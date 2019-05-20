نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية – سجل الاسم ورقم الجلوس واعرف نتيجة الإعدادية قبل الجميع

نترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية عبر موقع الشرقية توداي برقم الجلوس، بعد أن انتظارها الطلاب فارغ الصبر من أجل جني ثمار تعبهم خلال عام كامل، ومعرفة مصير مسيرتهم التعليمية هل سيقوموا بالالتحاق بالثانوية العامة أم الفنية، ولهذا نرصد معكم جميع أخبار نتيجة إعدادية الشرقية 2019 خلال هذا التقرير.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية
من المقرر أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالشرقية في الوقت الحالي، ليتم بعد ذلك رفعها لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، لجميع الإدارات التعليمية، ومنها إدارة تعليمية بالشرقية الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، العاشر من رمضان، أولاد صقر، بلبيس، فاقوس ، ديرب نجم، الإبراهيمية، كفر صقر.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- لطلاب الصف الثالث الإعدادي للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجتك قبل الجميع.
موقع الشرقية توداي
حيث يعد موقع الشرقية توداي، من أهم المواقع التي يتم خلالها إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني، كما يتم رفع نتائج إعدادية الشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.
ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال :
- الدخول إلى موقع الشرقية توداي
- الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية 2019
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر نتيجة إعدادية الشرقية 2018 بالتفصيل.
أخبار نتيجة إعدادية الشرقية
- انطلقت امتحانات الترم الثاني بالشرقية من يوم الأحد وستستمر حتى يوم الخميس.
- انتهي طلاب إعدادية الشرقية الخميس من امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي.
- وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم رفع نتيجة إعدادية الشرقية على وزارة التربية والتعليم بالشرقية.
- من المتوقع ارتفاع نسب نجاح نتيجة الإعدادية الشرقية 2019، خلال أخر العام.
التعليقات
محمود احمد محمود علي ٨١٥٩٠
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 23
العلــوم 20 17.5
درجات المواد التى لا تضاف للم
الاسم :فاطمه صالح محمد محمد على ابراهيم
رقم الجلوس:37376
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 21
العلــوم 20 19
73592
النتيجه ظهرت ولا
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 14
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 18.5
116886
محمد صلاح محمد عبدالقادر هيكل
116886
درجات المواد
اللغه العربيه 40 12.5
الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 8
مجموع الرياضيات 30 16.5
العلــوم 20 11.5
88607 اميره السيد عبد العاطي
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 18
٨٩٦٣٦
18197 محافظة الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 19.5
الاسم احمد السىد احمد السىد رقم الجلوسى 8951مدرسه هرىه رزنه الاعددىه المشتركه
8951
الاسم / حسن احمد اسماعيل ابراهيم
رقم الجلوس/17912
مركز الزقازيق
رقم الجلوس 4550 الشرقیه
منى هانى فتحى جابر
58053
مركز ابو حماد التعليميه
زياد هاني عبدالحميد حفني مدرسه طلعت حرب الاعداديه بنين بلبيس الشرقية رقم الجلوس 23713
