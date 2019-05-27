معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم برقم الجلوس ” ثالثة إعدادي ” مديرية التربية والتعليم واليوم السابع” ترقبوا”

يبحث الأف من الطلبة والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم برقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم أن جميع نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني سيتم إعلانها عبر مديريات التربية والتعليم بنهاية الأسبوع أو بحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، أوضح مصدر مسئول أن كافة النتائج سيتم الأنتهاء منها خلال الساعات القادمة على أن تتم جاهزة واعتمادها من المحافظين بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح والتدقيق والمراجعة، لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالفيوم 2019.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم
هناك بععض الاعتراضات التي لاقتها وزارة التربية والتعليم من قبل الطلاب بخصوص أسئلة امتحانات اللغة العربية، لذا تم تشكيل لجنة مختصة حول التدقيق بالأسئلة الموضوعة ومراعاة الطلاب بوضع النتيجة، ومع مرور الوقت يزداد توتر الطلاب لمعرفة درجات نتيجة ثالثة إعدادي 2019 وتحديد المرحلة التعليمية القادمة.
سوف ننشر روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الثاني والتي سيتم إعلانها بالتتابع بدأ من نهاية الأسبوع الحالي وسوف تسبق النتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة والجيزة أولى المحافظات، وسوف يقوم موقع اليوم السابع بدور الوسيط للتحويل على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.
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نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الفيوم 2019.
سيتم توفير رابط الاستعلام قريبا حال ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالفيوم، عبر البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس وملفات PDF وقريبا سيتم تحديث جميع المعلومات حول إنهاء أعمال التصحيح لجميع الإدارات التعليمية ورفع النتيجة عبر مركز المعلومات.
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التعليقات
اسلام عبد العليم حسين احمد
18966
حسين محمود حسين عوض
احمد ايمن احمد حمزة
46577
رقم الجلوس 9641
رقم الجلوس ٢٨٢٢٢ ارجو الرد
كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه عليه رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
شهد وحيد عمران رقم الجلوس ٢٨٣٣٦
رقم الجلوس53303
11529
يا جماعة النتيجة لسه بتترفع على الموقع وهو ده الموقع بتاعها http://www.fayoum.com/natiga/2019/1/prep/prep.php?fbclid=IwAR2e_z0PBPZpm35ObXtp2B5HCsudSSrVV_395ZQGHcc6_dlDKSGz8kx3gT8
كفاية توتر النتيجة ستظهر امتا
الاسم احمد عمر عبد العزيز السيد
رقم الجلوس 177
ايه السر في اللي بيحصل
هو فيه ايه بيفصلو أ نتيجه جديده لناس معينه
رقم الجلوس 20577
يا ريت د.هاجر تبعتو
بطلوا كدب علي الطلبه
٧٨١٠ الفيوم
ومتى سوف تظهر النتيجه
رقم الجلوس ٤٧٤٨٣
النتيجة هتظهر امتا. رقم الجلوس 22297
نتيجة الشيادة الاعدادية محافظة الفيوم 2019
زينب جمعة كمال
يوسف محمد رمضان على
٧٨٧ الفيوم الاعدادي الحديثة
رقم الجلوس 58513