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استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر البوابة الإلكترونية (www.sharkia.gov.eg)

كتب هبه سالم آخر تحديث
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر البوابة الإلكترونية (www.sharkia.gov.eg)
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس الترم الثاني

نتابع مع طلاب إعدادية الشرقية أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس، والتي سيتم رفعها عبر العديد من الروابط ومنها موقع الشرقية توداي أو البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ومديرية الشرقية التعليمية، عقب اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

حيث أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية  فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول التي تقوم بها المديرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن امتحانات إعدادية الشرقية 2019، قد حازت على رضي جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي أنها لم تسجل أي شكاوى.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 فور اعتمادها، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
موقع الشرقية توداي والبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس

سننشر من خلال هذا التقرير المقدم من موقع نجوم مصرية، روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس الترم الأول،

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)

حيث تعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)، هي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، برقم الجلوس.

  • زيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية
  • اختيار نتائج الامتحانات
  • احتيار نتائج الشهادة الإعدادية
  • إدخال رقم الجلوس
  • الضغط على عرض النتائج

موقع الشرقية توداي

كما يتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي، من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، عبر موقع الشرقية توداي:

  • الدخول إلى موقع الشرقية توداي
  • اختيار نتائج الطلاب
  • تسجيل رقم الجلوس
  • الضغط على إظهار النتيجة

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

  • بدأ الطلاب من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول منذ يوم الأحد الماضي.
  • حيث بلغ الطلاب الذين تقدموا إلى إعدادية الشرقية 1133 ألف و 66 طالب .
  • شدد محافظ الشرقية  الدكتور ممدوح غراب، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو النفسي المناسب لطلاب الشهادة الإعدادية.
  • تم البدء في تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني.
  • حيث أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه جاري تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019، بجميع المديريات التعليمية.
  • من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني خلال أسبوع.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 22.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 4.5
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 1
      الهندسة 15 3
      مجموع الرياضيات 30 4
      العلــوم 20 10

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 19.5
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 19
      درجات المواد التى لا تضاف للم

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 24.5
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 20
      العلــوم 20 16

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 25
      العلــوم 20 17

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36
      الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 23
      العلــوم 20 16

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 26.5
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 15
      اللغه الانجليزيه 30 24
      الجبر 15 11
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 22.5
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 16
      اللغه الانجليزيه 30 20
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 16.5
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 24.5
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 26.5
      العلــوم 20 16.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 19.5
      درجات المواد التى لا تضاف

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28
      الدراسات الاجتماعيه 20 16
      اللغه الانجليزيه 30 24
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 8.5
      مجموع الرياضيات 30 16
      العلــوم 20 14

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 15.5
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 5
      الهندسة 15 5
      مجموع الرياضيات 30 10
      العلــوم 20 13.5
      درجات الموا

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 15
      اللغه الانجليزيه 30 19.5
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 18.5
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 23
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 11
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 22.5
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 24.5
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 26.5
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 25.5
      العلــوم 20 19
      درجات المواد التى

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 26
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 11
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 24.5
      العلــوم 20 17

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 28.5
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 24.5
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 20

  42. الاسم : عبد الرحمن حمدي
    المدرسه:الحريه للتعليم الأساسي
    اداره العاشر من رمضان
    رقم الجلوس ٣٦٩١٢
    محافظه الشرقيه

    رد

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 30
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 12
      الهندسة 15 8
      مجموع الرياضيات 30 20
      العلــوم 20 14.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 10
      مجموع الرياضيات 30 20.5
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28
      الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
      اللغه الانجليزيه 30 22.5
      الجبر 15 8
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 15.5
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 23
      الجبر 15 11.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 24
      العلــوم 20 16

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 27.5
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 29
      العلــوم 20 17.5

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 12
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 24.5
      العلــوم 20 18

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

  60. الاسم :ساره هيثم رضا ابراهيم العروسة
    رقم الجلوس:71205
    المحافظة. الشرقيه
    إدارة .ههيا التعليميه
    مدرسة.شرشيمه للتعليم الاساسي

    رد

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 29
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 20
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 9
      مجموع الرياضيات 30 19.5
      العلــوم 20 14.5

    1. مصطفى فرج محمد السيد محمد اسم الطالب
      22528 رقم الجلوس
      الطحاويه ع م المدرسة
      66 عربى
      47 انجليزى
      35 دراسات
      19 جبر
      21 هندسة
      40 رياضيات
      37 علوم
      225 المجموع
      32 التربية الدينية
      7 الحاسب
      14 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      حاسب ـ فقط

    1. اسلام بهاء محمد حسن مصطفى اسم الطالب
      37522 رقم الجلوس
      المنير ع بنين المدرسة
      74 عربى
      59 انجليزى
      40 دراسات
      28 جبر
      28.5 هندسة
      56.5 رياضيات
      39 علوم
      268.5 المجموع
      34.5 التربية الدينية
      17.5 الحاسب
      12 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح الحالة

    1. نور الدين محمد السيد حسن دنيا اسم الطالب
      105667 رقم الجلوس
      عمر الفاروق لغات المدرسة
      71 عربى
      56.5 انجليزى
      36 دراسات
      28 جبر
      20.5 هندسة
      48.5 رياضيات
      31.5 علوم
      243.5 المجموع
      27.5 التربية الدينية
      12.5 الحاسب
      11 تربية فنية
      42.5 مستوى اول
      37.5 مستوى ثانى
      ناجح

    1. سهيله محمد السيد ابراهيم اسم الطالب
      67227 رقم الجلوس
      السطايحه ت س المدرسة
      46.5 عربى
      30 انجليزى
      26 دراسات
      13 جبر
      6 هندسة
      19 رياضيات
      26.5 علوم
      148 المجموع
      27 التربية الدينية
      10 الحاسب
      17 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      رياضيات ـ فقط

    1. مصطفى احمد مصطفى محمد على اسم الطالب
      68071 رقم الجلوس
      خالد بن الوليد ع المدرسة
      65.5 عربى
      54.5 انجليزى
      30.5 دراسات
      29 جبر
      22.5 هندسة
      51.5 رياضيات
      30.5 علوم
      232.5 المجموع
      35 التربية الدينية
      11 الحاسب
      14 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. محمد احمد فضل ابو خيشة ابراهيم اسم الطالب
      4627 رقم الجلوس
      كفر ابوحاكم ت س المدرسة
      64.5 عربى
      58.5 انجليزى
      39 دراسات
      20 جبر
      27.5 هندسة
      47.5 رياضيات
      28.5 علوم
      238 المجموع
      27.5 التربية الدينية
      11.5 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. على مكرم محمد ابراهيم اسم الطالب
      40658 رقم الجلوس
      الشهيد عبدالرؤوف على جبر المدرسة
      54.5 عربى
      34 انجليزى
      27.5 دراسات
      9.5 جبر
      12.5 هندسة
      22 رياضيات
      27.5 علوم
      165.5 المجموع
      24 التربية الدينية
      7.5 الحاسب
      14 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      رياضيات ـ حاسب ـ فقط

    3. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 30
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 11.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 19.5

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