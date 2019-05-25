نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة برقم الجلوس- روابط مباشرة لنتائج 3 إعدادي الترم الثاني

نتابع معكم أعزائي طلاب وطالبات ثالثة إعدادي أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم جميع المحافظات الدقهليه والشرقية والبحيرة وسيتم نشر روابط نتائج الطلاب فور اعتمادها من جانب كل محافظ، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وموقع الشرقية توداي وموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية والبحيرة، حيث انتهت الامتحانات بجميع المحافظات منذ ساعات وتم البدء في تصحيح النتيجة.
نترقب مع طلاب ثالثة إعدادي إعلان نتيجة الإعدادية في جميع المحافظات خلال الأسبوع الحالي، خاصة عقب إعلان أغلب المحافظات انتهائها من تصحيح نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة
حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الماضي، لتبدأ أعمال التصحيح والكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة خلال بداية الأسبوع القادم، وسط قلق وترقب من جانب الطلاب.
ولهذا يمكن لجميع طلاب وطالبات ثالثة إعدادي، بمتابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة ولجميع المحافظات، كما سيتم إعلان روابط نتائج الشهادة الإعدادية .
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية 2019 قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية
أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، قد انتهت في جميع الإدارات التعليمية، وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة إعدادية الشرقية من خلال :
- موقع مديرية الشرقية التعليمية
- البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)
- موقع الشرقية توداي
- الضغط على نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية
كما سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فور أن ستم اعتماد نتائج إعدادية الدقهلية نهاية العام من المحافظ، وينمكن للطلاب معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي :
- الدخول إلى رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
- نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على ظهر إظهار النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة
كما سنرصد معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول والتي سيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات ثالثة إعدادي الترم الثاني حوالي 97874 طالب وطالبة، ويمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية :
- البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة
- نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- الضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر النتيجة بالتفصيل
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة
- بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الماضي.
- ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال يوم 16 مايو بجميع المحافظات.
- وتم البدء في أعمال تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
- أكدت وزارة التعليم أنه تم البدء في تصحيح نتائج الامتحانات لسرعة إعلان نتائج الطلاب.
التعليقات
محمد السيد ابوالنور
حبيبه محمد رشدى صديق
شبرا الخيمه قليوبيه
فاطمه محمد فتحي عبد العظيم بحيره
احمد مجاهد عبدالشافى
30987
جمال عبد الناصر جلال 822 36
محافظة الدقهليه
ايمان وليد السيد جحا
47605
محافظة الدقهليه
ايمان وليد السيد جحا
47605
الأسم : محمد حسام محمد فتحي. الصف الاول الاعدادي. رقم الجلوس :٤١٥
ندى حلمي
28682 الدقهليه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 53.5 30 27 31.5 23.5 165.5 25 11.5 13
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
امته هنعرف نجيب النتيجه رقم الجلوس 61243
شاهدنا عبد السلام طلعت 58465
١٩٣٨ محمد علي عبد اللاه عبد الحميد القناوي الدقهلية غرب
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 53.5 35.5 47.5 37 243 32.5 10.5 16
٢٠٨٣ روان علي عبد اللاه عبد الحميد القناوي الدقهلية غرب المنصورة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 58 34.5 53 39 261 33.5 14 15
الدقهليه اداره ميت غمر التعلميه الاسم احمد عبد المنعم احمد رضوان رقم الجلوس 66711
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78.5 59 37 60 39 273.5 36 16 19
احمد عبد المنعم احمد احمد رضوان 66711
ندا محمد عبد ربه محمد علي …الدقهلية ..ادارة غرب المنصوة..مدرسة ميت محمود الاعدادية ..رقم الجلوس9452
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72 50 31 54.5 32.5 240 35 15 12