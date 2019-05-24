 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الثاني- سجل بياناتك واعرف النتيجة قبل الجميع

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الثاني- سجل بياناتك واعرف النتيجة قبل الجميع
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني

نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج الترم الثاني، والتي من المقرر أن يتم بدئها يوم 12 مايو في جميع المحافظات، ولهذا نرصد معكم من خلال هذا المقال أخبار إعلان نتيجة إعدادية سوهاج 2019 لحظة بلحظة ليتم عرضها فور ظهورها، كما سنتابع أخبار امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج وجميع المحافظات.

تواصل مديرية سوهاج التعليمية، تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج في جميع الإدارات التعليمية، ومن المرتقب إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019

تحتل نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج، وجميع المحافظات مكانة خاصة واهتمام واسع من جميع أولياء الأمور، وخاصة بعد أن أصبحت الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي، بعد تحويل الصف السادس الابتدائي لتكون سنة نقل عادية وليس شهادة، ولهذا تحول اهتمام جميع أباء الطلاب إلى نتيجة الإعدادية، ويشار إلى أنه قد اشتكي عدد من الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية وطول أسئلة الامتحان.

  • يمكن لطلاب الصف الثالث معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول، تسجيل الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج برقم الجلوس

حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم بسوهاج  أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الترم الثاني، من أجل عرضها في أقرب وقت ممكن، حتي لا يطيل الانتظار من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، وخاصة عقب ظهور نتائج الطلاب في العديد من المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، ومن ضمنها نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج، خلال نهاية الشهر الحالي كأقصى تقدير، على أن يتم توزيعها في المدارس بعد رفعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج بيوم أو يومين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج
موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج

نتيجة إعدادية سوهاج 2019

وكما يحدث في نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، فسيتم رفع نتيجة إعدادية سوهاج 2019 برقم الجلوس من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية كما سيتم رفع نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لتكون متاحة أمام جميع الطلاب، ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على أعلى الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم

  • البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج
  • مديرية التربية والتعليم بسوهاج
  • وسنوافيكم بجميع التفاصيل، تابعونا واحفظوا رابط المقال لمعرفة النتيجة فور اعتمادها.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج

  • حيث انتهي جميع الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام خلال الأسبوع الماضي.
  • قامت جميع المدارس في إدارات سوهاج التعليمية بالبدء في أعمال التصحيح والكنترول لنتائج الشهادة الإعدادية 2019.
  • تبذل مديرية التربية والتعليم قصاري جهدها من أجل سرعة الانتهاء من نتائج الطلاب
  • أوشكت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على الانتهاء من أعمال الكنترول.
  • بدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج في أعمال رصد وتجميع الدرجات.
  • ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بفارغ الصبر، بعد أن تم إعلان نتائج عده محافظات منها القاهرة والإسكندرية.
  • من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بداية الأسبوع القادم.
  • يشعر الطلاب بقلق بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات.
  • أكتد مديرية التربية والتعليم بسوهاج أنه سيتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 خلال الأسبوع الحالي.
  • لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2019 ( من هنا)

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. اللغة العربية
      29
      اللغة الإنجليزية
      22
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      2
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      8
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      32
      اللغة الإنجليزية
      20
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      18
      الرياضيات
      26
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      18
      اللغة الإنجليزية
      17
      الدراسات الإجتماعية
      15
      العلوم
      13
      الرياضيات
      25
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      11.5
      اللغة الإنجليزية
      13.5
      الدراسات الإجتماعية
      9.5
      العلوم
      13.5
      الرياضيات
      14.5
      الحاسب الآلي
      0
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      16.5
      اللغة الإنجليزية
      27
      الدراسات الإجتماعية
      13.5
      العلوم
      15
      الرياضيات
      27
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      35.5
      اللغة الإنجليزية
      25.5
      الدراسات الإجتماعية
      18.5
      العلوم
      20
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    2. اللغة العربية
      30.5
      اللغة الإنجليزية
      16.5
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      19
      الرياضيات
      15.5
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      8

    3. اللغة العربية
      26.5
      اللغة الإنجليزية
      26.5
      الدراسات الإجتماعية
      14.5
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      29
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      6.5

    1. اللغة العربية
      26
      اللغة الإنجليزية
      10.5
      الدراسات الإجتماعية
      8.5
      العلوم
      6
      الرياضيات
      11.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      30
      اللغة الإنجليزية
      17
      الدراسات الإجتماعية
      12
      العلوم
      8
      الرياضيات
      23
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      9

