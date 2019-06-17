موعد ملاحق الإعدادية – استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم

موعد ملاحق الإعدادية وموعد امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات، هي ما يبحث عنه ميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح في امتحانات الدور الأول، ولهذا ننشر موعد ملاحق الصف الثالث الإعدادي 2019، كما سنتابع معكم أخبار ظهور نتائج ملاحق الإعدادية في الظهور بالمحافظات ومنها محافظة دمياط وأسوان والوادي الجديد، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات تباعا خلال نهاية الشهر القادم، كما سيتم وضع روابط نتيجة الإعدادية لجميع المحافظات برقم الجلوس عبر مواقع مديريات التربية والتعليم لتسهيل البحث والعناء على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عن نتائج الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني

من المتوقع أن يخوض طلاب الصف الثالث الإعدادي ملاحق الإعدادية خلال شهر يوليو القادم في جميع المحافظات، وسوف تستغرق فترة امتحانات الدور الثاني أسبوع كامل وبعدها يتم البدء في تصحيح نتائج الملاحق، وإعلانها خلال بداية شهر أغسطس على أقصي تقدير.

نتائج ملاحق الإعدادية 2019

يحق للطالب الالتحاق في نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية لدور يوليو إذا لم يتمكن من تجاوز الحد الأدنى للنجاح في مجموع الصف الثالث الابتدائي الدور الأول، ويبلغ هذا الحد 140 درجة، كما نشير إلى أنه في حالة رسوب الطالب في أكثر من ثلاث مواد لا يحق له الالتحاق بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، ويضطر إلى أن يعيد العام الدراسي من جديد على هذه المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني جميع المحافظات

حيث بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني جميع المحافظات في الظهور في عدد من المحافظات بداية من الأسبوع الماضي، وسط قلق وترقب من جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي للمحافظات المتبقية.

حيث اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني، بنسبة 99.89%.

كما أعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني بنسبة نجاح تصل إلى 93 %.

واعتمد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.75%.

واعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 94,80 %.

كما أعتمد اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 84.2 % .

كما اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني بنسبة نجاح 88.1% .

اعتمد عصام البديوي محافظ المنيا،نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.43%

وأعلنت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن نتيجة المرحلة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 78 %.

%. اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نتائج الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 86%.

كما اعتمد اليوم اللواء سمير صلاح أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، نتيجة إعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 88,22 % .

اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 92.69%

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 93%

اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 98.88%

أكدت إلهام أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،أن نسبة نجاح نتيجة ملاحق إعدادية الجبزة 81.2%.

نترقب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات خلال السبوع الحالي وقبل عيد الأضحى المبارك.

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات المنيا والشرقية وأسيوط خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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