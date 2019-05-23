الأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 رابط مباشر بالإسم ورقم الجلوس – محافظة الجيزة

نقدم لكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 رابط مباشر بالإسم ورقم الجلوس – محافظة الجيزة للفَصل الدراسي الثاني ،ومن المؤكد أن جميع الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون الأن وبكل شغف معرفة نتيجة المرحلة الإعدادية ولذلك قررنا أن نوفر عليكم مراحل البحث والتحري والتي تأخذ الكثير من الوقت والجهد حيث يمكنكم الأن ترك الإسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب في تعليق لهذا المقال ومن خلاله سوف تتمَكنون بمشيئة الله تعالى من معرفة النتائج الخاصة بالمرحلة الإعدادية في محافظة الجيزة جميع المحافظات ،كما يمكنك فقط ترك إِسم الطالب ورقم جلوسه وسوف يتم بإذن إخباركم بالنتيجة فوراً ،ومن جانب أخر فيمكنكم الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومعرفة النتائج عقب ظهورها مباشرة من خلال هذا الرابط المباشر ،ونتمنى لكم ولجميع طلاب جمهورية مصر العربية التوفيق والنجاح الدائم .

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نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بمحافظة الجيزة .

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 رابط مباشر بالإسم ورقم الجلوس :

ومن المؤكد أن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم المراحل الدراسية والتي من خلالها سيحدد الطلاب مسار الدِارسة المُستقبلية له حيث أن الطلاب سوف ينتقل لمرحلة دراسية أعلى فيجب أن يكون قد تخطى مستوى كل مرحلة من مراحلة الدراسية بجد وإِجتهاد وعلى ذكر ذلك فإن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية قد وصلت إلى 90 بالمئة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية ومنها محافظة الوادي الجديد وبعض المحافظات الأخرى فقد وصلت نسبة النجاح بها حتى 86 بالمئة مثل مُحافظة كفر الشيخ وهذه نسبة مبشرة بالخير بإذن الله ،وبالنسبة لبعض محافظات الجمهورية الأخرى فسوف نرصد لكم الأن نسب النجاح بها واحدة تلو الأخرى .

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية : 79 % . نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم : 75 % . نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج : 76 % . نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا : 70 % . نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية : 83.5 % . نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء : 82% .

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