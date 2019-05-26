نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة بالاسم ورقم الجلوس “الصف الثالث الإعدادي ” رابط استعلام عبر مديرية التربية والتعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة، بلغ عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني أوجها فقد تأخر ظهور النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات، حيث تقدم طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ منذ أكثر من أسبوعين وقد انتهت امتحانات الإعدادية منذ أيام كثيرة.

ومنذ ذلك الحين ونحن في انتظار أي خبر من وزارة التربية والتعليم حول موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني، وذلك لكي يطمئن أولياء أمور الطلبة والطالبات على مستقبل أبنائهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة

ومن الجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب، حيث أنها تقوم بختام مرحلة التعليم الأساسي، وتؤهله لمرحلة تعليمية ودراسية جديدة وهي المرحلة الثانوية. وقد تسائل الكثيرون عن أسهل طريقة للحصول على نتائج الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وقد أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية على أنه حرصاً من الوزارة على توفير كافة سبل الراحة لأولياء الأمور والطلبة والطالبات.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة

يمكن الحصول على النتائج الخاصة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم برقم الجلوس الخاص بالطالب، واسمه، بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب للمدرسة والانتظار في طوابير طويلة، وتضيع الوقت والجهد، والذي تعلم الوزارة بأنه ثمين جدا بالنسبة للجميع، مع خالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

← إقرأ أيضاً: