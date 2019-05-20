روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف مجموعك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ والتي تعد من أهم الكلمات البحثية التي يستخدمها جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، فور أن انتهوا من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 أخر العام، لمعرفهم مجموعهم في شهادة إتمام التعليم الأساسي، والثانوي الذي يلتحق به الطالب، حيث انتهت امتحانات ثالثه إعدادي يوم 16 مايو بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، والذي يزيد عددهم عن خمسين ألف طالب بفارغ الصبر، من أجل معرفة حصيلة التعب والمذاكرة لمدة عام كامل، ومعرفة الطريق الذين سوف يستكملوا خلاله المسيرة التعليمية، كما سننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم لجميع المحافظات.

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ فور اعتمادها.

نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019

وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية على توفير الراحة لجميع القراء وتقديرا منا للجهد المبذول من جانب الطلاب وأولياء الأمور، سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 خلال هذا التقرير فور أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لجميع الإدارات التعليمية :

إدارة دسوق التعليمية

إدارة البرلس التعليمية

إدارة بيلا التعليمية

إدارة كفر الشيخ التعليمية

إدارة سيدي سالم التعليمية

إدارة فوه التعليمية

إدارة الحامول التعليمية

إدارة قلين التعليمية

إدارة مطوبس التعليمية

إدارة الرياض التعليمية

مديرية كفر الشيخ التعليمية

حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ برقم الجلوس عبر موقع مديريه كفر الشيخ التعليمية ، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع مديرية كفر الشيخ التعليمية

اختيار الخدمات الإلكترونية

تحديد نتائج الامتحانات

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ .

كما أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن أكثر من 52 ألف طالب يخوضوا امتحانات الترم الثاني في 315 لجنة.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم البدء في تصحيح نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.

مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح خلال نهاية الأسبوع الحالي.

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