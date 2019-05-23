نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ, يتابع الطلبة والطالبات أبناء محافظة كفر الشيخ موعد الإعلان عن نتيجة نصف العام 2019 وذلك بعد إانتهائهم من فترة الامتحانات في جميع المواد الدراسية ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لطلاب الشهادة الإعدادية نتيجة الترم الثاني فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس حيث أعلنت وكيل وزارة مديرية التربية و التعليم بمحافظة كفر الشيخ عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعداية في نهاية الأسبوع القادم وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الإجابات وانتهاء أعمال الكنترول الأسبوع القادم وعرضها على محافظ كفر الشيخ الدكتور ” إسماعيل عبد الحميد طه” موضحا أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي ولم تتلقى الوزارة أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سبر الامتحانات.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.
ستظهر النتيجة فور الانتهاء من أعمال الكنترول وبعد اعتمادها من المحافظ وإعلان العشرة الأوائل على كافة الإدارات التابعة لمحافظة كفر الشيخ وتشمل (إدارة دسوق التعليمية , البرلس التعليمية ،ادارة بيلا التعليمية ، ادارة كفر الشيخ التعليمية،ادارة سيدي سالم التعليمية،ادارة فوه التعليمية،ادارة الحامول التعليمية،ادارة قلين التعليمية،ادارة مطوبس التعليمية و، إدارة الرياض التعليمية), من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وأدى الطلاب امتحانتهم في جميع المواد الدراسية وهي “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الإجتماعية، العلوم، الجاسب الألي، التربية الدينية، الرسم”, وسيتم الانتهاء من أعمال التصحيح الأسبوع المقبل.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.
هذا وقد تساءل عدد كبير من الطلاب عن مجموع دراجات المواد الأساسية التي تضاف على مجموع الدرجات في المواد الدراسية 280 درجة مقسمة على الترمين ليكون الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة بدون إضافة مادة الحاسب الألي والتربية الدينية والتربية الفنية لمجموع الدرجات ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور ظهورها اتبع هذة الخطوات يقوم الطالب بادخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.
روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة كفر الشيخ، موقع مديرية التربية والتعليم——-من هنا
كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ——————من هنا.
كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
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في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
الاسم /أحمد عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد ابوديب
3885
اريد النتيجه
اميره علي عويس 43432
شاهنده مجدي حمدي ابرهيم حسين
2060
ارجو الرد
ارجو الرد مصطفي كمال ابو قصيبه 13916
الإسم ذيادعلي ابواليذيد كفر الشيخ رقم الجلوس38900رجا الرد
اميره اسلام محمد
رقم الجلوس 46121
محافظه كفر الشيخ نتيجه الترم الثاني
بالتوفيق
كارين وجدي
42992
50251 من فضلك
محمودخالدابوحليمة مدرسه محمدابوداود إدارة دسوق التعليميةرقم الجلوس7653
16381
محافظه كفر الشيخ اداره قلين ورقم الجلوس 10635
محافظه كفر الشيخ اداره قلين 10635
عبدالله يسري محمد علي حسين جامع
