نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس -سجل رقم جلوسك واعرف مجموعك

أيام قليلة وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني عقب أن تم الانتهاء من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بعدد كبير من المحافظات، ومنها القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس ومرسي مطروح والإسماعيلية، ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة إعدادية بورسعيد عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، حيث تنتهي امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأسبوع الحالي بالمحافظات، وسيتم إعلان نتائج الإعدادية 2019 قبل عيد الفطر.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
حيث منذ أن انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد وبدأت مرحلة انتظار نتائج الطلاب وسط ترقب كبير وخاصة من أولياء الأمور، حيث تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي هي الشهادة الوحيدة التي يمر بها الطالب خلال مرحلة التعليم الأساسي بداية من العام الحالي، عقب إلغاء الشهادة الابتدائية .
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لجميع طلاب ثالثه إعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتائج الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد
حيث تستعد مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات وإعداد القوائم الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد، ورفعها إلى المحافظ من أجل اعتمادها تمهيدا لرفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد لتكون متاحة لجميع الطلاب.
مديرية التربية والتعليم بورسعيد
يصبح موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد هو واجهه البحث الأولي لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول برقم الجلوس، ويمكن لجميع الطلاب من معرفة نتائج الطلاب عبر موقع المديرية ( من هنا).
استعلم عن نتيجة إعدادية بورسعيد 2019
فور اعتماد محافظ بورسعيد نتيجة إعدادية بورسعيد الترم الثاني يتبع الطالب الخطوات التالية :
- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد
- ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- والضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر نتيجة الطالب تفصيلياً.
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد
- حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول ، خلال نهاية الأسبوع الحالي في جميع الإدارات التعليمية.
- بدأت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع المدارس.
- حيث أكد وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أنه بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 10 الآف و836 طالبا وطالبة.
- من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية بورسعيد خلال نهاية الأسبوع القادم.
- أوشكت المديرية على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.
- من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد خلال الأسبوع القادم.
- وسيتم إعلان نتيجة إعدادية بورسعيد 2019 فور اعتمادها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
- تواصل مديرية التربية والتعليم تصحيح نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني ببورسعيد.
التعليقات
٧٩٩٠رقم جلوسي
تسنيم محمود محمد يوسف علي العزازي
٩٧٧٠
مدرسه الزهور الإعدادية بنات
بورسعيد
رقم جلوس 4297بورسعيد
شهد مصطفي حسن احمد الشريف …رقم الجلوس 7624
عبدالله السيد السيد عبدالرحمن البولاقي
رقم الجلوس ٦٧
محافظة بورسعيد
الاسم حنان مدنى الضوى
رقم الجلوس 9010
حنان مدنى الضوى ورقم الجلوس 9010
زياد فتحي محمد إبراهيم 2774 محافظة بورسعيد
١٠٤٣
جهادعبدالمجىدخالدعبدالمجىد10534
2064
٨٨٠٣
رنوة محمد قاسم 5653 بورسعيد
5653 رنوة مح اح قاسم
الاسم رغد كمال السيد ذكي
محافظه بورسعيد
اسلام احمد محمد سالم. محافظة بور سعيد. رقم الجلوس 4432
يوسف عبد القادر 3856 مدرسة علي بن ابي طالب
فرح احمد احمد سالم 6407
شهد محمد عبد الحميد يوسف رقم الجلوس٥٨٨٠
جلال احمد جلال 1635
إسمي
محمود مسعد الشرقاوى إبراهيم
رقم الجلوس
4596
محافظه بورسعيد
رقم الجلوس 2002
منى محمد كامل رقم الجلوس 9225
فواد966
روان ابراهیم عبد العزیز محمد حرب بورسعید 6662
روان ابراهیم عبد العزیز محمد حرب
بورسعید
