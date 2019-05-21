بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس حيث سيتم رفع نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية وعبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الثاني لجميع المديريات التعليمية.
أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، وجاري رفع نتيجة الترم الثاني عبر موقع المحافظة، خلال ساعات قليلة، لتكون نتائج إعدادية الإسكندرية من أوائل المحافظات التي تظهر فيها النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية
نقدم من خلال هذا التقرير من موقع نجوم مصرية جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، من أجل توفير الجهد على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، ولهذا احفظ هذا الرابط على جهازك، من أجل معرفة نتيجة إعدادية الإسكندرية بالاسم فور اعتمادها.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- إذا كنت ترغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك، بالتوفيق لجميع الطلاب.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية
حيث تنطلق خلال الأسبوع القادم امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية وفي جميع المحافظات، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح إعدادية الإسكندرية الترم الثاتي، خلال مطلع الأسبوع القادم، وسنعرض جميع بيانات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الخاصة بموعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.
روابط نتائج إعدادية الإسكندرية
حيث سيتم نشر روابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، فور اعتمادها من المحافظة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لجميع الإدارات التعليمية وهي :
- إدارة الجمرك التعليمية
- إدارة العجمي التعليمية
- إدارة غرب التعليمية
- إدارة وسط التعليمية
- إدارة شرق التعليمية
- إدارة برج العرب التعليمية
- إدارة العامرية التعليمية
- إدارة المنتزه التعليمية
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
- حيث ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء الامتحانات غدا الخميس في جميع المحافظات.
- نترقب معكم اعتماد نتائج إعدادية الإسكندرية بعد قليل.
- تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية بمعدل نجاح 80%.
- وبلغ عدد الناجحين 64 ألف و711 طالبا وطالبة
- وبلغ عدد الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠٪ 10 طلاب
- وجاء ترتيب الإدارات التعليمية طبقا لنسب النجاح، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة العجمى التعليمية، إدارة غرب التعليمية، إدارة وسط التعليمية، إدارة المنتزة، إدارة العامرية، إدارة برج العرب التعليمية.
- قامت مديرية التربية والتعليم بتوزيع نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية على جميع المدارس.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي حتى الآن.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)
← إقرأ أيضاً:
- فحص نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري | أخبار رابط إستعلام نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 لكافة المحافظات من خلال بوابة الأزهر التعليمي برقم الجلوس
التعليقات
اميره عيد فرج عطيه38829
نتيجة الصف الثالث الاعدادي اخر العام بالاسكندرية
ياسمين رمضان نادي دياب الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس ٢٣٧٤
ياسمين رمضان نادي دياب الصف الثاني الاعدادي
فرح عبدربه محمد السيد رقم الجلوس ٢٣٩١
رحمة روميل حسن رقم جلوس ١٥٠ مدرسة زعيم السادات ٦/١
شهد ابراهيم على ..رقم جلوس .4222محافظة اسكندرية
عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن
رقم الجلوس 57421
رقم_الجلوس
عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن موسى
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
طارق بن زياد الإعدادية
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
18.5
6
15
5
9
5.5
11
9.5
9.5
الاسم آيه صبري السيد محمد
رقم الجلوس ٩٧٢٢٢
المدرسة الشهيد محمد علي المسيرى
محافظه الاسكندريه
اداره العجمي التعليميه
رقم_الجلوس
ايه صبرى السيد محمد
