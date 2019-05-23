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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية, تعد من أهم المراحل التعليمة التي تهم الأسرة المصرية و لذلك يزيد الإحساس بالقلق و التوتر خلال إنتظار ظهور النتيجة عند الطالب وأسرته أيضا نظرا لأهمية هذة المرحلة التي تحدد مصير و مستقبل الطالب والطالبة وبداية لتحديد اتجاهه التعليمي, إما الإكتفاء بشهادة الدبلوم بمختلف مجلاته (التجارة,الصنايع,الزراعة) أو الإتجاة الى الاستمرار في التعليم ودخول الثانوية العامة ومنها الى الكلية التي يحلم الطالب بها و يتمنى أن يحقق من خلالها هدفه في الحصول على الوظيفة التي يتمناها.

 نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

من المنتظر خلال أيام قليلة أن يتم الإعلان عن النتيجة بجميع المحافظات الترم الثاني 2019 بكافة الإدارات التعليمية, وذلك بعد أن اقتربت من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرضيات, اللغة الإنجليزية” ونتابع معكم كل جديد عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني وسوف نعرض لكم النتائج من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظة بالإسم و رقم الجلوس لكى يستطيع كل طالب أن يحصل على نتائجه بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم, ومن هنا يمكنك معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

  • أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.
  • اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
  • اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
  • اضغط على عرض النتيجة
  • يجري حاليا الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها ومن لم يستطيع الحصول على نتيجته  بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق  فيه رقم الجلوس والاسم والمدرس، وسوف نرد عليه سريعًا بالنتيجة وبيان الدرجات يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات مع إفادتنا بالإدارة التعليمية التابع لها من أجل سرعة إفادتكم بدرجاتكم التى حصلتم عليها فور  ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة،السيد محمد عطية، أن استلام النتائج من كنترولات جميع المحافظات في مصر  بعد إتمام المراجعة و رصد الدرجات و تحديد الأوائل و من ثم إعلان النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 ثم على بوابة التعليم الأساسي
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

روابط باقي محافظات مصر.

  •  نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة الترم الثاني——–  من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني—— من هنا. ظهرت الان
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة الترم الثاني———–من هنا. ظهرت الان
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية الترم الثاني——– من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج الترم الثاني——–  من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة جنوب سيناء الترم الثاني— من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف الترم الثاني—– من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا الترم الثاني————من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح————- من هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية الترم الثاني ——–من هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية الترم الثاني——— من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القليوبية الترم الثاني——–من هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس الترم الثاني——-من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني—– من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة شمال سيناء الترم الثاني—-من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني—– من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني—— من هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة دمياط الترم الثاني———  من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الغربية الترم الثاني——— من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الثاني——— من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا الترم الثاني—– ——–من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد الترم الثاني ——-من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحيرة الترم الثاني——— من هنا.
  • نتيجة الصف الثتالث الإعدادي لمحافظة أسيوط الترم الثاني——–من هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر الترم الثاني———من هنا
  •  نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسوان الترم الثاني——–من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات (2) 30 درجة
مادة الرياضيات (1) 20 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

وسوف نتابع ونترقب معكم موعد نتيجة امتحانات الإعدادية في 23 محافظة ونعمل على عرضها فور توصلنا بالمعلومات الرسمية من الوزارة الوصية, مع متمنياتنا بالتوفيق للجميع.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

    1. لاسم: يارا ضياء السيد بيومى
      رقم الجلوس: 106705
      اسم المدرسة: الشهيد مجند نعمان رمزى الجبالى
      الدرجات

      لغة عربية 78
      لغة انجليزية 58
      جبر 27
      هندسة 25
      رياضيات 52
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 39
      مجموع 266.5
      دين 39
      كمبيوتر 17

    1. بيانات الطالب
      اسم الطالب مؤمن حارس عبدالرحمن على
      رقم الجلوس 48663
      المدرسة اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
      الإدارة التعليمية شمال الجيزة
      المجموع 188.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 67.1 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 489

    2. درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      58.50
      اللغة الانجليزية
      35.50
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      37.00
      العلوم
      25.00
      الدراسات
      32.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      25.00
      حاسب آلي
      15.00

    1. الاسم: نورهان سيد على سيد اسماعيل
      رقم الجلوس: 162760
      اسم المدرسة: ام خنا ن ع
      الدرجات

      لغة عربية 78.5
      لغة انجليزية 60
      جبر 28
      هندسة 29
      رياضيات 57
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 40
      مجموع 275
      دين 36
      كمبيوتر 1

    3. اسم: يارا ضياء السيد بيومى
      رقم الجلوس: 106705
      اسم المدرسة: الشهيد مجند نعمان رمزى الجبالى
      الدرجات

