درجة
- اللغة الإنجليزي 30 درجة
- مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 30 درجة
- مادة العلوم 20 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة
رابط نتائج الشهادة الإعدادية بني سويف
من المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف عبر موقع مديريه بني سويف التعليمية، أو البوابة الإلكترونية لمحافظه بني سويف، برقم الجلوس لجميع الطلاب، كما يشار إلى أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية محافظه بني سويف بالاسم بعد ظهورها على الأنترنت بيوم في جميع المدارس الخاصة بالمحافظة.
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- بدأت طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الترم الثاني يوم الأحد الماضي .
- انتهت امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف أمس الخميس يوم 16 مايو.
- أكدت مديرية التربية والتعليم أنه تم البدء في أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات، وأنه سيتم اعتماد نتيجة إعدادية بني سوبف قبل عيد الفطر المبارك.
- بدأ تصحيح نتيجة الإعدادية في بني سويف الترم الثاني يوم السبت الماضي.
التعليقات
صابرين كمال محمد طه
الصف الثاني الاعدادي
رقم الجلوس ٢٠٩
اداره سمسطا التعليميه
محافظه بني سويف
ياريت اعرف نتجتي
كريمه مصطفي فتحي محمد مدرسه قمبش اﻷعداديه2019 رقم جلوس33309
عبد العظيم عادل فتحى
اداره سمسطا التعلميه
رقم الجلوس
38867
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 15
جبر 10.5
هندسة 12
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 16
دين 17
كمبيوتر 5
ايه حسن زكي عبد الناصر
27215
اداره اهناسيا
مدرسة المعصره الاعداديه المشتركة
لغة عربية 34
لغة انجليزية 25.5
جبر 12.5
هندسة 14.25
دراسات اجتماعية 14
علوم 17
دين 17.5
كمبيوتر 5
الاسم عبدالله سعد عبدالسلام حسن سليمان رقم الجلوس 40344
لغة عربية 14.5
لغة انجليزية 8
جبر 10
هندسة 7.5
دراسات اجتماعية 1.5
علوم 10
دين 13.5
كمبيوتر 3
سلامه ربيع محمود عبدالوهاب رقم الجلوس ٣٩٢٤٨
لغة عربية 29
لغة انجليزية 23.5
جبر 14.5
هندسة 14
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
دين 17.5
كمبيوتر 5
١٨٣٤١ فاطمه طارق
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 20
كمبيوتر 5.5
نفسي اعرف المحافظ هيعتمدها امتا ؟
رقم الجلوس/21404
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 23.5
جبر 12
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 13.5
دين 14.5
كمبيوتر 5
عبدالله محمد عبدالعظيم ابو الخير ابو زيد
أمل ماهر محمد محمد رقم الجلوس16798 محافظة بني سويف
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
دين 20
كمبيوتر 7.5
رقم الجلوس/24884
الاسم /أيمن أحمد أمين سيد
لغة عربية 39.25
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 15
كمبيوتر 6.5
رقم الجلوس 35169 غير معروف
لغة عربية 34
لغة انجليزية 23.5
جبر 13.5
هندسة 14
دراسات اجتماعية 19
علوم 17.5
دين 10
كمبيوتر 1.5
عبد الغنى رزق عبد الغنى عبد الطيف ٤٦٠٥٥
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 28
جبر 15
هندسة 14
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 16
دين 16
كمبيوتر 5
يا جماعة النتيجة لسه مظهرتش واحتمال كبير تبان النهاردة بليل او بكرة وجبوها احسن من البوابة بتاعت بني سويف
منه سامح عبد التواب
مدرسه طلبه عيد الاعداديه
بني سويف
رقم الجلوس /17751
الصف الثالث الاعدادي
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 27.5
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
الاسم محمود حسن محمد
رقم ال
وقم جلوس 40009
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 5.5
جبر 4.5
هندسة 4.5
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 10
دين 10
كمبيوتر 5
هى النتيجه ظهرت
اية سيد
١٢٧٣٤
بنى سويف
الشهيد محمد عصام الدين سرور ببنى سويف
حسام عماد ممدوح
ادارة اهناسيا المدينة التعليمية
مدرسة عزبة رمزي
رقم الجلوس 28619
