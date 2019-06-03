نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 “الآن” برقم الجلوس

ننشر رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 بعد أن تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسوهاج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م بشكل رسمي اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 3 يونيو 2019م، حيث يبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الوقت الحالي عن رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج برقم الجلوس فقط، وقد تم توفير رابط الاستعلام عن نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بمحافظة سوهاج عبر موقع نجوم مصرية.

وقد تم الإعلان رسمياً من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن إطلاق ونشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، وذلك بعد أن تمت عملية المراجعة النهائية لدرجات الطلاب من واقع أوراق الإجابات على مستوى المديرية، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال يمكنكم الإطلاع على النتيجة الآن برقم الجلوس من خلال الموقع المُخصص لعرض نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019

أعلنت صفحة مديرية التربية والتعليم الرسمية بسوهاج على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 3 يونيو 2019م عن اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م بمحافظة سوهاج، وقد بلغت نسبة الطلاب والطالبات الناجحين على مستوى المديرية ما يزيد عن 86.62%، وقد تم نشر هذه النسبة بعد الانتهاء من أعمال رصد درجات الطلاب والطالبات في كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وإلى جانب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، فقد تم أيضاً اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية القسم المهني للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب بعد الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بهذا القسم 73% على مستوى محافظة سوهاج، بينما بلغت نسبة النجاح في الصم وضعاف السمع 80.7% والمكفوفين 40%.

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