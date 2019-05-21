اعرف نتيجة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية برقم الجلوس-بوابة نتائج التعليم الأساسي

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية والتي تعد محط اهتمام وأنظار جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، بمجرد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني في جميع المحافظات، خلال نهاية الأسبوع الحالي، ويشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم يتم توزيعها بعد اعتمادها بـ 24 ساعة في جميع المدارس، من جانب المحافظة كما يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.
حيث انتهي الطلاب من امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو بجميع المحافظات، وبدأت مرحلة انتظار النتائج.
اعتمد محافظ الإسكندرية نتيجة الإعدادية وجاري رفعها عبر موقع المحافظة ( من هنا)
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية
نتابع معكم لحظه بلحظة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 القاهرة والإسكندرية ، وذلك في إطار حرص موقع نجوم مصرية على تلبية احتياجات ورغبات جميع القراء سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 ونتائج إعدادية الإسكندرية الترم الأول من خلال هذا التقرير فور اعتمادها.
كما سنتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة والإسكندرية، ونشر جميع التقارير الصحفية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
أكدت مديريه التربية والتعليم بمحافظه القاهرة، أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، خلال بداية الأسبوع بعد القادم في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم رفع نتائج إعدادية القاهرة 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي و مديريه القاهرة التعليمية.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية
حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية من أهم نتائج الشهادة الإعدادية التي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنها تعد هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي بعد أن تم إلغاء نتيجة الشهادة الابتدائية، ويشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الأول تتكون من 140 درجة، يتم توزيعها على خمس مواد وهم (اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية)
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
- الدخول إلي مديريه القاهرة التعليمية
- الدخول إلي موقع بوابه نتائج التعليم الأساسي
- اختيار نتائج الطلاب
- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
- الدخول إلي البوابة الإلكترونية لمحافظه الإسكندرية
- اختيار نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتيجة
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة والإسكندرية
- حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 حوالي مليون ونص طالب.
- بدأت امتحانات الترم الثاني لنتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الحالي .
- من المقرر استمرار امتحانات نتائج الإعدادية 2019 حتى نهاية الأسبوع الحالي.
- ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي
- انهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)
التعليقات
عمر علاء الدين رمضان احمد محافظة الجيزة مدرسه المنال. 919
الاسم.ايه سامي محمد خليفه جاد رقم الجلوس113088 محافظه القاهره
الا سم ايه سامي محمد خليفه رقم الجلوس113088 محافظه القاهره
سيد احمد سيد بخيت رقم الجلوس 108448
مينا زكريا انور محافظه القاهره رقم الجلوس 111178
سجود صلاح فرج جاد 150908 القاهره
سجود صلاح فرج جاد الكريم رقم الجلوس 150908 القاهره
مريم عوض محمد حسين عوض
62248
محافظه القاهره
مريم عوض محمد حسين عوض ابوستيت
62248
بافلي بطرس متري
189454
روان محمد سالم حسن القاهره رقم جلوس ٢٧٩٢٢ مدرسه الايمان
مدرسه الأيمان
روان محمد سالم حسن محافظه القاهره رقم جلوس
٢٧٩٢٢
مدرسه الايمان
رقم الجلوس 15338
67212 الاسكندرية
معرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي حسن نبيل عبداللطيف ١١١٨اسكندرية
مازن محمد حسن عبده
70053
تبارك هاني سعيد رمضان١٨٣٠٢٣
محمد السيد محمود أحمد
93835
الإسكندرية
محمد السيد محمود أحمد
رقم الجلوس 93835
محافظة الاسكندرية
يوسف إسلام محمود
رقم جلوس:152081
يوسف إسلام محمود
رقم الجلوس:152081
محافظه القاهره
٣٣٠٦٦ محافظه القاهره
1834
الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية رقم الجلوس 30376
الرجاء نتيجة، الشهادة الاعدادية في اقرب وقت محافظة الاسكندرية 108541. اية حسين جمال الدين
٦٩٦٢٨ مريم حسان محافظه القاهره
٦٩٦٢٨ مريم حسان
٢٧٣٨٠
حضرتك أي محافظة
٦٩٦٢٨
جود طارق مصطفى محمد رهيبه
رقم الجلوس: 71310
عائشة محمد احمد قبيصى مدرسة فاطمة الزهراء الحكومية بالاسكندرية رقم الجلوس 2060
عائشة محمد احمد قبيصى مدرسة فاطمة الزهراء الحكومية بالإسكندرية رقم الجلوس 2060
2060
٦٢٥٩٩ محافظة الإسكندرية
60918
نتيحة الصف الثلث الاعدادى دور الثانى ثهرت
اعداديه القاهره 328851
528851 اعداديه القاهره
ف
فاطمه عبد السلام محمود محمود
عمر وائل زكريا على
رقم الجلوس 201 محافظه القاهره
محافظة القاهرة. 430688
اكتب تعليقك هنا…عمر محمد مغاوري 398
306304 محمد سعيد محمد حموده
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 52
لغة اجنبية 37.5
رياضيات 34
علوم 31.75
دراسات اجتماعية 28
المجموع الكلي 183.25
محمد سعيد محمد حموده 306304
17037 محافظه المنيا وشكرا
320236
الرقم ليس صحيح
ندى محمد بدر 544430
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 78.5
لغة اجنبية 58
رياضيات 56
علوم 39
دراسات اجتماعية 36.5
المجموع الكلي 268
حضرتك محافظة القاهرة أم الإسكندرية
امين وليد منصور امين
رقم الجلوس أية
30640علي عصام