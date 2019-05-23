نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة وجميع المحافظات برقم الجلوس والاسم

ينتظر طلاب المرحلة الإعدادية في كل محافظات الجمهورية ظهور نتيجة الشهادة في الساعات القليلة المقبلة، ويدعون الله بالتوفيق والنجاح للحصول على أعلى الدرجات الممكنة في هذه المرحلة المهة التي تحدد مصائرهم بشكل كبير خاصة وأنها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية

طبقاً لتصريحات مسئولي وزارة التربية والتعليم، فإن النتيجة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة حيث انتهى المعلمون من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات ويتبقى اعتماد النتيجة بعد المراجعة وتصديق وزير التربية والتعليمم عليها م الإعلان الرسمي.

وستكون نتيجة الشهادة الإعدادية، الترم الثاني متاحة هنا بإذن الله بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها ويمكن لطلاب تلك المرحلة ترك أسمائهم أو أرقام جلوسهم في تعليق ونحن سنحاول جلب النتيجة الكاملة لهم في رد على التعليق.

وتتمنى أسرة “نجوم مصرية” التوفيق والنجاح لكل طلاب الشهادة الإعدادية في مصر والحصول على أعلى الدرجات للالتحاق بالثانوية العامة أو الفروع الأخرى التي يرغبون بها.

كيف أعرف إذا كانت نتيجة الإعدادية في محافظتي ظهرت أم لا؟

يمكنك الضغط على اسم محافظتك من القائمة التالية لمعرفة ظهور النتيجة من عدمه، حيث إذا تحول اسم المحافظة إلى رابط وفتح في صفحة جديدة فمعناه أن النتيجة ظهرت بالفعل في تلك المحافظة، أما إن لم يتحول إلى رابط فمعناه أن الوزير لم يعتمد النتيجة فيها ولم تظهر بعد.

وسننشر الآن قائمة تضم جميع محافظات جمهورية مصر العربية وسنقوم بالتحديث لحظياً حال ظهور النتيجة في أي من تلك المحافظات، ويمكنك إعادة تحميل الصفحة (ريفريش) للتأكد من وجود تحديثات أو ظهور نتيجة من عدمه.

قائمة النتيجة في محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة | نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بور سعيد | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة جنوب سيناء | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الاحمر | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة اسوان | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الأقصر | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة السويس | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بني سويف.

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