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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية – سجل الاسم ورقم الجلوس واعرف نتيجة الإعدادية قبل الجميع

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية – سجل الاسم ورقم الجلوس واعرف نتيجة الإعدادية قبل الجميع
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية عبر موقع الشرقية توداي برقم الجلوس، بعد أن انتظارها الطلاب فارغ الصبر من أجل جني ثمار تعبهم خلال عام كامل، ومعرفة مصير مسيرتهم التعليمية هل سيقوموا بالالتحاق بالثانوية العامة أم الفنية، ولهذا نرصد معكم جميع أخبار نتيجة إعدادية الشرقية 2019 خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية

من المقرر أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالشرقية في الوقت الحالي، ليتم بعد ذلك رفعها لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، لجميع الإدارات التعليمية، ومنها إدارة تعليمية بالشرقية الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، العاشر من رمضان، أولاد صقر، بلبيس، فاقوس ، ديرب نجم، الإبراهيمية، كفر صقر.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • لطلاب الصف الثالث الإعدادي للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجتك قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

موقع الشرقية توداي

حيث يعد موقع الشرقية توداي، من أهم المواقع التي يتم خلالها إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني، كما يتم رفع نتائج إعدادية الشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال :

  • الدخول إلى موقع الشرقية توداي
  • الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية 2019
  • إدخال رقم الجلوس
  • الضغط على زر عرض النتيجة
  • لتظهر نتيجة إعدادية الشرقية 2018 بالتفصيل.

أخبار نتيجة إعدادية الشرقية

  • انطلقت امتحانات الترم الثاني بالشرقية من يوم الأحد وستستمر حتى يوم الخميس.
  • انتهي طلاب إعدادية الشرقية الخميس من امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي.
  • وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم رفع نتيجة إعدادية الشرقية على وزارة التربية والتعليم بالشرقية.
  • من المتوقع ارتفاع نسب نجاح نتيجة الإعدادية الشرقية 2019، خلال أخر العام.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 23
      العلــوم 20 17.5
      درجات المواد التى لا تضاف للم

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 8.5
      مجموع الرياضيات 30 21
      العلــوم 20 19

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 12.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 8.5
      الهندسة 15 8
      مجموع الرياضيات 30 16.5
      العلــوم 20 11.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 18

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 19.5

  18. الاسم /عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم
    رقم الجلوس /١٥٩٣٩
    إدارة غرب الزقازيق التعليمية
    مدرسة كفر الحمام الاعدادية

    رد

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 8.5
      مجموع الرياضيات 30 21.5
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 29.5
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 13.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 1
      الهندسة 15 1
      مجموع الرياضيات 30 2
      العلــوم 20 1.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 15
      اللغه الانجليزيه 30 19.5
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 18.5
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 31
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 24
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 24.5
      العلــوم 20 17

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 18.5

  28. الاسم /حسن علاء حسن عباس رقم الجلوس / 4617 مدرسة / احمد حسين الجبالى محافظة / الشرقية [ الزقازيق ] ادارة / شرق التعليمية

    رد

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 26.5
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 22.5
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 16.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 22.5
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 25
      العلــوم 20 17

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 30.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 23
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 22
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 16.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 29
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 15
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 30
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 12
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 30.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 24
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 29
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 25
      الدراسات الاجتماعيه 20 7
      اللغه الانجليزيه 30 8.5
      الجبر 15 8
      الهندسة 15 4
      مجموع الرياضيات 30 12
      العلــوم 20 11

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 25
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 29
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 31
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 24
      الجبر 15 8
      الهندسة 15 5.5
      مجموع الرياضيات 30 13.5
      العلــوم 20 16

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 18.5

  111. شهاده الصف الثالث الاعدادي
    الاسم عربي محمد عبدالله أحمد عوض الله
    محافظه الشرقيه
    أدراه أبو كبير العلميه
    رقم الجلوس 15250

    رد

    1. مياده طلعت احمد محمد اسماعيل اسم الطالب
      107097 رقم الجلوس
      فاقوس الرسمية للغات المدرسة
      75 عربى
      60 انجليزى
      40 دراسات
      30 جبر
      30 هندسة
      60 رياضيات
      38 علوم
      273 المجموع
      36 التربية الدينية
      14.5 الحاسب
      17 تربية فنية
      46 مستوى اول
      39 مستوى ثانى
      ناجح

    1. اسلام بهاء محمد حسن مصطفى اسم الطالب
      37522 رقم الجلوس
      المنير ع بنين المدرسة
      74 عربى
      59 انجليزى
      40 دراسات
      28 جبر
      28.5 هندسة
      56.5 رياضيات
      39 علوم
      268.5 المجموع
      34.5 التربية الدينية
      17.5 الحاسب
      12 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. محمود احمد مبروك غنيمى ابراهيم اسم الطالب
      24383 رقم الجلوس
      الشهيد احمد السيد فهمى المدرسة
      67 عربى
      49 انجليزى
      40 دراسات
      24 جبر
      24.5 هندسة
      48.5 رياضيات
      34 علوم
      238.5 المجموع
      35 التربية الدينية
      10.5 الحاسب
      16 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. زاد احمد السيد موسى البسييونى اسم الطالب
      20200 رقم الجلوس
      بلبيس ع بنات القديمة المدرسة
      75 عربى
      59 انجليزى
      38.5 دراسات
      28 جبر
      28 هندسة
      56 رياضيات
      39 علوم
      267.5 المجموع
      32.5 التربية الدينية
      12.5 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح الحالة

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