زياد هاني عبدالحميد حفني رفاعي مدرسه طلعت حرب الاعدادية بنين بلبيس الشرقيه رقم الجلوس 23713
محمد جمعه عثمان /54150
51379 محافظة الشرقية
رحمه محمد احمد السيد محمد اداره فاقوس رقم الجلوس 102045
الاسم /عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم
رقم الجلوس /١٥٩٣٩
إدارة غرب الزقازيق التعليمية
مدرسة كفر الحمام الاعدادية
الاسم ناريمان شريف سعيد عبدالحميد حمزه رقم الجلوس 6170 محافظه الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 13
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 21.5
العلــوم 20 15.5
احمد حسن السيد غريب بركات
رقم الجلوس 16827
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 29.5
العلــوم 20 20
يوسف محمد سلامة مصطفي رقم الجلوس 23613
درجات المواد
اللغه العربيه 40 13.5
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 1
الهندسة 15 1
مجموع الرياضيات 30 2
العلــوم 20 1.5
ندى نبيل فاروق عبد المقصود محمد رقم الجلوس 82030 محافظة الشرقية 2019
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 18.5
العلــوم 20 15.5
محمداحمدعبدالحميد4861. محافظه الشرقية إدارة شرق التعليميةبالزقازيق
درجات المواد
اللغه العربيه 40 31
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 13
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 17
محمد احمد عبدالحميد رقم الجلوس4861. محافظة الشرقية إدارة شرق التعليمية بالزقازيق مدرسة عبداللطيف حسانين
محمد شعبان عبد الحليم رقم الجلوس ٢٦٢٦
ملك عبد الله يوسف /رقم جلوس/5153
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 18.5
السيد عقل السيد المحموديه ههيا شرقيه
الاسم /حسن علاء حسن عباس رقم الجلوس / 4617 مدرسة / احمد حسين الجبالى محافظة / الشرقية [ الزقازيق ] ادارة / شرق التعليمية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 19
منة الله هشام صابر السيد
22361
اداره القنايات التعليمية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 17.5
89800 محمد صلاح اسماعيل كفر صقر مدرسة الصورة
سلمى عصام سليم محمد الهادى
رقم الجلوس ١٤٧٢٢
ادارة غرب الزقازيق التعليميه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 15.5
سلمى عصام سليم محمد الهادى
رقم الجلوس ١٤٧٢٢
ادارة غرب الزقازيق
محمد صادق عبد المنعم مصطفى
٢١٩٦٥
إدارة القنايات٧ التعليمية
محمد عادل فتحي رقم الجلوس ١١٥٧٠
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 22.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 16.5
هبه محمد رقم الجلوس٩٧٧٣١
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 22.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 17
18901
درجات المواد
اللغه العربيه 40 30.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 23
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 18
محمد ياسر السيد موسى منصور ادارة ابوحماد 58081
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 16.5
رقم الجلوس:٧٠٦٧٢
٨٥٧٧٢ محافظة الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19.5
محمد النجدي
محمد.
الاسم / زياد محمد فوزي محمد
رقم الجلوس/43904
مدرسة /السادات الاعداديه بنين
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 18
الاسم : زياد محمد فوزي محمد
مدرسة : السادات ع بنين
إدارة منيا القمح التعليمية
رقم الجلوس : 43904
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 18
مصطفي مسعد مصطفي عمر الدق
رقم الجلوس48429
ادارة منيا القمح
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 18.5
