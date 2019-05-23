نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية, تعد من أهم المراحل التعليمة التي تهم الأسرة المصرية و لذلك يزيد الإحساس بالقلق و التوتر خلال إنتظار ظهور النتيجة عند الطالب وأسرته أيضا نظرا لأهمية هذة المرحلة التي تحدد مصير و مستقبل الطالب والطالبة وبداية لتحديد اتجاهه التعليمي, إما الإكتفاء بشهادة الدبلوم بمختلف مجلاته (التجارة,الصنايع,الزراعة) أو الإتجاة الى الاستمرار في التعليم ودخول الثانوية العامة ومنها الى الكلية التي يحلم الطالب بها و يتمنى أن يحقق من خلالها هدفه في الحصول على الوظيفة التي يتمناها.
نتيجة الشهادة الإعدادية.
من المنتظر خلال أيام قليلة أن يتم الإعلان عن النتيجة بجميع المحافظات الترم الثاني 2019 بكافة الإدارات التعليمية, وذلك بعد أن اقتربت من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرضيات, اللغة الإنجليزية” ونتابع معكم كل جديد عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني وسوف نعرض لكم النتائج من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظة بالإسم و رقم الجلوس لكى يستطيع كل طالب أن يحصل على نتائجه بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم, ومن هنا يمكنك معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس
طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.
- أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.
- اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
- اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
- اضغط على عرض النتيجة
- يجري حاليا الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها ومن لم يستطيع الحصول على نتيجته بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق فيه رقم الجلوس والاسم والمدرس، وسوف نرد عليه سريعًا بالنتيجة وبيان الدرجات يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات مع إفادتنا بالإدارة التعليمية التابع لها من أجل سرعة إفادتكم بدرجاتكم التى حصلتم عليها فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتك.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات.
صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة،السيد محمد عطية، أن استلام النتائج من كنترولات جميع المحافظات في مصر بعد إتمام المراجعة و رصد الدرجات و تحديد الأوائل و من ثم إعلان النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 ثم على بوابة التعليم الأساسي
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس
روابط باقي محافظات مصر.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة الترم الثاني——– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني—— من هنا. ظهرت الان
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة الترم الثاني———–من هنا. ظهرت الان
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية الترم الثاني——– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج الترم الثاني——– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة جنوب سيناء الترم الثاني— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف الترم الثاني—– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا الترم الثاني————من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح————- من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية الترم الثاني ——–من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القليوبية الترم الثاني——–من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس الترم الثاني——-من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني—– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة شمال سيناء الترم الثاني—-من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني—– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني—— من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة دمياط الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الغربية الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا الترم الثاني—– ——–من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد الترم الثاني ——-من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحيرة الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثتالث الإعدادي لمحافظة أسيوط الترم الثاني——–من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر الترم الثاني———من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسوان الترم الثاني——–من هنا
جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية
|المادة الدراسية
|الدرجة النهاية للمادة
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
وسوف نتابع ونترقب معكم موعد نتيجة امتحانات الإعدادية في 23 محافظة ونعمل على عرضها فور توصلنا بالمعلومات الرسمية من الوزارة الوصية, مع متمنياتنا بالتوفيق للجميع.
