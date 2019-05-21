نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، حيث تتميز نتائج محافظة المنوفية بأنها تحتل مراكز متقدمة في ترتيب النتائج على مستوي جميع المحافظات سواء كان على مستوي التعليم الابتدائي أو الإعدادي.
اقتربت مديريات التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية، ومن المتوقع إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع القادم، عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية
حيث تعود أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس، أنها تعد سنه فاصله حيث أنها أخر سنة تعلمية في مراحل التعليم الأساسي، وعلى أساس المجموع الذي يحصد عليه الطالب في نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي، هي المحدد الرئيسي لمصير الطالب في المرحلة الثانية من التعليم وهي مراحلة الثانوي، سواء إذا كانت ثانوية عامة أو تجاري أو صناعي.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لجميع طلاب الإعدادية بالمنوفية، كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية
البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية
من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، www.monofeya.gov.eg، فور اعتمادها من جانب المحافظ، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 خلال نهاية الأسبوع القادم، وبالتوفيق لجميع الطلاب.
تيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية
حيث يرصد قسم أخبار التعليم بموقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية لحظة بلحظة، حيث سيتم عرض النتيجة من خلال هذا المقال فور اعتمادها من محافظ المنوفية، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على درجات عالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني بلغ 62 ألفا 963 طالب، وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات 62 ألفا 825 طالب، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالب
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية
حيث أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه من المقرر أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن عملية امتحانات إعدادية المنوفية تمت من دون حدوث أي شكاوى من جانب الطلاب.
متابعة نتيجة إعدادية المنوفية
- تم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الأسبوع الماضي.
- من المقرر البدء في تصحيح مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال ساعات.
- انتهت امتحانات نتيجة إعدادية المنوفية اليوم الخميس بجميع الإدارات التعليمية.
- أكد مختار شاهين، وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين خاضوا امتحانات الترم الأول 64 ألفًا و793 طالبًا وطالبة.
- اعتمد محافظ المنوفية نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 برقم الجلوس والاسم ( من هنا )
- تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية الترم الأول 2019 بنسبة نجاح 82,11 %
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي – يومياً تحديث موقع الاستعلام عن نتائج الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
نور ابراهيم العباسي رقم الجلوس58922محافظة المنوفية ادارة سرس الليان
رقم الجلوس 37993
محمد احمد عبدالله شوشه
48818
31556
روفيده وائل عبد الرحمن
رحمه سعد محمد سعد من المنوفيه مركز اشمون
السلام عليكم انا اسمى محمد باسم عبدالله الباجورى /المراسة/بهناى الاعدادى بنين/با المنوفية/رقم الجلوس/77
دهب مصطفى عطا
اميره محمد مصطفى الدسوقي المنوفيه رقم الجلوس519
احمد محمد السيد جعفر
رقم الجلوس 215
هشام عبد الرحمن عيسى نجع حمادي محافظة قناة مدرسة الغربي بهجوره رقم الحلوس ١١٣٢٧
رقم الجلوس 16461
22018 المنوفيه
رقم جلوسى هو ٥٠٥١١
اناسمي اسلام مصطفى عبد ربه ممكن اعرف النتيجة رقم جلوس 45185
هدير عبدالرحمن حلمي محمد اسماعيل رقم الجلوس 22161
مدرسة الشهيد السيد يحيي الاعدادي. سمادون اشمون. منوفية
مدرسة الشهيد السيد يحيي الإعدادية
سمادون مركز اشمون المنوفية
يارا عابد عنتر عبد الرحمن.رقم الجلوس6544
هدير عبدالرحمن حلمي محمد اسماعيل
مدرسة الشهيد السيد يحيي الإعدادية
سمادون مركز اشمون المنوفية
حمزه احمد علم الدين. 8121 محافظه المنوفيه طنبدي
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19
مجموع 133.5
دين 18.5
كمبيوتر 4.5
رانيا مصطفي محمد صالح
سارة عبدالله عبدالمقصود إبراهيم
رقم الجلوس44446
اكتب تعليقك هنا…12266
أحمد عماد حسين عليوة إدارة منوف التعليمة
لغة عربية 25
لغة انجليزية 11.5
رياضيات 7
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 6.5
مجموع 58.5
دين 12.5
كمبيوتر 2.5
اكتب تعليقك هنا…أحمد عماد حسين عليوة ادارة منوف
رقم الجلوس 12266
6776
لغة عربية 40
لغة انجليزية 27
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 17.5
مجموع 134
دين 20
كمبيوتر 9
ايه اسماعيل عبد الرؤوف اسماعيل
رقم الجلوس ٤١٧٠٩
47275
٥٤٠٢٤
٦١٨٠٧
محمد محمد غباشي نجم
مركز الشهداء محافظة المنوفيه
51263
لغة عربية 38
لغة انجليزية 29
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 134
دين 18.5
كمبيوتر 6.5
37079
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19.5
مجموع 138
دين 17
كمبيوتر 9
ندا محمد محمد جويلى
رقم. الجلوس ٥٣٥٥٦
سلمي هلال الرخ رقم جلوس 59012 محافظة المنوفيه مدرسة احمد بك غانم
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 18
دراسات اجتماعية 16
علوم 13
مجموع 96
دين 19
كمبيوتر 6.
