نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 : نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات القطر المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 ، نتابع معكم أبنائنا الطلاب والطالبات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني “التيرم الثاني” للعام الدراسي 2018-2019 الصف الثالث الإعدادي، نعرض عليكم المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، وذلك لسهولة الاستعلام والتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2019، والذي يتم الإعلان النتيجة من خلال هذه المواقع الرسمية.
فقد انتهت جميع أعمال الامتحانات في معظم محافظات مصر، وبهذا بدأ الطلاب يبحثون عن أخبار وموعد ظهور النتائج الصف الثالث الإعدادي، ومن خلال الجدول المرفق بهذا المقال، والذي يحتوي على جميع روابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 الفصل الدراسي الثاني
ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان تباعا عن نتائج الامتحانات التي انتهت أعمال التصحيح فيه في أكثر المحافظات، وتتم حالياً مراجعة أوراق الإجابة ورصد الدرجات ، وبعد ذلك يتم عرض النتائج على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في بجميع المحافظات لاعتمادها، تمهيدا لنشرها على موقع نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، ثم إرسالها إلى جميع المدارس لعمل قوائم بالأسماء وأرقام الجلوس ليتمكن جميع الطلاب من الإطلاع عليها.
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 وطريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية
- قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك
- عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.
- اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.
- اختار الفصل الدراسي
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة بحث عن النتائج.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم ثاني الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات
الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
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التعليقات
انا من القاهرة فى الصف الأول الاعدادى مش عارفة اجيب النتيجة رقم جلوسي 127
انا من الشرقية رقم الجلوس 74767
رقم الجلوس ٢٣٦٢٢٣ محافظة الشرقيه
السيد عيد محافظه الغربيه رقم الجلوس 31272 الصف الثالث الاعدادي المدرسه الابشيط الاعداديه المشتركه
عمر هشام فرغلي ابراهيم
29739
73554
عبدالعزيز ايمن محمد عبدالعزيز من الشرقيه رقم الجلوس 34006
نتيجه الصف الخامس الابتدائي لغات للقاهره
رقم الجلوس ١٦٧٤
رقم قومي ٣٠٧١٢٠٦٠١٠٤٦٢٤
159918 رقم الجلوس
رقم الجلوس 233451
رقم الجلوس هوا 190846 اداره شمال الجيزه
206233
نتجة الشهادة الاعدادية ادارة العجوزة
رحمة حسين صلاح الدين فريد سالم
رقم الجلوس 207012
نتيجه الصف الثالث الابتدائي
محافظه مفر الشيخ
رقم الجلوس 294
ملك عمرو احمدابوالوفا محمد
مدرسه المرازقه الابتدائيه
رقم جلوس 294
ملك عمرو احمدابوالوفا محمد
محافظه كفر الشيخ-مدرسه المرازقه الابتدائيه
الصف الثالث الابتدائي
رقم جلوس 294
مدرسة الفتح الإبتدائية بالمخانيس – رقم الجلوس 605 – ميادة عادل نصر
اكتب تعليقك هنا…373
406. محافظة كفر الشيخ
سنوافيكم بالنتيجة فور ظهوررها ان شاء الله
نتمني لكم النجاح الدائم
سوف نوافي حضراتكم فور ظهور النتيجة ان شاء الله
بالتوفيق