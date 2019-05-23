نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي نتيجة الترم الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات للعام الدراسي 2018- 2019 ومن خلال هذا المقال يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم فور ظهورها من الروابط التالية, حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن أخر تطورات ظهور النتيجة في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة دمياط وهي “رس البر ، عزبة البرج ، كفر البطيخ ، ميت أبوغالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب ، الزرقا”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.

كان محافظ دمياط وجه تعليمات لجميع الجهات المعنية داخل المحافظة للتنسيق سويا من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء المحافظة, وأن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي ولم يصدر أي شكاوى أثناء سير الامتحانات في كافة الإدارت التابعة لدمياط وأنهم لم ينتهوا من عملية التصحيح والمراجعة وأن نتيجة الترم الثاني سوف تظهر في خلال الأيام القادمة بعد اعتمادها من قبل محافظ دمياط, وأدى الطلاب الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة وهي (مادة اللغة العربية, الإنجليزية, الرياضيات, العلوم, الدراسات الإجتماعية, الحاسب الألى, التربية الدينية, والرسم).

وعن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية فإن مجموع الدرجات الكلي للمواد الدراسية هو 280 درجة مقسمة على الترمين الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهو حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لا تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعداي للعام الدراسي 2018- 2019 الترم الثاني فور ظهورها وبعد أن يعتمدها محافظ دمياط من خلال, رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط 2019 بالإسم ورقم الجلوس

هذا وقد بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 2017- 2018 لمحافظة دمياط بلغت 74 % وأعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالمحافظة كانت 78.3%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم والبكم وضعاف السمع 100 % كما قام محافظ دمياط إسماعيل عبدالحميد وهنأ ا العشرة الأوائل في كل مرحلة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول لمحافظة دمياط 2019.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيك بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان للدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي

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