رقم الجلوس 3701 محافظة المنوفية قرية ميت خلف مدرسة ميت خلف الاعدادية المشتركة
لغة عربية 36
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 134
دين 14.5
كمبيوتر 7.5
٥٠٩٩٣
ماجدة السيد رياض القاضي
٩٢٣٤
مدرسة الشهيد باسم مختار الجمسي
بعد اذنك انا مش عارف اوصل لحضرتك
ممكن نتيجت شروق عفيفي ابو بكر
46321
ايه السيد احمد
منوف
رقم الجلوس ١٠٥٩٥
روان احمد عبد العظيم 35163
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 19
مجموع 130
دين 17
كمبيوتر 6.5
رقم الجلوس 32350
لغة عربية 17
لغة انجليزية 10
رياضيات 18
دراسات اجتماعية 9
علوم 12
مجموع 66
دين 15.5
كمبيوتر 5.5
سناء فريد عبدالمحسن الإمبابي
1776 المتوفية مدرسة طلاب الاعدادية
محمد احمد محمد المنشاوي
11214
مركز منوف
مدرسة احمد عرابي
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 18
مجموع 131.5
دين 20
كمبيوتر 10
صبرى هشام.
رقم الجلوس ٣٤٥٢١
محمد احمد محمد المنشاوي
11214
محمد هاني رشاد أحمد بيومي
44090
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 20
مجموع 134.5
دين 18.5
كمبيوتر 9
يوسف عبدالسلام عبدالمنصف عبدالسلام الشريف مدرسة البرانيه الاعدادية المشتركه رقم جلوس ٢٠١٣٩
زينب محمد عوض
30236
يوسف اسامه عبد المجيد محمود زيدان
٤٣٣ ٩٥ إدارة الباجور التعليميه
عمرو عبد الخالق قرنو رقم الجلوس هو41062
25803 محمود عادل محمود
8261 عبدالرحمن احمد محمد راشد ادارة شبين الكوم
احمد هاني عبد المنصف. رقم الجلوس 60399 محافظه المنوفيه
٢٩٢٩٠
39678
خلود خالد محمد عماره
رقم الجلوس6 2458
محافظه المنوفيه
مركز اشمون
مدرسه حسنين احمد عزب الاعداديه برمله الانجب
شيماء حماده شحاته العربي رقم الجلوس 30702
محافظه المنوفية مركز تلا
ايه السيد احمد
مدرسه الحديثه بنات منوف
رقم الجلوس ١٠٥٩٥
رقم الجلوس 30702
محافظه المنوفية مركز تلا
ناديه عماد محمد انور فوده
المنوفيه
رقم الجلوس 22464
سهيله جمال علي فرج
ر4قم الجلوس 22116
محافظة المنوفية
رقم الجلوس : ٢٩٦٧٤
رقم الجلوس :38234
الاسم :حسناء مساء محمد امين الرفاعى ورقم الجلوس:38234
٣٨٨٢٣
علا خالد الشبيني41423
لؤي وسام فتحي الصعيدي
رقم الجلوس 10297
لؤي وسام فتحي الصعيدي
المدرسه التربيه الاسلاميه الخاصه
رقم الجلوس 10297
عبد الحميد محمد عبد الحميد
رقم الجلوس 23308
المنوفيه
ضحي عبدالرحيم
١٥٦٥٦
محافظة المنوفية
ادارة منوف
مدرسة سدود الاعدادية المشتركة
محمد جمال .رقم جلوس٦١١٣٩ الشهيد محمد شعبان بالسادات
حميد ياسر عبد الحميد رقم جلوس 61118 إعدادى منوفية
الاسم/ زياد محمود
رقم الجلوس/37668
رؤى إبراهيم رمضان السروية
12083
نريد النتيجه
عبدالرحمن محمد شحاتة رقم الجلوس ٢٧٧١٤
54670بركه السبع مدرسه نا صر الاعداديه
١٥٦٥٦
عبد الرحمن محمود رضوان
محافظة المنوفية
54160
رقم الجلوس 64424
هند وليد محمد صقر
٢١٥٨١
نادر ايمن حسين الخولي
نادر ايمن حسين الخولي 54833
شريف محمد ٢٢٠١٠
عبدالحمن مختار
رقم الجلوس؟…6158
عبد الرحمن مختار.
