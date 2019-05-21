نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، حيث تتميز نتائج محافظة المنوفية بأنها تحتل مراكز متقدمة في ترتيب النتائج على مستوي جميع المحافظات سواء كان على مستوي التعليم الابتدائي أو الإعدادي.

اقتربت مديريات التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية، ومن المتوقع إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع القادم، عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية



حيث تعود أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية برقم الجلوس، أنها تعد سنه فاصله حيث أنها أخر سنة تعلمية في مراحل التعليم الأساسي، وعلى أساس المجموع الذي يحصد عليه الطالب في نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي، هي المحدد الرئيسي لمصير الطالب في المرحلة الثانية من التعليم وهي مراحلة الثانوي، سواء إذا كانت ثانوية عامة أو تجاري أو صناعي.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لجميع طلاب الإعدادية بالمنوفية ، كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، www.monofeya.gov.eg، فور اعتمادها من جانب المحافظ، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 خلال نهاية الأسبوع القادم، وبالتوفيق لجميع الطلاب.

تيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

حيث يرصد قسم أخبار التعليم بموقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية لحظة بلحظة، حيث سيتم عرض النتيجة من خلال هذا المقال فور اعتمادها من محافظ المنوفية، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على درجات عالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني بلغ 62 ألفا 963 طالب، وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات 62 ألفا 825 طالب، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالب

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

حيث أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه من المقرر أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن عملية امتحانات إعدادية المنوفية تمت من دون حدوث أي شكاوى من جانب الطلاب.

متابعة نتيجة إعدادية المنوفية

تم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الأسبوع الماضي.

من المقرر البدء في تصحيح مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال ساعات.

انتهت امتحانات نتيجة إعدادية المنوفية اليوم الخميس بجميع الإدارات التعليمية.

أكد مختار شاهين، وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين خاضوا امتحانات الترم الأول 64 ألفًا و793 طالبًا وطالبة.

اعتمد محافظ المنوفية نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 برقم الجلوس والاسم ( من هنا )

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية الترم الأول 2019 بنسبة نجاح 82,11 %

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