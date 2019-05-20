روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف مجموعك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ والتي تعد من أهم الكلمات البحثية التي يستخدمها جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، فور أن انتهوا من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 أخر العام، لمعرفهم مجموعهم في شهادة إتمام التعليم الأساسي، والثانوي الذي يلتحق به الطالب، حيث انتهت امتحانات ثالثه إعدادي يوم 16 مايو بجميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ
حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، والذي يزيد عددهم عن خمسين ألف طالب بفارغ الصبر، من أجل معرفة حصيلة التعب والمذاكرة لمدة عام كامل، ومعرفة الطريق الذين سوف يستكملوا خلاله المسيرة التعليمية، كما سننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم لجميع المحافظات.
يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ فور اعتمادها.
نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019
وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية على توفير الراحة لجميع القراء وتقديرا منا للجهد المبذول من جانب الطلاب وأولياء الأمور، سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 خلال هذا التقرير فور أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لجميع الإدارات التعليمية :
- إدارة دسوق التعليمية
- إدارة البرلس التعليمية
- إدارة بيلا التعليمية
- إدارة كفر الشيخ التعليمية
- إدارة سيدي سالم التعليمية
- إدارة فوه التعليمية
- إدارة الحامول التعليمية
- إدارة قلين التعليمية
- إدارة مطوبس التعليمية
- إدارة الرياض التعليمية
مديرية كفر الشيخ التعليمية
حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ برقم الجلوس عبر موقع مديريه كفر الشيخ التعليمية ، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع مديرية كفر الشيخ التعليمية
- اختيار الخدمات الإلكترونية
- تحديد نتائج الامتحانات
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
- أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ .
- كما أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن أكثر من 52 ألف طالب يخوضوا امتحانات الترم الثاني في 315 لجنة.
- وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم البدء في تصحيح نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.
- مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح خلال نهاية الأسبوع الحالي.
التعليقات
محمد عبدالعليم الجمال ١٦٧٥٩
احمد عبدالسلام عمران. مركز مطوبس
احمد عبدالسلام عمران مركز مطوبس 16077
محمد معوض حسن محمد فويله رقم الجلوس 40973
هند اشرف عاشور 17250
سماء عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالهادى
مدرسه : المجمع للتعليم الاساسى
رقم الجلوس: 46413
محمد عادل لبيب ٣١١١٢
احمد محمد مصباح شرف / رقم الجلوس / 9632
معتز عبد الكريم بسيونى عامر
رقم الجلوس:١٢٧
الإسم
:إسراء ثروت فتوح عبدالجواد يوسف
رقم الجلوس:30641
نرمين حسن سليمان عباس ابوبكر 9788
اسماء محمد جمعه
زيزى محمد المأوى
مدرسه فاطمه الزهراء
رقم جلوس
26581
فتحي إبراهيم فتحي خليل الجو نرى
مدرسه الحديقه
رقم الجلوس
19482
محمد مسعد محمد العزب
رقم الجلوس١٩٣٧٥
اداره كفرالشيخ
توفيق محمد توفيق السيد أبو والى
مدرسه السادات
رقم الجلوس
26776
حسين رامى الزفتاوى رقم الجلوس 31595
محمود ابراهيم عبدالحميد الزاهى عبدالقادر /رقم جلوس/48678
محمد رضا فوزى مدرسه الشهيد احمد حجازى 37445
محمد رضا فوزى 37445
ياسمين سعد ابوالنور سعد
31418
نانسي السيد حمدون صقر
رقم جلوس ٧٦٩٨
كفر الشيخ إدارة دسوق
محمد طلعت السيد عثمان
الاسم :منار مصطفي اسماعيل
إدارة:موطوبس
المدرسه:الجزيره الخضراء
رقم الجلوس:18349
منه الله أشرف السيد الشناوى الجزار
رقم الجلوس هو 46904
رقم الجلوس ٧٢٤٩ نيفين مصطفي عبد الوهاب
ادارة دسوق
نيفين مصطفي عبد الوهاب
٧٢٤٩
مركز دسوق
نيفين مصطفي عبد الوهاب ٧٢٤٩
محافظه كفر الشيخ اداره دسوق التعليمية
سارة عادل الشحات
ادارة سيدي سالم التعليمية
مدرسة كفر المشارقة الاعدادية
رقم الجلوس 32563
محمد أحمد محمد علي 30244 إدارة الرياض التعليميه مدرسة بكر الاعدادية
ندى وليد7474
فتحي جمال على حامد الصعيدي
مركز دسوق
٦٨٦٦
كريم وليد حسن المليجى
مركز كفر الشيخ
رقم الجلوس
٢٣٧٤٨
83
83
الاسم شهد عبدالعليم ناصر رقم الجلوس 245
عبدالسلام السيدعبدالسلام مصطفى ٣٤٥٠٥
عبدالسلام السيدعبدالسلام مصطفى ندير٣٤٥٠٥
٣٤٥٠٥
عبدالسلام السيدعبدالسلام مصطفى
أحمد عبد الله عبد الملك عبدالله النورج
مركز قلين
محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس 10672
كفرالشيخ مدرسه المجمع علي ايمن علي46332
رقم الجلوس ٢١١٠٢
فاطمة محمد سعد ٢٦٣٦١
رضا رضا ابو مايله من سيدي سالم
الإسم(يوسف هانى عبد القادرالسيد)//رقم الجلوس$$٩٢٣٧٠
10672 محافظة كفرالشيخ مركز قلين
83
171
الاسم/ فاطمةمحمد. رقم الجلوس:
٢٢١٦٩
32915
مسعد تامر المكاوى
محافظة كفر الشيخ
الجلوس 16209
مسعد تامر المكاوى
رقم الجلوس16209
محافظة كفر الشيخ مطوبس
المدرسة عزبة عمرو للتعليم الاساسى
ابراهيم سمير عبدالمجيد الشباسي
رقم الجلوس ٣٥٩٥٨
إبراهيم سمير عبدالمجيد الشباسي رقم الجلوس ٣٥٩٥٨
أما تظهر بلغيني بتيجى
زياد صبرى رقم الجلوس ٢٤٨٤٨
محمد عبد الفتاح الحسيني عبد الرؤف الحارتي
٣٢٤٢٩
16732مطوبس.
الاسم:ابراهيم احمد ابراهيم احمد علي الجمل
رقم الجلوس:٣٣٣٦٨😎😎
روان مصطفى محمد المنسى
٩٢٥٧
16732محافظه كفر الشيخ مطوبس الاعدادية
16732
44556
8053
سعاد سعد بسيوني قطب رقم الجلوس 117 محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس ٣٧٣ ثانية اعدادى نصف العام ٢٠١٩ محافظة كفر الشيخ ادارة دسوق التعليمية
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
عبير عبدالرازق عبدالله محمد ……رقم الجلوس217307
الإسم:إسراء ثروت فتوح عبدالجواد يوسف
رقم الجلوس: 30641
أحمد رأفت
رقم الجلوس هو 16530
ادهم حمدى محمد محمد الملا رقم الجلوس ٥٥٢
احمد سامي عبدالمنعم منصور
رقم الجلوس.19218
احمد سامي عبدالمنعم منصور
رقمالجلوس.19218
16541
رقم الجلوس هو 217898