رقم الجلوس.؟6158
عبدالله انور سعد حنطور
53044
55348 نرجو النتيجه
تسمى محمد عصام عليوه على
رقم الجلوس ٢٨٣٥٠
اسراء سمير علي خليلة
محافظة المنوفية 7681
2681 عبدالرحمن احمد محمد راشد
السلام عليكم ورحمة الله اسم أحمد عثمان أبو الريش المنوفية مدرسة الشهيد عثمان الصف الثالث الاعدادى الترم الاول مركز الشهداء رقم 53005
57413 محافظة المنوفيه
الاسم.يوسف ايهاب ذكي جادو
رقم الجلوس.12010
ممكن النتيجه
55348
رقم الجلوس 12879
من منوف
امينه رمضان عبدالله حسانين
رقم الجلوس 12879
من منوف
48660 نرجو النتيجه محافظه المنوفيه
منة مصطفى نادي رقم الجلوس 676😂 انا زعلانه ومش عارفه النتيجه اجيبها اجيبها ازاي
الأسم:عبدالله اشرف نجيب الشيمي.
رقم الجلوس: 11929
المحافظهة:المنوفية.
مدينة:منوف.
الاسم زياد نصر ابونوح محمد خليفه والى رقم الجلوس57353 المنوفيه بركة السبع عام2019
فاطمه فتحي ابراهيم الدسوقي احمد مدرسه الشهيد فوزي اسم بدكما ٦٩١٣ هذا رقم الجلوس عاوزه اعرف النتيجه والدرجات
محمود اشرف نجيب الشيمي بمنوف ورقم الجلوس 11995
مازن محمود طلعت نور الدين مدرسه المساعي المشكورة قويسنا منوفيه رقم الجلوس 35502
محمد فوزي خزعل المسير
مازن محمود طلعت قويسنا منوفيه رقم الجلوس 35502
مازن محمود طلعت نور الدين مدرسه المساعي المشكورة قويسنا منوفيه رقم الجلوس 35502
يوسف محمد عبد السميع ذكى مركز شبين الكوم قرية طنبدى رقم الجلوس 8231
مازن محمود طلعت نور الدين مدرسه المساعي المشكورة قويسنا منوفيه رقم الجلوس 35502
مصطفي شوقي درويش محافظة المنوفية رقم الجلوس 14327
الاسم شاهندا عبدالمقصود عبدالقادر
رقم الجلوس 1475
مصطفي شوقي درويش
محافظة المنوفية
رقم الجلوس 14327
١٠٣٥٣ روضة إحسان عبدة بسيوني
احمد سامى سمير حامد السيد احمد .محافظة المنوفية .مدرسة الايمان الخاصة بام خنان.رقم الجلوس 37024
الاسم
امير محمد نبيل محمد عمر
رقم الجلوس. 33524
سنه2019
الترم الاول
محافظه المنوفيه
28897 محافظه المنوفيه
يوسف ياسر عبدالرحيم الصف الأول الإعدادى رقم الجلوس ٤٠١ منوفية
مريم عبد العزيز محمد شانة
محافظة المنوفية مركز منوف
رقم الجلوس 12101
33215
١٠٧١٩ شروق حسن رمضان عتيم
١٠٥٦٥ رقم الجلوس اسراء احمد فوزى الفخرانى
2222 محافظة المنوفية
17114
مح
رقم الجلوس 177
محافظة المنوفية مركز اشمون
مدرسة فاطمة الزهراء
عايزة اعرف نتيجة الشهاده الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 30 26.5 41.5 29 167 22.5 13 12.5
محافظة المنوفية
مركز اشمون
الشيماء خالد غالب سرحان
رقم الجلوس 42476
42702
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67 49.5 39 47.5 37 240 34.5 14.5 16.5
42254
بمحافة المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68.5 27 32.5 47 37 212 30.5 16 11
42254
42319
محافظة المنوفية ف الباجور
برجااء الرد سريعااا
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 80 59.5 40 58 40 277.5 31.5 15 17.5
ناديه مصطفي محمد علي
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 32006
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 56 36 34.5 25 30.5 182 32 14.5 10
٥٩٠١٢
محافظة المنوفية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 60 40 59.5 40 277 39 14.5 17.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
رقم الجلوس 12324 محافظه المنوفيه ارجو الدرجات الترم الثاني الشهاده الاعداديه
15862
٤٣١٤٥
محافظة المنوفية
٤٣١٤٥
محافظة المنوفية
ياسمين نصر السيد عليوه
رقم الجلوس 276
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 52 40 57.5 38.5 263 37 13.5 17
