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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، حيث تتميز نتائج محافظة المنوفية بأنها تحتل مراكز متقدمة في ترتيب النتائج على مستوي جميع المحافظات سواء كان على مستوي التعليم الابتدائي أو الإعدادي.

اقتربت مديريات التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية، ومن المتوقع إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع القادم، عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

حيث تعود أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس، أنها تعد سنه فاصله حيث أنها أخر سنة تعلمية في مراحل التعليم الأساسي، وعلى أساس المجموع الذي يحصد عليه الطالب في نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي، هي المحدد الرئيسي لمصير الطالب في المرحلة الثانية من التعليم وهي مراحلة الثانوي، سواء إذا كانت ثانوية عامة أو تجاري أو صناعي.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن لجميع طلاب الإعدادية بالمنوفية، كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

 البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، www.monofeya.gov.eg، فور اعتمادها من جانب المحافظ، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 خلال نهاية الأسبوع القادم، وبالتوفيق لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

تيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

حيث يرصد قسم أخبار التعليم بموقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية لحظة بلحظة، حيث سيتم عرض النتيجة من خلال هذا المقال فور اعتمادها من محافظ المنوفية، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على درجات عالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني بلغ 62 ألفا 963 طالب، وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات 62 ألفا 825 طالب، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالب

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

حيث أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه من المقرر أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن عملية امتحانات إعدادية المنوفية تمت من دون حدوث أي شكاوى من جانب الطلاب.

متابعة نتيجة إعدادية المنوفية

  • تم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الأسبوع الماضي.
  • من المقرر البدء في تصحيح مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال ساعات.
  • انتهت امتحانات نتيجة إعدادية المنوفية اليوم الخميس بجميع الإدارات التعليمية.
  • أكد مختار شاهين، وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين خاضوا امتحانات الترم الأول 64 ألفًا و793 طالبًا وطالبة.
  • اعتمد محافظ المنوفية نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 برقم الجلوس والاسم ( من هنا )
  • تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية الترم الأول 2019 بنسبة نجاح 82,11 %

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  15. هدير عبدالرحمن حلمي محمد اسماعيل رقم الجلوس 22161
    مدرسة الشهيد السيد يحيي الاعدادي. سمادون اشمون. منوفية
    مدرسة الشهيد السيد يحيي الإعدادية
    سمادون مركز اشمون المنوفية

    رد

  50. خلود خالد محمد عماره
    رقم الجلوس6 2458
    محافظه المنوفيه
    مركز اشمون
    مدرسه حسنين احمد عزب الاعداديه برمله الانجب

    رد

  85. السلام عليكم ورحمة الله اسم أحمد عثمان أبو الريش المنوفية مدرسة الشهيد عثمان الصف الثالث الاعدادى الترم الاول مركز الشهداء رقم 53005

    رد

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 30 26.5 41.5 29 167 22.5 13 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67 49.5 39 47.5 37 240 34.5 14.5 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68.5 27 32.5 47 37 212 30.5 16 11

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 80 59.5 40 58 40 277.5 31.5 15 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 56 36 34.5 25 30.5 182 32 14.5 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 60 40 59.5 40 277 39 14.5 17.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 52 40 57.5 38.5 263 37 13.5 17

    1. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79.5 60 40 57 39.5 276 38 14 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 13 19.5 25 20 15.5 7.5 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23 16 8 15 14 10 4 0

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39 27 20 27 20 20 8 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 21.5 17 18 19.5 16.5 5.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 29 18.5 27 19 17.5 6 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 28 19.5 21 16 17 8 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 35 25 19.5 22.5 17 18.5 8 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26.5 15.5 9.5 6.5 14.5 13.5 8 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36.5 30 19.5 28 20 19 8.5 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 27 19 27 20 18.5 7.5 10

  144. الاسم .اسراء امير كمال السيد. رقم الجلوس 45066. اداره ااباجور التعليميه. مدريه التربيه والتعليم محافظه المنوفيه ولكم منا جزيل الشكر والتقدير من جميع اولياء الامور لمساعدتكم لنا

    رد

    1. شكرا يا اسراء هدفنا خدمة القراء ومبروك النجاح
      اللغة العربية 29
      اللغة الأجنبية 9.5
      دراسات 7
      جبر 3.5
      هندسة 1
      رياضيات 4.5
      العلوم 10
      كمبيوتر 5.5
      تربية دينية 19

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 28 19.5 24.5 20 20 8 5.5

    1. الف مبروك
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الأجنبية 29.5
      دراسات 19.5
      جبر 9.5
      هندسة 9.5
      رياضيات 19
      العلوم 19
      كمبيوتر 8
      تربية دينية 18

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 29.5 19.5 19 19 18 8 8

    4. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 36.5 27 36.5 30.5 201.5 30 15.5 16.5

    5. السلام عليكم انا اسمى بسملة عماد الدسوقى
      المدرسة / الشهيد جلال با الحامول با المنوفبة

      رقم الجلوس/
      الرقم

    6. السلام عليكم انا اسمى بسملة عماد الدسوقى
      المدرسة / الشهيد جلال با الحامول با المنوفبة
      رقم الجلوس/13376

      رقم الجلوس/
      الرقم

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