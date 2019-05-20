استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر البوابة الإلكترونية (www.sharkia.gov.eg)

نتابع مع طلاب إعدادية الشرقية أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس، والتي سيتم رفعها عبر العديد من الروابط ومنها موقع الشرقية توداي أو البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ومديرية الشرقية التعليمية، عقب اعتمادها من المحافظ.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية
حيث أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول التي تقوم بها المديرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن امتحانات إعدادية الشرقية 2019، قد حازت على رضي جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي أنها لم تسجل أي شكاوى.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 فور اعتمادها، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس
سننشر من خلال هذا التقرير المقدم من موقع نجوم مصرية، روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس الترم الأول،
البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)
حيث تعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)، هي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، برقم الجلوس.
- زيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية
- اختيار نتائج الامتحانات
- احتيار نتائج الشهادة الإعدادية
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتائج
موقع الشرقية توداي
كما يتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي، من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، عبر موقع الشرقية توداي:
- الدخول إلى موقع الشرقية توداي
- اختيار نتائج الطلاب
- تسجيل رقم الجلوس
- الضغط على إظهار النتيجة
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
- بدأ الطلاب من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول منذ يوم الأحد الماضي.
- حيث بلغ الطلاب الذين تقدموا إلى إعدادية الشرقية 1133 ألف و 66 طالب .
- شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو النفسي المناسب لطلاب الشهادة الإعدادية.
- تم البدء في تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني.
- حيث أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه جاري تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019، بجميع المديريات التعليمية.
- من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني خلال أسبوع.
التعليقات
عبدالرحمن عصام عبدالستار428
الاسم شهد راضى محمد محمد
رقم الجلوس ٦٦٧٦ محافظة الشرقية
عبد الحليم محمد عبد الحليم
35160
العاشر من رمضان
درجات المواد
اللغه العربيه 40 22.5
الدراسات الاجتماعيه 20 4.5
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 1
الهندسة 15 3
مجموع الرياضيات 30 4
العلــوم 20 10
عبد الحليم محمد عبد الحليم العاشر من رمضان رقم الجلوس 35160مدرسة السادات عدادي م
الاسم شادي محمدفكري رقم الجلوس28768محافظة الشرقيةمدرسةميت حمل الاعداديةالمشتركة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 19
درجات المواد التى لا تضاف للم
النتيجةمن خلال الاسم شادي محمدفكري ورقم الجلوس28768
الاسم شادي محمدفكري رقم الجلوس28768محافظةالشرقية
الاسم شادي محمدفكري مصطف رقمالجلوس28768
النتيجةبرقم الجلوس28768
اروي رضا محمد سليمان النجار
رقم الجلوس 45586
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 19
الاسم:
حنين صابر جمال العرايشي
رقم الجلوس:٢٥٧٠٢
ممكن الدرجه لو سمحت
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 9
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 20
العلــوم 20 16
آسر وليد أحمد .. منيا القمح .. ٤٦٨٩٦
احمد اشرف احمد اسماعيل
رقم الجلوس 59223
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 14
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 19
الاسم:ابراهيم علي عبد الحي
رقم الجلوس:16813
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 17
يوسف ابراهيم حسن ابراهيم
مدرسة الناصرية الاعدادية المشتركة بالزقازيق
رقم الجلوس 3471
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 10
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 23
العلــوم 20 16
الاسم
ميار محمد حسين
رقم الجلوس
67213
محافظ الشرقية إدارة دير ب نجم
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 19.5
رحمه اسماعيل محمود توفيق احمد
2508
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 18
15885 احمد السيد محمد عبد العظيم
محافظة الشرقية ادارة غرب الزقازيق التعليمة
البريد الالكتروني [email protected]
تالتة اعدادي
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 11
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 17.5
15885 احمد السيد محمد عبد العظيم
محافظة الشرقية ادارة غرب الزقازيق التعليمة
البريد الالكتروني [email protected]
محمد مصطفى عبداللطيف موسي
١٠٨٥٥٤
50526
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 20
الجبر 15 9
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 16.5
العلــوم 20 18.5
مودة السيد عبد العظيم
رقم الجلوس ٩٥٢٥٩
مدرسة صلاح الطاروطى الاعدادية
موجة السيد عبد العظيم
رقم الجلوس ٩٥٢٥٩
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 16.5
ملك احمد محمود صابر 24191 بلبيس
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19.5
درجات المواد التى لا تضاف
آمال عصام فوزي ….