اسمي اروا عادل سعيد فراج ورقم الجلوس ١٩٧٣٥
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79.5 60 40 57 39.5 276 38 14 13.5
فى نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنوفية
دنيا محمد عبد الحفيظ 24219
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 13 19.5 25 20 15.5 7.5 7
٦٣٠٦٩ مدرسه الشهيد محمد رضا فراج الحديثه اداره الباجور
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23 16 8 15 14 10 4 0
عبدالله جمعة عمران رمضان
رقم الجلوس ٤٠٥٧٥
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39 27 20 27 20 20 8 7.5
احمد جميل عبدالنبي ٣١٥١
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 21.5 17 18 19.5 16.5 5.5 5
رقية محمود شعبان محمد بلال
44182
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 29 18.5 27 19 17.5 6 9
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية
43377
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 28 19.5 21 16 17 8 9
هاجر مصطفي عبد القاوي جعفر
43377
محافظه المنوفيه با قريه ابخاص
4588
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35 25 19.5 22.5 17 18.5 8 9.5
أريد نتيجة الشهادة الاعدادية
ناجى محمد ناجى
3613
ادارة شبين الكوم التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26.5 15.5 9.5 6.5 14.5 13.5 8 5.5
3613
٥٤٩٤٥ اداره بركه السبع المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36.5 30 19.5 28 20 19 8.5 7.5
54945 اداره بركه السبع
45777
31605
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 27 19 27 20 18.5 7.5 10
53328
44687
اللغة العربية 29
اللغة الأجنبية 21.5
دراسات 13
جبر 3.5
هندسة 7
رياضيات 10.5
العلوم 15.5
كمبيوتر 7
تربية دينية 18
الاسم .اسراء امير كمال السيد. رقم الجلوس 45066. اداره ااباجور التعليميه. مدريه التربيه والتعليم محافظه المنوفيه ولكم منا جزيل الشكر والتقدير من جميع اولياء الامور لمساعدتكم لنا
شكرا يا اسراء هدفنا خدمة القراء ومبروك النجاح
اللغة العربية 29
اللغة الأجنبية 9.5
دراسات 7
جبر 3.5
هندسة 1
رياضيات 4.5
العلوم 10
كمبيوتر 5.5
تربية دينية 19
59203
تم الرد يا امنية مبروك النجاح
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 28 19.5 24.5 20 20 8 5.5
021356
نتيجه
اللغة العربية 36.5
اللغة الأجنبية 28.5
دراسات 19.5
جبر 15
هندسة 14.5
رياضيات 29.5
العلوم 19.5
كمبيوتر 10
تربية دينية 18
52296
الف مبروك
اللغة العربية 34.5
اللغة الأجنبية 29.5
دراسات 19.5
جبر 9.5
هندسة 9.5
رياضيات 19
العلوم 19
كمبيوتر 8
تربية دينية 18
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 29.5 19.5 19 19 18 8 8
بسرعه ياسطا
فين رقم الجلوس النتيجة ظهرت اكتبه ونعرضها لحضرتك خلال ثواني بالتوفيق لجميع الطلاب
125567
للاسف رقمك غير صحيح ممكن تكتبه تاني بالتوفيق
رقم الجلوس 12324 محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 12324 محافظه المنوفيه قريه سنجرج مدرسه عمر ابن الخطاب
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 36.5 27 36.5 30.5 201.5 30 15.5 16.5
السلام عليكم انا اسمى بسملة عماد الدسوقى
المدرسة / الشهيد جلال با الحامول با المنوفبة
رقم الجلوس/
الرقم
السلام عليكم انا اسمى بسملة عماد الدسوقى
المدرسة / الشهيد جلال با الحامول با المنوفبة
رقم الجلوس/13376
رقم الجلوس/
الرقم
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 12.5
رياضيات 8
دراسات اجتماعية 9
علوم 5.5
مجموع 57.5
دين 13
كمبيوتر 3.5