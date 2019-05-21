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بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع

كتب هبه سالم آخر تحديث
بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع
نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس حيث سيتم رفع نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية وعبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الثاني لجميع المديريات التعليمية.

أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، وجاري رفع نتيجة الترم الثاني عبر موقع المحافظة، خلال ساعات قليلة، لتكون نتائج إعدادية الإسكندرية من أوائل المحافظات التي تظهر فيها النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

نقدم من خلال هذا التقرير من موقع نجوم مصرية جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، من أجل توفير الجهد على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، ولهذا احفظ هذا الرابط على جهازك، من أجل معرفة نتيجة إعدادية الإسكندرية بالاسم فور اعتمادها.

  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
  • إذا كنت ترغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك، بالتوفيق لجميع الطلاب.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية

حيث تنطلق خلال الأسبوع القادم امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية وفي جميع المحافظات، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح إعدادية الإسكندرية الترم الثاتي، خلال مطلع الأسبوع القادم، وسنعرض جميع بيانات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الخاصة بموعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

روابط نتائج إعدادية الإسكندرية

حيث سيتم نشر روابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، فور اعتمادها من المحافظة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لجميع الإدارات التعليمية وهي :

  • إدارة الجمرك التعليمية
  • إدارة العجمي التعليمية
  • إدارة غرب  التعليمية
  • إدارة وسط  التعليمية
  • إدارة شرق التعليمية
  • إدارة برج العرب التعليمية
  •  إدارة العامرية التعليمية
  •  إدارة المنتزه التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية

  • حيث ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء الامتحانات غدا الخميس في جميع المحافظات.
  • نترقب معكم اعتماد نتائج إعدادية الإسكندرية بعد قليل.
  • تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية بمعدل نجاح 80%.
  • وبلغ عدد الناجحين 64 ألف و711 طالبا وطالبة
  • وبلغ عدد الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠٪‏ 10 طلاب
  • وجاء ترتيب الإدارات التعليمية طبقا لنسب النجاح، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة العجمى التعليمية، إدارة غرب التعليمية، إدارة وسط التعليمية، إدارة المنتزة، إدارة العامرية، إدارة برج العرب التعليمية.
  • قامت مديرية التربية والتعليم بتوزيع نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية على جميع المدارس.
  • أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي حتى الآن.
  • لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. رقم_الجلوس
      عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن موسى

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      طارق بن زياد الإعدادية

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      18.5

      6

      15

      5

      9

      5.5

      11

      9.5

      9.5

  9. الاسم آيه صبري السيد محمد
    رقم الجلوس ٩٧٢٢٢
    المدرسة الشهيد محمد علي المسيرى
    محافظه الاسكندريه
    اداره العجمي التعليميه

    رد

    1. رقم_الجلوس
      ايه صبرى السيد محمد

      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية

      الادارة
      الشهيد محمد على المسيرى بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      27.5

      24.5

      6.5

      6

      14

      6

      12

      4

      8.5

    1. رقم_الجلوس
      حمدى عماد حمدى محمد رشوان

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      د محمد حافظ غانم الاعدادية بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      28.5

      24.5

      12

      13

      14.5

      6.5

      17.5

      7

      13

    1. _الجلوس
      منة الله محمد سمير فاضل عبدالله

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      طيبة الخاصة لغات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      19.5

      28.5

      6

      4.5

      8

      6

      14.5

      6.5

      3.5

    2. مازن احمد بدوى بدوى بركات

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      كلية النصر القومية ( فيكتوريا ) لغات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      12.5

      20.5

      6

      4

      6

      5

      10.5

      6.5

      12

    1. رقم_الجلوس
      جهاد يسرى ابراهيم على جامع

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      الشهيد شريف محمد عمر ع بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      38

      27

      13

      13.5

      18

      7

      20

      8.5

      14

    1. روان فارس السيد محمود فتيحه

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      عبدالخالق حسونة الإعدادية بنات ص

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      34

      21.5

      17

      9.5

      12

      8

      16.5

      7.5

      10

    1. حسين تامر عبد النبى السيد

      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية

      الادارة
      جعفر بن ابى طالب

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      31

      28

      13.5

      6.5

      18

      7

      19

      7

      12.5

    1. قم_الجلوس
      فريال عصام محمد عرفه الخيوطى

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      الفريق سعد الدين الشاذلى الرسمية

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      36

      23

      11

      11

      17

      7

      14.5

      5

      11.5

    1. محمد سامح عباس احمد

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      الحسينية الاعدادية بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      23.5

      8

      15.5

      5

      12

      6

      12

      9.5

      12.5

    3. رقم_الجلوس
      مازن محمد عبد الباسط منصور

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      دلتا الخاصة لغات المشتركة

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      35

      30

      13

      15

      16

      6

      19

      10

      15

    1. عمر حبشى عمر حبشى عمر

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      سيدى بشر الخاصة

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      34.5

      27.5

      19.5

      13

      19.5

      6.5

      14

      8

      15

    1. قم_الجلوس
      شروق عونى محمد سيد احمد شاهين

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      احمد بدوى الإعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      37

      19

      11.5

      10.5

      13

      8

      15.5

      7.5

      11.5

    1. الجلوس
      الاء شعبان زكى مرسى عطش

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      ابن خلدون الأعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      22.5

      6.5

      11

      10.5

      6

      8.5

      18.5

      8.5

      12

    1. _الجلوس
      عمر محمد عبد الفتاح طه

      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية

      الادارة
      شباب المستقبل م بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      27.5

      21

      15.5

      12

      16.5

      7

      18

      8.5

      13.5

    1. _الجلوس
      طارق احمد مدبولى جابر

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      خورشيد الإعدادية بنين م

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      35.5

      28

      19

      14.5

      16

      7

      20

      8

      14.5

    1. الجلوس
      رحمه عصام على محمد عريبه

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      البكاتوشى الإعدادية بنات ص

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      33

      9.5

      10

      6.5

      13.5

      5

      15

      3.5

      5.5

    1. الجلوس
      كيرلس ندهى سمير رضانى شنوده

      الاسم
      ادارة وسط التعليميه

      الادارة
      امين الرافعي الاعدادية بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      25

      22.5

      15.5

      13

      19

      7.5

      13.5

      6.5

      12.5

    1. ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      ابن خلدون الأعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      34

      24

      17.5

      13

      16

      7.5

      18.5

      8

      13.5

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. ايات كامل اسماعيل محمود

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      ام القرى الاعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر

      مجموع

      الحالة
      59.5

      40.5

      27.5

      23.5

      31

      13.5

      27

      13

      24

      206

      ناجح

    1. عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر

      مجموع

      الحالة
      68.5

      45

      33

      27

      33.5

      13

      33

      14

      24.5

      231.5

      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

    1. الاسم
      ادارة العجمى التعليمية

      الادارة
      بلال بن رباح

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر

      مجموع

      الحالة
      73

      41.5

      37

      16

      34

      15

      38

      19.5

      20.5

      222

      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

    1. عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر

      مجموع

      الحالة
      70.5

      52

      38.5

      27

      36.5

      13

      35

      17.5

      29

      253.5

      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

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