نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي نتيجة الترم الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات للعام الدراسي 2018- 2019 ومن خلال هذا المقال يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم فور ظهورها من الروابط التالية, حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن أخر تطورات ظهور النتيجة في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة دمياط وهي “رس البر ، عزبة البرج ، كفر البطيخ ، ميت أبوغالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب ، الزرقا”.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.
كان محافظ دمياط وجه تعليمات لجميع الجهات المعنية داخل المحافظة للتنسيق سويا من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء المحافظة, وأن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي ولم يصدر أي شكاوى أثناء سير الامتحانات في كافة الإدارت التابعة لدمياط وأنهم لم ينتهوا من عملية التصحيح والمراجعة وأن نتيجة الترم الثاني سوف تظهر في خلال الأيام القادمة بعد اعتمادها من قبل محافظ دمياط, وأدى الطلاب الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة وهي (مادة اللغة العربية, الإنجليزية, الرياضيات, العلوم, الدراسات الإجتماعية, الحاسب الألى, التربية الدينية, والرسم).
وعن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية فإن مجموع الدرجات الكلي للمواد الدراسية هو 280 درجة مقسمة على الترمين الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهو حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لا تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعداي للعام الدراسي 2018- 2019 الترم الثاني فور ظهورها وبعد أن يعتمدها محافظ دمياط من خلال, رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط 2019 بالإسم ورقم الجلوس
هذا وقد بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 2017- 2018 لمحافظة دمياط بلغت 74 % وأعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالمحافظة كانت 78.3%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم والبكم وضعاف السمع 100 % كما قام محافظ دمياط إسماعيل عبدالحميد وهنأ ا العشرة الأوائل في كل مرحلة.
روابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول لمحافظة دمياط 2019.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط——————————من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيك بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان للدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي
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التعليقات
عاوزا اعرف نتيجة عبدالرحمن السيد ابو صالح سعده
رقم الجلوس: ٢٤٢٧١
عاوزا اعرف نتيجة عبدالرحمن السيد ابو صالح سعده
ورقم جلوسه : ٢٤٢٧١
رانا محمد راغب فهمي مهدي
٤٥٤٥
مدرسة شطا الاعدادية المشتركة
دمياط
بالتوفيق قريبا ان شاء الله فور ظهورها
سهر اشرف صديق محمد
11081
سهر اشرف صديق محمد رقم الجلوس 11081
انا عيز اعرف اسمي محمد علاء الشربني 13120
سوف يتم ارسال الدرجات فور ظهور النتيجة
اسماء محمد عبد الفتاح على صقر 15992
الاسم : اسماء محمد عبد الفتاح على صقر رقم الجلوس : 15992
المادة
الدرجة
عربي 37.5
انجليزي 28.5
دراسات اجتماعية 19
رياضيات 29
علوم 16
المجموع الكلي 130
اسماء محمد عبد الفتاح على صقر رقم الجلوس 15992