عبدالرحمن حمدي جمعة مرزوق ادارة بني سويف التعليمية رقم الجلوس 19494
نتيجة اعدادية بني سويف
محمد عرفات جابر ا لاداره بني سويف المدرسه اهناسيا الاعداديه بنين رقم الجلوس 23708
16983
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
دين 13.5
كمبيوتر 5.5
محمد وائل حسن محمود حشاد. بني سويف. مدرسه عثمان بن عفان
عمرو رمضان ٣٤١
متي سوف تظهر النتيجة بني سويف 2019 اريد الرد فورا لو سمحتم
132.5
عبدالوهابمنورعاوزعاوزمنورمنورعاوزنسكسعنعاوزعاوزمنورمنورسيارةعاوزناببن
احمد محمد عويس مطلوب رقم الجلوس 8749 اداره ناصر التعليميه ببني سويف
ميار اح
مد عبد البصير
فرحانه رقم الجلوس ١٠٩٨
لغة عربية 29
لغة انجليزية 8.5
جبر 8.5
هندسة 7.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
دين 14
كمبيوتر 6
الاسم / حمدي صادق شعبان محمود /المدرسة بني هاني الاعدادي المشتركة /رقم الجلوس 27061
احمد ماهر معوض محمد محمد صابر 21608
مصطفي ابراهيم طه
13893
١٧٦٤٤ رقم الجلوس
ياريت حد يرد عليه
١٧٦٤٤ رقم الجلوس
الاسم نهى محمد سيد امين
مدرسه / الشهيد مؤمن عياد
محافظه بنى سويف
قريه اهنا سيا الخضراء
لسة يا نهى
الاسم .عمر محمد محمد عبدالهادي
رقم الجلوس.30935
إدارة.ببا التعليمية
غة عربية 9.5
لغة انجليزية 5.5
جبر 3.5
هندسة 4.5
دراسات اجتماعية 4.5
علوم 10
دين 10.5
كمبيوتر 5
25555 اسماء هوارى احمد ابراهيم اداره اهناسيا مدرسه براوه
الاسم غاده شعبان رجب أحمد
رقم الجلوس ٢٩٨٣
محافظة بنى سويف
المدرسه الهرم ع.م
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية
من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 الترم الأول قريبا.. وسيتم عرض درجاتك فور اعتمادها
الاسم:محمد اشرف محمد كمال
رقم الجلوس: 13842
الادارة:بني سويف
المدرسة:الشهيد ميناء عزت
الاسم : خالد جمال كامل عبد المعز
رقم الجلوس : 37926
محافظه بنى سويف
محمد احمد عويس حسين ٢٨٥٤٤
عبداللة هاشم عبد العظيم احمد رقم الجلوس 35092
الاسم ميمونة ابراهيم كمال يونس رقم الجلوس 50023 الادارة التعليمية مركز ببا محافظة بني سويف
درجات من 40-20-30 انتو جايبين درجات عليا ديه منين
عبد الرحمن محمد علي
12555
رحمه سيد
32298
سميه سعيد هلال صابر
مدرسه ابو بكر الجديدة
رقم الجلوس
١٤٣٤٣
احمد عيد رمضان
11538
47471
الاسم شريف عبدالله محمود رقم الجلوس 47388.مركز الفشن محافظة بني سويف
هبه جمال عبد التواب مدرسة الاعداديه بنات محافظة بني سويف مركز ببا رقم الجلوس 30331
عبد الرحمن رمضان عبدالحكيم
ملك عصام عبدالفتاح حسان رقم الجلوس ٢٣٢٧٧ الاعداديه ٢٠١٩ ارجومعرفه النتيجه
كريم أحمد بدر الدين رقم الجلوس 3132
21366
بني سويف
مدرسه الرياضيه
محمداحمدراضى مصطفى احمد رقم الجلوس 569
محمد محمود
رقم الجلوس 2727
رقم الجلوس 756 الفشن شنر
ايه محمد مرزوق
الاسم كرلس عاطف ابشنا رقم 118
أية محمود
الاسم /منه الله محمد محمد نصرالله،رقم الجلوس/1095،مدرسه/نتردام ديزا بوت (الراهبات)
مش عرفين نجيب النتيجه ،رقم الجلوس 1095
مفيش عرفين نجيب النتيجه ،رقم الجلوس 1095
الاسم:يوسف محمد صلاح عبدالعزيز/ رقم الجلوس : 196 / مدرسه الشهيد البدرى عبدالتواب /الصف الاول الاعدادى الترم الاول محافظة بني سويف
اكتب تعليقك هنا…4935
اكتب تعليقك هنا… رقم الجلوس 4935 الاسم أحمدسعدسليمان
امتا ربنا يرحنا وتطلع النتيجة يارب تطمنا
رقم جلوسى 14940
الإدارة بنى سويف
المدرسة ابشنا ع بنات
رقم الجلوس 14940
اسم الطالب اميره سيد ربيع انور
عربى 62
انجليزى 42.5
دراسات 32.5
الرياضيات 43
علوم 35.5
الاسم ندا احمد نادي سيد
رقم الجلوس 19789
محافظة بني سويف
مدرسة الشيخ على
الإدارة بنى سويف
المدرسة الشيخ علي ع م بشرق النيل
رقم الجلوس 19789
اسم الطالب ندا احمد نادى سيد
عربى 67
انجليزى 49.5
دراسات 37
الرياضيات 54.5
علوم 34
المجموع الكلى 242
دين 36
فنية 17
حاسب 13
الاسم احمد حسن سيد رقم الجلوس 41552 الادره التعلميه مركز سمسطا
الإدارة سمسطا
المدرسة الخلفاء الراشدين ع م
رقم الجلوس 41552
اسم الطالب احمد حسن سيد حسن
عربى 71.5
انجليزى 51.5
دراسات 39
الرياضيات 57.25
علوم 39.5
المجموع الكلى 258.75
دين 36
فنية 14.5
حاسب 12