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
يارا ضياء السيد بيومى اسماعيل106705
لاسم: يارا ضياء السيد بيومى
رقم الجلوس: 106705
اسم المدرسة: الشهيد مجند نعمان رمزى الجبالى
الدرجات
لغة عربية 78
لغة انجليزية 58
جبر 27
هندسة 25
رياضيات 52
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 39
مجموع 266.5
دين 39
كمبيوتر 17
الاسم : ايه بدوي محمد جمعه
رقم الجلوس 10969
المدرسه:الشهيد محمد سيد شعبان
محافظه الفيوم
قريبا ان شاء الله
136004
ممكن تكتب اسم المحافظة
136044
اسم المحافظه
الإسم :حسام محمد مصطفى ابراهيم سيد احمد ، رقم الجلوس : 95746 ،محافظة الدقهلية
مؤمن حارس رقم الجلوس٤٨٦٦٣ بمحا فظه الجيزه
بيانات الطالب
اسم الطالب مؤمن حارس عبدالرحمن على
رقم الجلوس 48663
المدرسة اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
الإدارة التعليمية شمال الجيزة
المجموع 188.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 67.1 %
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الترتيب على المدرسة 489
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
58.50
اللغة الانجليزية
35.50
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
37.00
العلوم
25.00
الدراسات
32.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
25.00
حاسب آلي
15.00
عبدالله وائل رجب مدرسه شباب المستقبل محافظه الجيزه
رجاء ارسال رقم الجلوس
متي محافظة الاقصر
قريبا
عمر وليد عبدالحميد
رجاء ارسال رقم الجلوس
الاسم/ يوسف عاطف \/محافظة الجيزة \/ رقم الجلوس \/٧٩٤٩
رقم الجلوس غير صحيح
محافظة قنا
رحاب علاء شمروخ على
رقم الجلوس 6165
الاسم رحاب علاء شمروخ على
رقم الجلوس 6165
نورهان سيد علي سيد محافظه الجيزه رقم الجلوس 162760
الاسم: نورهان سيد على سيد اسماعيل
رقم الجلوس: 162760
اسم المدرسة: ام خنا ن ع
الدرجات
لغة عربية 78.5
لغة انجليزية 60
جبر 28
هندسة 29
رياضيات 57
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 40
مجموع 275
دين 36
كمبيوتر 1
106705
اسم: يارا ضياء السيد بيومى
رقم الجلوس: 106705
اسم المدرسة: الشهيد مجند نعمان رمزى الجبالى
الدرجات
لغة عربية 78
لغة انجليزية 58
جبر 27
هندسة 25
رياضيات 52
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 39
مجموع 266.5
دين 39
كمبيوتر 17
محافظ سوهاج رقم الجلوس هو 69289
النتائج
ا/ ناصر ابراهيم نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه الترم الثاني ادراه كرداسه
رقم الجلوس 82603
لغة عربية 78
لغة انجليزية 58
جبر 28
هندسة 28
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 39
علوم 40
مجموع 271
دين 27.5
كمبيوتر 15.5
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معلش ممكن النتيجه
رجاء ارسال اسم المحافظة
السم
ا احمد بلال عبد السلام محمد الصفطاوي محافظه كفر الشيخ اداره سيدى سالم رقم الجلوس 425 35
محافظة سوهاج
أداره التعلمية ساقلته
مدرسة الشهيد محمد عبد الرضى
محمود محمد فؤاد الصغير
رقم الجلوس ٤١٣٥٣
الأسم مريم توفيق نجيب يوسف
محافظة الجيزة
ادارة اوسيم
رقم الجلوس 51208
ادارة اوسيم
رقم الجلوس 51208
مريم توفيق نجيب يوسف
رقم الجلوس: 51208
اسم المدرسة: القاهرة الدولية الخاصة للغات
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 54
جبر 15.5
هندسة 15
رياضيات 30.5
دراسات اجتماعية 26.5
علوم 25
مجموع 197
دين 36.5
كمبيوتر 11.5
اسمي مريم توفيق نجيب يوسف
