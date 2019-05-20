نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف- سجل بياناتك واحصل على النتيجة فور اعتمادها

في إطار حرص موقع نجوم مصرية بمتابعة أخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، نعرض في هذا التقرير رابط مباشر لنتيجة إعدادية بني سويف 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظه بني سويف، ليتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي 2019 محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف

حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، من أجل تحديد الطريق الذي سوف يستكملوا خلاله المسيرة التعليمية، سواء كان من خلال الثانوية العامة أو الثانوية الفنية، ويشار إلى أنه سجل تنسيق الدخول الثانوية العامة ارتفاع خلال العام الماضي، ولهذا يحرص الطلاب على الحصول على أعلى الدرجات في نتيجة إعدادية بني سويف 2019.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف ، من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض النتيجة فور اعتمادها.

نتيجة إعدادية بني سويف 2019

وتجدر الإشارة إلى أن أكدت مديريه التربية والتعليم بالمحافظة أنه من المتوقع إعلان روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، برقم الجلوس عقب اعتمادها من المحافظ.

كما تجدر الإشارة إلى نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، تتكون من 140 درجة بجانب 140 درجة حصيله مجموع الترم الاول، ويتم تقسيم الدرجات على جميع المواد،

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزي 30 درجة

مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 30 درجة

مادة العلوم 20 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة

رابط نتائج الشهادة الإعدادية بني سويف

من المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف عبر موقع مديريه بني سويف التعليمية، أو البوابة الإلكترونية لمحافظه بني سويف، برقم الجلوس لجميع الطلاب، كما يشار إلى أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية محافظه بني سويف بالاسم بعد ظهورها على الأنترنت بيوم في جميع المدارس الخاصة بالمحافظة.

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

بدأت طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الترم الثاني يوم الأحد الماضي .

انتهت امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف أمس الخميس يوم 16 مايو.

أكدت مديرية التربية والتعليم أنه تم البدء في أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات، وأنه سيتم اعتماد نتيجة إعدادية بني سوبف قبل عيد الفطر المبارك.

بدأ تصحيح نتيجة الإعدادية في بني سويف الترم الثاني يوم السبت الماضي.

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