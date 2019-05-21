نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس : نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .. الغربية .. الشرقية وجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني 2019 حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وسائر محافظات الجمهورية بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها من السادة المحافظين بعموم محافظات الجمهورية، وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتائج جميع محافظات الجمهورية المختلفة، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح بمعظم المحافظات، ولم يتبقى إلا الانتهاء من عمليات رصد الدرجات واعتماد النتائج قبل ظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها، ومن المرجح ظهور اغلبها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.
وقد أوشكت نتائج بعض المحافظات على الظهور، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الإلكترونية التابعة للمديريات التعليمية بهذه المحافظات ، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط
طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات
- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظة التي تتبعها
- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
- يضغط” البحث عن النتائج”.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر
طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية
- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بالمحافظة التي يتبعها
- روابط جميع المحافظات بالجدول السابق
- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
- يضغط” البحث عن النتائج”.
ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019
نتيجة محافظة القاهرة، تعرف عليها أولا من خلال التليفون الأرضي بالاتصال على رقم 09000100.
وينتظر جميع الطلاب بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الإعلان عن النتائج والتي يتابع أخبارها كل من الطلاب وأولياء الأمور أيضا، ويتم اعتمادها من السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المدارس الخاصة بالمحافظات لنشرها فيها لتكون متاحة لكل طالب.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|لمحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
وسوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المحافظات المصرية، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.
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التعليقات
ميادة حسن جاد محمود هر يد ى رقم الجلوس ٧٤٦٧
اسراءانوار عبد الفتاح شعت
رقم الجلوس ٨٠٤٢١ القليوبيه
اداره تمي الامديد رقم الجلوس 54776 محمد السيد عبد السميع عبدالكريم دقهليه
نتجة رقم الجلوس 6614 اعدادي الشرقة
رقم الجلوس 11521
عبد الرحمن حسينى محمد السيد رقم الجلوس 3110 محافظة الشرقيه
رقمي 4808ده رقم جلوسى محمد صلاح علي أبو الوردي شمال سيناء للصف الثالث الاعدادي
٣٠٣٢٥دقهلية
ورده خلاف خلف توفيق
44960 المنيا
نتجية الصف الثالث الاعداية ٢٠١٩
اميره السيد صابر طه ابو المعاطى من الدقهليه ١٥٥٤٩
نتغيجة رقم جلوس٢٣٧٦٩
اعدادى البحيرة
رقم الجلوس /9528
محافظه الدقهليه
رقم الجلوس 62639 اعدادي الدقهليه
ياسمين نور محمد احمد
76126 محافظة الدقهلية
رقم الجلوس 47473
محمود لبيب محمد محمد النحاس
الاسم اسماء احمد محمد فرحات رقم الجلوس٣٩٣٨٩ محافظه الجيزه
اسماء احمد محمد فرحات ٣٩٣٨٩
لو سمحت اريد معرفه النتيجه الاعدادي الصف الثالث دقهليه رقم جلوس 71857
هاجر ابراهيم أحمد إبراهيم
رقم الجلوس /9128
٨٥١٧ محافظة الفيوم
٥٦٨٧٩
إدارة تمر الامديد
محافظة الدقهليه
ارجو النتيجه
43687 دقهلية
٢٨٧
محافظه الدقهلية
نتيجه رقم الجلوس 71857 اعدادي دقهليه