6662
مريم ياسر عبد الحليم رقم الجلوس 7894
الاسم منه الله احمد احمد محمد ابراهيم محافظة بؤرسعيد. رقم الجلوس ٨٦٥١
أحمد اسامه ابو النور جمعه رقم الجلوس 3982
فادي عماد سمير
٩٥٣
بورسعيد
بورسعيد
الاء عبد الستار محمد احمد عبدالعال محافظة بورسعيد الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس ٨٢٤٨
فادي عماد سمير
٩٥٣
بورسعيد
الإسم : جني محمد حسن البنا
رقم الجلوس : 6312
الاسم:يوسف رضا الشاذلي احمد غازي
رقم الجلوس:3277
شروق ياسين محمد ياسين
رقم الجلوس 10065
الاسم :كريم احمد محمد احمد رزق
رقم الجلوس:4085
محافظة: ببورسعيد
مدرسة: العاشر من رمضان
فاطمه الزهراء محمد جابر مرسى
رقم الجلوس ::9787 بورسعيد
فاطمه الزهراء محمد جابر مرسى
رقم الجلوس 9787
ندى ابراهيم نعمان احمد 8182
الاسم فاطمة أحمد مدين
رقم الجلوس9450
عزة محمد حسانين القهوجى
مدرسة المشير أحمد اسماعيل
6399
محمد ابراهيم محمد فتحي ابراهيم الشامي
2141
2141
بلال احمد فؤاد شلبى
مدرسة القناه بنين
رقم جلوس٧٥٦
ممكن من ارقام الجلوس النتيجه 6694 ؛و 6687
الاسم . محمد طارق عبد العظيم
رقم الجلوس . 1822
وارجوا الرد
فاطمة الزهراء سامي مختار احمد الحنفي
٨٨٠٣
رقم الجلوس ٧٤٦
اسلام 4675 الدور الاول محافظه بورسعيد مدرسه احمد شوقي
الاسم عبدالرحمن احمد يونس مهران رقم الجلوس 2785 و شكرا
الاسم . زياد زيدان محمد سند عويمر
رقم الجلوس 5399
رقم التليفون 01203610166
احمد عصام ثابت زكي رقم الجلوس ٦٣٢
ندا شريف الشامي رقم الجلوس. 5773
47525
عبدالرحمن أحمد ضيفي
47525
عبدالرحمن أحمد ضيفي
الإسم عبدالرحمن محسن محسن محمد مصطفى
رقم الجلوس ٤٠٤٨
محافظة بورسعيد
الإسم عبدالرحمن محسن محسن محمد مصطفى
رقم الجلوس ٤٠٤٨
اشرف عبده غريب عبد الحميد شاهين
بورسعيد
2991
حضرتك ممكن 10162
حضرتك ممكن 10162 ضروري
منه الله محمود حسن
مدرسه المروه الاعداديه
رقم الجلوس. 9500
9019 الرد بسرعه
منه الله وليد محمد فرحان عبدالرحمن الحلوجي. رقم الجلوس8484
7584
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
رقم الجلوس من فضلك ٨٨٠٣
فاطمة الزهراء سامي مختار احمد الحنفي
رقم جلوس ..4737
الاسم..محمد أحمد السيد محمد محمد عثمان
مدرسه ..أحمد شوقي الاعدادي بنين
ارجو من حضرتكم الرد سريع
ممكن نتيجه
الاسم..محمد أحمد السيد محمد محمد عثمان
مدرسه ..أحمد شوقي الاعدادي بنين
رقم جلوس..4737
رقم الجلوس 7852
سماح هاني ابراهيم رقم الجلوس 7852 محافظه بورسعيد
2774 رقم الجلوس !!
5344
الاسم/حسنى شمس احمدعلى الدين
رقم الجلوس/1645
مازن محمد محمد ابراهيم
الإسم فاطمة الزهراء سامي مختار احمد الحنفي
رقم الجلوس ٨٨٠٣
محافظة بورسعيد
الاسم:احمد ماهر عبد القادر
رقم الجلوس:١٣٣٣
رقم الجلوس ١٣٣٣
الاسن سيف الدين هاني السيد التابعي ابراهيم
ورقم الجلوس ٣٦٧١
7591
رقم الجلوس 407
مريم محمد رشاد بكير/٩٤٧٧
٩٤٧٧
.رقم جلوسي 40631
أسمى : محمود حامد حسين الباز حسين
رقم الجلوس:٤١٢٥
المدرسة: العاشر من رمضان
المحافظه: بورسعيد
804
منمن
40516
رقم جلوس حمزة
محمد إسماعيل محمد احمد رقم الجلوس /40574
شروق محمد عبد المجيد محمود النشرتى
رقم الجلوس ٥٠٤٨
بورسعيد
مريم وائل يحيي العادلي
رقم الجلوس 2385
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 56 39.5 53 40 264 38.5 14 18
هي النتيجه ظهرت في بورسعيد ارجو الرد سريعا
6200
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 57 40 59.5 39.5 272 33.5 15 17
الاء محمد هلال سيد احمد ابراهيم نصار رقم الجلوس 734
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 35 36.5 50.5 32.5 227.5 34 15.5 13.5
رقم الجلوس من فضلك9232
رقم الجلوس ٥٥١٦ محافظة بورسعيد
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 50.5 31.5 42 35 233 24 10 13
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
ارجو معرفه النتيجة بأقصى سرعه
رقم جلوسى 2281
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 57.5 39 55.5 35 262 35.5 16.5 18.5
5394
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77 45 36 54.5 35 247.5 34 15.5 15
مصطفي عمرو عثمان ٧١٩٩
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 39 26 19 30 17.5 16 7.5 9.5
مصطفي عمر عثمان ابراهيم رقم الجلوس ٧١٩٩
محمد إسماعيل محمد احمد /رقم الجلوس /40574
1762
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 37.5 23.5 14 24.5 14.5 16.5 8.5 8