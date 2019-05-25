نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس الترم الثاني حيث تعد نتائج الشهادة الإعدادية من أهم النتائج التي يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفتها، حيث أنها تحدد إذا كان الطالب سيكمل تعليمه الدراسي في الثانوية العامة أو الفني الصناعي أو التجاري، ويشار إلى أنه تم البدء في تصحيح نتائج إعدادية 2019 بجميع المحافظات.

تحديث: تم البدء في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الجيزة والإسكندرية بالإضافة إلى محافظة مرسي مطروح، ونترقب اعتماد نتيجة الإعدادية لكل المحافظات خلال الأسبوع الجاري، ونشير إلى أنه سيتم رفع جميع روابط نتيجة الطلاب من خلال هذا التقرير.

وفي إطار حرص قسم أخبار التعليم من موقع نجوم مصرية، في تلبيه رغبة جميع أولياء الأمور في الاطمئنان على درجات أولادهم، فسوف نتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 جميع المحافظات لحظة بلحظة، وسيتم عرضها من خلال هذا الموضوع فور ظهورها، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

حيث شهد الأسبوع الماضي بداية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وانتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 16 مايو، ولهذا فمن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس قبل عيد الفطر المبارك.

كما أنه من المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة أولا، ومن ثم تبدأ في ظهور باقي المحافظات تباعاً ( الجيزة والقليوبية والإسكندرية ومرسي مطروح والفيوم والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية ودمياط والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وبني سويف وقنا وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية).

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الراغبين في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات .. كتابة الاسم ورقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض النتيجة فور اعتمادها.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة أو البوابة الإلكترونية.

اختيار قسم نتائج الشهادة الإعدادية 2019.

إدخال رقم الجلوس.

واختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

لتظهر على الفور نتيجة الطالب المستعلم عنها.

ويمكن الضغط مرة أخري من أجل الاستعلام عن نتيجة أخري بإتباع نفس الخطوات.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019

سيتم وضع جميع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال هذا التقرير لجميع المحافظات، فقط قم بالضغط على المحافظة التابع لها لمعرفة أخر أخبار نتائج الإعدادية:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

سيتم إعلان نتائج الإعدادية 2019 عقب أن يتم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات والانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات وكافة أعمال الكنترول، التي تتم في الوقت الحالي في جميع المحافظات، وبعدها سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، على المحافظ من أجل اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة.

والجدير بالذكر أنه خلال أيام عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2019، يتم إقامة غرفة عمليات ومتابعة للامتحانات على مستوي جميع المحافظات، والتي تكون مهمتها تمكن في متابعة الامتحانات ورصد أي شكاوى من جانب الطلاب والتأكد من سلامة وصحة عمليات الامتحانات، وأفادت معظم المديريات التربية والتعليم بأنه لم يتم تسجيل أي شكاوى قوية خلال الامتحانات.

روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (نتائج الامتحانات)

متابعة نتائج الإعدادية 2019

من المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات، خلال الأسبوع الحالي.

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