الاسم نورهان عبدالسلام ابرهيم عبدالسلام مدرسة محمد فريد كفر الصعيدي منيا القمح شرقيه رقم الجلوس49426
عهد سليمان حسن سليمان إدارة الحسينية محافظة الشرقية مدرسة سلامة دبور رقم جلوس 108712
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 29
العلــوم 20 20
ايهاب احمد عوض الله الشرقيه
رقم الجلوس. 67720
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33.5
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 10
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 18.5
فاقوس شرقيه
٩٤٢٨٢
الاء محمد عبدالبديع
فاقوس /شرقيه
رقم الجلوس/٩٤٢٨٢
الاسم محمد احمد محمد حسن منصور
رقم الجلوس 116353
محافظه الشرقيه
ادارة الصالحيه الجديدة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 30
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 12
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 19.5
الاسم. محمد احمد محمد حسن منصور
رقم الجلوس 116353
المحافظه الشرقيه
ادارة الصالحيه الجديده
تسنيم عبدالعزيز زهدي سيد احمد
55982
القاهره
درجات المواد
اللغه العربيه 40 30.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 18
نورا علي ابراهيم علي السيد
رقم الجلوس 53594
الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 29
العلــوم 20 17.5
نورا علي ابراهيم علي السيد
رقم الجلوس 53594
محافظة الشرقية
عمر عبد العزيز حسن عبد العزيز
مدرسة الشهيد عتريس ع بالصوالح
رقم جلوس ١٠١٥٥٣
طه عمران مدرسه الشهيد عتريس الصالح ١٠١٥٢٨
انا أسمى دنيا محمد أحمد رجب
رقم جلوسى 8803
محفاظ الشر قية مدرستى هريات رزرية الاعدادي امشترك
درجات المواد
اللغه العربيه 40 25
الدراسات الاجتماعيه 20 7
اللغه الانجليزيه 30 8.5
الجبر 15 8
الهندسة 15 4
مجموع الرياضيات 30 12
العلــوم 20 11
محمود السيد عبد الحميد 114499
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 19
محمود السيد عبد الحميد حسن 114499
ايمن فيصل نصير حسن اسم الطالب ٨٤٩٣٧رقم الجلوس مدرسة ابوعمرو الاعداديه مركز ابو كبير الشرقية
ايمن فيصل نصير حسن اسم الطالب ٨٤٩٣٧رقم الجلوس مدرسة ابو عمرو الاعداديه مركز ابو كبير الشرقيه
ايمن فيصل نصير حسن اسم الطالب ٨٤٩٣٧رقم الجلوس مدرسة ابوعمرو الاعداديه مركز ابو كبير الشرقيه
81983 انا من ابوكبير
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 29
العلــوم 20 20
اسمي هالة جودة محمود رقم الجلوس 47779مدرسة كفر شلشلمون الاعدأدية مركز منيا القمح ارجو السرعة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 31
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 8
الهندسة 15 5.5
مجموع الرياضيات 30 13.5
العلــوم 20 16
حسن سلامة ابوسريع إبراهيم ورقم الجلوس 55254
ادارة أبوحماد التعليمية مدرسة الجعفرية الإعدادية تعليم أساسي
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 13
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 20
الأسم / حسن تامر حسن محمد
رقم الجلوس / 1666
مدرسة الفتح الرسميه للغات
إدارة بلبيس التعليميه
علي هاني علي محمد مصطفي
محافظه الشرقيه
مركز الحسينية
رقم الجلوس 112273
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 20
رقم جلوسى 60148
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 18.5
خيري اشرف خيري 86514
ليلي حازم محسن محمد سليمان
ميرنا محمد عبدالعزيز محمد منصور
رقم الجلوس 29932
ميرنا محمد عبد العزيز محمد منصور
رقم الجلوس 29932
مدرسة شبرا النخلة الاعداديه بنات
عبدالحليم محمد صابر 48337
نتيجه 3 اعدادى محافظه الشرقيه مركز بلبيس ظهرت
