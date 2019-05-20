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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس -سجل رقم جلوسك واعرف مجموعك

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس -سجل رقم جلوسك واعرف مجموعك
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول

أيام قليلة وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني عقب أن تم الانتهاء من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بعدد كبير من المحافظات، ومنها القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس ومرسي مطروح والإسماعيلية، ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة إعدادية بورسعيد عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، حيث تنتهي امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأسبوع الحالي بالمحافظات، وسيتم إعلان نتائج الإعدادية 2019 قبل عيد الفطر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

حيث منذ أن انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد وبدأت مرحلة انتظار نتائج الطلاب وسط ترقب كبير وخاصة من أولياء الأمور، حيث تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي هي الشهادة الوحيدة التي يمر بها الطالب خلال مرحلة التعليم الأساسي بداية من العام الحالي، عقب إلغاء الشهادة الابتدائية .

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن لجميع طلاب ثالثه إعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتائج الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد برقم الجلوس
مديرية التربية والتعليم بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد

حيث تستعد مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات وإعداد القوائم الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد، ورفعها إلى المحافظ من أجل اعتمادها تمهيدا لرفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد لتكون متاحة لجميع الطلاب.

مديرية التربية والتعليم بورسعيد

يصبح موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد هو واجهه البحث الأولي لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول برقم الجلوس، ويمكن لجميع الطلاب من معرفة نتائج الطلاب عبر موقع المديرية ( من هنا).

استعلم عن نتيجة إعدادية بورسعيد 2019

فور اعتماد محافظ بورسعيد نتيجة إعدادية بورسعيد الترم الثاني يتبع الطالب الخطوات التالية :

  • الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد
  • ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
  • والضغط على زر عرض النتيجة
  • لتظهر نتيجة الطالب تفصيلياً.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

  • حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول ، خلال نهاية الأسبوع الحالي في جميع الإدارات التعليمية.
  • بدأت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع المدارس.
  • حيث أكد وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أنه بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 10 الآف و836 طالبا وطالبة.
  • من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية بورسعيد خلال نهاية الأسبوع القادم.
  • أوشكت المديرية على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.
  • من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد خلال الأسبوع القادم.
  • وسيتم إعلان نتيجة إعدادية بورسعيد 2019 فور اعتمادها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
  • تواصل مديرية التربية والتعليم تصحيح نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني ببورسعيد.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75.5 56 39.5 53 40 264 38.5 14 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76 57 40 59.5 39.5 272 33.5 15 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 35 36.5 50.5 32.5 227.5 34 15.5 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 50.5 31.5 42 35 233 24 10 13
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 57.5 39 55.5 35 262 35.5 16.5 18.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77 45 36 54.5 35 247.5 34 15.5 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 39 26 19 30 17.5 16 7.5 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 37.5 23.5 14 24.5 14.5 16.5 8.5 8

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