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
الشهيد محمد على المسيرى بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
27.5
24.5
6.5
6
14
6
12
4
8.5
شهد علي احمد حمد الله عبد الله
رقم الجلوس.٨٥٧٣٤
اداره. الجمرك
مدرسه. الانفوشي الاعداديه بنات
شيماء سعيد فتحي محمد سويلم
رقم الجلوس ١١٤٥١
محافظه الاسكندريه
العامرية
رقم_الجلوس
حمدى عماد حمدى محمد رشوان
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
د محمد حافظ غانم الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
28.5
24.5
12
13
14.5
6.5
17.5
7
13
منه الله محمد سمير
71388
_الجلوس
منة الله محمد سمير فاضل عبدالله
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
طيبة الخاصة لغات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
19.5
28.5
6
4.5
8
6
14.5
6.5
3.5
كريمه السيد محمد زكى
5690
مازن احمد بدوي بدوي بركات
٧٠٠٥١
مازن احمد بدوى بدوى بركات
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
كلية النصر القومية ( فيكتوريا ) لغات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
12.5
20.5
6
4
6
5
10.5
6.5
12
الاسم . جهاد يسرى ابراهيم على جامع
رقم الجلوس . 593
رقم_الجلوس
جهاد يسرى ابراهيم على جامع
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
الشهيد شريف محمد عمر ع بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
38
27
13
13.5
18
7
20
8.5
14
الاسم . جهاد يسرى ابراهيم على جامع
رقم الجلوس .593
الاسم .جهاد يسرى ابراهيم على جامع
رقم الجلوس .593
روان فارس السيد محمود فتيحه
ادارة المنتزه
الاسكندرية
53686
روان فارس السيد محمود فتيحه
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
عبدالخالق حسونة الإعدادية بنات ص
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
34
21.5
17
9.5
12
8
16.5
7.5
10
حسين تامر عبدالنبي
مدرسة جعفر بن ابي طالب الاعداديه
94927
حسين تامر عبد النبى السيد
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
جعفر بن ابى طالب
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
31
28
13.5
6.5
18
7
19
7
12.5
رقم الجلوس 66229
قم_الجلوس
فريال عصام محمد عرفه الخيوطى
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
الفريق سعد الدين الشاذلى الرسمية
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
36
23
11
11
17
7
14.5
5
11.5
الطالب. محمد سامح عباس احمد
رقم الجلوس ١٥٢١٠
محمد سامح عباس احمد
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
الحسينية الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
23.5
8
15.5
5
12
6
12
9.5
12.5
مازن محمد عبد الباسط
رقم الجلوس ١٦٠٨٠
النتيجه أنهى موقع
تم وضع رابط مباشر لنتيجة إعدادية الإسكندرية بالمقال
رقم_الجلوس
مازن محمد عبد الباسط منصور
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
دلتا الخاصة لغات المشتركة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
35
30
13
15
16
6
19
10
15
74252…..عمر حبشي عمر حبشي عبد النبي…..محافظه الإسكندرية
عمر حبشى عمر حبشى عمر
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
سيدى بشر الخاصة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
34.5
27.5
19.5
13
19.5
6.5
14
8
15
74252…..عمر حبشي عمر حبشي عبد النبي
عمر حبشي عمر حبشي عبد النبي….. 74252
الاسم شروق عوني محمد
محافظة الاسكندرية
اداره المنتزه التعليمية
رقم الجلوس ٥٥٠٥٧
قم_الجلوس
شروق عونى محمد سيد احمد شاهين
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
احمد بدوى الإعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
37
19
11.5
10.5
13
8
15.5
7.5
11.5
الاء شعبان زكى مرسى عطش
رقم الجلوس 50037
مدرسه ابن خلدون الاعداديه للبنات
المنتزه الاسكندريه
البريد الاكنرونى[email protected]
الجلوس
الاء شعبان زكى مرسى عطش
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
ابن خلدون الأعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
22.5
6.5
11
10.5
6
8.5
18.5
8.5
12
الاسم
عمر محمد عبد الفتاح طه الرفاعي
رقم الجلوس
91086
_الجلوس
عمر محمد عبد الفتاح طه
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
شباب المستقبل م بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
