استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر البوابة الإلكترونية (www.sharkia.gov.eg)

نتابع مع طلاب إعدادية الشرقية أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس، والتي سيتم رفعها عبر العديد من الروابط ومنها موقع الشرقية توداي أو البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ومديرية الشرقية التعليمية، عقب اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

حيث أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول التي تقوم بها المديرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن امتحانات إعدادية الشرقية 2019، قد حازت على رضي جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي أنها لم تسجل أي شكاوى.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 فور اعتمادها، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس

سننشر من خلال هذا التقرير المقدم من موقع نجوم مصرية، روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس الترم الأول،

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)

حيث تعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)، هي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، برقم الجلوس.

زيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

اختيار نتائج الامتحانات

احتيار نتائج الشهادة الإعدادية

إدخال رقم الجلوس

الضغط على عرض النتائج

موقع الشرقية توداي

كما يتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي، من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، عبر موقع الشرقية توداي:

الدخول إلى موقع الشرقية توداي

اختيار نتائج الطلاب

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على إظهار النتيجة

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

بدأ الطلاب من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول منذ يوم الأحد الماضي.

حيث بلغ الطلاب الذين تقدموا إلى إعدادية الشرقية 1133 ألف و 66 طالب .

شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو النفسي المناسب لطلاب الشهادة الإعدادية.

تم البدء في تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني.

حيث أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه جاري تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019، بجميع المديريات التعليمية.

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني خلال أسبوع.

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