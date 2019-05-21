بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس حيث سيتم رفع نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية وعبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الثاني لجميع المديريات التعليمية.

أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، وجاري رفع نتيجة الترم الثاني عبر موقع المحافظة، خلال ساعات قليلة، لتكون نتائج إعدادية الإسكندرية من أوائل المحافظات التي تظهر فيها النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

نقدم من خلال هذا التقرير من موقع نجوم مصرية جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، من أجل توفير الجهد على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، ولهذا احفظ هذا الرابط على جهازك، من أجل معرفة نتيجة إعدادية الإسكندرية بالاسم فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



إذا كنت ترغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية ، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك ، بالتوفيق لجميع الطلاب.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية

حيث تنطلق خلال الأسبوع القادم امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية وفي جميع المحافظات، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح إعدادية الإسكندرية الترم الثاتي، خلال مطلع الأسبوع القادم، وسنعرض جميع بيانات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الخاصة بموعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.

روابط نتائج إعدادية الإسكندرية

حيث سيتم نشر روابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، فور اعتمادها من المحافظة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لجميع الإدارات التعليمية وهي :

إدارة الجمرك التعليمية



إدارة العجمي التعليمية

إدارة غرب التعليمية

إدارة وسط التعليمية



إدارة شرق التعليمية



إدارة برج العرب التعليمية



إدارة العامرية التعليمية



إدارة المنتزه التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية

حيث ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء الامتحانات غدا الخميس في جميع المحافظات.

نترقب معكم اعتماد نتائج إعدادية الإسكندرية بعد قليل.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية بمعدل نجاح 80%.

وبلغ عدد الناجحين 64 ألف و711 طالبا وطالبة

وبلغ عدد الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠٪‏ 10 طلاب

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية طبقا لنسب النجاح، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة العجمى التعليمية، إدارة غرب التعليمية، إدارة وسط التعليمية، إدارة المنتزة، إدارة العامرية، إدارة برج العرب التعليمية.

قامت مديرية التربية والتعليم بتوزيع نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية على جميع المدارس.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي حتى الآن.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)

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