السيده تامر حلمى
مشتول السوق شرقيه
رقم جلوس 40350
اداره مشتول السوق
الاسم،
نرمين مهدي السيد عبد الهادي
رقم الجلوس
57967
إدارة أبو حماد التعليمية
فرح أحمد محمد محمود محمد
رقم الجلوس 5111
مدرسة عبداللطيف حسانين ادارة شرق
فرح أحمد محمد محمود محمد رقم الجلوس 5111
يوسف ربيع السيد حسين
رقم الجلوس..١١٩٧٨
مدرسه النجدي الاعداديه
محافظه الشرقيه
الرقم/79839
بسمله محمد ابو حسين عبد القادر
ندا صلاح فتحى عبدالرحمن معهد كفرصقر رقم الجلوس ٦٧
انا عايزه شهد فوزي امام رقم الجلوس 109
محمد السيد محمد أسيد عبد الرحمن
رقم الجلوس 79503
نانسي فهمي احمد ٥٦٢٩٩
ادارة ابو كبير التعليمية الشرقية 79841
انت عماد صح
محمد سمير احمد رقم الجلوس 124 مدرسة كفر ابو دقن
اسراء جوده حسن البليهي
رقم الجلوس ١٠٢
اولي اعدادي
9046
عبدالرحمن سامح اسماعيل
48
رحمه ابراهيم عبدالسلام
رقم الجلوس 235282
العاشر من رمضان معهد روحيه الجندي
انا عيزه نتيجه بسنت علاء حمدي رقم الجلوس 70
محمد محروس محمود
احمد عبدالحليم خيري عبدالحليم رقم الجلوس 45767 مدرسه بندف الإعدادية المشتركة إدارة منيا القمح
احمد عبدالحليم خيري عبدالحليم مدرسه بندف الإعدادية المشتركة رقم الجلوس 45676
نور طارق
رقم الجلوس11181
رحاب السيد عمران78017
دعاءالسيدالسيداحمد رقم الجلوس ٢٣٦٢٢٣
شهد إسماعيل محافظة الشرقية رقم الجلوس 364
الصفحة الثاني مدرسة الإعدادية بنات طحا المرج
سلمي السيد محمد عبد الحليم
رقم الجلوس ١٣٦
سلمي السيد محمد عبد الحليم
سلمى السيد محمد عبدالحليم
رقم الجلوس ١٣٦
ادهم محمد محمد متولي
9
محافظه الشرقيه
ادهم محمد محمد متولي
منير هيثم محمد منير تانية اعدادى محافظة الشرقية رقم جلوسى 441
محمد عبدالنبي ربيع محمد.
رقم الجلوس 56921
529 الاسم منه علاء فتحي عوض. محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 529 الاسم منه علاء فتحي عوض الصف الثاني الاعدادي
ندي محمد عبدالرؤف احمد خليل الصف الاول الاعدادي225
فاطمة محمد نجدى محمد رقم الجلوس 169
559
115
رقم الجلوس
115
1 ع
الاسم /احمد سعيد احمد العناني
رقم الجلوس/90
32595
شهاده الصف الثالث الاعدادي
الاسم عربي محمد عبدالله أحمد عوض الله
محافظه الشرقيه
أدراه أبو كبير العلميه
رقم الجلوس 15250
رقم الجلوس 107097
مياده طلعت احمد محمد اسماعيل اسم الطالب
107097 رقم الجلوس
فاقوس الرسمية للغات المدرسة
75 عربى
60 انجليزى
40 دراسات
30 جبر
30 هندسة
60 رياضيات
38 علوم
273 المجموع
36 التربية الدينية
14.5 الحاسب
17 تربية فنية
46 مستوى اول
39 مستوى ثانى
ناجح
37522
اسلام بهاء محمد حسن مصطفى اسم الطالب
37522 رقم الجلوس
المنير ع بنين المدرسة
74 عربى
59 انجليزى
40 دراسات
28 جبر
28.5 هندسة
56.5 رياضيات
39 علوم
268.5 المجموع
34.5 التربية الدينية
17.5 الحاسب
12 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
الإسم/محمود أحمد مبروك غنيمي ابراهيم
اداره /بلبيس التعليمية
رقم الجلوس/24383
محمود احمد مبروك غنيمى ابراهيم اسم الطالب
24383 رقم الجلوس
الشهيد احمد السيد فهمى المدرسة
67 عربى
49 انجليزى
40 دراسات
24 جبر
24.5 هندسة
48.5 رياضيات
34 علوم
238.5 المجموع
35 التربية الدينية
10.5 الحاسب
16 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
مدرسة السلام الاعدادية بنات بدار السلام
تحى مصر ام الدنيا
20200
زاد احمد السيد موسى البسييونى اسم الطالب
20200 رقم الجلوس
بلبيس ع بنات القديمة المدرسة
75 عربى
59 انجليزى
38.5 دراسات
28 جبر
28 هندسة
56 رياضيات
39 علوم
267.5 المجموع
32.5 التربية الدينية
12.5 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح الحالة