نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد ينتظرها طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بورسعيد حيث أوشكت على الظهور خلال الأيام القلية المقبلة، وذلك بعد أن انتهت جميع اللجان في بورسعيد من مراجعة وتصحيح أوراق الإجابات، كما تم رصد الدرجات ومراجعتها وتستعد جميع الإدارات التعليمية بمحافظة بورسعيد إرسال الكشوف إلى المحافظ لكي يتم اعتمادها ثم بعد ذلك سوف يتم رفع النتيجة على الإنترنت عبر بوابة مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس عبر الخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب برقم الجلوس, وتعد الشهادة الإعدادية من أهم مراحل التعليم الأساسي, خاصة أن بعد الانتهاء منها يبدأ الطالب بمرحلة جديدة في حياته العملية والعلمية فمن خلالها يتم تحديد أي من المدرس الثانوية التى سيلتحق بها وأي المجال الدراسي الذي يرسمه لمستقبله ويتخصص فيه.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.

تشمل الإدارات التعليمية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد،كلا من (إدارة حي الشرق وإدارة حي العرب وإدارة حي المناخ وإدارة حي الضواحي وإدارة حي الجنوب وإدارة الزهور وإدارة بورسعيد جنوب وشرق وغرب وشمال ووسط) وهم حاليا يستعدون لإرسال النتيجة الى المحافظة ليتمكن الطلبة وأولياء أمورهم من الاستعلام عنها برقم الجلوس, وكانت نتيجة العام الماضي الترم الثاني بلغ عدد الطلاب 10 آلاف و 493 طالب وطالبة في كل الإدارات، وبلغت نسبة النجاح 81.34%.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد.

ولمعرفة الوصول إلى نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2018- 2019 محافظة بورسعيد اتبع تلك الخطوات, ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له من خلال الروابط الأتية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.

نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

المنوفية نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

أسيوط نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

الغربية نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

القليوبية

تم البدء في تصحيح نتيجة إعدادية بورسعيد 2019 الفصل الدراسي الثاني، من المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2019 خلال الأسبوع القادم.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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