نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج, عقب إنتهاء إمتحانات الترم الثاني محافظة سوهاج ينتظر الطلاب و أولياء الأمور إعلان النتيجة بفارغ الصبر لما لها من أهمية كبيرة خاصة الترم الثاني الذي يكشف نسب النجاح والرسوب في كل المواد ليستعدوا للعمل الجاد من أجل تحقيق النجاح والتفوق والرغبة في الحصول على أعلى الدرجات ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية والتعليم لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2019 وذلك بعد أن اقتربت من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرياضيات, اللغة الإنجليزية”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

وسوف يتم إعلان النتيجة على موقع التربية والتعليم الإلكتروني وموقع سوهاج التعليمي, مما يوفر للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة ويسر بالأسم ورقم الجلوس لجميع مديريات المحافظة التي تضم كلا من (مركز سوهاج,مركز أخميم,مركز البلينا,مركز المراغة,مدينة المنشأة,مدينة دار السلام,مدينة جرجا,مركز جهينة,مركز ساقلته,مدينة طما,مدينة طهطا,مركز العسيرات,قرية أولاد حمزة ) والنتيجة سوف يتم رفعها كاملة لجميع المراكز برابط واحد ومباشر ومن جهة أخرى صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج عمر شلتوت أن نسب النجاح للشهادة الإعدادية من المتوقع أن تشهد إرتفاع نسبي عن العام الماضي.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بادخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج.

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط————————————-من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج——————————من هنا.

كما تستطيع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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