الرقم
٣٧٤١٦
اريد النتيجه
السيد محمد راجح كفر الشيخ
٨٢٣٣
رقم الجلوس 11336
230
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 16732 محافظة كفر الشيخ الاعدادية الترم الثانى
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 16732 محافظة كفر الشيخ
31176
رقم الجلوس 21101
سنرسل لك النتيجة فور ظهورها وبالتوفيق
رحمه محمد عبدالحميد يوسف حجازى
محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس 42861
رحمه محمد عبدالحميد يوسف حجازى
رقم الجلوس 42861
محمود عبد العزيز سلامه ٣٥٣٤ ارجو الرد
رقم الجلوس 42861
ادهم اشرف السيد ابو معبد
رقم الجلوس1347
محافظه كفر الشيخ
الاسم عبد الرحمن عويس على. رقم الجلوس 24377 محافظه كفر الشيخ. مدرسه مصطفى راغب للتعليم السياسى
اريد نتيجتي
الاسم مجمد عبد الحميد السعيد شمس الدين
رقم الجلوس 22344
مدرسه مسير الاعداديه بنين
محافظه كفر الشيخ
محمد عبدالحميد السغيد شمس الدين 22344
سيتم ارسال الدرجات لحضرتك عقب ظهور النتيجة
ياسمين محمود محمد فهمي
مدرسة عبدالله النحاس كفرالشيخ الصف الرابع
رقم الجلوس 405
ياسمين محمود المرحلة الابتدائية الصف الرابع
رقم الجلوس 405
2917
اسم الطالب رقم الجلوس المجموع الكلي الترتيب على المديرية
رنا محمد السيد بسيوني ابوغرارة 2917 127.00 32 مكرر
أميره محمد جمعه العايشه رقم الجلوس ٢٤٢٦ محافظة كفر الشيخ الترم الأول
روان عبد القادر محى الدين محمد كفر العجمى بيلا محافظة كفر الشيخ
محمد أبوالخير. ٤٩٣٦٨
مفيش النتيجة بدرجات المواد
هي موجدة كدة بس من غير المواد
مروة زغلول رقم الجلوس ١٥٥٨٢
رجاء التأكيد من رقم الجلوس
الاسم / روايده نجيب أنور الزراع
رقم الجلوس 16938
الصف الثالث
الاعدادي
اسم الطالب رقم الجلوس المجموع الكلي الترتيب على المديرية
روايده نجيب انور الزراع 16938 135.5
اريد دراجاتى انا اسمى عبدالله عادل راغب خفاجى الرقم5079
اسم الطالب رقم الجلوس المجموع الكلي الترتيب على المديرية
عبدالله عادل راغب محمد خفاجى 5079 133.5
يوسف محمد ابو المعاطي محمد ابراهيم 41326
مدرسه محمد محمد الحسانىن
اسم الطالب رقم الجلوس المجموع الكلي الترتيب على المديرية
يوسف محمد ابوالمعاطى محمد ابراهيم 41326 132.5
على هانى محمد على غريب
مدرسه اللواء محمد فتح الله سلامه بكفر مجر
رقم الجلوس 3522
گفرالشيخ الاعدادية بنات
31287 الرياض
اسم الطالب رقم الجلوس المجموع الكلي الترتيب على المديرية
ياسر محمد علي سعد عطيه 31287 128.5
شيماء احمد ابراهيم غازى. رقم الجلوس ٨٥٦١
الاسم مازن فتحى مصطفى حمودة
رقم الجلوس 6867
مدرسة كنيسة الصرادوس المشتركة
محافظة كفر الشيخ
اريد درجاتى
عمار محمد خطاب ٩٣٩٧
نورا محمد صقر
محافظة كفر الشيخ
٤٣٠٩٤
مدرسة بيلا الاعدادية بنات الجديدة
19673
اسم الطالب رقم الجلوس المجموع الكلي الترتيب على المديرية
احمد حاتم عاطف بديرعطية 19673 82
نورا محمد صقر
٤٣٠٩٤
مدرسة بيلا الاعدادية بنات الجديدة
محافظة كفر الشيخ
اسراء هاني بسيوني سلام ٣٨٢٦١
الاسم : نانسى السيدحمدون حسن صقر
رقم الجلوس : 7698
بس هى مش ازهريه داخله مدرسة عادى
مدرسة محمد ابو داود الاعدادية
بكفر الشيخ / دسوق
تمام أول ما تظهر النتيجة سأرسلها لحضرتك هنا
عبدالقادر محمد السعداوى عبدالقادر سعد الله
رقم الجلوس 40427
الاسم /ندا لطفي سعيد محمد نصر الدين .المحافظة /كفر الشيخ
المعهد /فتيات كوم النص الإعدادي . رقم الجلوس /218297
اريد نتيجتى
الاسم ياسمين عبدالله عمر عبد الونيس
رقم الجلوس 26264
مدرسه ميانه الاعداديه بنات
محافظه بنى سوبف