رقم الجلوس ١٤٠٩٦
منه محمد امين محمد اسماعيل
رقم الجلوس 115760 مدرسة الشهيد عمرو جوده بالصالحيه االجديده
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 16
العلــوم 20 14
منه محمد امين محمد اسماعيل
رقم الجلوس 115760
رقم الجلوس ٤٣٥٨٠ محافظة الشرقية
هبة حسن محمد دسوقي
رقم الجلوس / ٥٨٩٢٦
محافظة الشرقية مركز ابوحماد
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32.5
الدراسات الاجتماعيه 20 15.5
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 5
الهندسة 15 5
مجموع الرياضيات 30 10
العلــوم 20 13.5
درجات الموا
ندى نبيل فاروق عبد المقصود محمد رقم الجلوس 82030 الادارة التعليمة ابو كبير مدرسة الحصوة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 18.5
العلــوم 20 15.5
فارس محمد اسماعيل 393 محافظه الشرقيه اداره ههيا
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 10
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 23
العلــوم 20 20
الاسم اسلام عبد القادر محمد عبد السلام رقم الجلوس ١٠٦١٩٠
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 11
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 18
ايه أشرف سليمان محمد محمود رقم الجلوس٦٠١٢
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 14
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 17.5
الاسم /عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم
رقم جلوس/١٥٩٣٩
ادارة غرب الزقازيق التعليمية
محافظة الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 13
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 25.5
العلــوم 20 19
درجات المواد التى
عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم
رقم الجلوس/١٥٩٣٩
ادارة غرب الزقازيق التعليمية
محافظة اشرقية
ريم على أحمد على
إدارة فاقوس محافظة الشرقية
رقم الجلوس 97583
درجات المواد
اللغه العربيه 40 26
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 11
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 17
رقم الجلوس 10461محافظة الشرقيه مدرسة شوبك بسطه الاعداديه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 13
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 19
علي هاني علي محمد مصطفي
محافظه الشرقيه
مركز الحسينيه
رقم الجلوس 112273
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 20
علي هاني علي محمد مصطفي
محافظة الشرقيه
مركز الحسينيه
رقم الجلوس 112273
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 20
علي هاني علي محمد مصطفي
الاسم عبد الرحمن حمدي عبد الرحيم
رقم الجلوس٣٦٩١٢
اداره العاشر من رمضان
محافظه الشرقيه
مدرسه الحريه
الاسم : عبد الرحمن حمدي
المدرسه:الحريه للتعليم الأساسي
اداره العاشر من رمضان
رقم الجلوس ٣٦٩١٢
محافظه الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 19.5
الاسم محمد عبد السلام محمد
رقم الجلوس 85554
المدرسه كفر صقر الاعداديه بنين
درجات المواد
اللغه العربيه 40 30
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 12
الهندسة 15 8
مجموع الرياضيات 30 20
العلــوم 20 14.5
الاسم /عبدالعزيز مراد عمر عبدالسلام
رقم الجلوس 106021
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 10
مجموع الرياضيات 30 20.5
العلــوم 20 19.5
إسراء محمد عبد العظيم السيد رقم الجلوس ٨٩٦٣٦ مدرسة القضاه للتعليم الأساسي محافظة الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19.5
إسراء محمد عبد العظيم السيد رقم الجلوس ٨٩٦٣٦ مدرسة القضاه للتعليم الاساسي
محمد حسام حسين اسماعيل / محافظة الشرقية /
رقم جلوس ١٧٠٠٠
الاسم حمدي مدحت
رقم الجلوس 23293 بلبيس ،الشرقيه ارجوا الرد بسرعه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 22.5
الجبر 15 8
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 15.5
مازن نبيل عبدالسميع عبدالحميد
رقم الجلوس ٥٦٤٣٤
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 23
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 24
العلــوم 20 16
الاء محمد
٩٤٢٨٢
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 14
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 27.5
العلــوم 20 18
مريم صالح احمد حسن مسلم رقم الجلوس٣٣٦١٥
نورا علي ابراهيم علي السيد
رقم الجلوس 53594
محافظة الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 29
العلــوم 20 17.5
نورا علي ابراهيم علي السيد
رقم الجلوس 53594
الشرقيه
خليل محمد على 95357 فاقوس
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 12
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 18
ايمان تامر احمد
رقم الجلوس 22843
مدرسه الظافر بلبيس شرقية
محمد حسام حسين اسماعيل
مدرسه بهنباى الاعداديه بنين