    1. اللغة العربية
      33
      اللغة الإنجليزية
      9
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      11
      الرياضيات
      13.5
      الحاسب الآلي
      6
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      22
      اللغة الإنجليزية
      28.5
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      17
      الرياضيات
      29
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      23
      اللغة الإنجليزية
      11.5
      الدراسات الإجتماعية
      11
      العلوم
      6
      الرياضيات
      17.5
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      33
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      34.5
      اللغة الإنجليزية
      19.5
      الدراسات الإجتماعية
      17.5
      العلوم
      14.5
      الرياضيات
      23.5
      الحاسب الآلي
      3.5
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      16
      اللغة الإنجليزية
      9
      الدراسات الإجتماعية
      15
      العلوم
      10
      الرياضيات
      15
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      10
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      39.5
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      8

    2. اللغة العربية
      39.5
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      12
      اللغة الإنجليزية
      14
      الدراسات الإجتماعية
      16
      العلوم
      6.5
      الرياضيات
      14
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      7

    4. اللغة العربية
      36.5
      اللغة الإنجليزية
      27
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      17.5
      الرياضيات
      22.5
      الحاسب الآلي
      3
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      5

    5. اللغة العربية
      39
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      19
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      35.5
      اللغة الإنجليزية
      22.5
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      28.5
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      38
      اللغة الإنجليزية
      28.5
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      31
      اللغة الإنجليزية
      26.5
      الدراسات الإجتماعية
      18
      العلوم
      15
      الرياضيات
      19
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      7

    1. اداره سوهاج التعليميه
      الاسم /عبداللاه خالد عبداللاه صرور
      رقم الجلوس/ 28351
      مدرسه/احمد ضيف الله للتعليم الاساسى

    2. اللغة العربية
      37
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      33
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      35
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      20
      الرياضيات
      29.5
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      7

  61. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج مدرسة عرب النقا الاعدادية ادارة جهينة التعليمية رقم الجلوس 14232 الاسم خالد احمد عبد الستار بدوي

    رد

  63. ادارة سوهاج التعليمية الاسم:يسى روماني سعد مهاود،رقم الجلوس: ٢٣٥٠٣،مدرسة الدكتور النبوي والمهندس الاعدادية المشتركة

    رد

  66. انا اسمى رائد عبد الموجود خليل محافظة سوهاج مدرسة المحامدة القبلية للتعليم الاساسى رقم الجلوس 32072 الرجاء الاخبار فورا

    رد

    2. اللغة العربية
      37
      اللغة الإنجليزية
      29.5
      الدراسات الإجتماعية
      18.5
      العلوم
      19
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 63.5 40 33.5 42 38 217 27.5 15 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68 46 33.5 43.5 33 224 36 15 13

  103. الاسم نورهان عبدالحميد عبدالمنعم رضوان محافظة سوهاج إدارة جرجا التعليمية رقم الجلوس 61992
    مدرسة الخلافية العجوز الاعدادية المشتركة

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 57 38 53 36 256.5 37 16 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72 58 38 55.5 38.5 262 34

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77 59 40 59 39.5 274.5 39 16 13

  108. محمد علي السيد أبواليزيد
    سوهاج إدارة ساقلته التعليمية
    مدرسة الشهيد محمد جمال الاعدادية
    رقم الجلوس 37571

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 56 39 58.5 39 267.5 34 12 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65 47.5 35.5 50.5 37.5 236 39 15 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 59.5 40 59.5 40 273.5 40 15 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71.5 54 40 55 39 259.5 39 15 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 47 42 32 49 35 205 29 13 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 56 37 56.5 39 261 33 10 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 51.5 29 52.5 34 241.5 23.5 15 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 80 59.5 38.5 55 40 273 37 16 11.5

    2. اللغة العربية
      37.5
      اللغة الإنجليزية
      19
      الدراسات الإجتماعية
      16.5
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      18.5
      الحاسب الآلي
      5.5
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      7

  131. ادارة سوهاج التعلميه ادارة ساقلته
    الاسم عادل عبدالشافى رجب مهنى بخيت
    رقم الجلوس ٩٤٢١٢
    مدرسه رمضان ع ابراهيم الاعداديه

    رد

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 50 34 30 49 24 187 35 12 15

  146. محمود حاتم محمد عبدالقادر
    رقم الجلوس
    سوهاج دارالسلام مدرسة اولاد سالم بحري الاعدادية المشتركه
    الشهاده الاعدادية

    رد

  155. اداره دار السلام التعليمية بسوهاج
    رقم الجلوس:42208
    الاسم /حسام عبد الرحيم ابراهيم محمد
    مدرسة الشهيد حلمي حافظ مازن الاعداديه المشتركة

    رد

  157. عبدالله أبوبكر علي محمد
    محافظة سوهاج
    إدارة دار السلام التعليمية
    مدرسة أولاد يحي بحري الإعدادية المشتركة
    رقم الجلوس :41487

    رد

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55 47.5 31.5 47.5 30.5 212 35 14 11

  160. ادارة سوهاج التعليميه الاسم : احمد سعد كامل محمد ، رقم الجلوس : 22768 ، مدرسة الدكتور النبوي المهندس الاعداديه المشتركه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.