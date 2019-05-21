 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 : نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات القطر المصري

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 : نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات القطر المصري
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 ، نتابع معكم أبنائنا الطلاب والطالبات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني “التيرم الثاني”  للعام الدراسي 2018-2019 الصف الثالث الإعدادي، نعرض عليكم المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، وذلك لسهولة الاستعلام والتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2019، والذي يتم الإعلان النتيجة من خلال هذه المواقع الرسمية.

فقد انتهت جميع أعمال الامتحانات في معظم محافظات مصر، وبهذا بدأ الطلاب يبحثون عن أخبار وموعد ظهور النتائج الصف الثالث الإعدادي، ومن خلال الجدول المرفق بهذا المقال، والذي يحتوي على جميع روابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 الفصل الدراسي الثاني

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان تباعا عن نتائج الامتحانات التي انتهت أعمال التصحيح فيه في أكثر المحافظات، وتتم حالياً مراجعة أوراق الإجابة ورصد الدرجات ، وبعد ذلك يتم عرض النتائج على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في بجميع المحافظات لاعتمادها، تمهيدا لنشرها على موقع نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، ثم إرسالها إلى جميع المدارس لعمل قوائم بالأسماء وأرقام الجلوس ليتمكن جميع الطلاب من الإطلاع عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية عام 2019 وطريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية

  • قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك
  • عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.
  • اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.
  • اختار الفصل الدراسي
  • قم بإدخال رقم الجلوس
  • اضغط كلمة بحث عن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم ثاني الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم تيرم ثاني : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي جميع المحافظات

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفال قناة ميكي ومودى وكوكي وبيبي جميع ترددات قنوات الأطفال بيبى قنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال

← إقرأ أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

  14. ملك عمرو احمدابوالوفا محمد
    محافظه كفر الشيخ-مدرسه المرازقه الابتدائيه
    الصف الثالث الابتدائي
    رقم جلوس 294

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.