اسماء محمد عبد الفتاح على صقر رقم الجلوس 15992 محافظه دمياط مركز الزرقا
محمود ربيع حامد البيومي
رقم295
الاسم عمرعيدعاطف السيد المدرسة زغلول الاعدادية بالسرو رقم الجلوس 121 المدينة السرو
زينب محمود فهمى خميس
٤٣٠
الاسم زياد رمضان المتولى صحصاح
رقم الجلوس 253
المدىنه السرو
محمد وليد اسماعيل القنيشي
رقم الجلوس 15787
اسم: محمد وليد اسماعيل اسماعيل القنيشى
رقم الجلوس: 15787
اسم المدرسة: الزرقا ع . م
الدرجات
لغة عربية 6
لغة انجليزية 8
جبر 7
هندسة 5.5
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 9
دين 9.5
كمبيوتر 6
رقم جلوسي 15186
13911
ندى محمد عبدالعزيز الدسوقي اسماعيل
محافظة دمياط
373 مدرسة اللغات الحديدة
محمد السيد مصطفى العوضى
دمياط الاعداديه بنين
٦٥٤٣
لو سمحت النتيجه هتبان امته
إيناس أيمن على الفار
رقم الجلوس 11068
رقم الجلوس21954
النتيجة بتاعت دمياط ظهرت
رقم الجلوس 10778
لو ظهرت ابعتولى النتيجة وشكرا
محمد ياسر فتحى مازن رقم الجلوس ١٥٩٥١
هى النتبجة ظهرت
حنين حسام الدين الشربيني السيد الهدبي
٢٤٠٣٤ كفر المنازله الاعداديه المشتركه
حسن ياسر حسن الشناوي
رقم جلوس ٧٩٨٨ من فضلك اول مانتيجه تظهر ابعتهالي
21418 دمياط
اروى صلاح احمد طاهر ابو العطا
١٠٠٧٩
ممكن اول ما تطلع تبعتهاالى
هاجر محمد زكريا فودة رقم الجلوس ٩٦٤
هي النتيجة هتظهر امتي ؟؟
دمياط مدرسة البصارطه ع.م رقم الجلوس ٩٨٩٤
هيا هتظهر امتا ف محافظه دمياط
تابعي معانا خلال الايام القادمة
ايه اشرف صلاح الدين محمود ابو السيد
مدرسه حى العروبه
رقم الجلوس ٢١٩١١
محافظه دمياط
مدرسه حى العروبه
رقم الجلوس ٢١٩١١
السيد
هاني هيثم شحاته مستجير الجمل رقم جلوس ١١٩٥٧
محمد ابراهيم
أسامة محمد كمال العيسوي
رقم جلوسي ٦١٩٦
ياريت أول ما تبان تبعتهالي بعد اذنك
دنيافوزى فوزى ابوشحاته ٥٠٤٧
تمام أول ماتظهر
١١٤٠٩
تمام أول ماتظهر
زهراء هشام الوتيرى رقم الجلوس ٤٥٢٢١
انا عايزاه اعرف نتجتى اسمى روان طلعت محمود الدمهوجى رقم الجلوس ٥٦٨٥
أحمد عبد السلام غانم رقم الجلوس ١٨٨٣٢
محمد الصاوي عبد الرازق من قنا رقم الجلوس235
احمد عبد السلام غانم رقم الجلوس ١٨٨٣٢
هيا ضهرت
١٠٨٢٧
ممكن التأكد من رقم الجلوس
عاوزه اعرف نتيجتي انا اسمي ياسمين ابراهيم الخميسي رقم جلوسي ٤٤٨
تمام أول ما تظهر النتيجة
عربي 80/79 دراسات20/18.8 English /30/28رياضيات 30/29.2/ علوم 20/17.9
الرقم خطأ
مريمعبدالله
رقم الجلوس 8900
الاسم: مريم محمد محمد عبد الله
رقم الجلوس: 8900
اسم المدرسة: الشعراء ع . بنات
الدرجات
لغة عربية 29.25
لغة انجليزية 27.5
جبر 9
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 17.75
دين 15
كمبيوتر 10
حمزه سليمان مشهور بطيح 18242
الاسم: حمزة سليمان مشهور بطيح
رقم الجلوس: 18242
اسم المدرسة: خالد بن الوليد ع . م
الدرجات
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 25
جبر 13.75
هندسة 12
دراسات اجتماعية 13
علوم 11
دين 6
كمبيوتر 6.5
عماد طلعت ابو الحمايل 22452
اسم: عماد طلعت ابو الحمايل السيد الصادق
رقم الجلوس: 22452
اسم المدرسة: الوسطانى الجديدة ع . م ( ت . أ )
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 29
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 19.75
علوم 20
دين 16.5
كمبيوتر 10
منة الله محمد السعيد
رقم الجلوس19802
هي النتيجة ظهرت ولا لسه
هى ظهرت ولا لس فى محافظة دمياط
يا سمين حسن
ممكن تبعتي رقم الجلوس
محمد إبراهيم بليطه 15903