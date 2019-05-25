نتيجة الشهادة الإعدادية: بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات الفصل الدراسي الثاني آخر العام 2019 ومحافظة الجيزة تسجل 81.2%

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات خلال الأيام الحالية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى عدد من مدن ومحافظات مصر، وذلك بعد أن إنهاء جميع الطلاب لأداء الامتحانات فى الشهادة الإعدادية العام والازهري وأيضا طلاب التربية الخاصة والصم والبكم وغيرهم ، حيث شهدت الامتحانات مثل كل عام اسئلة غير متوقعة لاستيضاح الطالب المتفوقين وتناولت ايضا أسئلة للطالب العادي والطالب المتوسط، ولكن كافة الاسئلة من داخل المنهج، وعقب التصريحات التى عقبة أداء الامتحانات كمان من أصعب الامتحانات جاء فى المرتبة الاولى مادة الدراسات واللغة الأجنبية والتي اشتكى منها عدد من الطلاب فور انتهاء الامتحانات.
ولكن على الجانب الآخر جاءت تلك المواد سهلة على الطلاب فى عدد من المحافظات وفقا لامتحان كل محافظة، وعلى الفور قامت المتخصصين فى التصحيح ومراجعة المواد واحتساب كافة درجات الطالبة والمراجعة الدقيقة لاحتساب كافة درجات الطالب، وحيث جاءت التصريحات من وكيل وزارة التربية والتعليم ان الفترة الحالية تشهد الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية
.كما أوضح أن عمليات التصحيح تتم بشكل سريع وسليم وفقا” للتعليمات لكافة الإدارات ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من تجمع درجات الطالب ورفعها على مواقع وزارة التربية والتعليم المتخصصة فى عرض النتائج، وأوضح عطية أنه من المقرر الانتهاء من اعمال التحصيح والمقرر الاعلان عنه نهاية الاسبوع الجاري.
ننشر نتيجة الإعدادية بالجيزة
يبحث الكثير من اولياء الامور والطلبة والطالبات خلال الفترة الحالية عن نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات حيث، ومع انطلاق مارثون الامتحانات ومعاناة الاهل والطلاب بالسباق والجدول الزمني للامتحانات وأيضا موعد اعلان النتيجة ، والذي يأتي تباعا” وفقا لكل محافظة على حدى، وفى نفس السياق أعلان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة للعام الدراسي الحالي 2018/2019،حيث تقدم لأداء امتحانات داخل المحافظة والذي بلغ نحو 146437 طالبة وطالبة حضر منهم عدد 143023 ، فقد جاءت نسبة النجاح بواقع 81.2%
نتيجة الشهادة الإعدادية
ويمكنك عزيزى الطالب بالحصول على النتيجة بسهول من خلال الخطوات السابقة أو ترك رقم الجلوس الخاص بك وتحديد الصف الاول أو الصف الثانى وذلك من خلال التعليق أسفل الموضوع ويتم رصدها اليك فورا”
روابط نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية برقم الجلوس المحافظات 2019
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسكندرية
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الغربية
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة محافظة الدقهلية
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة سوهاج من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة بني سويف من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة المنيا من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الشرقية من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة المنوفية من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية من هنا
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الأقصر من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة سوهاج من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة البحيرة
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة أسيوط من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الفيوم من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة السويس من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة شمال سيناء من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر من هنا.
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة دمياط .
- نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة بورسعيد من هنا.
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التعليقات
نيجه الصف الثانى الاعدادى
محمود محمد احمد احمد على الخواجه
رقم الجلوس 2084
مدرسه الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسميه للغات
اسماء محمود مندي احمد
رقم الجلوس 306
محافظه الجيزه
الصف الثاني الاعدادي
عايزه النتيجه
الاسم اسماء محمود مندي احمد
عايزه درجاتي برقم الحلوس والاسم
عايزة درجاتى
الاسمودعاء جمال محمود
محافظه اسيوط
رقم الجلوس 56517
روان محمد الدويني
محافظة بورسعيد المدرسة الزهور الاعداديه بنات
1762
ياريت بسرعه
أحمد غازي
اسامة ماهر عبد المنعم ابراهيم
رقم الجلوس 230
محافظة المنيااا
لو سمحت عاوز نتيجة
فاطمة صابر عبد الباسط محمد
محافظة اسيوط مركز ديردط
رقم الجلوس 8625
عايز النتيجة ورقم الجلوس4892
3220محافظه الوادي الجديد
طارق عادل احمد عبد الحميد 210953
محافظة إيه أستاذ طارق
اناعايزها ٣٥٠٢٣ محافظة كفر الشيخ
مركز بيلا محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٨
تابع معنا خلال الساعات القادمة
7567 مِـحآفظة الغربية 😉
محافظه الغربيه رقم الجلوس 3642
7567 محافظة الغربيية
نتيجه الصف الثالث الاعدداي بمحافظه كفر الشيخ مركز الرياض
انا عايزها 513396 محافظه القاهره