27.5
21
15.5
12
16.5
7
18
8.5
13.5
الاء شعبان زكى مرسى عطش
رقم الجلوس 50037
مدرسه ابن خلدون الاعداديه للبنات
المنتزه الاسكندريه
62804
ارجو الرد
_الجلوس
طارق احمد مدبولى جابر
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
خورشيد الإعدادية بنين م
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
35.5
28
19
14.5
16
7
20
8
14.5
رحمه عصام محمد علي عريبه رقم الجلوس ٥٥٥٦٣
الجلوس
رحمه عصام على محمد عريبه
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
البكاتوشى الإعدادية بنات ص
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
33
9.5
10
6.5
13.5
5
15
3.5
5.5
دنيآ رضـآ خمـيسـ مـحمـد آحمـد
رقم الجلوس ٣٨٧٨١
الجلوس
كيرلس ندهى سمير رضانى شنوده
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
امين الرافعي الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
25
22.5
15.5
13
19
7.5
13.5
6.5
12.5
منه هاني محمد محمد حسن
رقم الجلوس 50467
مدرسه ابن خلدون الاعدادية
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
ابن خلدون الأعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
34
24
17.5
13
16
7.5
18.5
8
13.5
نورهان جمال علي على ابو شرمة
55320
اداره غرب
نورهان جمال علي على ابو شرمة
55320
ادارة غرب
فرح الطاهر ابو غنيمه مبروك
مدرسة ابن خلدون الاعداديه الاسكندريه
ادارة المنتزه التعليميه
50363
سعيد علاء المتولي الغرباوي. رقم الجلوس 11479
الاسم\ سمر عادل منصور
المدرسة \ابن خلدون
رقم الجلوس\ 50283
حد عرف يجيب النتيجه فى اسكندريه
محمد ياسر عفيفي محمد الخولي محمد 61984
احمد نبيل علي علي محمد رقم الجلوس 63277 اريد النتيجه
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
محمد تامر
رقم الجلوس 14700
الاسم :عبدالله السيد خليل السيد
رقم الجلوس:59851
بمحافظه :الاسكندريه
المدرسه :الزعيم السادات
يوسف طاهر عبد الستار محمدين احمد
مدرسة نجع عبد الرواف الاعدادية المشتركة
الإسكندرية
125818
الاسم مصطفي هشام محمود
رقم الجلوس64221 الاسكندريه اداره المنتزه
51529
ردينة محمد سعيد عبدالمجيد محمد رقم الجلوس 663
جني رمضان عبدالعظيم محمود السيد قاسم
رقم الجلوس 8023
ادارة شرق التعليمية
مدرسه الانفوشي الاعداديه بنات للفائقات الطالبه يمنى محمد صالح احمد علي رقم الجلوس 85843
71242
أحمد سليم خليل فرج سبيته رقم الجلوس 127290
هاني فخري معوض رزق
رقم الجلوس 65478
اداره المنتزه
مدرسه عبد العال ابو الغيط
محمد ابراهيم محمد علواني ٩١٩١٣ ارجو الارسال سريعا
58837
ذياد ابراهيم عبد المجيد رقم جلوس 36232
96004
216 ياريت
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
منة صدقي محمد السيد عبدالقادر رقم الجلوس 501
عايزه نتيجة الطالب احمد محمد احمد عثمان بمدرسة الهانوفيل الضوي 2
ايات كامل اسماعيل محمود
74223
إدارة شرق
ايات كامل اسماعيل محمود
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
ام القرى الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
59.5
40.5
27.5
23.5
31
13.5
27
13
24
206
ناجح
اسلام عصام عبد العزيز رقم جلوس 85366
وليد اشرف محمدعبد الغنى 84537 الاسكندرية
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
68.5
45
33
27
33.5
13
33
14
24.5
231.5
ناجح
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة
مدرسة بلال بن رباح ادارة العجمى رقم جلوس 22285
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
بلال بن رباح
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
73
41.5
37
16
34
15
38
19.5
20.5
222
ناجح
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة
انا اسمي عبد الرحمن خالد احمد سالم إدارة شرق مدرسة عبدالله النديم رقم الجلوس٧٩٣٢٦
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
75
52.5
36.5
29
39
16
31.5
16
28.5
260.5
ناجح
مدرسة بلال بن رباح ادارة العجمي رقم الجلوس 22053
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
70.5
52
38.5
27
36.5
13
35
17.5
29
253.5
ناجح
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة
ياريت نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس هو ٨٢٥٢٦ الاسم نور محمد كامل
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
53.5
30
21
20.5
28
11
32.5
12.5
21
174
ناجح