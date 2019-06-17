موعد ملاحق الإعدادية – استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم

موعد ملاحق الإعدادية وموعد امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات، هي ما يبحث عنه ميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح في امتحانات الدور الأول، ولهذا ننشر موعد ملاحق الصف الثالث الإعدادي 2019، كما سنتابع معكم أخبار ظهور نتائج ملاحق الإعدادية في الظهور بالمحافظات ومنها محافظة دمياط وأسوان والوادي الجديد، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات تباعا خلال نهاية الشهر القادم، كما سيتم وضع روابط نتيجة الإعدادية لجميع المحافظات برقم الجلوس عبر مواقع مديريات التربية والتعليم لتسهيل البحث والعناء على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عن نتائج الطلاب.
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني
من المتوقع أن يخوض طلاب الصف الثالث الإعدادي ملاحق الإعدادية خلال شهر يوليو القادم في جميع المحافظات، وسوف تستغرق فترة امتحانات الدور الثاني أسبوع كامل وبعدها يتم البدء في تصحيح نتائج الملاحق، وإعلانها خلال بداية شهر أغسطس على أقصي تقدير.
نتائج ملاحق الإعدادية 2019
يحق للطالب الالتحاق في نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية لدور يوليو إذا لم يتمكن من تجاوز الحد الأدنى للنجاح في مجموع الصف الثالث الابتدائي الدور الأول، ويبلغ هذا الحد 140 درجة، كما نشير إلى أنه في حالة رسوب الطالب في أكثر من ثلاث مواد لا يحق له الالتحاق بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، ويضطر إلى أن يعيد العام الدراسي من جديد على هذه المواد.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني جميع المحافظات
حيث بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني جميع المحافظات في الظهور في عدد من المحافظات بداية من الأسبوع الماضي، وسط قلق وترقب من جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي للمحافظات المتبقية.
- حيث اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني، بنسبة 99.89%.
- كما أعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني بنسبة نجاح تصل إلى 93 %.
- واعتمد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.75%.
- واعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 94,80 %.
- كما أعتمد اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 84.2 % .
- كما اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني بنسبة نجاح 88.1% .
- اعتمد عصام البديوي محافظ المنيا،نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.43%
- وأعلنت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن نتيجة المرحلة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 78%.
- اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نتائج الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 86%.
- كما اعتمد اليوم اللواء سمير صلاح أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، نتيجة إعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 88,22 % .
- اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 92.69%
- اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 93%
- اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 98.88%
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أكدت إلهام أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،أن نسبة نجاح نتيجة ملاحق إعدادية الجبزة 81.2%.
- نترقب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات خلال السبوع الحالي وقبل عيد الأضحى المبارك.
- من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات المنيا والشرقية وأسيوط خلال الـ 48 ساعة القادمة.
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التعليقات
اية خالد
رقم الجلوس 42328
مدرسة الرواد
محافظة الجيزة
الاسم:طه مختار
رقم الجلوس:7360
محافظه:الشرقيه
اداره:العاشر من رمضان
الاسم:طه مختار عبد العليم
رقم الجلوس:7360
محافظه:الشرقيه
اداره:العاشر من رمضان
احمد محمد سلىمان رقم الجلوس 28635
01289958615
١٢٥٧٤٥ارجو الرد بسرعه
سمر ضياء الدين مصطفى ٢١٥٣٨٤محافظة الدقهليه
رشا السيد عطوة حسن
رقم الجلوس 15818
رشا السيد عطوة رقم الجلوس 15818
ليلي مجاهد عبد العظيم محمد ابراهيم
14386
المنيا
مركز سمالوط
قريه بني خالد
كريم شوقي رقم الجلوس 22889 ملاحق الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج
ليلي مجاهد عبد العظيم محمد ابراهيم
14386
نادين احمد قطب احمد رقم الجلوس٢١٠١١٨
نتيجة الاعدادية ملاحق سوهاج رقم الجلوس17881
7011محافظة سوهاج
نتيجة الشهاد الاعدداد ية الدور الثانى
ادريس بشير محمد 431980
رقم الجلوس 26056
رقم الجلوس 21809
اسماء صلاح على احمد
رقم الجلوس 4471
مدرسة كوم شقاو الاعدادية المشتركة بنات طما
الاسم:حبيبه عبدالمطلب السيد
رقم الجلوس:7379
محافظه الشرقية
اداره العاشر من رمضان
حبيبه عبدالمطلب السيد
رقم الجلوس7379
الشرقية
اداره العاشر من رمضان
الاسم:حبيبه عبدالمطلب السيد
رقم الجلوس:7379
محافظه:الشرقيه
اداره:العاشر من رمضان
استاذه هبه من فضلك ارجو الرد انا رقم جلوس ١٩٥٧ محافظة اسيوط
أريد نتيجة ملاحق تلاته اعدائك
الاسم شيماء عصام حمودة بنى سويف
اميره السيد محمدي يوسف
رقم جلوس ٩٢٧٥
عوض صابر عوض
10204
محافظه سوهاج
ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى الشرقية الاسم رؤى عبدالعزيز احمد محمد رقم الجلوس 19995
مياده خلف عطيه محافظه سوهاج .رقم الجلوس 20841
محافظة الشرقيه مركز فاقوس. 18963
رحمه صبحى السيد مرزوق عاوزة اعرف نتيجه الدور الثاني الدلنجات بحيرة مدرسة كوم زمران الاعدادية رقم الجلوس 20881
عاوز اعرف نتيجتى ثالثة اعدادى دور ثانى
رقم جلوسي. ٧٠٤٤٧٨
كريم رضا حامداسماعيل القاضى
رقم الجلوس_85276
محافظة البحيره
مدينة النابوريه
نتيجة الشهاده الاعدادية دور ثاتي البحيره 2018
احمد منتصر محمد محمود
14554
عبداللطيف احمد محمود علي رقم الجلوس19099 المنوفيه
عبداللطيف احمد محمود علي رقم الجلوس 19099
رقم الجلوس12957 محافظة المنيا مركز سمالوط
22821 البحيرة
الاسم احمد محمد عبد القالق محمد عبد الخالق رقم الجلوس 7391محفظهالشرقيه ا
مصطفي جمعه سعداوي ادريس…..البحيره 29695
محمد احمد حسن علي
الشرقيه مركز فاقوس
مدرسة قنتير
أسمي توفيق عبدالفتاح رقم جلوسي 26121 أداره رشيدالتعليميه بحيره
انا اسمي احمد أيمن احمد زيتون
اداره ادكو التعليمية
محافظه البحيره
رقم الجلوس:٢٥٠٧٦
محمد سعيد الدمرداش
البحيرة ادكو ٢٤٩٢٢
خلود يحيى على حمزه
محافظة البحيرة مركز ابو المطامير
رقم الجلوس ٢٦٣٨٤
ملاحق دور تانى تالته إعدادى
الصف الثالث الاعدادى الدور الثانى ملاحق محافظة البحيرة مركز الدلنجات
الاسم : محمد حامد محمد عكنش
رقم الجلوس : 7868
اميره رجب رقم الجلوس ٧٤٣٨ اداره العاشر من رمضان
معرفة نتيجة على السيد على مهران رقم جلوس 29683 محافظة البحيرة
لو سمحتي أ هبة
عايز اعرف النتيجة دي
95205
95255
8673
عماد فضل رقم الجلوس 20030
7665
تالته اعدادي ممكن النتيجة
إدارة هيها الشرقية
رقم الجلوس
14123
99043