محافظة الجيزة
ادارة اوسيم
رقم الجلوس 51208
الاسم\دينا عابر سليمان ابراهيم رقم الجلوس 3375
رجاء ارسال اسم المحافظة
انا عماد خالد حسن خورشيد من الاسماعليه رقم الجلوس 48 الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس26721
اوريد ان اعرف النتيجه
اكتب محافظه صح الاول
محافظة سوهاج
أمته الناجع
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 16732 محافظة كفر الشيخ الاعدادية الترم الاول والثاني
لو سمحت كفرالشيخ ظهرت ولا لسا
47430
كفر الشيخ
47430
محافظة كفر الشيخ
في انتظار الرد وهل نتيجة كفر الشيخ ظهرت فعلا
لسة قريبا ان شاء الله وفور ظهورها سنرسل هنا النتيجة
محمد السيد عبدالحمن عبدالخالق 25348 محافظة كفر الشيخ
مادلين-براهيم-شاكر
رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة اداره كرداسه التعليميه
سنرسل لك النتيجة فور ظهورها
الاسم منة الله صابر عبدالسلام عبد الله
محافظة الجيزة اداره كرداسه التعليميه
رقم الجلوس 83919
الاسم منة الله صابر عبدالسلام عبد الله
محافظة الجيزة اداره كرداسه التعليميه
رقم الجلوس 83919
عقب ظهور النتيجة سيتم ارسلها هنا
غة عربية 18
لغة انجليزية 11
جبر 10.5
هندسة 15
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 28.5
علوم 15
مجموع 98
دين 15
كمبيوتر 6.5
رقم الجلوس 83919
محافظة الجيزة
مسلم احمد عبد النبى مصطفى رقم الجلوس 553 مدرسه السادات الفيوم
هاجر مبروك محمد ابراهيم رقم الجلوس 133
مي شعبان رقم الجلوس 954
خديجه عماد خالد يوسف محافظه القليوبيه رقم الجلوس 523
حبيبة محمد احمد ابو اافضل
ممكن ارسال رقم الجلوس والمحافظة
الاسم / منه الله مصطفى أحمد فؤاد
رقم الجلوس ٢٧٤ محافظة قنا
ملك على محمد محمود مدرسه الاخلاص الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس5405
جنى علي محمد محمود رقم الجلوس 257 مدرسه الاخلاص الاسكندريه الصف الثاني ابتدائي
رحمه عادل ابو الحسن .رقم الجلوس١٤٨٠٨
رحمه عادل ابوالحسن
عبدالرحمن محمود محمد458 محافظة قنا
يعم ناصر أن الطالب أحمد سالم رقم جلوسي 120
منه ماهر بيومى طلب ٤٧٣
اسمي كيرلس امونيوس جرجس إدارة المنتزة رقم الجلوس ٨٥١
نتاجه الصف السادس 586
اسماء يحى لطفى
رقم الجلوس ٢٢٣٠٩
اداره طلخا
مدرسه السلام الاعداديه بالروضه
ايهاب محمود محمد الحصي
37324
دقهليه
احلام اسامة محمدين 14333مدرسة الاقصر الاعدادية الجديدة بنات
نتيجة الشهادة الاعدادية بالأقصر احلام اسامة محمدين رقم الجلوس 14333
فاطمه حجاج طايع مدرسة السيدة عائشه الاعدادية بالأقصر رقم الجلوس ١٥٠٠٠
نعمه محمود محمد السيد
محافظه الاقصر
رقم الجلوس ٧٤٩٢
امنية جمال نوبى
رقم الجلوس 1084
محافظةالاقصر
الاسم: ايات محمد عبد الصبور حسن
رقم الجلوس: 1084
اسم المدرسة: العديسات الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 15
جبر 7.5
هندسة 7.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 81
دين 13
كمبيوتر 5
كريم حسنى محمد على محافظة الأقصر رقم الجلوس 15961
الاسم: كريم حسني محمد على
رقم الجلوس: 15961
اسم المدرسة: كاثوليك نجع الصياغ اعدادى
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 29
جبر 14.5
هندسة 14.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 133
دين 16.5
كمبيوتر 10
دعاء عمر..
محافظة الاقصر.
رقم الجلوس ٦٩٣٠
النتيجه هتبان امته
ظهرت الأن في الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح
دعاء عمر.
محافظة الاقصر..