      لغة عربية 78
      لغة انجليزية 58
      جبر 27
      هندسة 25
      رياضيات 52
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 39
      مجموع 266.5
      دين 39
      كمبيوتر 17

    1. لغة عربية 78
      لغة انجليزية 58
      جبر 28
      هندسة 28
      رياضيات 56
      دراسات اجتماعية 39
      علوم 40
      مجموع 271
      دين 27.5
      كمبيوتر 15.5

    1. مريم توفيق نجيب يوسف
      رقم الجلوس: 51208
      اسم المدرسة: القاهرة الدولية الخاصة للغات
      الدرجات

      لغة عربية 61
      لغة انجليزية 54
      جبر 15.5
      هندسة 15
      رياضيات 30.5
      دراسات اجتماعية 26.5
      علوم 25
      مجموع 197
      دين 36.5
      كمبيوتر 11.5

    2. غة عربية 18
      لغة انجليزية 11
      جبر 10.5
      هندسة 15
      رياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 28.5
      علوم 15
      مجموع 98
      دين 15
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: ايات محمد عبد الصبور حسن
      رقم الجلوس: 1084
      اسم المدرسة: العديسات الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 15
      جبر 7.5
      هندسة 7.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      مجموع 81
      دين 13
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: كريم حسني محمد على
      رقم الجلوس: 15961
      اسم المدرسة: كاثوليك نجع الصياغ اعدادى
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 29
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      مجموع 133
      دين 16.5
      كمبيوتر 10

  63. الاسم : عمر محمد قاسم ابراهيم عبداللن
    المحافظه : بورسعيد
    رقم الجلوس : 2602
    المدرسه : ابن سيناء حاليا (الشهيد احمد عبد الدالي )

    رد

  72. الاسم محمد ايمن محمد ابرهيم ادارة القنطره شرق رقم اجلوس 18866 اسم المدرسه الشهيد عطيفي الاعداديه المشتركه المحافظه الاسماعليه الصف الثالث الاعدادية

    رد

  73. الاسم محمد ايمن محمد ابرهيم ادارة القنطره شرق رقم اجلوس 18866 اسم المدرسه الشهيد عطيفي الاعداديه المشتركه المحافظه الاسماعليه

    رد

    1. الاسم : فاطمه غريب علي رشوان رقم الجلوس : 3780
      المادة

      الدرجة

      عربي 34.5
      انجليزي 23.5
      دراسات اجتماعية 15.5
      رياضيات 24
      علوم 19
      المجموع الكلي

      116.5

  87. الاسم /عبد الرحمن السيد محمد السيد أحمد شهاب الدين
    رقم الجلوس /19669
    المدرسة /كفر يوسف الإعدادية المشتركة
    المحافظة /دمياط
    《ارجو من حضراتكم الرد》

    رد

    1. رقم الجلوس
      123708
      اسم الطالب
      زينب احمد خليل محمد
      المدرسة
      المصرية الإعدادية بنات
      الادارة التعليمية
      جنوب الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      34
      اللغة اجنبية
      27.5
      دراسات
      17.5
      الرياضيات
      24
      العلوم
      14
      المجموع

      الكمبيوتر
      7.5
      الدين
      12
      مجموع التربية الفنية
      7.5

  103. الاسم وفيقة عبدالجليل سالم خواندي
    محافظة الجيزة
    إدارة :٦ اكتوبر
    مدرسة الشهيد احمد محمد مسعد
    رقم الجلوس :٩٨٢٢٠
    رجاء الرد بإسرع وقت

    رد

    1. رقم الجلوس
      134652
      اسم الطالب
      رمضان هانى منير حلمى
      المدرسة
      الاخصاص الإعدادية المشتركة
      الادارة التعليمية
      الصف
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      27
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      14
      الرياضيات
      11
      العلوم
      2
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      13
      مجموع التربية الفنية
      5

    1. 157816
      اسم الطالب
      فاطمه طنطاوى خليل مغربي
      المدرسة
      جمال عبد الناصر الاعدادية بنات
      الادارة التعليمية
      الدقى
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      37.5
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      11
      الرياضيات
      28.5
      العلوم
      17
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      15
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      28209
      اسم الطالب
      عبدالله محمد سالم سويلم
      المدرسة
      ثروت عكاشة الرسمية لغات
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      34
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      17
      الرياضيات
      19
      العلوم
      18.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      9
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      123632
      اسم الطالب
      ملك شعبان عبد النبى فهيم
      المدرسة
      الزهراء الإعدادية بنات
      الادارة التعليمية
      جنوب الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      27
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      10
      الرياضيات
      17.5
      العلوم
      10.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      10
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. 85669
      رقم_الجلوس
      بسنت ايهاب سمير عبد الرازق يوسف
      الاسم
      ادارة الجمرك التعليميه
      الادارة
      الأنفوشي الإعدادية بنات
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      32.5
      21
      11
      7.5
      13.5
      8
      19
      6
      9.5

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