محافظه الشرقيه اداره غرب الزقازيق
رقم الجلوس 17000
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
يوسف محمد عبد المنعم ذكى الهوارى
رقم جلوس 117579
شيماء هشام
31365
مدرسه سلمنت مركز بلبيس الشرقيه
شيماء هشام
31365
مدرسه سلمنت مركز بلبيس شرقيه
شيماء هشام
رقم الجلوس
31365
مدرسه سلمنت مركز بلبيس الشرقيه
الاسم :ساره هيثم رضا ابراهيم العروسة
رقم الجلوس:71205
المحافظة. الشرقيه
إدارة .ههيا التعليميه
مدرسة.شرشيمه للتعليم الاساسي
نورهان ابوهاشم ابراهيم على
112559
الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه
نورهان ابوهاشم ابراهيم على
رقم الجلوس 112559
الشهاده الاعدايه محافظه الشرقيه
ايمان محمد عبد الحليم عبد الرحمن
رقم الجلوس /35703
تالته اعدادي
مدرسه علي بن ابي طالب
نوران عباللطيف نجيب حسين
نوران عبداللطيف نجيب عبداللطيف حسين
رقم الجلوس
١٠١١٤٨
إدارة التعليمية فاقوس
95348حسن صبرى حسن محمد الغرباوى
دنيا رزق احمد الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس١٠٧٥٧٩
دنيا رزق احمد رقم الجلوس١٠٧٥٧٩
السيد تامر حلمى
رقم جلوس 40350
مشتول السوق شرقيه
مدرسه السيده عائيشه
ايه خيرى 28688
السيد تامر حلمى إبراهيم
رقم جلوس ٤٠٣٥
مشتول السوق شرقيه
الصف الثالث الاعدادي
الترم الاول
مدرسه السيد عائيشه
الاسم شهد بدر كمال رقم الجلوس 383 محافظه الشرقيه مركز منيا القمح الصف الثانى الاعداى
نيرة حسن أحمد عكاشة ٢٦٩٨٠
سلمي ايمن
كفر الشرابيه مشتول السوق
رقم الجلوس 751
3rd رقم الجلوس
روان أحمد محمد سلطان رقم الجلوس 112733
درجات المواد
اللغه العربيه 40 29
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 20
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 9
مجموع الرياضيات 30 19.5
العلــوم 20 14.5
اسراء جوده البليهي
رقم الجلوس ١٠٢
اولي اعدادي
الاسم هدى احمد شوقى عبد السميع رقم الجلوس٨٥٨٤٦
الاسم كيرلس عاطف رقم الجلوس 118
مصطفي أحمد بيومي الصف الأول الاعدادى رقم الجلوس 173 محافظة الشرقية مركز منيا القمح
محمد سامح علي محمد عوض خاطر
رقم الجلوس:104
محافظة الشرفية
22529′ 22528
مصطفى فرج محمد السيد محمد اسم الطالب
22528 رقم الجلوس
الطحاويه ع م المدرسة
66 عربى
47 انجليزى
35 دراسات
19 جبر
21 هندسة
40 رياضيات
37 علوم
225 المجموع
32 التربية الدينية
7 الحاسب
14 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
حاسب ـ فقط
الاسم/ اسلام بهاء
رقم الجلوس/37522
الادارة/ مشتول التعليمية
محافظة الشرقية
اسلام بهاء محمد حسن مصطفى اسم الطالب
37522 رقم الجلوس
المنير ع بنين المدرسة
74 عربى
59 انجليزى
40 دراسات
28 جبر
28.5 هندسة
56.5 رياضيات
39 علوم
268.5 المجموع
34.5 التربية الدينية
17.5 الحاسب
12 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح الحالة
عبد الرحمن عدنان رقم جلوس. 105667
نور الدين محمد السيد حسن دنيا اسم الطالب
105667 رقم الجلوس
عمر الفاروق لغات المدرسة
71 عربى
56.5 انجليزى
36 دراسات
28 جبر
20.5 هندسة
48.5 رياضيات
31.5 علوم
243.5 المجموع
27.5 التربية الدينية
12.5 الحاسب
11 تربية فنية
42.5 مستوى اول
37.5 مستوى ثانى
ناجح
67227
سهيله محمد السيد ابراهيم اسم الطالب
67227 رقم الجلوس
السطايحه ت س المدرسة
46.5 عربى
30 انجليزى
26 دراسات
13 جبر
6 هندسة
19 رياضيات
26.5 علوم
148 المجموع
27 التربية الدينية
10 الحاسب
17 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
رياضيات ـ فقط
الاسم : مصطفى أحمد مصطفى محمد على
رقم الجلوس :68071
محافظة الشرقية
مصطفى احمد مصطفى محمد على اسم الطالب
68071 رقم الجلوس
خالد بن الوليد ع المدرسة
65.5 عربى
54.5 انجليزى
30.5 دراسات
29 جبر
22.5 هندسة
51.5 رياضيات
30.5 علوم
232.5 المجموع
35 التربية الدينية
11 الحاسب
14 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
4627
محمد احمد فضل ابو خيشة ابراهيم اسم الطالب
4627 رقم الجلوس
كفر ابوحاكم ت س المدرسة
64.5 عربى
58.5 انجليزى
39 دراسات
20 جبر
27.5 هندسة
47.5 رياضيات
28.5 علوم
238 المجموع
27.5 التربية الدينية
11.5 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
عربي122
الاسم على مكرم محمد
رقم الجلوس ٤٠٦٥٨
الاداره التعليميه منيا القمح
محافظة الشرقيه
على مكرم محمد ابراهيم اسم الطالب
40658 رقم الجلوس
الشهيد عبدالرؤوف على جبر المدرسة
54.5 عربى
34 انجليزى
27.5 دراسات
9.5 جبر
12.5 هندسة
22 رياضيات
27.5 علوم
165.5 المجموع
24 التربية الدينية
7.5 الحاسب
14 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
رياضيات ـ حاسب ـ فقط
احمد السيد أحمد رقم جلوس 92946 _ إدارة اولاد صقر التعليمية_ مدرسة هانى محمد محمد سليمان نافع
درجات المواد
اللغه العربيه 40 30
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 19.5
الاسم شادي محمدفكري محافظةالشرقيةمدرسةميت حمل الاعداديةالمشتركة