رقم الجلوس ٦٩٣٠
الاسم : عمر محمد قاسم ابراهيم عبداللن
المحافظه : بورسعيد
رقم الجلوس : 2602
المدرسه : ابن سيناء حاليا (الشهيد احمد عبد الدالي )
اﻻقصر لو سمحت امتى هتظهر رقم الجلوس :1774
هي الاقصر ظهرت
ارجوك انا عايزه النتيجه دي 3535 محافظه الاقصر
يوسف ابوالحسن نوبى
1654محافظة الاقصر
يوسف ابوالحسن نوبى
1654
محافظة الاقصر
اسمي ميلاد سمير ميلاد ابراهيم رقم الجلوس ٩٨٤٠
لوسمحت نتيجة دمياط هتظهر امته17050
لو سمحت نتيجه محافظه الاقصر ١٠٥٠٦حبيبه اسامه عبدالله
المادة
الدرجة
عربي 37.75
انجليزي 26.5
دراسات اجتماعية 19.75
رياضيات 30
علوم 18.5
المجموع الكلي
132.5
نتيجتة الصف اﻷول اﻻعدادي الترم الثاني الطالب أحمدسالم محمد رقم الجلوس120
يوم السبت الجي
رضاعبدالحميدمحمدعبدالحميدهدهوه
محافظه الدقهليه
رقم الجلوس:
65074
شروق عبد المنعم محافظة الأقصر 6060
وانا بردو محافظخ الافصر
3535
اجوك ردوا بسررعه
الاسم محمد ايمن محمد ابرهيم ادارة القنطره شرق رقم اجلوس 18866 اسم المدرسه الشهيد عطيفي الاعداديه المشتركه المحافظه الاسماعليه الصف الثالث الاعدادية
الاسم محمد ايمن محمد ابرهيم ادارة القنطره شرق رقم اجلوس 18866 اسم المدرسه الشهيد عطيفي الاعداديه المشتركه المحافظه الاسماعليه
الشرقيه
رقم الجلوس ٥٥٦١٠
اميرة الامير بسطاوي …محافظه اسوان ….12219
٧٥٨٢١
ارسال اسم المحافظة
اميره الامير بسطاوي… محافظه اسوان ….12219
محافظه القليوبيه 54871
3780 محافظة السويس
الاسم : فاطمه غريب علي رشوان رقم الجلوس : 3780
المادة
الدرجة
عربي 34.5
انجليزي 23.5
دراسات اجتماعية 15.5
رياضيات 24
علوم 19
المجموع الكلي
116.5
النتيجه ظهرت في الاقصر؟
مني فرج احمد محمد ١٤٦٩١ محافظة الاقصر
محمد اكرامي محمد احمد
رقم الجلوس57958
لو سمحت محافظة الأقصر ظهرت النتيجة الرجاء الرد
تسنيم رضوان شحات
671
محافظة الأقصر
١٦٩٣١ بمحافظة أسوان وممكن الرد
ندى محمد يونس
٢١١٩١
الاسم:عبد الرحمن السيد محمد السيد أحمد شهاب الدين،رقم الجلوس:19669،مدرسة:كفر يوسف ع.م،محافظة:دمياط
الاسم /عبد الرحمن السيد محمد السيد أحمد شهاب الدين
رقم الجلوس /19669
المدرسة /كفر يوسف الإعدادية المشتركة
المحافظة /دمياط
《ارجو من حضراتكم الرد》
رحمه علاء احمد ابو حجازى٥٨٨٠٦
لو سمحت محافظه البحيره امتا
43600
عبدالله محمد محمود محافظة بورسعيد رقم الجلوس 2433
محافظة دمياط نزلت ولا لسه
لوسمحت محافظة اسوان ظهرت ولا لسة
محافظة اسوان.رقم.الجلوس.4455
١٦٦٤٢
محافظه الاسماعيليه
ابرهيم صبرى فرج
555
123708
الجيزه
رقم الجلوس
123708
اسم الطالب
زينب احمد خليل محمد
المدرسة
المصرية الإعدادية بنات
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34
اللغة اجنبية
27.5
دراسات
17.5
الرياضيات
24
العلوم
14
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
12
مجموع التربية الفنية
7.5
ممكن اعرف نتيجه رقم الجلوس ده 30580
ممكن اعرف النتيجه الصف الثالث الاعدادي
منه الله احمد ابو الحارث محمود
الفيوم
٣٤٠٥٩
لوسمحت عايزه رقم الجلوس ده 83802
داليا بلال الشاطر رقم الجلوس 95425 مدرسة ٦ اكتوبر مديرية ٦ اكتوبر
محافظة الاقصر ظهرت ولا لسه
نتيجة محافظة الاقصر ظهرت ولا لسه
محافظه الجيزه
عمر محمد رمضان
. 32332
يرجى الدقنقنقز
الاسم وفيقة عبدالجليل سالم خواندي
محافظة الجيزة
إدارة :٦ اكتوبر
مدرسة الشهيد احمد محمد مسعد
رقم الجلوس :٩٨٢٢٠
رجاء الرد بإسرع وقت
وندا جمعه
القاهره
59633
