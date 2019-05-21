نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 : نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات القطر المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 ، نتابع معكم أبنائنا الطلاب والطالبات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني “التيرم الثاني” للعام الدراسي 2018-2019 الصف الثالث الإعدادي، نعرض عليكم المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، وذلك لسهولة الاستعلام والتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2019، والذي يتم الإعلان النتيجة من خلال هذه المواقع الرسمية.

فقد انتهت جميع أعمال الامتحانات في معظم محافظات مصر، وبهذا بدأ الطلاب يبحثون عن أخبار وموعد ظهور النتائج الصف الثالث الإعدادي، ومن خلال الجدول المرفق بهذا المقال، والذي يحتوي على جميع روابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 الفصل الدراسي الثاني



ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان تباعا عن نتائج الامتحانات التي انتهت أعمال التصحيح فيه في أكثر المحافظات، وتتم حالياً مراجعة أوراق الإجابة ورصد الدرجات ، وبعد ذلك يتم عرض النتائج على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في بجميع المحافظات لاعتمادها، تمهيدا لنشرها على موقع نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، ثم إرسالها إلى جميع المدارس لعمل قوائم بالأسماء وأرقام الجلوس ليتمكن جميع الطلاب من الإطلاع عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 وطريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك

عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.

اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.

اختار الفصل الدراسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث عن النتائج.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

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