ندي جمعه سليم
القاهره
شرق مدينة نصر
56933
محافظة دمياط
٣٣٢٧
رقم الجلوس ٥٦٥٦٨ محافظة الدقهلية
خالد على على
رقم الجلوس ١٠٠٦٤
الا سماعيليه
رمضان هانى منير حلمى
134652. الجيزه
رقم الجلوس
134652
اسم الطالب
رمضان هانى منير حلمى
المدرسة
الاخصاص الإعدادية المشتركة
الادارة التعليمية
الصف
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
27
اللغة اجنبية
15
دراسات
14
الرياضيات
11
العلوم
2
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
13
مجموع التربية الفنية
5
ارجوا من حضرتكم ان تعرضوا النتيجة فى اسرع وقت لاننى اشعر بالخوف
ان شاء الله خير بس ممكن تبعت اسم المحافظة ورقم الجلوس
٢٣١٠٩
157816 محافظه الجيزة
157816
اسم الطالب
فاطمه طنطاوى خليل مغربي
المدرسة
جمال عبد الناصر الاعدادية بنات
الادارة التعليمية
الدقى
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37.5
اللغة اجنبية
30
دراسات
11
الرياضيات
28.5
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
15
مجموع التربية الفنية
6
عبدالله محمد سالم سويلم 28209 مدرسة/ثروت عكاشه الرسمية للغات محافظة الجيزة
رقم الجلوس
28209
اسم الطالب
عبدالله محمد سالم سويلم
المدرسة
ثروت عكاشة الرسمية لغات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34
اللغة اجنبية
30
دراسات
17
الرياضيات
19
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
9
الدين
16
مجموع التربية الفنية
6
مصطفى مقبل حسن مغاوري
رقم الجلوس ٥٦٦٦٠
مدرسه بشتيل الاعداديه بنين
ملك شعبان عبد النبي فهيم عبد العال
الجيزه مدرسه الزهراء الاعدإديه بنات رقم الجلوس 123632
رقم الجلوس
123632
اسم الطالب
ملك شعبان عبد النبى فهيم
المدرسة
الزهراء الإعدادية بنات
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
27
اللغة اجنبية
15
دراسات
10
الرياضيات
17.5
العلوم
10.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
10
مجموع التربية الفنية
6
يوسف حسين محمد محمد رقم الجلوس ٢٢٧٣١ من المنيا
بسنت ايهاب سمير عبد الرازق رقم جلوس. 85669 محافظه اسكندريه ثالثه اعدادي
85669
رقم_الجلوس
بسنت ايهاب سمير عبد الرازق يوسف
الاسم
ادارة الجمرك التعليميه
الادارة
الأنفوشي الإعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
32.5
21
11
7.5
13.5
8
19
6
9.5
اية محمد احمد محمد رقم الجلوس ٩٢٩١
حسام علاء سامي خالد محمود نعناع
14437
ممكن ترسل اسم المحافظة
دمياط
حنين محمد مايلو
ياريت رقم الجلوس واسم المحافظة
هدوي أشرف فاروق
رقم الجلوس 2592
الاسماعلية
الإسم هدوي أشرف فاروق
رقم الجلوس 2592
الاسماعلية
الاسماعلية
مدرسة السلام الاعدادية بنات
ان شاء الله فور إعلان النتيجة
الإسم هدوي أشرف فاروق
رقم الجلوس 2592
الاسماعلية
مدرسة السلام الاعدادية بنات
هدوي أشرف فاروق
رقم الجلوس 2592
الاسم مها احمد السيد السيد مدرسة بنك الاسكنرية الاعدادية بنات بحلوان عرب راشد رقم الجلوس 240
الاسم/شهد رجب محمد طه
رقم الجلوس/٣٩٤٦
محافظة/ الجيزة
ياسمين رضا عبد اللطيف الشناوي
رقم الجلوس
فين رقم الجلوس واسم المحافظة
الرجاء ظهور النتيجه
شيماء مهنى عمر مهنى
رقم الجلوس 47889
المحافظه أسيوط
109296
رجاء ظهور النتجيه محافظه الاسكندريه
الاسم اية ابوزيد شحاتة ابوزيد رقم الجلوس ٧٨٥٩٨ محافظة القليوبية
حسام شادي حسن رقم الجلوس 604 مدرسه زاويه سلطان بالمنيا
ان شاء الله فور إعلان النتيجة سأرسلها لحضرتك هنا